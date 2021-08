NDBC BIDA BALITA (Aug. 4, 2021)

HEADLINES:

1 KARAGDAGANG SUPPLY ng vaccines, dumating para sa Region 12 at Kidapawan City

2 Ika-6 na vaccination hub, bubuksan ngayon sa Cotabato City para marami pa ang mabakunahan

3 SA SURALLAH, South Cotabato, empleyado na ayaw magpabakuna, posibleng kasuhan, mayor may paliwanag

4 BILANG ng mga police sa North Cotabato na tinamaan ng COVID-19, nabawasan na

5 Mga ayaw sumunod sa health protocols sa Mlang, North Cotabato, hinakot ng PNP sa presento

6 MGA SUNDALONG sugatan sa pakikipaglaban sa BIFF, pinarangalan ng 6th Infantry Division

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

MAY KARAGDAGANG MGA VACCINE supply sang dumating para sa Soccsksargen region.

Inulat ito ng Department of Health-Center for Health Development.

Sakay ng commercial flights mula Maynila, may 780 vials ng Pfizer BionTech vaccines ang dumating para sa mga nasa kategorya ng A1 to A3 priority groups ng Kidapawan City.

Dumating din ang 5,000 vials ng Sinovac vaccine para naman sa Cotabato City.

Samantala, kahapon, na-deliver din ng DOH-12 ang may 54,000 vials of Sinovac vaccine para sa ibat ibang bahagi ng Region 12.

-0-

Local………………..

MAGBUBUKAS pa ng isang vaccination hub ang Cotabato City Health services office upang lalong dumami ang mga mababakunahan sa lungsod.

Sa isang pahayag, sinabi ni City health chief Dr. Meyeasser Patadon na ngayong umaga ay bubuksan ang ika-6 na vaccination hub sa Lungsod!

Matatagpuan Cluster 6 Vaccination Hub sa Cotabato City National High School-Main Campus sa Sinsuat Avenue.

Ang venue ay maaring magbakuna ng hanggang 500 katao sa loob ng isang araw.

-0-

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, tatlo pang taga Maguindanao ang namatay dahil sa COVID-19 ayon sa Ministry of Health.

Dahil dito, abot na sa 362 ang total deaths cases sa BARMM.

Samantala, mas marami pa rin ang naitalang gumaling kaysa mga bagong kaso.

Sa latest tally ng MOH-BARMM, may 21 na mga pasyenteng gumaling, higit na mas marami ito kaysa 20 lang na bagong kaso.

Sampu sa mga bagong kaso ay mula sa Maguindanao, pito sa Cotabato City at tatlo sa Lanao del Sur at Marawi City.

Dahil dito abot na sa 9,377 ang total coronavirus infections habang nasa 8,584 na ang kabuuang bilang ng mga gumaling.

Nasa 431 naman ang aktibong kaso.

-0-

LOCAL…

PINARANGALAN ng 6th Infantry Division ang pitong mga sundalo na nasugatan sa serye ng mga encounter sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng mga terorista sa Maguindanao.

Ginawa ang awarding of wounded personnel medal sa Camp Siongco Station Hospital sa Awang, DAtu Odin Sinsuat, Maguidnanao.

Bukod sa wounded personnel medal, nagbigay din ng cash assistance si 6th Infantry Division commander Maj. Gen. Juvyma Uy sa mga sugatang sundalo na hindi kinilala sa report.

Nagbigay din ang hepe ng Joint Task Force Central ng food packs at iba pa sa mga sundalo na nagpapagaling sa ngayon.

Sila ay napasabak kontra mga kasapi ng Bagnsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao.

-0-

local..

Patay ang isang laborer habang sugatan naman ang dalawa pa nitong kasamahan matapos na maaksidente ang kanilang sinasakyang open type na multicab sa highway ng Brgy. Bagontapay, M'lang nito lang umaga.

Kinilala ang patay na si Arnold Papa-an ,40 habang ang sugatan naman ay sila Ronald Papa-an, 21-anyos at Angel Fuentes, 18-anyos na mga residente ng Brgy. Libo-o, M'lang.

Sa report mula sa MDRRM Office ng M'lang, papuntang Poblacion, M"lang ang direksyon ng mga biktima sakay sa isang open type na multicab na may kargang kahoy at semento. Nang paakyat na sa aspaltong highway ang multicab ay bigla itong nawalan ng kontrol at tumaob.

Dahil dito ay tumilapon sa gilid ng highway ang bitkimang si Arnold at nagtamo ng matinding sugat matapos unang tumama sa lupa ang kanyang ulo. Dead on arrival na ito nang isugod sa isang ospital habang ginagamot naman ang dalawang kasamahan nito.

-0-

local..

Bilang ng mga pulis na tinmaan ng COVID-19 sa North Cotabato, bumaba na.

Mula ng tumama ang COVID-19 noong mga nakaraang taon ay umabot sa 80 ang tinamaan nito sa hanay ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO. Ito ang sinabi ni CPPO, deputy director, Police Lt. Col. Bernard Tayong.

