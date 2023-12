NDBC BIDA BALITA (Dec. 6, 2023)

HEADLINE

1 NOTRE DAME University sa Cotabato City, may 32 BAR passers; Babaeng Jail Officer sa BARMM, isa naman sa mga pumasa 2023 bar exam

2 MULA Notre Dame of Marbel University, siyam ang nakapasa at siyam din mula Sultan Kudarat State University

3 SA North Cotabato, registered nurse na doctor pa, ngayon ay attorney na. Siya ay isa sa 18 BAR passers ng lalawigan.

4 P1 million cash reward, ibibigay ni Sultan Kudarat Gov. Mangudadatu sa makapagtuturo sa mga nagpasabog ng bomba sa MSU Marawi

5 CCTV sa mga paaralan, inirekomenda ni Cotabato City Councilor Henjie Ali kasunod ng MSU bombing

6 WESTERN Mindanao command chief, nagbigay katiyakan na pangangalagaan ang kabataan sa South Cotabato laban sa recruitment ng mga rebelde

7 TUMULONG SA MGA MAHIHIRAP, Hiling ni Mayor Ogena sa mga taga Koronadal ngayong Pasko.

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local…

NOTRE DAME University sa Cotabato City, may higit 30 mga bagong abogado; Babaeng Jail Officer sa BARMM, isa naman sa mga pumasa 2023 bar exam

ABOT sa 32 mga graduate ng Bachelor of Laws ng Notre Dame University o NDU Cotabato City ang pumasa sa kakatapos lang 2023 bar examinations.

Batay ito sa posts ng NDU sa kanilang social media accounts.

Siyam naman na mga bar examinees ang pumasa mula Sultan Kudarat State University sa Tacurong City at ang Mindanao State University College of Law sa Marawi City naman, ay mayroong 108 mga lawyers.

Samantala, ipinagmamalaki naman ng Bureau of Jail Management o BJMP ng Bangsamoro Regional ang kanilang bagong abogado na si Jail Senior Superintendent Faridah Ali.

Si Ali ay siyang BJMP BARMM Assistant Regional Director for Administration.

Maliban sa pagiging high ranking jail officer, siya rin ay isang licensed physician.

Nabatid na sa kabuuang 10,387 examinees, 3,812 o 36.77% ang pumasa sa September 2023 Bar Exams na isinagawa noong September 17, 20 at 24, 2023.

SAMANTALA, SIYAM na BAR examinees mula Notre Dame of Marbel University ang pumasa din sa BAR.

May 11 nagtapos sa NDMU College of Law ang kumuha ng pagsusulit at siyam ang mapalad na nakapasa at ngayon ay mga abogado na.

Tatlo sa mga pumasa mula South Cotabato ay mga beauty queens. Ito ay sina Atty. Maybelle Anne Yutiamco

Mutya ng South Cotabato 2009; Atty. Jenny Ross Rabia

Mutya ng South Cotabato 2015; at Atty. Mikaela Rae Ladera Libo-on Mutya ng South Cotabato 2016

-0-

Local…

REGISTERED Nurse na doctor pa, ngayon ay attorney na. Siya ay isa sa 18 BAR passers mula North Cotabato.

"PROUD KABACEÑO, PROUD NORTH COTABATEÑO"

AKALAIN mong tubong Lower Paatan, Kabacan, North Cotabato pala ang trending new lawyer na si Doc. Atty. Francis Talon, RN, MD na isa sa mga pinagusapan kasunod ng inilibas na resulta ng September 2023 BAR Examnination.

Mula sa 18 mga pumasang abogado mula sa North Cotabato isa ito sa pinusuan ng netizens, dahil maliban kasi sa bagong nakuha nitong tagumpay na maging abogado ay naging Registered Nurse din ito bago naging ganap na Medical Doctor.

Na talaga namang pambihira at iilan lang ang nakakakakuha ng katulad na tagumpay.

Kaya naman proud na proud ang mga magulang nitong si Mr. and Mrs. Antot and Francisca Talon.

Isa rin sa mga pumasa kahapon ang anak ng pumanaw na batikan at award winning broadcaster na si Malu Cadaleña Manar.

Siya si Atty. Rae Marie Cadeliña Manar, na isa sa 3,821 passers mula sa 10,387 takers ng bar exam.

-0-

Local…

NAG-ALOK NG P1 million pesos reward money si Sultan Kudarat Gov. Pax Ali Mangudadatu sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon o makahuli sa mga responsable sa MSU Marawi bombing.

Ginawa ni Mangudadatu ang alok na reward money kasabay ng meeting ng Regional Development Council na pinamumunuan ni North Cotabato Gov. Emmylou Mendoza nitong Lunes.

