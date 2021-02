NDBC BIDA BALITA (FEB 11, 2021)

HEADLINES:

1. 73 Covid-19 positive sa Region 12, gumaling na.

2. Ok na balita - 39 katao na may Covid sa North Cotabato, gumaling na, sana marami pa.

3. Hindi lang NPA kundi mga daga sa Arakan, North Cotabato, sumalakay na naman sa palayan, milyong halaga ng agricultural products, nawala.

4. Maraming probinsya ang nais magtapon ng basura o hospital waste sa South Cotabato, provincial DENR office, umayaw kasi ang lalawigan ay hindi garbage dumpsite. (HEADLINE FLAVIANO)

5. Teroristang drug suspect, patay sa law enforcement operation sa Polomolok, South Cotabato.

6. LIMA katao, 2 sa mga ito mga bata, sugatan nang magsalpukan ang 2 motor sa Maguindanao

7. Private Armed Group sa Datu Blah Sinsuat, sumuko sa PNP

8. Lalaking naka-motor, umiwas sa tumawid na baka, nadisgrasya.

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

GOOD NEWS…..BIGLANG DUMAMI ANG BILANG ng mga pasyenteng gumaling sa Region 12 kahapon.

Batay sa daily case bulletin ng Department of Health sa Soccsksargen, abot sa 73 pasyente ang gumaling, pinakamataas na bilang so far ng mga naka-recover.

Dahil diyan pumalo na sa 4,355 ang total COVID-19 recovered patients sa rehiyon.

39 sa mga gumaling na pasyente ay taga North Cotabato, 25 General Santos City, 5 Sarangani at 4 South Cotabato.

Iniulat din ng DOH-12 kahapon ang karagdagang 28 panibagong kaso ng sakit sa rehiyon.

Dahil dito umakyat pa sa 5,038 ang total coronavirus infection sa rehiyon.

General Santos City ang may pinakamaraming naitalang bagong kaso na umabot sa sampu, North Cotabato siyam, Sultan Kudarat anim at South Cotabato tatlo.

Nasawi naman ang isang 30 taong gulang na babae na taga Kabacan, North Cotabato. SA ngayon, 181 na ang Covid related deaths tally ng DOH-12.

Bumaba naman ng hanggang 501 ang aktibong kaso.

-0-

Local…

Dahil sa armed hostilities sa kalapit na mga lugar, ipinasiya ng Minsitry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE na ipagpaliban na muna ang hiring process at interview para sa mga aplikante sa Malabang, Lanao del Sur.

Sa isang kalatas, sinabi ng BARMM education office na prioridad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang kaligtasan ng lahat kayat nagdesisyon na ipagpaliban ito.

Agad na ihahayag sa publiko kung kailan itutuloy ang interview at hiring process para sa bayan ng Malabang.

May ambush na nangyari sa naturang bayan at pinapangambahan na ito ay lulubha pa kayat nagpasiya agad ang MBHTE.

Hiningi ng MBHTE ang pang-unawa ng lahat.

-0-

Local…

HINDI LANG LAW ENFORCEMENT ang pinagkakaabalahan ngayon ng Parang municipal police station sa Parang, Maguindanao.

Sila ay nagsisilbi na ring mga environmentalist dahil nagtanim ang mga police ng mahigit 100 puno ng mahogany at Gmelina trees, ayon kay Parang MPS deputy police chief Lt. Vilma Dimaraw.

Sinabi ni Parang police chief Major Blayn Lomas-e na ang tree planting ay ginawa sa Barangay Gumagadong Calawag.

Ito aniya ay alinsunod sa PNP core value na “Makakalikasan” na nagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran.

Binigyang diin ni Maj. Lomas-e na hindi lang sila nagtanim ng puno pagkatapos ay iwanan na.

Ito ay kanilang aalagan, balik-balikan, susubaybayan, diligan at tiyakin na ang mga ito ay hindi mamatay.

Sinabi pa ni Lomas-e na ang maliit na bagay na ito ay may malaking impact sa susunod na henerasyon.

-0-

Local…

Lima katao ang magkasunod na isinugod sa pagamutan matapos na magtamo ng mga sugat sa nangyaring salpukan ng dalawang motorsiklo sa Barangay Makaguiling sa bayan ng Sulatan Kudarat, Maguindanao.

Nakilala ang isa sa mga biktima na si security guard Bapa Mindato, 56 na taong gulang at dalawa nyang mga apo na nagkakaedad ng tatlo at apat na taong gulang, at ang mag-amang sakay ng isa pang motor na kanilang nakabanggaan.

Sa pahayag ng misis ni Mindato, alas dose ng tanghali pauwi na sana ang kanyang mister at mga apo lulan ng kanilang motor ng aksidente nilang maka salpukan ang naka salubong na isa pang motorsiklo.

Dahil sa lakas ng impact, tumilapon at nagbagsakan sa kongkretong kalsada ang mga ito at nabagok ang ulo sa semento.

