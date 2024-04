NDBC BIDA BALITA (April 16, 2024)

HEADLINES

1 Registration of voters, ginawa ng Comelec sa loob ng kampo ng MILF

2 Tatlong drug suspect na may higit P500,000 na shabu inaresto ng PNP sa Koronadal

3 COTABATO City Vice Mayor Abu nagpaliwanag bakit naantala ang Ramadan bunos ng mga empleyado

4 Employers sa Tacurong, oobligahin ng LGU na magpaskil ng job vacancies sa PESO Jobs portal

7 Mga pulis na na naglalaro ng dota at ML sa cellphone habang on duty, paparusahan ng PNP

8 BAGONG PROBINSYA sa BARMM na bubu-uin ng SGA municipalities, isusulong sa Kongreso

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

MAGKAKAROON NG ISA pang lalawigan sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao at ito ay bubu-uin ng walong bayan na niratipika ng mga mamamayan ng Special Geographic Area nitong weekend.

Sinabi ni BARMM Chief Minister Ahod Balawag “Kagi Murad” Ebrahim na isusulong nila sa Kogreso ang pagbubuo ng bagong lalawigan bago ang filing of certificates of candidacy sa Oktubre ng taong ito para sa 2025 elections.

Ginawa ni Kagi Murad ang pahayag kasabay ng Register Anywhere Project of the Commission on Elections sa Camp Darapanan.

Aniya, sa ngayon ay nagpapatuloy ang screening process sa pagpili ng mga itatalaga niyang OIC mayors, vice mayors at Sangguniang Bayan members sa walong bayan ng SGA.

Ayon kay Comelec chairperson George Erwin Garcia, hihintayin ng Comelec na maipasa ang batas para sa bagong lalawigan ng BARMM bago sila gagawa ng susunod na hakbang sakaling makahabol sa 2025 parliamentary elections.

=0-

GINAWA KAHAPON ng Comelec ang kauna-unahang voter registration sa loob ng Camp Darapanan at dating Camp Abubakar ng MILF.

Pinangunahan mismo ni Comelec chair George Garcia at ni Peace adviser Sec. Carlito Galvez Jr ang opening salvo ng dalawang araw na Register Anywhere Project.

Ayon kay Garcia, makasaysayan ang bagay na ito dahil noong mga unang panahon ay walang nakakapasok na sinuman sa Darapanan at walang registration of voters na ginawa sa nabanggit na lugar.

Sinabi rin niya na ang mga lugar na ito ay ni minsan hindi naisip ng Comelec na pagdausan ng voters registration dahil sa usaping pang-seguridad.

-0-

Tatlong drug suspect na may higit P500,000 na shabu inaresto ng PNP sa Koronadal

Matapos ang matagal na pagmamanman tuluyan nang inaresto ng mga pulis ang tatlong mga drug suspect sa Koronadal.

Kinilala sila Koronadal Chief of Police Lt. Col. Hoover Antonio na sina Randy Rescordado, 37 anyos na construction worker, Ivan Tubojan, 34 anyos at Caizer Sales, 27 anyos pawang mga magsasaka.

Kinumpirma rin ni Antonio na ang mga suspek ay pawang mga nakatira sa Tupi, South Cotabato.

Ayon pa kay Antonio ang nasabing nga high value individual ay inaresto sa drug buy-bust operation ng PNP sa Barangay Morales.

Dagdag pa ng nasabing police official nakuha sa kanila ng mga pulis ang tatlong malalaking pakete ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P476,000.

Nakumpiska rin na mga pulis sa mga suspek ang marked money na ginamit sa kanilang drug buy-bust operation at Bongo truck na ginamit umano sa kanilang illegal drug transaction.

Inihahanda na ng Koronadal PNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa mga inarestong drug suspect.

-0-

Nais ng lokal na pamahalaan ng Tacurong na obligahin ang mga employer sa lungsod na irehistro ang kanilang kompanya sa PESO Job PH na pinamamahalaan Public Employment Service Office o PESO.

