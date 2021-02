NDBC BIDA BALITA (FEB 1, 2021)

HEADLINES:

1. APAT patay sa ambush sa Datu Anggal Midtimbang; tatlo patay din sa Army-PDEA operation sa Midsayap

2. PNP, may persons of interest na sa pagbaril at panununog sa isang money lending collector sa Arakan

3. CAFGU, sugatan sa grenade attack sa Maguindanao

4. Army reservist at military, nagtanim ng mga puno sa Upi, Maguindanao; 23,000 seedlings, itatanim ng South Cotabato provincial govt sa Ala River.

5. Isa pa nasawi dahil sa Covid-19 sa Region 12.

6. Employment rate ng TESDA 12 graduates, isa raw sa pinakamataas sa buong bansa.

7. 5.6 million na anti-Covid vaccines, parating na sa Pilipinas.

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

NASUGATAN ang isang miembro ng CAFGU matapos na sumabog ang isang granada na pinaniniwalaang inihagis muila sa labas ng lining detachment ng Army sa Shariff Aguak, Maguindanao.

Sa report ni Shariff Aguak town police chief Major Olegario Salvadro, sinabi nito na ang pagsabog ay naganap ala-1:30 ng hapon sabado sa lining detachment ng 1st Mechanized Infantry Battalion sa Barangay Labo-Labo at ikinasugat ni CAFGU Joey Reyes.

Ang biktima ay agad na dinala sa provincial hospital. Pinaniniwalaang inihagis ang granada mula sa kalsada ng mga suspect na sakay ng motorsiklo. Di pa tukoy ng PNP sino ang may kagagawan.

-0-

LOCAL…

TATLONG KASAPI NG PRIVATE ARMED GROUP ang nasawi habang dalawa ang naaresto sa isinagawang law enforcement operations ng Army at PDEA sa Midsayap, North Cotabato.

Sinabi ni 34th Infantry Battalion commander Lt. Colonel Glenn Loreto Caballero na ang law enforcmenet operation ay isiangawa kasama ang PDEA laban kay Tony Mamintal Doloan na ay warrant of arrest.

Pero, habang patungo ang tropa ng pamahalaan sa bahay ni Doloan alas 5 ng umaga noong sabado sa Brangay Kapinpilan ay agad silang pinaputukan kayat nagkaroon ng bakbakan.

Ayon kay Caballero, nasawi sina Talus Baundi, Tata Mamental and Fahad Angangaw, na lahat tauhan ni Doloan. Si Doloan ay nakatakas.

Inaresto naman ng PDEA at Army Satar Manticayaw at Hazel Joy Camancho Mamental, misi ni Doloan. Ang mga labi ng nasawing kalalakihan ay ipinasa ng PDEA at Army kay Kapinpilan Bgy.

Chairman Toto Kunakon upang mailibing ng maayos. Walang nasaktan sa panig ng pamahalaan. Nakuha mula sa mga suspect ang shabu na nagkakahalaga ng P210,000.

Nakuha din ang isang M-16, M-14 at M4 carbine rifle pati na ang tatlong motor.

-0-

LOCAL…

ANIM SA MGA SUGATAN AY MGA SUNDALO na nasangkot isang freak accident na naganap sa Barangay Pingguiaman, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Dalawang sibilyan din ang nasaktan.

Ang mga sugatang sundalo ay bahagi ng escorts ni Sultan Kudarat Gov. Suharto Mangudadatu.

Nakabangga kasi ng lead car ng convoy ang isang dump truck na may kargang lupa alas 10 ng umaga noong sabado sa national highway ng Barangay Pinguiaman.

Ang mga nasugatang mga sundalo ay sakay ng lead car.

Ligtas naman si Gov. Mangudadatu.

Nangako ang gobernador na magpapaabot ng tulong financial sa lahat ng mga nasaktak sa insidente.



-0-

LOCAL…

Nakapagtala ang Department of Health ng 26 na panibagong kaso ng COVID-19 sa Region 12 kahapon.

16 sa mga bagong kaso ay taga General Santos City at sampu sa Sultan Kudarat.

Dahil dito pumalo na sa 4,636 ang kabouang bilang ng mga nagkakasakit sa Rehiyon.

Iniulat din ng DOH-12, ang 11 gumaling na pasyente kung kayat abot na sa 3,953 ang total recovered patients sa Rehiyon.

Anim sa mga gumaling na pasyente ay taga North Cotabato, tatlo General Santos City at tig-iisa sa South Cotabato at Sultan Kudarat.

Nasawi naman ang isang COVID-19 patient na 60 taong gulang na taga Gensan kung kayat pumalo na sa 168 ang total related deaths sa rehiyon.

Tumaas naman ng hanggang 514 ang aktibong kaso.

Samantala, sa Bangsamoro Region, 19 new cases ang naitala ng Ministry of Health.

