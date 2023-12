NDBC BIDA BALITA (Dec. 19, 2023)

HEADLINES

1 TEACHER na taga Pikit at LET board passers, nasawi matapos maaksidente sa Kabacan

2 MAGKAIBANG deklarasyon kung holiday o hindi sa BARMM, kung may pasok ngayon o wala, nagdulot ng pagkalito sa publiko.

3 NORTH COTABATO, nakaalerto na sa posibleng malakas na ulan o hangin dahil kay bagyong Kabayan at LPA sa Mindanao

4 BINATILYO, patay matapos aksidenteng mabaril ang sarili habang nilalaro ang baril sa Cotabato City

5 MGA TAXPAYERS ng Kidapawan, umalma sa planong 700 percent dagdag buwis

6 BAHAY NG mga bakwet sa Mamasapano, Maguindanao Sur, ninakawan ng naglalabang pwersa, gamit sa bahay tinangay

-0-

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local…

NAGDULOT ng kalituhan sa publiko at manggagwa sa BARMM at Cotabato City ang magkaibang deklarasyon kung working o non-working holiday ngayong araw dahil Shariff Kabunsuan Day.

Una ay nagpalabas ng statement ang National Commission on Muslim Filipinos (NCMF) na non-working holiday sa limang lalawigan at limang lungsod ngayong araw batay sa Batas Pampook 14 na pinagtibay ng Lupong Tagapagpaganap ng Pook o LTP.

Ayon sa NCMF, sakop ng non-working holiday Maguindanao, Sultan Kudarat, North Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte at sa mga siyudad ng Cotabato, Tacurong, Kidapawan, Iligan at Marawi.

Pero, kahapon nagpalabas ng Proclamation No. 004 ang tanggapan ni Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim na nagdedeklara ng Dec 19 bilang REGIONAL SPECIAL WORKING HOLIDAY sa buong rehiyhon.

At kahapon din, nagdeklara ng non working holiday ang Cotabato City government.

-0-

Local…

PALAISIPAN NGAYON SA PNP sa Maguindanao del Norte kung paano nakarating at ano ang sadya ng dalawang lalaking taga South Cotabato na kapuwa natagpuang patay nitong linggo sa bayan ng Talitay.

Patuloy pang nangangalap ng dagdag na impormasyon ang PNP, ayon kay Talitay police chief Capt. Joel Albao.

Patay na nang matagpuan ng mga police sina Jovino Sepa ng Barnagay Basak, Tboli, at Jerome Labis ng Barangay Cannery, Polomolok.

Sila ay may mga tama ng bala sa ulo at katawan at magkahiwalay nang matagpuan sa isang barangay ng Talitay.

-0-

Local..

NANAWAGAN ANG Bangsamoro Parliament na magkaroon ng unconditional ceasefire sa Gaza at ang pagtigil ng mga karahasan at pang-aabuso na ginagawa ng Israeli forces sa West Bank.

Sa session kahapon, pinagtibay din ang consolidated resolutions na kumu-kundina sa naganap na Marawi gymnasium bombing na ikinasawi ng apat katao.

Magpapatuloy ngayong araw ang session ng BTA.

-0-

Local…

DEAD on arrival sa pagamutan ang isang binatilyo nang aksidente nitong mabaril ang sarili sa Barangay Rosary Heights 12 Cotabato City.

Kinilala ni Police Station 1 Commander Major John Vincent Bravo ang nasawi na si Benito Nul, 17-anyos, estudyante na taga Bagua 2, Cotabato City.

Lumabas sa pagsisiyat ng PNP na nilalaro ni Nul ang knayang dalang baril nang ito ay aksidenteng pumutok at siya ay tinamaan sa dibdib.

Isinugod siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival.

-0-

SA Bagumbayan, Sultan Kudarat, may 10 kasapi ng mga NPA ang sumuko sa PNP dala ang kanilang mga armas.

May tig-dalawang NPA naman mula Surallah, South Cotabato at Maitum, Sarangani province ang sumuko din sa pamahalaan, ayon kay PRO-12 regional director Brig. Gen. Jimili Macaraeg.

Sila ay kasapi ng Platoon Cherry Mobile, NPA Front Guerilla Daguma Range-Far South Mindanao Region.

Pagod na daw sila sa paglaban sa pamahalaan at nais nilang mamuhay ng maayos./

Mula Enero ngayong taon, mahigit 100 NPAs na ang sumuko at na-neutralize ng PNP sa buong rehiyon.

-0-

Local…

Governor Tamayo ng South Cotabato iginiit na siya pa rin ang national president ng Partido Federal ng Pilipinas

Nanindigan si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na siya pa rin ang lehitimong Presidente ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP.

Ipinunto pa ni Tamayo na ibinoto siya bilang national president ng PFP alinsunod na rin sa by laws and constitution ng partido.

Sinabi ito ni Tamayo na may nuisance activity ang dating ilang myembro ng PFP.