Pero sinabi ni Col. Tayong na sa naturang bilang ay abot nalang sa dalawa ang active cases na mula sa Antipas at Tulunan Municipal Police Station. Matatandaan na kinailangang magsagawa ng lockdown ng ilang mga Police station sa North Cotabato dahil sa kumalat ang virus partikular sa Midsayap PNP.

Sa M'lang PNP ay abot sa siyam ang mga nagpositibo at fully recovered na ang mga ito sa ngayon. Sa ngayon ay katuwang ang IATF ang PNP sa pagmonitor at panghuhuli ng mga lumalabag sa mga health protocol.

Nagpasalamat din si Tayong dahil kahit na tumataas na naman ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa probinsya ay hindi na nadagdagan ang mga tinamaan ng virus sa kanilang hanay.

Wala ring pulis na binawian ngh buhay dahil sa naturang virus sa North Cotabato.

-0-

Karagdagang 282 na kaso ng COVID-19 ang naitala ng Department of Health sa Region 12.

Sa bilang ng mga bagong kaso, nanguna ang South Cotabato na may 125 new infections, sinundan ito ng Sarangani na may 79 cases, 44 ang sa Gen. Santos City, North Cotabato 22 at Sultan Kudarat 11.

Mula March 2020, ang total COVID cases sa Regionj 12 ay abot na sa 28,321. Kahapon, may 182 na mga pasyente ang gumaling pero may anim na mga pasyente ang sinawimpalad.

Tatlo sa mga binawian ng buhay ay mula sa General Santos City habang may tig-isa sa Kidapawan, Polomolok at Isulan Sultan Kudarat. Ang aktibong kaso o mga pasyenteng nagpapagaling pa ay nasa 2,659.

-0-

local../..

Military, nakilahok sa culmination program ng nutrition month celebration kasama ang mga Manobo sa Sultan Kudarat province.

UPANG MAKATULONG na mapabuti ang nutrisyon ng mga katutubong Manobo sa Esperanza, Sultan Kudarat, nakiisa ang 7th Infantry Battalion sa culmination program ng Nutrition Month.

Namigay ang mga sundalo ng mga regalo sa mga katutubong Manobo at nakisaya sa programang ginawa sa Sitio Dapulan 1, Barangay Legodon, Esperanza, Sultan Kudarat.

Namahagi ang mga sundalo ng mga tsinelas, school supplies, hygiene kits, mga laruan at marami pang iba, kabilang ang libreng haircut ng kanilang tropa.

Sinabi ni 7th IB commander Lt. Colonel Romel Valencia na layunin ng kanilang outreach program ay makatulong sa pagpapaangat ng pamumuhay ng mga taga Barangay Legodon. Ang programa ay magkatuwang na isinagawa ng Esperanza, LGU, town nutrition council at ng 7th IB.

-0-

local..

DEAD ON ARRIVAL sa pagamutan ang isang ginang habang sungatan ang kasama nito sa kaso ng pamamaril sa Cotabato City.

NAGANAP ANG PAMAMARIL ALAS OTSO ng umaga sa Krislamvile, Barangay Poblacion 2, Cotabato City.

Kinilala ni PNP Station 1 Commander Police Major Elexon Bona ang mga biktima na sina Bainot Talib Magkay na naisugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay.

Sugatan naman si Monera Lawan Alamada. Sinabi Major Bona na naglalakad lang ang biktima sa lugar nang dumating ang mga suspek at bigla itong pinagbabaril.

Nagtamo ng tama sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan si Magkay samantalang tinamaan naman ng ligaw na bala si Monera na ngayon ay ginagamot sa ospital.

SA pursuit operation ng PNP, naaresto ng mga pulis ang isa sa mga suspek na di muna kinilala ng PNP. Tuloy pa ang manhut sa kasama nito.

-0-

local...

Mayor Bendita ng Surallah,may paliwanag sa pronouncement nito na tatanggalin ang mga LGU employee na tumangging magpabakuna ng COVID-19 vaccine

Makakasuhan ng criminal negligence at posibleng matanggal sa trabaho ang isang kawani ng pamahalaan na na-infect ng COVID-19 at nakahawa sa mga katrabaho nito.

Kaya panawagan ni Surallah, South Cotabato Mayor Antonio Bendita sa mga kawani ng lokal na pamahalaan pagpabakuna ng COVID-19 vaccine.

Sinabi ito ni Bendita matapos mabatid sa IATF meeting na mas marami pa ring mga kawani ng LGU Surallah ang hindi pa nabakunahan ng COVID-19 vaccine.

Binigyan diin ni Bendita na dapat maging ehemplo sa COVID-19 vaccination ang mga government employee. Umaasa naman si Beniita na makapagpapabakuna ng ng COVID-19 vaccine ang lahat na mga kawani ng Surallah LGU ngayong lingo.

-0-

Sisterhood agreement nilagdaan sa pagitan ng mga Gensan at Camiling, Tarlac LGU

Makikinabang pareho sa public-private partnerships at expansion ng kalakalan, kultura, turismo at iba pa sa sisterhood agreement ang General Santos City at bayan ng Camiling sa lalawigan ng Tarlac.