Tinawag ni Gov. Mangudadatu na isang karumal-dumal, gawain ng terrorista, hindi makatao, at kailan may hindi makatwiran ang ginawang pagpapasabog.

Binigyang diin niya na hindi ito tungkol sa relihiyon at kailanman ay hindi dapat ito maging sanhi ng pagkaka-watakwatak ng mga Kristiyano at Muslim sa Mindanao.

Nagpalabas din ng resolution ang RDC-12 na kumukundina sa naganap na pambobomba sa MSU gymnasium habang ginagawa ang holy mass.

-0-

Local…

UMAKYAT na sa apat ang persons of interest sa pagpapasabog sa MSU.

Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na may dalawa pang mga suspect ang natukoy sa isinagawang pagsisiyasat ng PNP.

Ang dalawa ay nagsilbing lookout sa labas ng gymnasium na nakunan ng CCTV camera.

Idinagdag din ni Fajardo na ang dalawang persons of interest na nauna nilang natukoy ay may criminal records at posibleng may kaugnayan sa local terrorist group sa Mindanao.

-0-

Local.

MOH-BARMM, namigay ng tulong medikal sa mga biktima ng MSU bombing.

ABOT SA 25 units of blood, anim na kahon ng dextrose, at ibang medical necessities ang naipadala ng Ministry of Health o MOH-BARMM sa pangunguna ni Minister Dr. Rizaldy Piang para sa mga sugatang biktima ng MSU Marawi bombing.

Ang Disaster Risk Reduction and Management for Health o DRMMH-MOH ay bumiyahe patungong Amai Pakpak Medical Center sa Marawi City upang tulungan ang mga biktima ng pagsabog sa MSU-Marawi.

Nakipag-ugnayan din sila sa Cotabato Regional and Medical Center o CRMC upang makapagpadala ng karagdagang tulong sa mga sugatan.

Mariin ding kinondena ng MOH ang nangyaring pagsabog sa Dimaporo Gymnasium kasabay ng pagtiyak na susuportahan nila ang publiko lalo na kung kalusugan o buhay ang nakataya dahil sa mga ganitong uri ng mga karahasan.

-0-

Local..

INALIS NA NG Marawi Compensation Board ang naunang desisyon nito na suspendehin ang awarding of claims ng mga biktima ng Marawi Siege of 2017 dahil sa naganap na MUS bombing.

Dahil sa sapat na seguridad na kaloob ng pamahalaan at security sector, ipinasiya ng compensation board na magkaroon ng bagong schedule.

Simula ngayong araw, Mierkules, muling mag papatuloy ang operasyon at filing of claims sa nasabing tanggapan.

Ang mga naka schedule noong Dec. 4, 2023 ay nalipat sa Dec. 8, 2023 samantalang ang Dec. 5, 2023 ay nalipat sa Dec. 15, 2023.

-0-

Local…

PAGLALAGAY ng CCTV sa mga paaralan sa lungsod iminungkahi ni Councilor Henjie Ali kasunod ng MSU-Marawi bombing

PARA mapigilang mangyari sa mga paaralan sa lungsod ang nangyaring pambobomba sa gymnasium ng Marawi City ay iminungkahi ni Cotabato Councilor Henjie Ali ang pag-review sa CCTV Ordinance ng lungsod.

Sinabi ni Ali na dapat ay maidagdag ang mandatory na paglalagay ng mga CCTV Camera sa lahat ng paaralan sa lungsod lalo na sa school gymnasium at offices.

Sa kasalukuyang ordinansa kasi ay tanging mga public places at mga business establishment lang ang kailangang meron mga CCTV Camera.

Samantala, bilang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi ay nagpasa ng resolusyon ng pakikiramay at pagkondina ang Sanggunian kasabay ng panawagang maigawad ang hustisya sa lahat ng mga naging biktima ng pambobomba.

-0-

Local…

UMAABOT SA 28 local government units sa Bangsamoro Region ang kabilang sa mga pumasa sa eligibility evaluations at tatanggap ng DILG Seal of Good Governance recognition bago magtapos ang buwang kasalukuyan.

Inanunsyo ito ng MILG-BARMM.

Ang bilang ng mga awardee ngayong taon ay 100 percent higher kumpara noong nakaraang taon na meron lang 14 na LGU.

Seal of Good Local Governance ay isang award, incentive, honor, and recognition program para sa lahat ng mga LGUs sa buong bansa na nagpatupad ng

transparency and accountability sa paggamit ng pondo ng bayan at maayos na pamamahala.

