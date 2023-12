NDBC BIDA BALITA (Dec. 4, 2023)

NEWSCAST

1 11 PATAY, 43 sugatan sa pagsabog ng IED sa MSU Marawi gymnasium habang ginagawa ang Catholic religious rites

2 FOREIGN terrorist, posibleng may kinalaman sa Marawi bombing, ayon kay P. Marcos

3 PAGSABOG, kinundina ni BARMM chief Minister Ebrahim, Cardinal Quevedo at mga lider ng bansa

4 DALAWANG SUSPECT sa Marawi bombing, kinilala ng PNP, manhunt isinagawa

5 PAGHIHIGANTI sa pagkasawi ng Dawla Islamiya, posibleng dahilan ng Marawi bombing, ayon sa PNP

6 BISHOP Bagaforo, nagpalabas ng statement of condemnation

7 HIGH POWERED FIREARMS, nakumpiska ng Army at PNP sa Maguindanao Norte at sa South Cotabato

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Mga balitang kaugnay ng MSU Marawi bombing.

Local…

LABING ISA ANG NASAWI habang higit 40 katao ang sugatan sa naganap na pagsabog ng isang improvised bomb sa loob ng Dimaporo gymnasium ng MSU-Marawi.

Kinumpirma ito ni 1st Infantry Division Commander Major General Gabriel Viray III.

Nauna rito, sinabi ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr na tatlo ang nasawi on the spot habang sa Amai Pakpak Medical Center binawian ng buhay ang ibang mga biktima.

Ang pagsabog ay nangyari mga alas 7:20 ng umaga.

Apat na lang sa mga sugatang biktima ang nanatili pa sa pagamutan.

Ginagawa tuwing linggo ang banal na misa sa loob ng gymnasium para sa mga Roman Catholic students, faculty and staff.

Patapos na ang entrance song nang biglang naganap ang pagsabog sa gitnang bahagi ng gymnasium kung saan merong monobloc chairs.

May report na nagsasabing apat lang ang namatay sa insidente.

-0-

Local..

Foreign terrorist, may kinalaman sa MSU Marawi gymnasium bombing, ayon kay P. Bongbong Marcos Jr.

Inihayag ito ng pangulo kasabay ng pagkundina sa tinawag niyang terrorist attack.

Nagpahayag rin ng pakikiramay ang pangulo sa pamilya ng mga nasawi at sa mga nasugatan sa pangyayari.

Wala aniyang puwang sa demokratikong pamahalaan ang mga terorista at gagawin nito ang lahat upang sila ay masupil.

Tiniyak niyang darating ang tulong sa pamilya ng mga nasawi.

Tinawag din niya na “assault on peace” ang pangyayari kahapon.

Kinudina din ni presidential peace adviser Sec. Carlito Galvez Jr ang pambobomba. Tinawag niyang barbaric ang mga taong gumawa nito.

-0-

Local…

RETALIATION o paghihiganti ng mga teroristang grupo, isa sa mga posibleng motibo sa MSU Marawi bombing

ITO ang lumabas na impormasyon sa isinagawang press conference na dinaluhan nina PNP Chief Gen. Benjamin Acorda Jr, Lanao Sur Gov. Mamintal Adiong, Marawi City Mayor Majul Gandamra, kinatawan mula Mindanao State University at iba pang matataas na opisyal sa rehiyon.

Nitong mga nakaraang araw ay sunod-sunod ang matagumpay na military operations laban sa mga teroristang grupo.

Ayon kay Bangsamoro Regional Police Director Brig. Gen. Allan Nobleza, posibleng may kinalaman ito sa nangyaring pamomomba sa loob ng Dimaporo Gymnasium ng MSU Marawi.

Ito rin ang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner sa isang hiwalay na press conference.

Sa Datu Hoffer, Maguindanao del Sur,patay ang isang lider ng Dawla Islamiya at 10 tauha nito sa airstrike at ground assault ng AFP.

