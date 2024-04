NDBC BIDA BALITA (April 22, 2024)

NEWSCAST

1 METRO Kidapawan water district, tutol din sa planong privatization

2 MAIDEN flight ng Bangsamoro Airways na magsisilbi sa BARMM, gagawin sa April 24

3 P6.8-million an shabu, nakumpiska sa Marawi City

4 BARANGAY kagawad na lolo mula Datu Paglas, Maguindanao del Sur, huli sa M'lang, North Cotabato dahil sa kasong murder.

5 SUNOD SUNOD na brownout sa Kidapawan, pina-i-imbestigahan ng mayor, Cotelco magpapaliwanag

6 BABENG may kapansanan, pinagsamantalahan sa Maguindanao del Sur

7 REWARD money para sa suspect na pumatay sa MSSD-BARMM employee, nasa P200,000 na.

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

SIMULA APRIL 24, Mierkules, magkakaroon na regular flight ang Bangsamoro Airways na magsisilbi sa BARMM.

Ito ang kauna-unahang airline company sa BARMM.

Sinabi ni Bangsamoro Board of Investments chairman Mohammad Pasigan na sa pamamagitan ng air transport ng Bangsamoro Airways ay magiging mabilis ang biyahe patungong island provinces, at mapapalakas ang ekonomiya.

Ito aniya ay isang malaking hakbang para mapalakas ang connectivity at accessibility sa loob ng Bangsamoro region.

Ang maiden flight ay mula Zamboanga patungong Sulu.

Magkakaroon din ng flight na Cotabato-Sulu at Cotabato Zamboanga and vice versa. Sa loob ng tatlong buwan ay magkakaroon din ng biyahe patungong Mapun at Sibutu at maging sa iba pang panig ng Mindanao.

-0-

HULI ang isang high value drug suspect sa ikinasang entrapment operation ng Midsayap PNP sa Barangay Poblacion 7, nitong nakalipas na sabado.

Kinilala ni Midsayap town police chief Lt. Col. John Miridel Calinga ang suspek na si Tokel Kadatuan Adam alyas Dhats, 31-anyos, walang trabaho na taga Barangay Balanakin, Datu Piang, Maguindanao del Sur.

Nahuli ang suspek matapos nitong mapagbentahan ng shabu ang isang police undercover agent.

Nakuha sa kanya ang hinihinalang 15 grams ng shabu na may halagang P102,000.00.

Kulong na ngayon ang suspek at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, naaresto ng PNP ang dalawang drug suspect at nakunan ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit P5,000, ayon municipal police chief Lt. Colonel Esmail Madin.

-0-

PINAG-IINGAT Ni MILF chairman at BARRM chief Minister Ahod Ebrahim ang publiko laban sa nagbebenta ng fake form para sa mga aplikante ng Bangsamoro Autonomy Act (BAA) No. 57.

Ang BAA No. 57 ay ang batas na magbibigay tulong penansiyal sa mga seniors at may mga permanenteng kapansanan na MILF at MNLF Mujahideen at Mujahidaat

Sa isang pahayag, sinabi ni Ebrahim na walang sinuman ang naatasang magbenta o mamigay ng ano mang uri ng papel ukol sa BAA No. 57.

Ang Implementing Rules and Regulations (IRR) nito ay kasalukuyan pang ginagawa ng Office of the Chief Minister at Committee on Social Services and Development.

Kasama sa proseso ng pagbuo ng IRR na ito ang pagkonsulta sa Central Committees ng MILF at MNLF.

Ang sino mang mahuli na naniningil ng pera sa mga benepisyaryo o nagbebenta ng form ay papatawan ng karampatang parusa at ipakukulong ng pamunuan ng MILF at MNLF.

Pinapayuhan ni Ebrahim ang lahat na maging mapanuri.

-0-

BINIGYANG PUGAY AT PARANGAL kahapon ni BARMM police regional director Brig. Gen. Prexy Tanggawohn ang pulis na nasugatan sa ambush na naganap sa Picong, Lanao del Sur noong April 18.

Kasama si Lanao del Sur provincial director Colonel Roibert Daculan ay binisita ni Tanggawohn si Patrolman hashemi Sumusod sa ospital at binigyan ng Medalya ng Sugatang Magiting.

Si Sumugod ay nasugatan sa kamay nang sila ay paputukan ng mga armadong kalalakihan sa Barangay Micolabo, Picong.

Isa sa mga suspect ay naaresto na ng PNP sa ikinasang follow-up operation.

-0-

Pina sinungalingan ni Dr. Ezekel Dimaano ang ilang mga paniniwala na tumataas ang alta presyon o blood pressure ng isang tao kapag unang binabasa ang kaniyang ulo sa pag ligo.

