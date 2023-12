NDBC BIDA BALITA (Dec. 27, 2023)

HEADLINES

1 PONDO PARA SA burial at financial assistance ng Tulunan LGU para sa mga nadisgrasya na lasing, ubos na

2 SMUGGLED cigarettes, nakumpiska sa isang PNP checkpoint Cotabato City; tatlong suspect, naaresto.

3 PAMUNUAN ng MILF, nagsagawa ng imbestigasyon sa dahilan ng bakbakan ng kanilang tauhan sa Ampatuan,

4 BAGONG SILANG na sanggol, natagpuan sa Sto. Niño, South Cotabato; ito ay posibleng itinapon ng ina noong bisperas ng Pasko.

5 KORONADAL tricycle drivers, nagreklamo sa inilagay na concrete barriers sa mga pangunahing kalye ng lungsod

6 PINOY boxer na si Marlon Tapales, talo sa Japanese boxing sensation

7 SENIOR citizen sa Kidapawan, patay sa vehicular accident noong gabi ng Pasko

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

-0-

Local

Sanggol na kasisilang pa lang natagpuan sa Sto. Niño, South Cotabato.

Inoobserabahan pa sa isang ospital ang inabandonang sanggol na natagpuan sa Sto. Niño, South Cotabato noong bisperas ng pasko.

Ang kasisilang pa lang na sanggol na babae ay unang nakita ng isang concerned citizen na nakarinig sa iyak nito sa ilalim ng puno ng guyabano sa likod ng isang eskwelahan sa barangay San Isidro.

Ito ay ayon Sto. Niño Chief of Police Major Raymond Faba.

Dagdag pa ni Faba bukod sa walang saplot, nakakabit pa ang umbilical cord ng na patunay na bagong silang lang ang sanggol nang iwan sa lugar.

Ang sanggol ay agad namang dinala sa ospital ng mga concerened citizen na nakakita dito.

Sinabi din nito na oras na makalabas ng ospital ang sanggol ay ilalagay sa pangangalaga ng municipal social welfare and development office.

Sa ngayon ayon kay Faba ang inaalam pa ng PNP kung sino ang ina ng natagpuang sanggol.

-0-

Local…

Higit P3.2 million na mga gamit nasunog sa budget office ng South Cotabato provincial capitol

Napigalan ng mga bombero ang pagkalat ng apoy mula sa budget office sa iba pang bahagi ng South Cotabato Provincial Capitol dahil sa maagap na pag-report ng mga kasapi ng provincial security unit o PSU Sa BFP.

Ito ay ipinagpasalamat naman ni BFP Koronadal Spokesperson Fire Officer 3 Christian Dumagan.

Gayunpaman ayon kay Dumagan ang sunog na naganap pasado alas dose ng hatinggabi kamakalawa ay tumupok sa higit 3.2 million pesos na halaga ng mga gamit sa budget office na nasa ikalawang palapag ng gusali sa likod ng main capitol building.

Inalaam pa ng BFP ang sanhi ng sunog na ikatatlo ngayong buwan ng Disyembre sa Koronadal.

-0-

Local

Tricycle drivers sa Koronadal may hinaing sa mga paglalagay ng concrete barriers sa mga pangunahing kalye ng lungsod

Idinadaing nila na malaking abala sa kanila ang mga concrete barriers na inilagay ng LGU sa General santos Drive.

Ayon sa kanila dahil sa pagsara ng maraming mga intersection, kadalasan hahaba din ang kanilng iikutin sa pagsakay at pagbaba ng mga pasahero.

Ito ayon sa mga driver ay dagdag pasanin din sa tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo.

Habang mayroon namang humihiling na sana buksan na lang ng LGU ang iba pang mga intersection at magtalaga ng mga traffic enforcer.

Ito ay para hindi dumagsa ang mga motorista sa designated intersection ng LGU kung saan lang sila maaring lumiko o mag-turn.

Habang mayroon kampante na ito ay makasanayan rin ng mga driver at mga commuter.