Sila ay dinala agad ng mga rumesponding mamayan sa ospital.

Samantala, ospital ang bagsak ng isang nakilala lang sa pangalang Oscar matapos niyang mabangga ang isang patawid na baka at sumimplang sa national highway gn Dinaig, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Convoy ang mga motor pero si Oscar lang ang nataong dumadaan habang tumawid ang baka.

Nawalan ng malay si Oscar habang dinala ng mga kasamahan sa ospital.



-0-

Local…

DAHIL HANGAD NILANG mamuhay ng maayos, apat na mga kasapi ng private armed group sa Datu Blah Sinsuat, Maguindanao ang nagpasiya na sumuko sa PNP.

Kinilala ni Bangsamoro Region police Regional Director Brig. Gen. Samuel Rodriguez na mga sumuko na sina Norodin Sinsuat at mga tauhan na sina Thong Usman, Amil Sla at Esmael Mohammad.

Sila ay kusang sumuko sa Datu Blah Sinsuat municipal police office kahapon.

Pinuri naman ni town Mayor Marshall Sinsuat ang desisyon ng armadong grupo.

Isinuko ng nila ang dalawang M-16 armalite rifles, isang Garand rifle, isang M-79 grenade launcher at apat na mga bala nito.

Ayon kay Brig. Gen. Rodriguez, ang grupo ni Sinsuat ay nasangkot sa ibat ibang krimen para mabuhay ang pamilya.

Pinuri ni Rodriguez ang desisyon ng apat na magbagong buhay.



-0-

Local…

BILANG BAHAGI NG DECOMMISSIONING PACKAGE ng Bangsamoro Organic Law at GPH-MILF peace process, nakatanggap ng ayuda ang mga MILF fighters na na-decommission.

Sila ang unang batch ng MILF combatants na nagpasiyang magbagong buhay at isinuko ang mga baril dahil umiiral na ang tunay na kapayapaan sa kanilang komunidad.



Sila ay nakatanggap ng tig-isang sako ng bigas sa programang ginawa sa Camp Darapanan sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao.

Sinabi ni Bangsamoro Executive Secretary Abdulraof Macacua na ito ay bahagi ng pagkalinga ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao.

Katuwang ng BARMM ang Office of the Presidential Adviser on Peace Process (OPAPP), BARMM, , Task Force for the Decommissioned Combatants and their Communities (TFDCC), and United Nations Development Programme (UNDP) sa pamamahagi ng bigas.

Ang bawat MILF na na-decommission ay tatanggap ng P1 million package na kinabibilangan ng P100,000 cash,

Scholarship grant, training for livelihood at iba pang socio-economic assistance.



-0-

Local…

Teroristang drug suspect, patay sa shoot out sa Polomolok, South Cotabato

Dead on arrival sa ospital ang isang drug suspek na lumaban umano sa mga pulis na aaresto sana sa kanya sa Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang nasawing drug suspek na si Jafar Ewa, 25 years old at nakatira sa Barangay Koronadal Proper, Polomolok kung saan din siya nakorner ng mga otoridad.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Polomolok PNP na nang matunugan na nagkunwaring pulis ang nakabili sa kanya ng isa umanoy sachet ng shabu, kinuha ni Ewa sa U-box ng kanyang motorsiklo ang kanyang armas at pinaputok sa PNP Operating team.

Gumanti naman ang mga pulis ,dahilan para magtamo ng matinding mga tama ng bala ng baril si Ewa na naging sanhi ng kanyang dagliang pagsawi.

Narekober ng team ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ng PNP South Cotabato na pinamumunuan ni Police Major Maikail Tan sa pinagyarihan umano ng shootout ang paltik na 5.56 na baril, limang sachet ng suspected shabu, five hundred pesos buy-bust money, at motorsiklo na ginagamit ni Ewa sa kanyang illegal drug transaction.

Kinumpirma din ng POlomolok PNP na ang napatay na si Ewa ay ay myembro ng teroristang grupong Dawlah Islamiyah-SOCCKSARGEN Khatiba na nasa ilalim ng Tadoy Group.

Suspek din siya sa pagbaril kay Ulysis Pitalgo sa Barangay Koronadal Proper, Polomolok noong January 5.



-0-

Local…

Environment and Management Office ng South Cotabato nagpaliwanag kung bakit hindi pa pwedeng pagbigyan ang hiling ng karatig lugar na magtapon ng health care waste sa waste treatment facility ng lalawigan.

Pagusapan pa ng Provincial Solid Waste Management Board ng South Cotabato ang hiling ng ibang mga local government unit na makapagtapon ng healthcare o hospital waste sa Health Care Waste Treatment Facility ng lalawigan.

Ipinahayag ito ni Provincial Environment and Management Office o PEMO OIC Chief Siegfred Flaviano.

Binigyan diin ni Flaviano na bagama’t malaki ang kikitain dito ng provincial government, dapat prayoridad pa rin ang mga healthcare providers sa South Cotabato.