11 sa mga bagong kaso ay taga Maguindanao, 7 Cotabato City at tig-1 sa Basilan at Lamitan.



Dahil diyan pumalo na ng hanggang 3,908 ang total coronavirus infection sa rehiyon.

Gumaling naman ang pito pang mga pasyente kung kayat umaabot na sa 3,600 ang total recovered patients sa rehiyon.

Nasa 161 naman ang aktibong kaso.



-0-

LOCAL…

INAALAM PA NG PNP ang motibo ng pagbaril at pagpatay sa apat katao sa Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao nong sabado.

Tatlo sa mga ito ay nakilalang sina Heredin K. Kanakan of Barangay Sta Cruz, Koronadal City, Heredin Kamidon of Almonte Street, Cotabato City, Fatima Usman of Muntinlupa City at isang di pa din nakilalang babae.

Sakay ang mga biktima ng puting multicab na my license plate MAB 2431 nang sila ay pagbabarilin dakong alas 3:45 ng hapon sa Barangay Tulunan, Datu Anggal Midtimbang.

Silang lahat ay nasawi on the spot dahil sa tama ng bala sa katawan at sa ulo, ayon kay investigator on case Sgt. Michael Lacsasa ng Guindulungan PNP.

Nakuha sa crime scene ang empty shell ng M-16 rifle at cal. 45 pistol at shabu sa bulsa ng mga biktima, ayon kay Sgt. Lacsasa.



-0-

LOCAL…

NAGSAMA=SAMA ang 6th Infantry Division at ang mga kasapi ng Naval Forces Reservists para magtanim ng punong kahoy sa Sitio Basak Singa, Barangay Mirab, Upi, Maguindanao.

Sa pangunguna ng 6th Civil Military Operations Battalion, itinanim ng mga kalahok sa tree planting ang mga puno bilang bahagi ng kanilang kontribusyon para pangalagaan ang kalikasan.

Tema ng activity ay “Plant a Tree to Save Mother Nature.”

Sinabi ni CMO Battalion commander at 6th ID spokesperson Lt. Colonel Anhouvic Atilano na bukod sa 6th CMO Battalion, kasama rin sa activity ang mga kasapi ng 57th Infantry “Masikap” Battalion sa pangunguna ni Lt. Col Jonathan Pondanera, Naval Forces Reserve deputy commander Suharto Ambolodto, 6th ID chief Major Gen. Juvymax Uy at Barangay Mirab chairperson Pauline Avila.

Iginiit ni Atilano na ang tropa ng 6th ID ay hindi lang para sa digmaan kundi para din sa greening projects bilang mandato ng AFP sa Mindanao peace process.



-0-

LOCAL…

Employment rate ng TESDA 12 graduates isa raw sa pinakamataas sa buong bansa ayon sa kanilang Regional Director na si Rafael Abrogar II

Nakapagtala ng 88.9 percent na employment rate sa kanilang mga graduate ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA region 12.

Ayon kay TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II, ito ay pangalawa sa pinakamataas sa buong bansa.

Sinabi ni Abrogar na pinatutunayan nito na mahalaga ang pagkakaroon ng kasanayan para makapaghanap ng trabaho.

Dinaqdag din ni Abrogar na kung pagbabatayan ang datus ng Department of Labor and Employment, ang region 12 ay isa sa mga rehiyon sa bansa na may pinakamataas na employment rate.

Pinasalamatan din ni Abrogar ang mga naging katuwang ng ahensya sa pagpapatupad ng kanilang mga scholarship program.

Ang mga ito ay ang mga local government unit, private sector at ang mga education agency na Deped at Commission on Higher Education.

Voice Clip…si TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II.

Tiniyak din ni Abrogar na sa kabila ng pandemya tuloy pa rin ang mga programa ng TESDA.



-0-

LOCAL…

Cash aid ng gobyerno napakinabangan ng mahigit 8,000 distressed at stranded OFW sa Soccksargen

Nakapagbigay ng tig sampung libong pisong tulong sa mahigit walong libong displaced at stranded OFW ang Overseas Workers Welfare Adminsitration o OWWA region 12.

Kinumpirma ito ni OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog.

Ayon kay Sumalinog ang mga nabigyan ng financial assistance ay pawang mga benepisyaryo ng Abot Kamay ang Pagtulong o AKAP Program ng kanilang mother agency na Department of Labor and Employment o DOLE .

Ito ay pinaglaanan ng ahensya ng mahigit 89 million pesos.

Tiniyak ni Sumalinog na nagpoproseso pa rin sila ng application ng mga OFW na darating sa bansa.

Payo ni sumalinog sa mga nais makinabag sa nasabing programa, bisitahin ang website na dole-akap.owwa.gov.ph.

Maaring makinabang sa AKAP program ayon kay Sumalinog ang mga na repatriate at mga stranded OFW na apektado ng COVID-19 pandemic.