Sa Basilan, patay din ang isang Abu Sayyaf bomb expert at ang pagkamatay ng Dawla-Maute group sub-leader sa Piagapo, Lanao del Sur.

Ayon kay Acorda, sa ngayon ay patuloy pang inaalam ang grupo ng nasa likod ng pagsabog at ang uri ng pampasabog na ginamit. Inaalam din kung ito ay isang kaso ng suicide bombing.

-0-

Local…

MAY PERSONS OF INTEREST na ang PNP sa naganap na MSU Marawi bombing.

Binuo na din ng PNP ang Special Investigation Task Group (SITG-MSU Dimaporo gym explosion) na pinamumunuan ni Lanao Sur police director Colonel Robert Daculan.

Ang dalawang persons of interest ay kinilalang sina Khadafi Mimbesa, Dawlah Islamiya Maute Group bomb expert at Wahab Macabayao.

Sinabi ng AFP-PNP bomb experts na ang pampasabog ay yati sa 60mm mortar at rocket propelled grenade.

SA report, sinabi rin na ang motibo ay paghihiganti sa military operation ala una ng madaling araw kahapon sa Piagapo, Lanao del Sur na ikinasawi ni DI-Maute subleader Alandoni Macadaag Luksadatu at sa pagkamatay ni Mudjimar Sawadjaan na Abu Sayyaf bomb expert sa military operation sa Basilan.

-0-

Local..

KINUNDINA DIN NINA BARMM chief minister Ahod Ebrahim at BARMM Interior Minister Naguib Sinarimbo ang pangyayari sa Marawi.

Ayon kay Chief Minister Ebrahim, nakikiramay ang BARMM sa pamilya ng mga nasawi at nasaktan kasabay ng pangakong tutulong ito sa pagbibigay hustisya sa mga biktima.

Hiniling niya sa publiko na makiisa sa mga otoridad at tumulong sa pagkilala sa mga responsable upang tuluyan ang makabangon ang Marawi.

Nanawagan din siya sa lahat na labanan ang karahasan at lahat ng uri ng violent extremism.

Sinuspende na ng MSU administration ang klase simula ngayong araw “until further notice.”

-0-

Local…

PARA KAY Lanao del Sur Gov. Mamintal Adiong ang pangyayari ay isang malinaw na pag-atake sa local na pamahalaan at sa mga inosenteng sibilyan.

Personal na binista ni Adiong ang blast site sa MSU gymnasim at ang mga biktima sa ospital.

Aniya sa Lanao del Sur, kinikilala ang basic human rights at kabilang right to religion. Ang MSU ay nagsusulong ng kapayapaan at masakit na mangyari ito.

Ayon naman kay BARMM interior Minister Naguib Sinarimbo, ito ay isang karuman-dumal na pag-atake sa mga peace-loving students and faculty ng MSU.

Panalangin niya na itong pangyayari ay hindi hadlang sa hangarin ng BARMM na maitatag ang mapayapang rehiyon na ang bawat isa ay may pag-galang sa kapuwa.

-0-

Local…

ITINURING ni retired Cotabato Archbishop Orlando Cardinal Quevedo ang naganap na pamboboma sa MSU Marawi gymnasium na isang massacre.

Sa kanyang statement of condemnation, sinabi ng Kardinal na karumal-dumal at hindi makatarungan ang ginawang pambobomba habang ginagawa ang isang religious event.

Nalulungkot siya na nangyari ito habang ginugunita ang Mindanao Week of Peace at ang pagsisimula ng Advent season ng mananampalatayang kristiyano.

Ang nangyari sa MSU-Mrawi ay inihalintulad din ni Quevedo sa pamomomba noon sa Jolo Cathedral bombing habang ginagawa banal na misa noong January 27, 2019.

Nagpaabot siya ng pakikiramay at panalangin sa pamilya ng mga nasawi at nasugatan kasabay ng panawagan sa mga otoridad na papanagutin ang utak ng krimen.

-0-

Local..

Samantala, KINUNDINA DIN NI POPE FRANCIS ang naganap na pambobomba sa Marawi. Aniya, masyado nang nakararanas ng karahasan ang simbahan sa Mindanao.