Nauna nang ipinaliwanag ni City Traffic and management unit Chief Joy Placer na ang paglalagay ng mga concrete barrier ay bilang panghahanda sa pagpapatupad ng Local Public Transport Route Plan at Tricycle Route Plan ng lungsod.

-0-

Local…

Tulong ng publiko kontra bora-bora para sa matiwasay na pagsalubong ng bagong taon,hiniling ng traffic unit ng Tboli, South Cotabato

Tukuyin ang kulay, license plate at brand ng sobrang ingay na mga motor at isumbong sa traffic management unit o TMU.

Ito ang panawagan sa publiko ni Tboli TMU Chief Kenn Michael Lim.

Tiniyak naman ni Lim na magiging confidential ang identity ng kanilang mga informant.

Ayon kay Lim layon nito na matiyak ang matiwasay at ligtas na pagsalubong sa bagong taong.

Ipinunto pa nito na sa tulong ng publiko matitigil na ang pagpapaharurot ng mga motor ng mga ireponsableng driver na aniya’y parang may ari ng mga daan.

Sa pamamagitan nito ayon pa kay Lim ay mahuhuli din ang mga gumagamit ng mga ipinagbabawal na bora-bora o modified na mga tambutso na nagdudulot ng perwisyo sa publiko.

-0-

Local…

Pakikipagtulungan ng mga barangay sa pagsawata sa iligal na droga mahalaga raw ayon sa PNP South Cotabato

Alam dapat ng mga barangay officials ang mga mamamayan na pumapasok at lumalabas sa kanilang mga barangay.

Ayon kasi kay South Cotabato PNP Information Officer Major Ramil Aruelo, mahalaga ang mga impormasyon mula sa mga barangay sa kanilang kampanya kontra iligal na droga.

Sinabi ito ni Aruelo matapos kumpirmahin na marami pang mga barangay sa lalawigan ang hindi pa drug-cleared.

Ipinunto pa nito na mahalaga rin ang pakikipag ugnayan ng PNP at komunidad para sa monitoring sa illegal drugs.

Dagdag pa ni Aruelo, responsibilidad din ng mga Barangay offocials na alamin kung may persons of interests sa kanilang areas of responsibility.

Naniniwala si Aruelo na para makuha ang tiwala ng publiko kailangan din ng PNP na palakasin ang pakikipagugnayan sa mga ito.

Ito ay upang agad na mairport ang mga nangyayari sa kanilang barangay.

Sa 199 na mga barangay sa South Cotabato, 168 sa mga ito ay drug-cleared, walo ang drug free at 23 naman ang under evaluation.

-0-

Local…

Kahit holiday season, militar hindi titigil sa focus military operation laban sa mga armadong grupo sa Central Mindanao

Patuloy lang ang mission ng military sa operasyon laban sa mga teroristang naghahasik ng lagim sa South Central Mindanao particular na sa mga lugar na nasasakupan ng 90th Infantry Battalion.

Sinabi ni Executive Officer Rowel Caacbay, bisperas ng pasko naglunsad ng focus military operation laban sa BIFF sa Barangay Manaulanan kung saan batay sa report isa ang casualty sa kalaban mula sa pito hanggang sampung miyembro habang walang nasugatan sa panig ng sundalo.

Anya, hindi lang anya ito military operation dahil kailangan pa rin ang pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan sa pagtulong sa kanilang kampanya.

-0-

Local

Limampung pamilya na apektado ng bakbakan ng dalawang magkalabang grupo sa Pikit, North Cotabato, nakabalik na sa kanilang tahanan

Kontrolado na ng PNP ang lugar kung saan nangyari ang armed clash sa barangay lagunde, Pikit, North Cotabato SG BARMM.

Sinabi ni Pikit PNP Chief Police Major Arvin John Cambang, napagkasundun na pag-uusapan ng dalawang panig ang rido upang wala ng buhay na masayang pa sa grupo ni Kapitan Sindato Karim at alyas Abu Sabaya.

Pero inihayag ni Major Cambang, una ng nag-usap ang dalawang grupo pero dahil sa hindi pagkakaintindihan ay nagpalitan uli ng putok gamit ang matataas na armas.