Dinagdag din ni Sumalinog na nakinabang din sa Balik Probinsiya Program ng pamahalaan ang mahigit 20 thousand na mga OFW sa region 12.

Payo ni Sumalinog sa mga OFW at kanilang pamilya na nais makinabang sa mga programa ng OWWA sumangguni sa Public OFW Desk Officers o PODOs sa kanilang mga munisipyo.



-0-

LOCAL…

Business permit registration at collection bumaba ngayong taon sa General Santos City dahil sa COVID-1`9 pandemic

Nakapagbigay ng business permit sa 9,804 na mga establisemento ang lokal na pamahalaan ng General Santos City mula January 4 hanggang 29.

Ito bilang kabahagi pa rin ng pagpapatupad ng Business One Stop shop o BOSS sa nasabing lungsod.

Ayon kay Gensan City Treasurer’s Office OIC Rodilon Lacap, 9,604 sa mga ito ay para sa renewal, 175 ang bago at 23 naman para sa dagdag na business ventures.

Kinumpirma ni Lacap na ito ay mas mababa sa 9,956 business permit application na natanggap ng Gensan LGU sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.

Kaakibat din nito ayon kay Lacap ang pagbaba ng assessment value ng mga business establishement mula sa mahigit 422 million pesos noong 2020 sa may 322 million ngayong taon.

Aminado naman si Gensan Business Permit and Licensing Division Chief Geraldine Zamora na inaasahan na nila ang pagbaba ng business permit registration at collection sa Gensan dahil sa epekto ng COVID-19.

Gayunpaman ayon kay Zamora mas mataas pa rin sa target nilang mahigit pitong libong ang naproseso nilang business permit application.

Ito ayon kay Zamora ay patunay na unti-unti nang bumabawi sa epekto ng lockdown dahil sa community quarantine laban sa COVID-19 ng LGU ang mga negosyo sa Gensan.

Sa kabila nito, kinumpirma din ni Zamora na dahil sa pagkalugi, 347 na mga business establishment ang tuluyan nang nagsara sa nasabing lungsod.

-0-

LOCAL…

Mahigit 23 thousand Bamboo seedlings, itatanim ng provincial government sa Allah River sa South Cotabato

Target ng provincial government ng South Cotabato na makapagtanim ng mahigit 23 thousand na puno ng kawayan sa Allah River.

Saklaw nito ang mahigit 34 kilometers na kahabaan ng nasabing ilog na sakop din ang mga barangay ng Buenavista, Colonggolo, Moloy, Centrala, Duengas, Tubi-allah, Lamsugod, Naci, Talahik at Dajay sa bayan ng Surallah.

Ang pagtatanim ng mga Afus, Bayog at Botong kawayan variety ay kaugnay sa isinusulong na bamboo riparian re-vegetation sa Allah River.

Ayon naman kay Provincial Environment and Management Office o PEMO Mines ang Geo-Sciences Division Acting Chief Agnes Castañares, layon nito na makontrol ang quarrying activities sa Upper Valley areas ng South Cotabato.

Binigyan diin ni Castañares na sa pamamagitan nito ay mapapanatili ang daloy ng tubig sa Allah River.

Katuwang ng PEMO sa proyekto ang Area Development Program Office o APDO na magbibigay ng bamboo planting materials at Municipal Local Government ng Surallah.

Kasama din ng mga ito ang mga Quary Operator na magiging responsable sa pagtatanim at pagaalaga sa mga bamboo hills.

Binigyan diin din ni Castañares na dapat ay magkakaroon na rin ng regulated quarrying sa lalawigan ng South Cotabato.



-0-

LOCAL…

Mga lugar na saklaw ng road clearing operation, susuyurin muli ng Task Force Kaayusan ng lokal na pamahalaan ng Koronadal

Magsasagawa ng follow up operation ang lokal na pamahalaan ng Koronadal sa mga kalye kung saan sila nagsagawa ng clearing operation noong nakaraanag linggo.

Ayon kay City Environment and Natural Resources Officer Agustus Bretaña layon nito na matiyak na nabaklas ng mga mamamayan na binigyan ng palugit noon ang mga illegal structures sa daan.

Susuyurin muli ng mga kawani ng Koronadal LGU ang mga barangay na nasa Poblacion area kabilang ang Morales, Sto. Niño, General Paulino Santos at Zones 1,2,3 and 4.

Matatandaan na ipinahayag ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena na para mapakinabangan pa ng mga mamamayan ang mga materyales na ginamit, binigyan sila ng pagkakataon ng lokal na pamahalaan na baklasin ang mga ipinatayong illegal structures sa mga road-right-of way.

Nangunguna sa road clearing operation ang Task Force Kaayusan ng lungsod.

Kinabibilangan ito ng Traffic Management Office, Information Office, Bureau of Fire Protection, Koronadal City PNP, City Environment at Engineering Office..



-0-