At siya ay nalulungkot na nagyari ito muli.

Nagpahayag din ng pagkundina si Vice Pres. Sara Duterte sa pambobomba.

Hiniling niya sa lahat ng mga Pilipino na maging mahinaon at mag-alay ng panalangin upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari.

-0-

Local..

NAGPALABAS din ng statement of condemnation ang Council for Climate and Conflict Action Asia (CCAA), ang dating International Alert Philippines, sa pangyayari.

Ayon sa grupo, maaga pa upang isisi sa alinmang individual o grupo ang pangyayari.

Nanawagan ito sa lahat na makiramay sa pamilya ng mga nasawi kasabay ng panawagan na tumulong upang maiwasan ang mga walang basehang akusasyon na maaring maging ugat ng di pagkakaunawaan ng Muslim at Kristiyano.

May mga hate speeches na kumakalat sa social media at may nananawagan ng paghihiganti.

Ito ay dapat matigil dahil walang basehan, ayon sa grupo na tumulong sa pagkamit ng tunay na kapayapaan sa Mindanao.

-0-

Local..

DAHIL SA PANGYAYARI, sinundo ng Cotabato City LGU ang estudyante mula sa lungsod na nag-aaral sa MSU.

Pinadala ni Mayor Bruce Matabalao ang city LGU mini=bus upang sunduin ang mga taga Cotabato City na estudyante at sila ay dumating sa lungsod kagabi.

Ganito rin ang ginawa ng ilan pang LGU na merong mga scholars o estudyante na nag-aaral sa MSU.

-0-

Local..

INANUNSYO NG MSSD-BARMM na namigay sila ng cash assistance sa mga nabiktima ng pagsabog.

Sinabi ni MSSD Provincial Social Welfare Officer Yasmira Pangadapun, 43 mga pasyente sa ospital ang nabigyan ng cash assistance.

Dalawang pasyante mula Ozamis City ang nabigyan ng P20,000 cash, isa ang nabigyan ng P10,000 at ang iba ay P5,000.

Ngayong araw, ang pamilya ng mga namatay ay bibigyan ng MSSD ng tig-P50,000 fianncial and burial assistance.

-0-

Local…

Umapela si Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, DD ng caritas Philippines sa mga otoridad na siguraduhin ang seguridad ng lahat ng Christian Gatherings lalo na ngayong Christmas season.

Ito'y matapos maitala ang pagsabog sa Dimaporo Gymnasium sa loob ng Mindanao State University, kung saan isinasagawa ang Misa kahapon ng umaga.

Kaya naman, kinondena ito ni Bishop Bagaforo bilang humanitarian development lalo na sa pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa insidente.

Panawagan ng Caritas Philippines ang mas malalim na imbestigasyon sa karumal-dumal na insidente, mahuli at mabigyang hustisya ang mga biktima.

Hinimok nito ang ibat-ibang stakeholders, ang pamahalaan, religious leaders at iba pa na maging peace advocate lalo na ngayong ipinagdidiriwang ang Mindanao Week of Peace.

-0-

SA IBA PANG BALITA….

Local..

Sinuspende na ni Mayor Atty. Paolo Evangelista ang in person classes sa lahat ng antas ng paaralan pampubliko at pribado sa Kidapawan City ngayong araw.

Ito'y matapos maramdaman ang malakas na pagyanig nitong sabado ng gabi at ang naitalang mga aftershocks.

Matatandaang, malawak rin na parte ng North Cotabato ang nakaramdam ng pag-uga ng lupa na ang sentro ay sa Surigao Del Sur pasado alas 10:00 ng gabi.

Para sa ilang mamamayan ng probinsya na una na ring natakot matapos ang 2019 earthquake, bumalik ang kanilang naramdamang trauma.

Lalo na anya ngayong magpapasko na.

Aasahan ang gagawing assessment sa mga gusali lalo na ang school buildings at iba pa para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro ngayong araw.