Sinabi ni Flaviano na sa ngayon dalawamput tatlong mga health care facilities ang nagbabayad sa provincial government para makapagtapon ng kanilang health care waste sa treatment facility ng lalawigan.

Aminado din si Flaviano na dahil sa pandemya dumami din ang mga basura na dinala sa Healthcare Waste Treatment Facility sa Barangay Tinungcop, Tantangan.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Flaviano nagdadag ngayon ng dalawang mga special cell sa nasabing pasilidad ang provincial government.

Pinaglaanan naman ito ng lalawigan ng mahigit apat na milyong piso .

Voice Clip…si South Cotabato Provincial Environment and Management Office OIC Chief Seigfred Flaviano.



-0-

Local…

Tulong pinansyal ng DSWD 12 napakinabangan din ng mahigit 100 dating rebelde sa Surallah, South Cotabato

Nagbigay ng agarang cash assistance sa 130 na dating mga rebelde sa liblib na Barangay ng Upper Sepaka sa Surallah, South Cotabato ang Department of Social Welfare and Development o DSWD 12.

Ang pamimgay ng tig tatlong libong pisong pinanyal na tulong at family food packs sa mga benepisyaryo ay pinangaunahan ni DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo.

Ito ay bilang pagtalima na rin sa Executive Order Number 70 ni Pangulong Rodridgo Duterte na may layong wakasan na ang local communist armed conflict.

Kaugnay nito, tiniyak ni Espejo na handa ang pamahalaan na tumulong sa mga kasama ng dating mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan.

Matatandaan na noong nakaraang linggo labinapat na mga rebel returnees din mula sa Sarangani ang nabigyan ng financial assistance ng DSWD.

Kasabay din nito ang pagsailalim sa kanila sa Healing and Reconciliation Sessions.



-0-

Local…

Pagpapatala ng mas maaga hiniling sa mga botante ni South Cotabato Election Supervisor Atty. Jay Gerada

Magpatala ng mas maaga at huwag nang hintayin pa ang deadline sa Setyembre.

Ito ang panawagan ni South Cotabato Election Supervisor Atty. Jay Gerada sa publiko lalo na ang mga magkaka edad ng 18 years old sa May 2022.

Aminado si Gerada na mas mababa sa kanilang inaasahan ang mga nagpatalang botante ngayon dahil na rin sa COVID-19 pandemic.

Sinabi din nito na dahil sa maigting na pagpapatupad ng health protocols abot lamang sa animnapu hanggang pitumpung mga registrant ang kaya ma-accommodate ng mga tanggapan ng comelec sa Gensan at South Cotabato kada araw.

Dahil dito ayon kay Gerada, dadagdagan ng Comelec ng isang oras ang pagtanggap ng voter’s registration application simula sa susunod na linggo.

Bubuksan na rin ng Comelec ang kanilang mga tanggapan para sa mga magpapatala sa araw ng Sabado.

Sa ngayon kasi ayon kay Gerada may cut off time na 3 PM sa pagtanggap ng application ang mga tangapan ng comelec.

Layon nito na mabigyan ng sapat na panahon ang kanilang mga staff na maproseso at ma-encode sa kanilang system ang lahat na mga application.

Tiniyak din ni Gerada na para maiwasan ang mga pagkakamali, duplication at multiple registration binubusisi ng mga staff ng Comelec ang mga voter’s registration application.

Si Gerada na Election Officer din ng General Santos City ay dumalo sa question hour ng konseho ng nasabing lungsod.

Sinabi din nito na ang Gensan ay mayroon na ngayong mahigit 321 thousand na mga botante.

Ito ay matapos madagdagan ng mahigit dalawampung libo buhat ng sinimulan ang voters registration para sa May 2022 election.



-0-

Local…

Maagap na pagresponde ng mga LGU sa mga pinsala at sugatan dahil sa lindol ipinagpasalamat ng OCD 12

Mabilis na nakaresponde sa mga biktima ng mga pagyanig noong araw ng linggo ang mga local disaster risk reduction and management office o LDRRMO sa region 12.

Ayon kay Office of the Civil Defense 12 Information Officer Joriemae Balmediano ito ay base sa kanilang naging assessment.

Bukod dito ayon kay Balmediano pagkatapos ng lindol agad ding nagsagawa ng damage assessment sa mga gusali, landslide prone areas at mga sugatan ang mga LDRRMO.

Kaugnay nito pinalalahanan naman ni Balmediano ang publiko na sa tuwing may lindol huwag magpanic para iwas injury.

Sinabi ni Balmediano na base sa datus na kanilang natanggap mula sa mga local government unit labinanim katao sa rehiyon ang nagtamo ng minor injury dahil sa lindol.

Karamihan sa mga nasugatan ayon kay Balmediano ay mula sa Cotabato Province partikular na sa mga bayan ng M’lang at Kidapawan City.

Ayon kay Balmediano posibleng nagpanic ang mga sugatang biktima.

-0-