Layon nito na mas magkaroon ng access sa mga trabahong maaring aplayan ang mga mamamayan ng lungsod.

Ito ay ayon kay SP Committee on Labor and Employment Chair City Councilor Geraldine Collado.

Pinagusapan ng nasabing committee sa pagpupulong kasama ang mga concerned na departamento ng LGU ang draft para sa isinusulong nilang Digital Recruitment Promotion Ordinance.

Inoobliga ng propsed ordinance ang mga establisemento sa Tacurong na i-post sa portal ang mga bakanteng trabaho.

Ayon kay Collado saklaw nito ang mga establisemento na may hindi bababa sa sampung mga empleyado.

Naniniwala naman si Tacurong PESO Manager Allan Freno na mapapabilis ng ordinansa ang employmetn facilitation activities ng LGU.

Paliwanag ni Freno ang Job portal kasi ay maaring ma-access sa pesojobs.ph website

Habang maari ring ma-download sa android gadgets ang mobile application nito na PESO Jobs PH.

-0-

Assessment transactions sa mga ari-arian ipatutupad na sa mga local government unit sa South Cotabato

Gagawin na ang assessment transaction sa mga ari-arian sa mga bayan sa South Cotabato kung saan mismo matatagpuan ang mga ito simula ngayong araw, Abril 16.

Saklaw nito ang assessments, re-assessments, transfer, subdivisions, at consolidation ng mga real property.

Layon din nito na mapadali ang assessment process at maging accessible pa sa mga komunidad.

Ayon kay Provincial Assessor Felix Sadiang-abay, sa pamamagitan nito ay maibibigay din ang personalized at angkop na tulong sa pangangailangan ng mga property owners sa lalawigan.

Kaugnay nito, humingi naman si Sadiang-abay ng pangunawa sa publiko ngayong nasa transition period pa lang ang nasabing programa.

Ipinunto pa nito na mapapaigting din ng pagbabagong ito ang assessment-services sa lalawigan.

Tiniyak din ni Sadiang-abay na magpapalabas din ang kanilang tanggapan ng mga panuntunan at clarification para sa mas maayos na transition.

Umapela rin ito sa mga property owners at kanilang mga kliyente na i-familiarize ang mga pagbabago, at idulog sa provincial assessor’s office ang mga katanungan.

-0-

Nagtapos sa isang araw na Drivers Academy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 12 ang 91 mga public utility vehicles o PUV drivers sa rehiyon.

Ayon sa LTFRB 12 na pinamumunuan ni Regional Director Renato Paterno padua, layon nito na madagdagan ang kaalaman at kasanayan ng mga PUV drivers na nakapasa rin sa examination.

Itinuro sa mga participant ang Anger management, Certificate of public convenience, traffic rules and regulations, Joint Administrative Orders, at Public Transport Modernization Program.

Ayon pa sa LTFRB 12, libre and Driver’s Academy sa mga PUV operators at drivers.

Pero hinihikayat din nila ang mga private vehicle drivers na makilahok dito.

Ang mga participant naman na makakakumpleto ng programa ay mabibigyan ng LTFRB Completion Certificate.

Magiging eligible din ang mga ito para mag-apply ng Professional Driver’s License.

Nanawagan din ang LTFRB 12 sa iba pang mga driver na makilahok sa mga kahalintulad na training program para sa ligtas at mas mahusay na transportation sector.

-0-

Tulong ng kanilang mga stakeholder sa pagpapatupad ng Philippine Action Plan 2023-2028, hiniling ng NNC 12

Mahalaga ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, Non-government Organizations, academe private Sector at LGU para sa tagumpay ng Philippine Action Plan o PPAN 2023-2028.

Ito ay ayon kay National Nutrition Council o NNC XII Regional Nutrition Program Coordinator Retsebeth Laquihon.