Aniya, walang pag aaral o medical trial na supusuporta sa paniniwalang ito. May mga lumabas kasi na post sa social media na nananawagan na iwasang maligong inuuna ang ulo sa pagbasa.

Ipinaliwanag niya na posibleng oriental approach ng medisina o kaalamang paggamot sa Asya tulad ng mga Chinese ang nasabing paniniwala kung saan kailangang ibalanse ang temperatura ng tao habang sa usaping medisina sinusunod ng mga lisensyadong Physician ang scientific medical approach.

Dagdag pa ni Dimaano na normal Pattern ng blood pressure ng isang tao na tumataas ito tuwing umaga at unti unting bumaba tuwing tanghali hanggang gabi kaya kalimitang nangyayari sa umaga ang ilang kaso ng hypertension.

Hinikayat naman ni Dimaano ang lahat ng may mataas na pression na magkaroon ng lifestyle beutification kabilang na dito ang mababang consumption ng asin, bawasan ang fats and oily na mga pagkain, at ang e-ehersisyo.

-0-

INIIMBESTIGAHAN na ng mg awtoridad kung ano pang ibang kinakasangkutan ng suspek na nakunan ng granada sa Tulunan, North Cotabato maliban pa sa involvement nito sa droga.

Kinilala ang suspek na si .alias Raffa, 48 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng nasabing lugar.

Ikinasa ang search warrant operation sa mismong bahay nito sa Purok- 4, Brgy. Bual, sa nasabing bayan alas 4:00 ng madaling araw kamakalawa.

Nakuha ng raiding team sa bahay ng target ang isang hand grenade at apat na sachet ng pinaghihinalaang shabu na may timbang na higit kumulang tatlong gramo at nagkakahalaga ng abot sa 18-Thousand pesos.

Nakakulong na ang suspek sa custidial facility ng Tulunan PNP at nahaharap sa mga kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulations Act.

-0-

MAHIGIT dalawang dekada na ang inisyu ng korte na search warrant laban sa isang murder suspect; lolo na ito ngayon at nanalo pang Barangay Kagawad sa Datu Paglas, Maguindanao del Sur.

Pero matapos ang ilang taong pamumuhay nito kasama ang mga sibilyan ay nahuli na ito, partikular sa checkpoint ng Barangay Bagontapay, Mlang, Cotabato kahapon habang sakay ng van mula sa dinaluhan nilang kasal.

Kinilala ang akusado na si Kidatu Abpa, 65 taong gulang, Barangay Kagawad ng Proper Madidis sa nasabing bayan.

Nahuli ang suspek sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Hon Judge Eugenio Valles ng Regional Trial Court 11th Judicial Region Branch 3 sa Nabunturan, Compostela Valley noon pang August 28, 2001.

Walang nirekomendang piyansa laban sa Kagawad.

Ikinasa ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng M'lang PNP, ibang unit ng CPPO at Mawab PNP na tinawag nilang "Oplan Honeymoon."

Nai-turnover na sa Mawab PNP ang nasabing suspek.

-0-

"Dili na ni maayo"

Ito ang bahagi ng pahayag ni Kidapawan Mayor Atty. Jose Paolo Evangelista kaugnay sa naranasang madalas na unscheduled at aniya ay unjustified power interruptions sa Kidapawan City nitong nagdaang mga araw.

Nabatid na noong Biyernes ay buong gabing walang kuryente ang malawak na bahagi ng Kidapawan dahil sa isinagawang pagkukumpuni ng COTELCO; kina-umagahan nito, araw ng Sabado ay nakaranas ng patay-sinding power interruptions.

Rason para nagpatawag na ito ng imbestigasyon sa Sangguniang Panlungsod in aid of legislation upang masolusyonan na ang mga hinaing ng mamamayan.

Ipapatawag ang pamunuan ng Cotabato Electric Cooperative o COTELCO upang magpaliwanag sa isasagawang inquiry ng Sanggunian.

Samantala, sa post ng official page ng COTELCO inihayag ni COTELCO General Manager Joel V. De Guzman, Jr. na bukas siya sa iminungkahi ni Mayor Evangelista na imbestigasyon ng Sanggunian.

Sa ganitong paraan aniya ay maipaliwanag nila ang "transparent" na eksplinasyon sa nararanasang power interruptions kamakailan.

Humingi din ito ng paumanhin sa mag electric concessionaires sa naranasang brownouts.

-0-

TINULDUKAN na ni Metro Kidapawan Water District Officer-in-Charge General Manager Leonardo Cenar ang haka-hakang pabor sila sa privatization ng nasabing water district.

Sa panayam ng Radyo BIDA siniguro nito sa mamamayan partikular sa mga water concessioinaires na walang pagpapasapribadong magaganap habang siyang ang nakaupong OIC General Manager.

