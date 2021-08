NDBC BIDA BALITA (Aug. 9, 2021)

HEADLINES:

1. Barangay Kapitan sa Pandag, Maguindanao, patay sa pamamaril

2. Special investigation task group binuo para tutukan ang kaso ng pagbaril at pagpatay kay Sulu police director Col. Michael Bawayan Jr.

3.Pagkasawi ng isa katao sanhi ng COVID-19 vaccine pinabulaanan ng City Health Officer ng Koronadal

4. Binata na manliligaw umano sa quarantine area arestado sa Tboli, South Cotabato

5. Active COVID-19 cases sa Region 12 abot na sa higit tatlong libo

6. MinDA Chair Manny Piñol tinawanan ang kumakalat na fake news na siya na nasawi sa aksidente sa Davao del Sur

Local

MULA SA 234 cases noong Sabado, tumaas sa 271 kahapon linggo ang panibagong kaso ng COVID-19 sa Soccksargen Region ayon sa Department of Health.

Nanguna sa may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ang, South Cotabato na umabot sa 98, sinundan ito ng North Cotabato na may 94 new infections, ang General Santos ay may 65 cases at Sultan Kudarat 14.

Dahil dito, abot na sa 29,541 ang total coronavirus infections sa Rehiyon.

Gumaling naman ang 86 pang mga pasyente kayat ang total recoveries ay abot na sa 25,491.

Samantala, tatlo pang mga pasyente na taga General Santos City ang binawian ng buhay dahil sa komplikasyon at dahil sa COVID-19.

Kaya naman, ang total deaths cases ay abot na sa 948.

Tumaas naman ng hanggang 3,097 ang aktibong kaso.

SA BANGSAMORO REGION, nakapagtala ng karagdagang 41 na panibagong kaso ng COVID-19 ang Ministry of Health.

Dalawampu't syam sa mga bagong kaso ay mula sa Lanao del Sur at Marawi City, walo sa Cotabato City at apat sa Maguindanao.

Dahil dito, abot na sa 9,494 ang total coronavirus infections sa BARMM.

Gumaling naman ang walo pang mga pasyente kayat ang total recovered patients at abot na sa 8,673.

Umabot naman sa 367 ang total death cases matapos na namatay ang isa pang pasyente na taga Lanao del Sur at Marawi City.

Tumaas naman ng hanggang 454 ang aktibong kaso.

LOCAL

Dumating na nitong Sabado sa Awang Airport, Datu Odin Sinsuat,Maguindanao ang anti-Covid-19 vaccines mula sa national government para sa Ragion 12.

Tinanggap ng Department of Health-12 ang karagdagang 26,800 vials ng Sinovac at 1,500 vials ng AstraZeneca na mga bakuna para sa COVID-19.

Ang naturang karagdagang mga supply ng bakuna ay laan para sa mga residente ng rehiyon, batay sa prioritization criteria ng pamahalaan.

Local

TINAWANAN lamang at sinabing "fake news" ang kumalat na balitang nasawi sa isang vehicluar crash sa Davao del Sur si Mindanao Development Authority (Minda) chair Secretary Immanuel Pinol.

Tanghali nitong Sabado nang umugong ang balita na umano ay nasangkot sa isang vehicular accidcent ang sasakyan ng opisyal at umano ay hindi ito nakaligtas.

Maging ang kapatid ng kalihim na si Mlang Vice Mayor Joselito Pinol ay nakatanggap din ng balita, kaya agad nitong sinubukan na tawagan ang telepono ng Minda Secretary.

Agad namang sinagot ito ni Sec. Pinol at sinabing hindi naman daw siya bumiyahe at nasa kanyang bahay lamang siya sa Barangay Paco at nagpapahinga.

Sa katunayan, nanunuod ang kalihim ng laro ng Pilipinong si Carlo Paalam, sa laban nito sa Tokyo Olympics.

Ipinakita din ni Pinol ang kanyang larawan na nanunuod ng boxing habang pinapapak ang chicharon na gawa ng isang kooperatiba sa bayan ng Antipas.

Kaya sa halip na magalit, ipinagkibit balikat lamang ng opisyal ang kumalat na fake news, sabay sabing "I am alive and kicking"

LOCAL

NAKIKIPAG-UGNAYAN na ang pamunuan ng Western Mindanao Command o WESMINCOM sa mga pamilya ng tatlo pang nasawing sundalo at inaayos na ang agarang pagbiyahe ng mga ito sa kanilang mga tahanan.

Batay sa report ng PNP SOCO Crime Laboratory Region IX, nakilala ang tatlo pang mga cadavers na sina Corporal Jerome Balivado, Private Joey Loterte, at Private Kevin Damole, lahat miyembro ng Philippine Army.

Ayon kay AFP Spokesperson Col. Ramon Zagala, abot na ngayon sa kabuuang 37 bangkay na ang natukoy, habang nasa 13 pa ang sumasailalim sa masusing identification processes.

LOCAL

Kasunod ng Annual Nationwide Brigada eskwela program ng Department of Education na sinimulan nitong August 3 at magtatapos sa September 30.