Sinabi ito ni Laquihon matapos kumpirmahin na tinUtutukan ngayong ng NNC ang pagpapalakas ng food at nutrition security na nakapaloob sa PPAN.

Layon nito na matiyak ang pagkakaroon ng sapat na pagkain at nutrition sa vulnerable groups tulad ng mga matatanda, buntis, adolescent at iba pa.

Ang PPAN ay nagsisilbing gabay ng gobyerno para masawata ang malnutrisyon at matulungan ang publiko na magkaroon ng access sa mura at masustansiyang pagkain.

Sinusuportahan din nito ang eiGth-point agenda ng Marcos Administration , Universal Health Care, Philippine Development Plan 2023-2028 at Ambisyon natin 2040.

Layon nito na makamit ang pagkakaroon ng matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa mga Pilipino.

-0-

MULING NAGBABALA ang PNP sa lahat ng mga pulis na nasa loob at labas ng BARMM na huwag gumamit ng cellphone kapag nasa duty.

Ito ang sinabi ni PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG Mindanao Field Unit Acting Chief LTCOL Aldrin Abila sa panayam ng DXMS Radyo Bida.

Ayon kay Abila, isa ito sa kautusan ng bagong PNP chief na si General Rommel Francisco Marbil.

Isa aniya ang PNP-IMEG sa nagsasagawa ng monitoring kaugnay sa mga pulis na gumagamit ng cellphone habang naka-duty.

Una nang sinabi ni Gen. Marbil, na isusulong niya ang “smart policing” kung saan sa pamamagitan nito, matitiyak ang kalidad na serbisyo at pagpapaangat sa tiwala ng mga mamamayan sa PNP.

Ayon kay Abila, bukod sa paggamit ng cellphone, lahat ng pulis na sangkot sa iligal na gawain ay tiyak na may kalalagyan.

Panawagan niya sa publiko, kung may sumbong laban sa mga pulis, maaaring makipag-ugnayan sa kanilang linya na 09190917147 o 09171560676.

-0-

Cotabato City Vice Mayor Abu nagpaliwanag kung bakit naantala ang Ramadan bunos ng mga empleyado

DUMADAAN lang sa masusing proseso at paghihimay ng bawat komite ang mga iniindorso ng chief executive sa City Council.

Yan ang paglilinaw ni Cotabato City Vice Mayor Johari Abu bakit hindi pa naaksyunan ang proposal para sa Ramadan bunos ng city government employees.

Naunang sinabi ni City Mayor Bruce Matabalao na mahigit isang buwan na nilang hiniling sa City Council ang Ramadan bunos pero hindi pa ito inaprubahan ng SP.

Ayon kay Abu, nasa lebel na ito ng committee on finance at Committee on Laws at patuloy pa nila itong pinag-aaralan.

Pinabulaanan din ni Abu na sadyang dini-delay ng Sanggunian ang bunos ng mga kawani.

Patunay aniya ang naunang pag-apruba nila ng service recognition incentives ilang linggo matapos itong inindorso ng chief executive.

-0-

NAKALIGTAS sa pananambang ang isang lalaki habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Sitio Dakumuya, Brgy Mamasapano, Mamasapano town sa Maguindanao del Sur pasado alas 4:00 ng hapon kahapon.

Kinilala ni Maguindanao del Sur Police Provincial Director Col. Roel Sermese ang biktima sa alyas na Fajid, nasa hustong gulang na residente ng Mamasapano.

Sinabi ni Sermese na patungo sanang palengke ang biktima sakay ng kanyang Raider 150 nang tambangan ng apat na mga suspek na sakay naman ng Toyota Fortuner.

Nagawa pang tumakas ng biktima matapos paulanan ng bala at naiwan ang motor pero sinunog naman ito ng mga suspek.

Nagpapatuloy pa ngayon ang imbestigasyon ng Mamasapano PNP hinggil sa insidente.

Samantala, ayon sa mga residente sa lugar, personal grudge o rido ang ugat ng krimen.

-0-