Nilinaw din nitong maging ang mga empleyado nila at ang Board og Directors ay hindi pabor sa nasabing usapin.

Sa halos 34 na taon niya sa nasabing water district nananatili aniya ang kaniyang katayuan hinggil dito.

Sa huling Session nila sa BOD ay nakatakda aniyang magpalabas ng pahayag ang board of directors kaugnay sa pagkontra sa pagpapasapribado ng korporasyon.

Nabatid na lumabas ang ilang haka-hakang nakatakda na ang privatization ng MKWD ngayong bago na ang liderato ng pamunuan nito.

Nakatakda namang humarap sa Sangguniang Panlungsod ang ilang opisyal ng MKWD para sa gagawing Inquiry hinggil sa nasabing usapin sa susunod ng regular session sa Huwebes.

-0-

Mahalaga ang scheduling adjustment para maibsan ang epekto ng matinding init at matiyak ang kaligtasan ng mga atleta sa SOCKSARGEN Regional Athletic Association o SRAA meet na gagawin sa General Santos City.

Binigyan diin ito ni DepEd Gensan Division Sports Officer Ronald Radin.

Ayon pa kay Radin higit sa 10,000 na mga delegate ang inaasahan nilang makikilahok sa SRAA meet.

Kaya para matiyak na accessible sa mga participant, ilalagay ang mga billeting quarters sa mga lugar na malapit sa mga playing venue.

kabilang sa mga ito ang mga barangay ng Fatima, Calumpang at Tambler kung saan gaganapin ang karamihan sa mga outdoor games.

Ayon pa kay Radin mahalaga ang pagtutulungan ng DepEd at LGU para sa maayos patimpalak.

Dagdag pa ni Radin, nagsimula na ang modified training ng nga SRAA athletes kahapon. Ito ay magtatagal naman sa May 9, 2024.

Magsisimula naman ang 2024 SRAA meet sa Mayo 13.

-0-

Abot pa sa 2,600 na mga palayan ang maaring maani sa Koronadal ngayong Abril hanggang Hunyo.

Sinabi ito ni Reynold Biñas ng City Agriculture Office.

Ayon kay Biñas ang produkyon ng palay sa Koronadal ay umaabot ng hanggang 4.5 tons per hectare.

Kaya makaasa pa rin ng mataas na produksyon ng palay ang mga magsasaka sa lungsod sa kabila ng El Niño.

Ito ayon pa kay Biñas ay malaking tulong sa Koronadal at buong South Cotabato

Voice clip…ang Tining ni Reynold Biñas.

Kinumpira rin ni Biñas na sinira ng El Niño ang higit sa P9.3 million na mga pananamim sa Koronadal.

Nakaapekto aniya ito sa 282 na mga magsasaka sa 181 hectares na lupain.

Ang mga ito ay nauna nang nabigyan ng cash assistance at binhi ng DA at lokal na pamahalaan.

-0-

Nahahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isang high value individual na inaresto ng PNP sa Isulan, Sultan Kudarat.

Kinilala ni PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Percival Augustus Placer ang suspek na si alyas Win-win, 41 anyos, walang trabaho at taga Barangay Kalawag III, Isulan.

Siya ay nakorner nang magsagawa ng drug buy-bust operation ang mga kasapi ng Regional Drug Enforcement Unit 12 sa Barangay Kenram sa nasabing bayan.

Ayon pa kay Placer nakumpiska ng mga pulis sa suspect ang limang malalaking sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P174,000.

Tiniyak din ng nasabing police official ang pagpapatuloy ng maigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga para sa matiwasay at ligtas na komunidad

-0-

Inirekomenda ng city disaster risk reduction and management council o CDRRMC sa konseho ang pag-adopt ng Tacurong sa State of Calamity Declaration ng Sultan Kudarat Provincial Government.

Ito ay matapos pagusapan sa pagpupulong ang epekto ng El Niño sa mga magsasaka at informal workers.

Hiniling din ng CDRRMC sa SP sa pamamagitan ng resolusyon na payagan si City Mayor Joseph George Lechonsito na gamitin ang 30 percent ng kanilang quick response fund na pantulong sa mga mamamayan sa lungsod na apektado ng dry spell.

Samantala paguusapan naman ngayong araw sa regular session ng Sangguniang Bayan ang rekomendasyon ng Task Force El Nino na pagdeklara ng State of Calamity sa Tboli, South Cotabato.

Ito ay ayon kay Vice Mayor at SP Presiding Officer Ronie Dela Peña.

Ipinahayag naman ni South Cotabato PDRRMO OIC Rolly Doane Aquino na posible ring ideklara ang State of Calamity sa karatig bayan ng Banga dahil din sa epekto ng El Niño.

