NDBC BIDA BALITA (April 19, 2024)

HEADLINES

1 BABAE patay sa ambush sa Maguindanao del Sur; Pulis naman sugatan sa ambush sa Lanao del Sur

2 TATLO patay, dalawa sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan sa Tupi

3 APAT na drug suspects, huli ng PDEA sa Cotabato City, P3.4-M na shabu nakumpiska; 3 drug suspect huli din sa Buluan, drug den sinira ng PDEA

4 DEPT OF JUSTICE, bumuo ng Special Investigation Team upang hawakan ang kaso ng pagpatay kay Radioman Ed Dizon

5 KIDAPAWAN City Council, nagpasa ng resolusyon na tumututol sa privatization ng Metro Kidapawan Water District

6 SUPPLY NG TUBIG SA Koronadal, okay pa naman; publiko pinayuhang magtipid pa din

7 PNP-BARMM regional director, nag-alok ng P100,000 reward money para sa impormasyon sa mga pumatay sa DSWD lady employee

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

BUMUO NG ISANG SPECIAL INVESTIGATION TEAM ang Dept of Justice upang hawakan ang kaso ng pagpatay kay radio broadcaster Eduardo Ed Dizon sa Kidapawan matapos na isa sa mga suspect ay napawalang sala habang ang isa ay nakapag-piyansa.

Si Ed Dizon ay binaril at napatay noong July 10 ng gabi sa Kidapawan City.

Sa isang memorandum, inaprobahan ni Justice Sec. Crispin Remulla ang pagbubuo ng special investigation team o SIT bilang tugon sa hiling ni Presidential Task Force on Media Security o PTFoMS executive director Undersecretary Paul M. Gutierrez.

Si Malolos City Prosecutor Aldrin Evangelista na humawak sa matagumpay na prosekusyon ng mga suspect sa 2009 Maguindanao massacre, ay itinalaga bilang pinuno ng DOJ investigation team.

SA tulong ni Usec. Gutierrez, si Evangelista ay naatasan na magtalaga ng probe team members mula sa ibat ibang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas ang kaso laban sa mga suspects.

-0-

SA KAUGNAY NA ULAT, sinabi ni Sec. Remulla na bago lang nalaman ng PTFoMS na isa sa mga suspect na si Sotero ‘Jun’ Jacolbe ay pinayagang makapagpiyansa at pagkatapos ay pinawalang sala ng Davao Regional Trial Court noong March 8.

Ang sinasabing mastermind sa pagpatay kay Ed Dizon na si Dante Encarnacion Tabusares, alias ‘Bong Encarnacion, ay pinayagan na mag-piyansa ng halagang P500,000 ng Davao court noong March 11 isang linggo matapos na siya ay sumuko sa Davao City police office.

Sa pagdining ng kaso laban kay Encarnacion kahapon, sinabi ng prosecution panel sa korte na binuo ng DOJ ang Special Investigation Team Dizon sa pamumuno ni Prosecutor Evangelista. Si Evangelista ay haharap bilang kinatawan ng pamahalaan sa susunod na hearing na itinakda sa April 25.

Matapos pansamantalang mapalaya dahil nakapagpiyansa, si Encarnacion ay bumalik ng Kidapawan, nagpapresscon at iginiit na siya ay inosente.

-0-

TILA hindi patitigil ang mga drug peddlers. Sa Cotabato City, apat ang naaresto at mahigit tatlong milyong halaga ng shabu, nakumpiska.

NAARESTO sa isinagawang buy-bust operation ng PDEA-BARMM ang apat ka-tao sa Suraik Macmud Corner Almonte St. Poblacion 2, Cotabato City.

Kinilala ni PDEA-BARMM Regional Director Gil Cesario Castro ang mga naaresto na sina Sampulna Magui, Tammy Magui at dalwang mga minors.

Nakuha mula sa kanila ang 10 jumbo size ng suspected shabu na may bigat na 500 grams at may kabuuang halaga na P3.4 million.

Narekober din sa pinangyarihan ang ilang mga drug paraphernalia tulad ng isang brown sling bag, apat na cellphone at nabawi rin ang perang ginamit sa operasyon bilang buy-bust money.

Pansamantalang nakakulong ang mga nahuling suspek sa Jail facility ng PDEA-BARMM at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

SAMANTALA, tatlong high value target naaresto ng PDEA-BARMM sa Buluan at drug den nabuwag.

Kinilala ni PDEA-BARMM Regional Director Gil Cesario Castro ang mga nahuling drug suspek na sina Basser Akmad, na may-ari ng drug den, at sina Watari Sabel at Alison Mamaluba na pawang mga taga Poblacion Buluan.

Nakuha mula sa kanila ang 14 na sachet ng shabu na nagkakahalaga ng P102,000, marked money at drug paraphernalia.