Sisimulan na rin ngayung araw ang online Division level launching ng brigada eskwela sa lahat ng mga paaralan sa Cotabato City.

Sa panayam ng Radyo Bida kay Cotabato City Schools Division Superintendent Dr. Conception Balawag, sinabi nitong bagaman at wala pang face to face clasess, importante pa rin ang pagpapanatili ng kaayusan at kagandahan ng pa-aralan para sa susunod na pasukan.

Ipinagmalaki naman ni Dr. Balawag ang na-iiba nilang aktibidad ngayung taon na tinawag nilang 'Brigada Pagbasa'.

Isa aniya ito sa kanilang highlight activities at tinawag nila itong Summer Online Activity in Reading o SOAR High.

Ang tinig ni Cotabato City Schools Division Superintendent Dr. Conception Balawag.

LOCAL

SUGATAN ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek habang naghaharvest ito ng mais kahapon ng tanghali sa Sitio Langa-langa ng Barangay Kuya sa South Upi.

Kinilala ni South Upi PNP Commander P/Major Michael Tinio ang biktima nasi Boyet Masla 32 years old na residente ng nasabing lugar.

Maswerteng hindi fatal ang tama ng biktima at nadala pa ito ng kanyang mga kasama sa ospital.

Sa panayam ng Radyo Bida ngayung umaga kay Major Tinio, sinabi nitong patuloy pa nilang inaalam kung may kinalaman ang naturang insidente sa nangyaring kaguluhan nitong mga nakaraang linggo sa naturang Barangay na dahilan ng paglikas na abot sa 200 pamilya.

Aminado si Tulunan Mayor Pip Limbungan na tumataas ang mga naitalang kaso ng COVID-19 infections sa kanyang bayan. Dahil dito, pinareview ng akalde ang ipinatutupad na polisiya sa nasabing bayan.

Ilan sa mga nakikita ay ang clustered cases dahil ang ilang mga confirmed positive cases sa bayan na nakahome quarantine lamang.

Napag-alaman kasi na kahit nakaquarantine at dapat nakahiwalay sa iba pang mga miyembro ng pamilya. Nakakasalamuha pa rin ng iba ang kanilang kapamilya na mahigpit sanang ipinagbabawal.

Sa mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 infection sa buong probinsya ng North Cotabato marami nanaman ang mga nahawaan o local transmission cases.

Batay sa tally ng DOH 12 noong araw ng sabado, mayroong 73 new cases kung saan halos local transmission kung saan umabot ng 71 habang dalawa lang ang imported na kaso.

Sa mga bagong kaso na yan 26 ang galing sa Banisilan, 18 Kidapawan City, 16 ang Tulunan samatang sampu naman ang galing sa Arakan, Cotabato.

Samantala,kagabi naman linggo sa 94 na bagong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato ngayong gabi ang bayan ng Mlang ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso kung saan umabot sa 77.

Dahil sa ilang magkasunod na araw na mas marami ang panibagong napaulat na new infections umakyat pa ngayon sa 783 ang aktibong kaso.

Samantala, ang Department of Health-12 ay tumanggap mula sa national government noong Sabado, ng karagdagang 26,800 vials ng Sinovac at 1,500 vials ng AstraZeneca na mga bakuna para sa COVID-19.

Ang naturang karagdagang mga supply ng bakuna ay laan para sa mga residente ng rehiyon, batay sa prioritization criteria ng pamahalaan.

“Walang foul play at self-accident ang nangyari” Ito ang tinukoy na dahilan ng PNP sa pagkamatay ng isang Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU member sa Purok 2, barangay Mahongkog, Magpet North Cotabato kamakailan.

Nabatid na aksidenteng nabaril ni John Dominic Guillano Palabrica, 23 anyos, single, CAFGU active Auxilliary ng 72nd Infantry Battalion, Philippine Army ang sarili habang ito’y naglilinis ng kanyang caliber .38 revolver.

Batay sa impormasyon nakuha ng Radyo BIDA mula sa Magpet Municipal Police Station, kasama ng indibidwal ang kanyang kapatid at pinsan nang mangyari ang insidente, dahil nag-aya umano itong mag-firing.

Nasa labas lang ang dalawa nang marinig nilang may pumutok at nang pumasok sila sa bahay ay nakabulagta na ang CAFGU member at nagingisay na.

Nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang biktima na lumusot pa sa kabilang bahagi ng ulo na siyang dahilan ng kanyang agarang kamatayan.

Ayon Magpet PNP Chief Police Major Bryan Espinosa, inihayag nitong sa ginawang imbestigasyon lumalabas na mas malapit ang anggulo ng kamatayan ng CAFGU sa aksidenteng pagkabaril nito sa sarili subalit ayon kay Espinosa maaari ring suicide. Kumbinsido naman ang mga magulang ng biktima na aksidente ang pagkakabaril sa kanilang anak.

Pagkasawi ng isa katao sanhi ng COVID-19 vaccine pinabulaanan ng City Health Officer ng Koronadal

Nilinaw ni Koronadal City Health Officer Dr. Edito Vego na nasawi dahil sa karamdaman at hindi dahil sa COVID-19 vaccine ang isa katao sa Koronadal.