Sa mga apektadong pamilya particular sa Sitio Edzap, nakauwi na rin sila at balik normal na ang pamumuhay.

Samantala, naging maayos naman at matiwasay ang pagdiriwang ng pasko ng mga taga Pikit.

-0-

Local

PNP, may tinututukan pang ibang motibo sa pagbaril ng purok president sa sundalo sa Kidapawan City bisperas noon ng pasko

Pursigido ang pamilya ni Staff Sergeant Lambert Lous Martinez ng 72nd Infantry Battalion na sampahan ng kaso ang suspect sa pagbaril sa kapamilya madaling araw nitong sabado.

Yan ang inihayag ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt. Col Dominador Palgan Jr.

Napag-alaman kasi na ang hinahanap ng sundalo na si alyas Negro ay siyang nagnakaw sa kanyang service firearm at di-umano’y pinagkamalan na kasabwat si Purok President Jun Benig na siyang suspect.

Bago ang pamamaril may komosyon at mainit pa na pagtatalo ang Purok President at sundalo na binaril sa ulo.

Simula nitong sabado, ikinustudiya na ng mga pulis ang suspect at aasahan ngayong araw magsasampa ng kaukulang reklamo ang asawa ni Martinez na taga Pigcagawayan.

Sa ngayon, hindi pa maaring maihayag ang isa pang motibo na tinututukan ng mga pulis upang iwas makompromiso.

-0-

Local

Binalaan ni Tulunan Mayor Pip Limbungan ang kanyang naasakupan na magdoble ingat ngayong holiday season.

Ginawa ang pahayag matapos na ring tumaas ang kaso ng vehicular crash sa bayan simula ngayong disyembre.

Ang ibang sangkot, menor de edad, pagmamaneho ng lasing, maiingay na tambutso at iba pang traffic violations.

Simula anya bisperas ng pasko, mayroon ng apatnaput isang mga motorsiklo ang naimpound dahil sa ibat-ibang paglabag habang ikinulong naman ang driver na lasing.

Kanya pang babala, hindi na magbibigay ang LGU ng libreng burial at free fuel sa mga motoristang nasasangkot sa disgrasya kung ito ay nakainom o lasing.

Nabatid na isa ang binawian ng buhay na lasing na driver sa bayan bisperas pa ng pasko.

Bukod pa rito, mahigpit rin ang ipina-iiral na curfew hours para sa mga menor de edad alas 8:00 ng gabi.

Wala anyang holiday break ang mga pulis at taga TMU upang mabantayan ang mga susuway sa direktiba ng alkalde at aasahang magpapatuloy ito hanggang sa susunod na taon.

-0-

Local

Total Firecracker Ban, mahigpit na ipinapatupad ng PNP sa Cotabato City.

Pero sa kabila nito, marami pa rin ang nagpaputok sa pagsalubong Pasko.

Sa pagsalubong sa bagong taon, sinabi ni Cotabato City police director Colonel Querubin Manalang na mas hihigpitan nila ang pagpapatupad ng city ordinance 2144 o ang total firecracker ban law sa lungsod.

Sa ilalim ng ordinansa, P1,000 multa ang ipapataw sa mga lalabag sa unang pagkakataon o first offense, P3,000 sa second offense at P5,00 sa third offense.

Hiling ni Manalang sa taga lungsod na gumamit na lang ng torotor sa halip na firecracker na mapanganib sa mga nagpapaputok.

Nagbabala din siya sa mga gunowners laban sa paggamit ng baril sa pagsalubong sa bagong taon.

-0-

LOCAL

Abot sa 506 na mga mahihirap na batang ulila ang nakatanggap ng cash subsidies sa ilalim ng Kupkop program ng Ministry of Social Services and Development (MSSD).

Ang bawat benepisyaryo ay nabigyan ng

5,000 bilang one-time financial assistance.

Ayon kay MSSD Child and Youth Welfare Program Focal Person Arbainie Guiabar, layon ng programa na tulungan ang mga batang ulila na masuportahan ang kanilang pang araw-araw na pangangailangan lalo na sa pag-aaral, kalusugan at nutrisyon.

Ang payout ay ginawa sa People's Palace na dinaluhan ng mga MSSD official at Cotabato City government.