Pumili rin umano ang mga ito ng bagong set ng officers na walang pahintulot mula sa kanya at Chairman na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Ipinunto ni Tamayo na sa ngayon 97 percent na solid ang partido.

Dagdag pa nito aasahan ang pagtungo niya sa ibang mga lalawigan sa susunod na taon para palakasin pa ang PFP.

Binati din ni Tamayo ang lahat na PFP members ngayong Yuletide Season at ipinunto ang kahalagahan ng pagkakaisa sa panahon ngayon na nahaharap pa rin sa pagsubok ang bansa.

-0-

Local…

SAMANTALA, nagpalabas ng statement si Partido Federal ng Pilipinas national president Atty Leandro Verceles Jr.

Ayon kay Verceles, nagtapos na ang term of office ni South Cotabato Gov. Reynaldo Tamayo Jr bilang national party president noong Sept. 18, 2023.

Sinabi ni Verceles na si Tamayo at grupo nito ay may concealing act nang hindi nila ipinaalam sa national party chairman na si P. Marcos na nakasaad sa party constitution na nagsasabing ang term of office ng national party president ay hanggang Setyembre lang.

Hindi rin alam ng lahat ng mga miembro ng Partido, ayon kay Verceles, na nakasaad sa constitution na dalawang taon lang ang term of office ni Tamayo at iba pang elected officials.

Wala rin daw kinalaman si dating Exec. Sec. Atty. Vic Rodriguez sa nangyaring eleksyon noong Dec. 15.

-0-

Local..

Pasok sa mga government offices sa South Cotabato suspendido din ngayong Sharif Kabunsuan Day

Sinuspinde na rin ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang pasok sa mga opisina ng gobyerno sa South Cotabato.

Ayon kay Tamayo layon nito na mabigyan ng pagkakataon ang Muslim Communities sa lalawigan na ipagdiwang ang Shariff Kabunsuan Day.

Dagdag pa ni Tamayo nararapat lang ito sa South Cobato bilang Regional Center ng Region 12.

Gayunpaman ayon sa gobernador tuloy pa rin ang operation ng mga tanggapan ng pamahalaan na nangunguna sa paghahatid ng basic health services, security at reponders sa pananalasa ng kalamidad.

Inalala sa Sharif Kabunsuan Day ang pagdating ng Islamic Missionary na si Shariff na nagpalaganap ng rehiyong Islam sa Mindanao

-0-

Local..

Higit sa P3 billion 2024 budget ng South Cotabato aprubado na ng Sangguniang Panlalawigan

Nakalaan sa General Appropriation Fund ang higit sa P3.2 billion pesos sa higit 3.54 billion pesos na annual budget ng South Cotabato na inaprubahan na sa third ang final reading ng Sanngguniang Panlalawigan kahapon.

kalakip dito ang higit sa P1.4 billion pesos na pondo para sa MOOE, P886 million para sa personal services, P662 million para sa Personal Protective Equipment o PPE at P57 million para sa amortization and bank charges.

Ito ay ayon kay SP Committee on Appropriation Chair Nilda Almencion.

Ayon kay Almencion higit P26 million naman ang inilaan para sa ecomic enterprise ng lalawigan.

kabilang dito ang P4 million para sa CEMO, P5 million sa South Cotabato Sports Complex, P10 million sa South Cotabato Gym at P6 million sa Zipline.

Ayon naman kay Vice Governor at SP Presiding Officer Arthur Pinggoy Jr. para maging mas madali, isinulong ng konseho ang 2024 annual budget on unanimous sponsorship.

Ito ay maapos sertipikang urgent ni Governor Reynaldo Tamayo Jr.

-0-

Banta ng pambobomba sa Central Mindanao, pinabulaanan ng NICA 12

Tinawag na fake news ni National Intelligence Coordinating Agency o NICA 12 Regional Director Eduardo Marquez ang banta ng pambobomba sa Central Mindanao.

Ayon pa kay Marquez, ito ay matagal nang kumakalat sa social media na lalo pang tumitindi tuwing Christmas Season.

Dagdag pa ni Marquez na ang tsismis na ito ay ipinapakalat din sa pamamagitan ng text messages para takutin ang mga mamamayan.

Ipinunto pa nito na walang opisina ang NICA sa South Cotabato kung saan umano nangmula ang pekeng babala.

Maging si NICA 12 Assistant Regional Director Mike Marasigan ay tinawag din na fake news ang aniya’y supposed intel report.

Ipinunto nito na ang ito ay kumalat simula pa noong 2018 at muling lumilitaw sa tuwing may mga insidente ng pambobomba.

-0-

Local…

PNP South Cotabato may panawagan sa mga bus company bilang paghihigpit ng seguridad ngayong Holiday Season

Magbaba at magsakay lang ng mga pasahero sa mga itinalagang loading at unloading areas.

Ito ang hiling sa mga bus company ni South Cotabato PNP Information Officer Major Ramil Aruelo.

Ayon kay Aruelo, ito ay bilang kabahagi din ng paghihigpit ng seguridad ng PNP sa ngayon.