Paliwanag ni Vego ang nasabing pasyente ay mayroon nang comorbidities bago pa man magpabakuna. Sinabi nito na base sa finding ng kanyang doctor ang ang pasyente ay binawian ng buhay sanhi sa severe infectious ulcer.

Ayon kay Vego nagkataon lamang na inatake ng kanyang karamdaman ang pasyente dalawang araw matapos mabakunahan. Binigyan di Vego na kadalasan isa sa adverse effect ng pagpapabakuna ang Anaphylaxis o malalang allergy sa balat na hindi nila nakita sa pumanaw na pasyente.

Sa kabila nito ayon kay Vego tuloy pa rin ang monintoring ng City Health Office sa mga mamamayan ng Koronadal na nabakunahan ng COVID-19 vaccine.

Binata na manliligaw umano sa quarantine area arestado sa Tboli, South Cotabato Kulong ang isang binata matapos maaresto dahil sa pagpasok sa COVID-19 quarantine area sa Barangay Talcon, Tboli, South Cotabato.

Kinilala ni Tboli PNP Investigator Staff Sergeant Bryan Ballaran ang suspek na si Joeramin Salawa ,33 anyos at nakatira din sa nasabing lugar.

Ayon kay Ballaran si Salawa ay inaresto mismo ni Talcon Barangay Chairman Ato Bansawan na nag turn over sa kanya sa mga pulis. Sinabi ni Ballaran na sa kabila kasi ng paulit ulit na paalala ng barangay official kay Salawa na bawal siya sa quarantine area, makailang beses na itong pumupuslit sa lugar.

Ayon kay Ballaran isa kasi sa mga babae naka-quarantine sa isolation facility ay nililigawan ni Salawa. Ipinahayag ni Ballaran na si Salawa ay kakasuhan ng Tboli PNP ng paglabag sa minimum health protocols.

Polomolok LGU bibigyan ng pondo ng DSWD 12 para sa kanilang mga proyekto kontra COVID-19

Naglaan ng P20 million pesos na pondo para sa 23 mga barangay ng Polomolok, South Cotabato ang Department of Social Welfare and Development o DSWD 12.

Ang nasabing halaga ay gagamitin ng mga barangay para sa mga nais na programa kontra COVID-19. Kabilang sa mga ito ay ang pagtatayo ng temporaryong isolation center, cash for work program, information education advocacy, pagbili ng medical supplies at iba pa.

Ang pondo ay mula naman sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o KALAHI-CIDSS ng ahensya.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Resty Macuto na nanguna sa paglagda ng commitment, para sa ikatatagumpay ng kanilang mga programa kailangan ang pakikipagtulungan sa mga barangay.

Ipinaalala naman ni KALAHI-CIDSS Regional Program Coordinator Kevin Dasmarinas sa mga lokal na opisyal na ang ipatatayong mga proyekto ay nakabase dapat sa mga panuntunan ng Department of Health. Bilang counterpart nagbigay naman ng P5 million pesos ang lokal na pamahalaan ng Polomolok.

Bubuo ang lokal na pamahalaan ng Surallah South Cotabato ng Counterfeit Committee na magmomonitor sa mga pekeng gamot.

Ayon kay Surallah Mayor Antonio Bendita magpapalabas siya ng Executive Order hinggil dito. Ipinahayag ito ni Bendita sa paguusap nila nina Food and Drug Administration o FDA Mindanao West Cluster Director II Anette Tan at FDA 12 Supervisor Nicanora Rabara.

Ito ay bilang tulong na rin ng local government sa kampanya laban sa mga pekeng gamot lalo na ngayong may pandemya ng FDA. Hiniling din ng nasabing mga FDA official sa lokal na pamahalaan ng Surallah na magpasa ng ordinansa na papataw ng penalidad sa mga violator at pagpapaigting sa pagpapatupad ng Special Law on Counterfeit Drugs.

Ang mga counterfeit drugs ay hindi rehistrado at hindi rin dumaan sa validation at quality standard ng FDA. Payo ng FDA sa publiko para matiyak ang kanilang kaligtasan bumili lamang ng mga gamot sa mga lisensyadong establisemento.

Isinailalim ng Agricultural Training Institute o ATI 12 ng Department of Agriculture sa Entrepreneurial Skills Training on Meet Processing with Good Manufacturing Practices o GMP ang mga local meat processors sa South Cotabato at Sarangani Province.

Ang tatlong araw na training ay isinagawa sa ATI RTC II sa Koronadal City. Itinuro ng Food Technologist na si Abigail Garcia sa mga participant ang Meat Processing Standard at Food Costing. Natutunan naman ng mga participant mula kay Arjay Raborar ang Proper Plating at Garnishing.

Kabilang naman sa mga recipe na matagumpay na naihanda ng mga dumalo sa training ang beef tapa, burger patty, beef siomai, chicken ham at chicken embutido. Ayon kay ATI 12 Center Director Abdul Daya layon nito na matulungan ang mga meat processor lalo na ang mga bago pa lamang sa negosyo na mapaunlad ang kanilang kabuhayan.