Nasa kulungan na ngayon ang mga suspect.

-0-

PATAY ang isang babae habang nakaligtas naman ang kasama nito sa ambush na naganap sa Brgy. Salbu, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur pasado alas 11 ng umaga kahapon.

Kinilala ni Maguindanao Sur Police Director Col. Roel Sermese ang biktima na si Aloha Sandigan, dalaga at taga Pikit, North Cotabato.

Bagaman sugatan, makaligas naman ang kasama nitong si Esmael Ebus, may asawa na taga Guindulungan, Maguindanao del Sur.

Silang dalawa ay sakay ng motorsiklo nang paputukan ng suspect sa Barangay Salbu.

-0-

UMAABOT NA SA 945,595 ang bilang ng mga Kabataan sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao ang nabigyan na ng bakuha kontra measles.

Ito ay batay sa April 16 data ng Dept of Helth mula BARMM.

Mula Enero hanggang April 6, abot sa 1,627 measles cases ang naitala sa buong bansa at apat ang kumpirmadong namatay, tatlo rito ay mula BARMM.

Sinimulan ng Ministry of Health BARMM ang malawakang vaccination kontra tigdas noong April 1 at tatagal hanggang Mayo.

-0-

LGU Tboli inirekomendang isailalim sa state of calamity dahil sa El Niño phenomenon

Iminumungkahi ng LGU-Tboli El Niño Task Force na isailalim na sa state of calamity ang bayan ng Tboli dahil sa tumitinding epekto ng tagtuyot.

Ito’y matapos walong barangay na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Niño sa isinagawang emergency meeting kamakalawa.

Ayon kay Office of the Municipal Agriculturist Helia Dela Cruz, mahigit 62 million pesos na ang naitalang pinsala sa mga produkto kung saan apektado ang 1,141 na mga magsasaka sa bayan.

Sinabi naman ni Vice Mayor Ronie Dela Peña na nakatakdang pag-usapan ng Sangguniang Bayan ang naturang rekomendasyon sa kanilang Regular Session sa darating na Lunes.

Samantala, tiniyak naman ng MDRRMO ang mga response activities na gagawin ng LGU bilang tugon sa epekto ng El Niño.

Una rito, ang katabing bayan ng Surallah ay nagdeklara na ng state of calamity dahil sa kasiraang dulot ng El Nino na abot sa P71 million.

-0-

Suplay ng tubig sa Koronadal sapat pa ayon sa City Water District, pero dapat hindi mag-aksaya ang publiko

Walang dapat ipangamba ang mga water concessionaires sa Koronadal sa usapin ng kakapusan ng tubig ngayong summer season.

Ito ang tiniyak ni City of Koronadal Water District Manager Attorney Benjie Espinosa sa panayam ng Radyo BIDA.

Bagamat inamin nito na lumaki ang pagkonsumo ng tubig dahil sa pagdidilig ng mga halaman at pagbabasa ng lupa laban sa alikabok, sinabi ni Espinosa na sapat pa rin ang tubig na kayang i-supply ng CKWD sa mga concessionaires.

Pero kailangan pa din ang pagtitipid ng mga consumers sa paggamit ng tubig.

Pinangangambahan lamang nila na kokonti ang supply ng tubig kapag sabay-sabay na masisira ang kanilang pumping stations kung tatagal pa ang dry spell.

-0-

Tatlo katao patay, dalawa sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan sa Tupi, South Cotabato

PATAY ANG tatlong katao sa salpukan ng tatlong sasakyan na kinasasangkutan ng itim na Mazda pickup, fish car at trailer truck sa Barangay Polonuling, Tupi, South Cotabato alas-4 ng madaling araw kahapon.

Kinilala ang mga nasawi na sina Ralph Anthony Zabala,35 anyos, driver ng pickup; pasahero nitong si Hernando Carl Cortez, 26 anyos; pawang taga-Tupi, South Cotabato at Louzel Defiño, 40 anyos, taga-Koronadal City na driver ng fish car.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Tupi police deputy chief Lieutenant Richard Ho na nagtangka umanong mag-overtake ang pickup sa sinusundang trailer truck ngunit nasagi ang likurang bahagi nito.

Dahil sa bilis ng takbo ay nawalan ng kontrol ang pickup kaya sumalpok sa kasalubong na fish car.

Nabatid na mula sa Koronadal City ang fish car habang papunta sa direksyon ng General Santos City ang pickup at trailer truck.

Isinugod pa sa Tupi Municipal Hospital ang mga biktima ngunit idineklarang dead on arrival.

Habang nagpapagaling naman ang dalawa pang sakay ng fish car na sugatan sa aksidente.

Hindi naman nasaktan ang mga sakay ng trailer truck sa insidente.