Sinabi ni Aruelo na inaasahan kasi nila ang pagdagsa ng mga mamamayan sa mga places of convergence ngayong Holiday Season.

Ito ay maliban pa sa paparating na Christmas break ng mga estudyante.

Dagdag pa ni Aruelo na mga public terminal sa lalawigan ay mahigpit na binabantayan ng mga stay-in na police personnel.

Dagdag pa nito, nagsasagawa din ng visitation at patrolling ang PNP sa iba pang mga terminal at matataong lugar sa lalawigan.

-0-

Local..

Lalaki na may higit sa P68,000 na shabu, inaresto ng mga pulis sa Koronadal

Kulong ang isang lalaki na naaresto sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Koronadal.

Kinilala ng Koronadal PNP na pinamumunuan ni Lt. Col. Amor Mio Somine ang suspek na si alias “Toto”, 25 anyos, nakatira sa barangay Mabini sa lungsod.

Siya ay nakorner ng mga pulis sa Purok River side Barangay Sto. Niño.

Ito ay matapos kumagat sa drug buy-bust operation ng mga pulis.

Nakumpiska mula sa nasabing drug suspect ang may sampung gramo ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P68,000.

Nakuha din ng mga pulis sa suspek ang perang ginamit sa kanilang buy-bust operation at iba pang non-drug items.

Inihahanda na ng pNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa suspek.

-0-

Local…

Ilang lugar sa Cotabato Province, posibleng maapektuhan ng bagyong kabayan at may napabilang na sa wind signal number 1

Kailangan pa ring paghandaan ng taga North Cotabato ang naging low pressure area na bagyong si Kabayan na naglandfall na rin kahapon.

Pero hindi pa rin tinatanggal ng pag-asa ang wind signal at kabilang ang Northern part ng Cotabato Province sa apektado nito.

Ito ay ang mga Lugar ng Arakan, Carmen, Banisilan, Alamada, President Roxas, Kabacan, Matalam, Antipas, Magpet, Libungan, Pigcawayan.

Ibig sabihin nito, sinabi ni DOST pag-asa weather specialist Alvin Bautista, makakaranas ang mga lugar na ito ng malalakas na hangin at dapat paghandaan ang maaring epekto ng weather disturbanc

-0-

Local..

BFP-Kidapawan, pinag-iingat ang publiko sa paggamit ng Christmas lights upang makaiwas sa sunog ngayong holiday season

Bumili ng Christmas lights o anumang dekorasyong de kuryente na ICC marks standards.

Ito ang payo ni BFP Kidapawan Fire Officer Jaynald Flores na siyang Chief Intelligence and Investigation section ngayong papalit na pasko at bagong taon upang maiwasan ang posibleng sunog.

Dapat anyang, bumili lang sa tindahan na may PS marks at kung maari ay iwasan sa online para sa kaligtasan ng kapamilya.

Sa gabi at kung aalis ng bahay iwasan naka-plug sa saksakan mahalaga ring i-save ang numero o hotline ng BFP.

Si BFP Kidapawan Fire Officer Jaynald Flores na siyang Chief Intelligence and Investigation section.

Samantala, ang bureau of Fire Protection ay nakabantay sa kumukutikutitap na Christmas Decorations sa City Plaza at iba pang Christmas attraction upang agad na makapagresponde sa panahon ng emerhesiya.

-0-

Local…

SP members, tiniyak na aalamin rin ang pulso ng publiko bago ang pag apruba ng bagong revenue code sa Kidapawan City

Inihayag ni Vice Mayor Melvin Lamata na si Mayor Jose Paolo Evangelista ang nagmungkahi ng isinusulong ba bagong tax code sa Kidapawan City matapos rin ang rekomendasyon ng local finance committee.

Nabatid kasi na 2015 pa ang ginagamit na revenue code at na-itransmit ang proposal sa Sangguniang Panlungsod for consideration.

Bago anya ang public hearing at consultation, ipinatawag ang local finance committee members upang maipalawanag ang laman ang sa proposal.

-0-

Local…

KUNG may nagalit, nadismaya, may ilan namang nakaintindi, pero mayroon ding ipagdadasal na lang na maliwanagan ang isip at puso ng mga mga konsehal at Vice Mayor Kidapawan City.

Nakasalalay kasi sa kanila ang kung maaproba o marerebisa kahit papano ang panukalang 700% na pagtaas ng revised tax code matapos ang ilang taon na walang pagtaas sa lungsod.

Ayon sa ilan, hindi makatao at tiyak na gagapang sa hirap ang mga mamamayan lalo na ang mga nasa marginalized sectors para lamang mabayaran ang kanilang taunang buwis.

Sa matrix kasi ng tax code kahit punong kahoy ay magkaka tax na rin maliban pa sa lupang kinakatayuan nito, maliban pa sasobrang laking buwis sa iba pang ari-arian.

Sa paglilinaw naman ni Vice Mayor Melvin Lamata na hindi pa iti pinal at posibleng marebisa pa ang laman ng proposed ordinance.