-0-

Local..

Nakumpiska ng Cotabato City Police Station 3 katuwang ang Marine Battalion Landing Team 5 ang smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng higit P150,000.

Ang mga kontrabando at may dala nito ay naharang sa police checkpoint sa Tamontaka, Cotabato City.

Kinilala ni Station 3 Commander Lt. Rustan Deano ang tatlong suspek na sina alyas Mlok, 49-anyos, driver, residente ng Bugawas, Datu Odin Sinsuat Maguindanao Del Norte, Oyong, 23-anyos, at Mohammad, 36-anyos na parehong mga taga Barangay Bagua 2, Cotabato City.

Batay sa ulat ng PNP, sakay ng Toyota Hiace van ang mga suspek at nang maharang nila ito sa checkpoint operation ay tumambad sa kanila ang 15 mga naglalakihang kahon ng smuggled na mga sigarilyo.

Nakapiit na ngayon sa Police Station 3 lock-up cell ang mga suspect habang inihahanda ang kaso laban sa kanila.

-0-

Local

NAGPULONG na kahapon ang binuong Special Investigation Task Group o SITG Macmod Lauban para ipresenta ang chronology of events bago at pagkatapos ng pamamaril sa biktimang si Bagua 1 Kagawad Macmod Lauban.

Si Lauban ay nasa iwang waiting shed sa Jose Lim Sr Street kasama ang anak nang dumating ang suspect at siya ay pinagbabaril. Siya ay nasawi on the spot.

Ang SITG ay pamumunuan mismo ni City Director Col. Queruben Manalang Jr. kasama ang CIDG, Regional Forensic Unit at Provincial Crime Lab.

Sa panayam ng DXMS kay Manalang, sinabi nitong kabilang sa mga sinsundan nilang anggulo ngayon sa pamamaril ay ang personal grudge at may kaugnayan sa kanyang trabaho bilang kagawad ng barangay.

Sisikapin rin ng SITG na makakuha ng kopya ng CCTV Camera sa crime scene.

Sa ngayon ay pahirapan naman sa pagtukoy sa suspek ang nakaligtas na anak ni Kagawad Lauban dahil balot na balot ang mukha at tanging mata lang nito ang nakikita sa mga bumaril sa ama.

Kakausapin din ng SITG ang pamilya ng biktima para makakuha ng impormasyon na makakatulong sa kanilang imbestigayson

Hiniling naman ni Manalang lalo na sa mga nakasaksi sa pamamaril na makipagtulungan sa kanila para agad na maresulba ang krimen.

Bukod kay kagawad Lauban, kabilang din sa iimbestigahan ng SITG ang pagbaril-patay sa traffic enforcer na si Haron Butukan Saliao.

-0-

Local..

MILF, nagsasagawa ng imbestigasyon upang mabatid kung parehong mga MILF ang nagkasagupa sa Amatuan, Maguindanao Sur na ikinasawi ng apat katao.

YAN ANG sinabi sa DXMS Radyo Bida ni MILF-AHJAG chair Anwar Alamada matapos ang naging engkwentro ng MILF 118th base command at private group sa Kapinpilan, Ampatuan, Maguindanao del Sur noong Lunes.

Una nang sinabi ni Maguindanao del Sur PNP Director Colonel Roel Sermese na grupo ng 118th at 105th base command ng MILF ang nagkasagupa kung saan apat ang kumpirmadong nasawi.

Ayon kay Alamada, ito ay patuloy pa nilang iniimbestigahan dahil ang grupo ni Commander Tuabak ng 118th base command ay nagreport sa kanila at sinabing may isang grupo ng kalalakihan na sakay ng minivan ang unang namaril sa kanila.

Patuloy pang inaalam ayon kay Alamada kung grupo ba ito ng 105th base command pero hindi imposible na ito ay private group.

Sinabi ni Alamada na gumagawa sila ng paraan para hindi na masundan ang insidente.

Kung sakali na MILF vs MILF ang nangyari, hindi aniya nila ito palalagpasin at nararapat na maparusahan ang sinumang sangkot.