-0-

Nai-turn over na ng DA 12 ang kaaayos pa lang na Small Water Impounding Project o SWIP sa Samahan ng mga Magsasaka ng New Ilocos o SAMANI sa Barangay Poblacion, Columbio, Sultan Kudarat.

Ang P5.3 million na proyekto ay mapapakinabangan ng 66 na mga magsasaka na nagsasaka sa higit 70 ektaryang lupain.

Ito ay ikinatuwa naman ni SAMANI President Ariel Del Rosario.

Dagdag pa ni Del Rosario sa ngayon ay maayos na ang pagdaloy ng tubig sa kanilang mga sakahan.

Ayon naman sa DA 12 ang rehabilitasyon ng SWIP ay malaking tulong sa mga local farmers lalo na ngayong dry spell.

Ito ay sa pamamagitan ng regular na pagsu-supply ng tubig,na magpapataas naman sa produksyon ng mga magsasaka.

Makakatulong din ang nasabing proyekto para mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka at labanan ang epekto ng climate change sa agriculture sector.

-0-

KULUNGAN ang bagsak ng isang lalaki matapos itong ireklamo sa mga pulis dahil sa panggahasa DIUMANO nito sa kanyang kapitbahay na isang Person with Disability o PWD nitong weekend.

Nangyari ang krimen sa isang barangay ng Rajah Buayan, Maguindanao del Sur pasado alas 10 ng umaga, ayon kay Radjah Buayan town police chief Captain Joel Lebrilla.

Sinabi ni Lebrilla na ang biktima ay isang 34-anyos na kinilalang si alyas Jane, na walang kakayahang makapagsalita at hindi rin nakakarinig.

Habang ang suspek ay ang 24-anyos na binata na kinilala lamang sa alyas na Pedro, isang magsasaka.

Sinabi ni Lebrilla na habang nagpapastol ng kanyang alagang baka ang babaeng biktima ay biglang aniya itong hinila ng suspek sa isang damuhan at tinutukan ng baril saka ginawa ang panghahalay.

Iginiit ng suspek na dati na umano silang may relasyon ng biktima, pero nagtataka ang mga otoridad kung papano niya ito naging jowa dahil wala itong kakayahang makapagsalita at hindi rin nakakarinig.

-0-

NAG-ALOK ng P100,000 na reward money si Maguindanao del Norte Police Provincial Director Colonel Sultan Salman Sapal sa makakapagbigay ng impormasyon sa mga suspek na bumaril sa Logistics Management Officer ng MSSD-BARMM na si Christhia Angela Aragoncillo.

Sa kanyang pahayag ay mariing kinondena ni Sapal ang krimen kasabay ng panawagan sa mga may alam sa krimen na makipagtulungan sa PNP para mabigyan ng hustisya ang sinapit ng biktima.

Nagpaabot din siya ng pakikiramay sa pamilya ni Aragoncillo at sinugrong mananagot ang may gawa sa krimen.

Ayon kay Sapal, kung may impormasyon sa kinaroroonan ng salarin, maaring makipag-ugnayan sa kanilang Hotline Numbers na 09958127762 at 09670324363.

Sa ngayon ay abot na sa P200,000 ang pabuya matapos unang nag-alok si PRO-BAR Regional Director Brig. Gen. Prexy Tanggawohn ng P100,000 sa makapagtuturo sa kinaroroon ng salarin.

Matatandaang noong Miyerkules ng hapon binaril si Aragoncillo habang sakay ito ng kaniyang sasakyan.

Sugatan ang kasama nito habang isa ang hindi nadamay.

-0-

KABUUANG 58 mga armas ang boluntaryong isinuko ng mga residente sa 57th IB ng Army na mula sa tatlong mga bayan ng Maguindanao del Sur, Maguindanao Del Norte at Sultan Kudarat Province.

Ang mga isinukong armas ay mula sa bayan ng Upi, Maguindanao del Norte, South Upi, Maguindanao del Sur at Lebak sa Sultan Kudarat Province.

Kinabibilangan ito ng mga carbine riffle, M14 riffle, 20 at 12 gauge shotgun, 9mm, mga RPG, .45 pistol, .38 revolver, at daan-daang mga bala nito.

Iniabot ng tatlong mga alkalde ng bayan kay 57th IB Commander Lt. Col. Guillermo Mabute Jr. ang mga isinukong armas kasabay ng isinagawang Grand Ugnayan sa Barangay program sa bayan ng South Upi.

Para kay 6th ID Commander Major General Alex Rillera, welcome development ang ginawa ng mga nagmamay-ari ng baril dahil malaking kabawasan aniya ito sa mga krimen.

Nanawagan din si Rillera sa iba pang may hawak ng hindi lisensyadong mga armas na isuko na ito sa pamahalaan.