Samantala, inanunsyo ng Municipal Govt of Makilala na wala ring face to face classes ngayon sa lahat ng paaralan sa bayan.

Ito ay dahil susuriin rin ngayong araw ng mga school buildings.

Hinihikayat naman na gumamit ng alternative mode of learning ang mga guro.

-0-

Local…

Maging ang Cotabato Police Provincial ay nababahala na rin sa sunod-sunod na kaso ng pamamaril at pagpapasabog sa Pikit, North Cotabato.

Pero sinabi ni CPPO public information officer Police Captain April Rose Soria, kadalasan sa mga dahilan ng krimen sa bayan ay may ibat-ibang dahilan at personal grudge.

Hindi din titigil ang PNP sa isinagawang law enforcement operation sa loob at labas ng bayan lalo na sa mga lugar kadalasang may krimen.

Kabilang na rito ang walang tigil na kampanya kontra loose firearms.

Samantala, ipinag-utos na ni Regional Director Jimili Macaraeg ang pagpapabilis ng pagbibigay resulta sa imbestigasyon sa mga krimen sa bayan.

-0-

Local…

Personal na inihatid ni South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO OIC Rolly Doane Aquino ang tulong para sa mga biktima ng pagbaha sa probinsya ng Capiz.

Nasa isang libong set ng food packs at isang libong set ng hygiene kits ang dinala para sa mga apektadong residente.

Kaugnay nito, nagpasalamat naman si Capiz Governor Fredenil Castro sa ipinaabot na tulong ng lalawigan.

Nabatid na pitumput-dalawang oras ang inabot ng biyahe patungo sa probinsya ng Capiz.

Muling binigyang-diin din ni Aquino na mas mainam nang tumulong sa iba sa halip natayo ang tulongan.

-0-

Local…

Naaresto ng PNP ang isang negosyante dahil sa pagtatago ng mga hindi lisensyadong armas at baril sa Norala, South Cotabato.

Kinilala ng Norala Municipal Police Station na pinamumunoan ni Police Major Erika Vallejo ang suspek na si alyas Datu Ali, 69 anyos, taga-General Paulino Santos Avenue, Barangay Poblacion, Norala.

Sa bisang search warrant, naaresto ng Norala PNP ang suspek sa bahay nito katuwangang CIDG 12.

Nakuha kay Datu Ali ang isang unit ng 9mm pistol, mga magazine, mga bala, Firearm Box, mga basyo ng mga bala, at iba pang mga firearm accessories.

Nasa kustodiya na ng CIDG South Cotabato Provincial Field Unit sa Koronadal City si Datu Ali na nahaharap sa kasong paglabagsa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act.

-0-

Local…

Hindi inakala ni Koronadal City Mayor Eliordo Ogena na mapapabilang ito sa top 10 performing city mayors sa buong bansa.

Kasunod ito ng survey na isinagawa ng RP-Mission and Development Foundation Inc. o RPMD noong Setyembre kung saan nakakuha ito ng 80.28% performance rating at nasa ikasampung pwesto.

Sa panayam ng DXOM Radyo BIDA kay Mayor Ogena, sinabi nito na magpapatuloy ang de-kalidad na serbisyo sa Koronadal, may survey man o wala.

-0-

Local…

Irrigators Association sa Koronadal nabigyan ng rice seeds ng DA

Nakinabang sa higit 1,500 bags na binhi mula sa Department of Agriculture ang siyam na mga communal irrigation system sa Koronadal.

Ito ay bilang pagpapatupad na rin sa Rice Competiveness Enhancement Fund o RCEF seed program ng Philippine Rice Research Institute ng DA.

Katuwang ng DA sa pagpapatupad ng nasabing programa ang LGU at NIA.

Layon nito na matulungan ang mga irrigators association na mapataas ang kanilang produksyon at kita.

Nauna nang pinayong ahensya sa mga magsasaka na magpatala sa kanilang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA.

Ito ay upang magkaroon ng mas madaling access sa mga programa ng ahensya.