-0-

Isa patay, isa sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Polomolok, South Cotabato

Dead on arrival sa ospital ang isang motorista matapos sumalpok ang motorsiklo nito sa kasalubong na motorista sa Polomolok, South Cotabato kamakalawa.

Kinilala ang nasawing biktima na si Jam Chris Jurada, 22 anyos, at taga-Brgy. Lumakil ng nasabing bayan.

Batay sa imbestigasyon ng Polomolok Municipal Police Station na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Johnny Rick Medel, papunta sa direksyon ng national highway si Jurada at iniwasan umano ang isang pedestrian na nakatayo sa gilid ng daan dahilan na nag-counterflow ito at nasalpok ang kasalubong na motorsiklo na minamaneho ni Janjan Lamoste.

Isinugod pa sa ospital si Jurada ngunit idineklarang dead on arrival.

Habang nagpapagaling naman si Lamoste matapos magtamo ng mga sugat sa katawan.

-0-

Department of Agriculture 12, may bagong regional director

Mayroon nang bagong regional executive director ang Department of Agriculture o DA Regional Office-12.

Ito’y matapos itinalaga ni DA Secretary Francis Tiu Laurel si Director Roberto ‘Toto’ Perales sa isinagawang oath-taking ceremony sa Central Office ng DA noong Abril 15, 2024.

Ayon kay Secretary Laurel, nakitaan ng potensyal si Perales na pamunoan ang ahensya dahil sa karanasan nito sa pagsasaka.

Pinalitan nito si OIC Regional Executive Director John Pascual. Hindi sinabi ni Sec. Laurel bakit pinalitan si Pascual at kung saan siya ililipat.

Si Perales na tubong-General Santos City ang mangangasiwa sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa rehiyon.

-0-

Halos 18-Million Pesos naitalang inisyal na danyos sa sektor ng agrikultura sa Kidapawan City

Umabot na sa 17,791,820 Pesos ang halaga pinsala sa mga pananim, livestock at palaisdaan sa Kidapawan City bunsod ng nagpapatuloy na epekto ng El Nino phenomenon.

Kabilang sa mga panananim na apektuhan ang gulay, palay, mais, iba pang high value crop tulad ng saging at maging ang mga fishponds ay natuyo na.

Base sa assessment na ginawa ng City Government office nasa 42.86-hectares ang napinsala sa pananim na palay, 3.11 hectares sa gulay; 54.55 sa mais, 62.67 sa mga highvalue crops at .81 naman sa fisheries.

Ayon kay City Agriculturist Marisa Aton nasa 178 na mga magsasaka mula sa 22 barangay ng lungsod ang apektado ng tag init.

Samantala sakaling tatagal pa ang nararanasang tag init hanggang sa susunod na buwan, sinabi ng opisyal na mas tataas pa ang magiging crop damage maging ang food production ay hihina narin.

Dagdag pa ni Aton na sa ngayon ay tuloy tuloy ang pagsusumite ng kanilang ahensya ng ibat ibang papeles para maka tangap ng indemnity ang mga apektadong magsasaka na rehistrado ng RSBSA.

-0-

Delay sa food production dahil sa mainit na panahon aasahan; water rationing tugon ng Kidapawan CDRRM

DAHIL sa tindi ng init ng panahon, aasahan ng hindi makakapag tanim ang ilang magsasaka ng mais, palay at iba pang pagkain kaya aasahang magkakaroon ng delay sa produksyon ng pagkain.

Bilang mitigasyon at mapigilan ang pagkasira ng iba pang produktong pang agrikultura, nagpapatuloy sa ngayon ang water rationing ng City Disaster Risk Reduction and Managament Office (CDRRMO) sa mga pananim ng mga magsasaka.

Ayon kay CDRRM Officer Psalmer Bernalte, marami na aniyang mga Farmers mula sa 40 Barangay ng lungsod ang nag request ng water rationing para sa kanilang mga pananim.

Prayoridad nila sa ngayon ang mga Barangay na nagtatanim ng mga gulay at palay upang makatulong sa produksyon.

Payo niya sa mga magsasaka na gumawa o maghukay ng maliliit na reservoir upang paglagyan ng irarasyong tubig.

Hindi rin makaka apekto sa suplay ng tubig ng MKWD ang tubig dahil mula aniya sa mga ilog sa lungsod ang tubig na nirarasyon nila.

Sa ngayon aniya ay hindi pa umabot sa 25% ang crop damage sa report ng City AGriculturist kaya hindi pa makakapag deklara ng State of Calamity na makakatulong sa interbensyon sa init.

Gayunpaman, magpapatuloy ang kanilang mga mekanismo sa pag-mitigate sa epekto ng El Nino.

Nagpapatuloy pa rin ang assessment sa ibang Barangay ng lungsod sa mga crop damage.