Sinabi ito ni Gensan Mayor Rivera sa virtual signing ng kasunduan sa pagitan nila ni Camiling Mayor Erlon Agustin.

Ito ayon kay Rivera ay bilang pagbibigay pugay na rin sa founder ng Gensan na si General Paulino Santos na mula sa bayan ng Camiling.

Ayon naman kay Mayor Agustin inaasahan nito na ang sisterhood agreement ay magpapaigting pa ng serbisyo sa mga mamamayan ng nasabing mga lugar.

Sinabi nito na posible ring magtulungan ang dalawang mga lungsod para maisulong ang mga proyekto sa edukasyon, agrikultura at environment protection.

Nabuo ang sisterhood agreement kasunod ng reunion ng mga angkan ni General Paulino Santos sa Gensan noong Pebrero.

Ayon sa apo ng heneral na si Franciso Santos, nakita nito ang kahalagaan ng pagkakaroon ng sisterhood agreement sa pagitan ng Gensan at Camiling.

Kaya ayon kay Santos na Presidente din ng Pioneers-Descendants of General Santos City Inc., isinumite nito ang sisterhood proposal nang mag courtesy call kina Vice Mayor Loreto Acharon at Mayor Rivera.

-0-

local...

Tulong pinansiyal ng DOLE mapapakinabangan ng mahigit 300 daang manggawa sa region 12 na apektado ng pandemya

Makikinabang sa mahigit P3.1 million na livelihood assistance ng Department of labor and Employment o DOLE 12 ang mahigit 300 mga mangagawa sa informal sector na apektado ng pandemya sa rehiyon.

Mahigit P1.9 million sa nasabing halaga ay laan para sa 113 na mga benepisyaryo sa Columbio, Sultan Kudarat.

Nanguna sa pamimigay ng ayuda sina DOLE 12 Regional Director Raymundo Agravante at Assistant Regional Director Arlene Bisnon. Sa Tantangan, South Cotabato ang mahigit P650,000 na pondo para sa 50 benepisyaryo ay tinanggap naman ni Vice Mayor Timee Joy Gonzales.

Habang ang P600,000 naman para sa 40 na mga benpisyaryo sa bayan ng Banga ay tinanggap ng kanilang public employment service office o PESO Manager na si Joseph Franco.

Ayon kay Agravante ang pamimigay ng tulong ay bilang pagpapatupad ng DOLE Integrated Livelihood Program. Ang pondo ay ibibili ng mga lokal na pamahalaan ng livelihood starter kits para makapagpatayo ng kabuhayan ang mga benepisyaryo.

Nanawagan naman ang DOLE 12 sa mga grupo o indibidwal nais makinabang sa kanilang kabuhayan project na pumunta sa PESO na matatagpuan sa kanilang mga munisipyo o city hall.

-0-

local...

Border control measures pinaigting ng gobernador ng South Cotabato dahil sa banta ng Delta variant ng COVID-19

Pinalawig pa ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang General Community Quarantine o GCQ sa South Cotabato dahil sa banta ng Delta variant ng COVID-19.

Ayon kay Tamayo, kailangan na mapanatili ang maigting na border control measures. Ito ay upang malimitahan din ang galaw ng mga mamamayan at mapigilan ang pagpasok ng Delta variant sa lalawigan. Paliwanag ng gobernador napabilang sa mga high-risk areas sa bansa ang South Cotabato dahil sa dumadaming COVID-19 cases at banta ng Delta variant.

Para mamonitor ang pagpasok ng mga traveler, nanatili din ang PNP checkpoints sa mga border highway ng South Cotabato.

Binigyan diin din ni Tamayo na sa ngayon ay limitado pa rin dapat sa essential travel ang galaw ng mga mamamaya sa lalawigan. Ipinaalala din ng gobernador sa publiko ang alas dyes ng gabi hanggang alas singko ng madaling araw na curfew.

-0-

local...

Mga magsasaka at mangingisda sa President Roxas, Cotabato province nakinabang sa outreach program ng DA 12

Nagsagawa ng outreach program para sa mga magsasaka at mangingisda sa isang barangay sa President Roxas, Cotabato Province and Department of Agriculture o DA 12 na pinamumunuan ni Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Kabahagi din ng nasabing aktibidad ang tree planting activity. Ang mga benepisyaryong mga magsasaka at mangingisda sa lugar ay sinanay din ng ahensya sa food processing para magkaroon ng alternatibong kabuhayan.

Kasama ng DA sa outreach program ang Koronadal Eagles Club o KCEC sa pakikipag ugnayan sa lokal na pamahalaan ng President Roxas. Tampok din sa outreach program ang pagbigay ng ahensya sa mahigit P1.6 million na halaga ng tulong para sa Indigenous People o IP Community sa Barangay Tuael.

Ito ay bilang pagpapatupad din sa Barangay Extension Service Operation o BESO ng DA 12. Layon nito na makinabang din sa mga programa ng pamahalaan maging ang mga liblib na barangay sa rehiyon.