-0-

Local…

Pagtulong sa mga mahihirap hiniling ni Mayor Ogena kasunod ng pagpapailaw ng mga Christmas lights sa Koronadal City Hall

Maliban sa South Cotabato Provincial Capitol dinarayo na rin ngayon ang mga palamuting Pamasko sa Koronadal City Hall.

Wala mang giant Christmas tree ngayon tulad ng nakasanayan noong mga nakaraang Pasko patok pa rin sa publiko ang picture-perfect at instagramable na Christmas light tunnel sa drive way ng gusali.

Dinarayo din ang mga life-size Santa Claus naka-display sa city hall lobby.

Ipinaalala naman ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena sa mga mamamayan na ang pagbibigayan ay ginagawa hindi lang tuwing pasko kung sa buong taon.

Giit pa ng alkalde ang Pasko ay hindi lang para sa may pera kungdi sa lahat.

Kaya hiling nito sa publiko kung may oportunidad at kakayahan tumulong at magbigay sa mga maralita.

-0-

Local…

Pitong mga MSU Marawi students nakauwi na sa South Cotabato

Nakauwi ng ligtas kahapon mula sa Marawi City ang pitong mga estudyante na taga South Cotabato.

Kasunod ito ng pagsabog sa Dimaporo Gym sa MSU Marawi kung saan sila nagaaral.

Ang mga estudyante na taga South Cotabato ay nakisakay sa sasakyan na sumundo sa mga estudyante mula sa karatig lalawigan ng Sultan Kudarat.

Ito ay ipinagpasalamat naman ng South Cotabato Provincial government sa pamumuno ni Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Sinabi naman ni PDRRMO OIC Rolly Doane Aquino na higit sa 150 na mga estudyante mula sa South Cotabato ang nagaaral sa MSU Marawi.

Ang mga ito ay sinundo na ng PDRRMO team.

Nauna nang nagpadala ng bus na susundo sa mga estudyante mula sa kanilang lugar ang lokal na pamahalaan ng Polomolok.

-0-

Army tiniyak na wala nang recruitment ang rebeldeng grupo sa mga kabataan ng South Cotabato

Ligtas na sa recruitment ng rebeldeng grupo ang mga kabataan sa South Cotabato.

Inihayag ito ni Army Western Mindanao Command Commander Lt. General William Gonzales.

Ayon kay Gonzales nakatulong para hindi makumbinse ang mga kabataan na sumama sa armadong grupo ang free education program ng pamahalaan panlalawigan.

Sa katunayan ayon kay Gonzales, kahit na dating mga rebelde ay naging iskolar din ng lalawigan.

Dagdag pa ni Gonzales, mariin din nilanG itinuturo sa mga kabataan na walang patutunguhan ang mga idelohiya ng komunistang grupo.

Ipinunto pa nito na susi sa pagunlad, katiwasayan at kapayapaan ang Edukasyon.

-0-

Local…

Shelter assistance napakinabangan ng mga nasiraan ng bahay dahil sa lindol sa South Cotabato

Nanguna sa paghahatid ng shelter assistance sa mga mamamayan na apektado ng 6.8 magnitude na lindol kamakailanlang si South Cotabato Provincial Social Welfare and Development Officer Sonia Bautista.

Nabatid na anim sa mga benepisyaryo ay totally damage ang mga bahay at 31 naman ang partially damage.

Ayon kay Bautista mula ang mga ito sa mga barangay ng Upper Klinan, Maligo, Landan, at Polo sa bayan ng Polomolok.

Nakinabang din sa shelter assistance ang mga mamayang nasiraan ng bahay sa mga barangay ng Acmonan at Kablon sa Tupi.

Ang mga benepisyaryo ay nabigyan ng semento, plywood, kalakat, pako, yero at iba panbg pangangailangan sa pagpapatayo at pagsasaayos ng kanilang mga bahay.

Ang mga ito ay nauna nang nabigyan ng relief goods, sleeping at hygiene kits.

-0-

Local…

Outstanding Rural Women sa region 12 pinarangalan ng DA

Kinilala ng DA 12 bilang Most Outstanding Rural Woman si Gina Dayupart ng Surallah, South Cotabato.

Si Dayupart ay inaasahan ding makapaguwi ng karangalan sa rehiyon matapos mapili bilang kinatawan ng SOCCKSARGEN sa national level ng competition.

Sa ngayon ay hinihintay na lang ang resulta ng national edition ng competition kung saan may secured spot na sa major awards si Dayupart.

Pumapangawala naman sa Kanya si Genelyn Ado ng Magpet Cotabato at Pangatlo si Salome Amar ng President Quirino, Sultan Kudarat.

Layon ng Regional Search for Outstanding Rural Women na kilalanin ang natataging kontribusyon ng mga kababaihan sa pagunlad ng agri-fishery industry sa kanilang lugar.