Sangguniang panlungsod ng Kidapawan, bumuo ng resolusyong kumukontra sa anumang planong pagpapasapribado ng Metro Kidapawan Water District; MKWD ipapatawag sa susunod na sesyon

-0-

INAPRUBAHAN sa regular session ng Sangguniang Panlungsod ng Kidapawan kahapon ang isang resolusyong mahigpit na kumokontra sa anumang hakbang para ipasapribado ang Metro Kidapawan Water District (MKWD).

Maliban dito, isang resolusyon din ang ipinasa para hilingin sa Board of Directors ng MKWD na ipagpatuloy pa rin ang status nito bilang Government Owned Controlled Corporation (GOCC).

Nauna dito ang Privilege speech ni Councilor Judge Francis Palmones, kung saan mariin nitong inihayag ang kaniyang oposisyon sa privatization ng MKWD.

Humingi ito ng suporta sa kaniyang kapwa konsehal na harangin na habang maaga pa lang kung may plano mang ipasapribado ang korporasyon.

Nabanggit din niya ang dating mga isyu ng dating pamunuan nito na aniya kailangang maimbestigahan.

Inimbetahan ng Sanggunian ang pamunuan ng MKWD na sumipot sa susunod na sesyon para sa ilang paglilinaw sa kanilang operasyon at plano ngayong bago na ang liderato nito sa ngayon.

-0-

Tatlong classroom sa isang pampublikong paaralan sa Magpet, North Cotabato nasunog

NAGLAGABLAB sa apoy ang tatlong silid-aralan ng pampublikong paaralan ng Magkaalam Elementary School sa Bayan ng Magpet, North Cotabato matapos masunog kahapon.

Nabatid na nagsimula sa classroom ng grade 5 ang sunog at tumawid sa dalawa pang classroom ng Grade 4 at 3 na kadikit lang nito.

Muntik pa itong kumalat sa lumang canteen papunta sa iba pang gusali, buti nalang at pinagtulungan ito ng mga concerned citizens sa lugar habang hindi pa nakakarating ang kuwerpo ng BFP Magpet.

Hindi pa batid ang sanhi ng sunog, pero paghihinala ng ilan na posibleng sa saksakan ito nagsimula.

Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng BFP.

Samantala, isang grassfire naman ang natala sa Barangay Macebolig, Kidapawan kahapon na nangyari isang plantasyon ng goma.

-0-

M'lang LGU nagdeklara na ng State of Calamity dahil sa El Niño; Halos 350-Million pesos na danyos, naitala sa sektor ng agrikultura

LUMAWAK pa ang danyos sa sektor ng agrikultura sa bayan ng M'lang , North Cotabato rason para magdeklara sila ng State of Calamity kamakailan.

Umabot na kasi sa Halos 350-Million pesos ang naitalang danyos sa lugar lalong lalo na sa sektor ng agrikultura.

Nangunguna sa mga apektadong pananim ang palayan, maisan, tubuhan mga gulayan, sagingan at maging ang kilalang pomelo sa bayan ay apektado na rin.

Maliban pa diyan ang industriya ng livestock at poultry na kadalasan ay na dehydrate ang karamihan.

Nakalaan sa nasabing pondo ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council ang relief goods at packages para sa mga marginalized sectors, pagbibigay ng subsidy sa mga magsasaka at mga binhi ipamimigay.

-0-

NAG-ALOK ng P100,000 na reward money si PRO-BAR director Brig. Gen. Prexy Tanggawohn para sa makakapagbigay ng impormasyon hinggil sa mga suspek na bumaril sa Logistics Management Officer ng MSSD-BARMM na si Christhia Angela Aragoncillo.

Kasabay nito, mariing kinondena ni Tanggawohn ang krimen kasabay ng panawagan sa mga may alam sa krimen na makipagtulungan sa PNP para mabigyan ng hustisya ang ang biktima.

Si Aragoncillo ay kakalabas lang mula sa kanyang trabaho sakay ng kaniyang sasakyan ng barilin ng suspek. Siya ay tinamaan sa ulo.

Nagpaabot din si Tanggawohn ng pakikiramay sa pamilya ni Aragoncilli at iniutos na sa Datu odin PNP ang malalimang imbestigasyon sa krimen.

Samantala, pinaiimbestigahan na rin niya sa lanao del Sur PPO ang nangyaring ambush sa mga kasapi ng Picong Municipal Police Station na ikinasugat ni Patrolman Hashemi Lidasan Sumusod.

Pabalik na sana sa police station ang mga pulis nang paulanan sila ng bala sa Barangay Micolabo.

Kinondina rin ni Tanggawohn ang pananambang at iniutos na sa Lanao del Sur PPO ang malalimang imbestigasyon.