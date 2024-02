NDBC BIDA BALITA (Feb 12, 2024)

HEADLINES

1 TATAY ng babaeng doctor na inambush sa Buluan, Maguindanao, humihingi ng hustisya; dasal niya sana wala nang susunod pang biktima

2 COMELEC BARMM, handa na sa pagsisimula ng registration ngayong araw para sa unang parliamentary elections

3 MAGPAREHISTRO ng maaga, payo ng Comelec South Cotabato sa mga gustong bumuto sa 2025 elections.

4 BISHOP Bagaforo, ang imbestigasyon ng ICC ay pagkakataon ng bansa na linawin kung totoo o hindi ang extra judicial killings

5 HIGIT P10 million, inilaan ng LGU Koronadal para sa dagdag na mga streetlights

6 PALAY ng mga magsasaka, pinaghahandaan nang bilhin ng South Cotabato provincial government

HUMIHINGI NG HUSTISYA ang ama para sa kanyang anak na babaeng doctor na inambush sa Buluan, Maguindanao del Sur.

SA kanyang Facebook post, sinabi ni Oliver Baroquillo, tatay ni Dr. Sharmaine Ceballos Baroquillo, na hirap silang tanggapin ang sinapit ng anak.

Si Dr Baroquillo na nagtatrabaho sa Sultan Kudarat provincial hospital, ay nagmamaneho ng kanyang kotse mula Davao patungong Isulan, Sultan Kudarat nang paputukan sa madilim at lubak-lubak na bahagi ng Barangay Digal, Buluan.

Ayon kay Ginoong Baroquillo, napakasakit ang nangyari sa anak na nagpapagaling ng mga may sakit at nagliligtas ng buhay pagkatapos ganito ang kanyang sinapit.

Hamon niya sa mga otoridad, umaksyon upang hindi na maulit ang sinapit ng isang inosenteng anak. Sana hindi ito maranasan ng iba, ayon sa kanya, dahil ito ay napakahirap tanggapin at unawain.

LUMIKAS ANG mga sibilyan mula Barangay Dados, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte sabado ng gabi dahil sa bakbakan ng dalawang armadong grupo.

Ang mga bakwet ay napunta sa Barangays Ambolodto, Kurentim at Makir. Pero, umuwi na rin nitong linggo matapos mamagitan ang PNP at Army.

Ito ay pinaniniwalaang may kaugnayan pa rin sa nakalipas na local elections noong May 2022 at sa barangay elections noong Oktubre ng nakaraang taon.

Hiling ng mga sibilyan na sana ay umaksyon na ang pamahalaan, ang military at Army dahil pinagmamayabang ng pamahalaan na umiiral ang kapayapaan sa Maguindanao del Norte pero may patayan at barilan na nangyayari.

MAHIGIT P1.4 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng Cotabato City Police Station 3 na nakaimbak sa tabing ilog.

Ang mga nakumpiskang kotnrabando ay nakatakdang iturn-over ng PNP sa Bureau of Customs sa Cotabato City.

Noong sabado ng madaling araw ay nakatanggap ng tip ang PNP hinggil sa kahina-hinalang mga karton na tinakpan ng kulay blue na tarpaulin sa Purok Nguyan, Barangay Kalanganan 2.

Agad na tinungo ng mga police ang lugar at nakita ang 74 karton ng sigarilyo. Nagtanong ang mga police sa mga tao na nakatira malapit sa lugar kung sino ang may-ari, lahat ay nagsabing hindi nila alam.

Sinabi ni BARMM police regional director Brig. Gen. Allan Nobleza na ang smuggled cigarettes ay pinaniniwalaang mula sa Malaysia or Indonesia ay nagkakahalaga ng P1,480,000.

Ito ay nakatakdang ipasa ng PNP sa Bureau of Customs.

Inaalam pa ng PNP kung ito ay bahagi ng mahigit P2.7 million na halaga ng mga kontrabando na na-hijack sa karagatan malapit sa Bongo island isang linGgo na ang lumipas.

WALANG BASEHAN ang alegasyon na may corruption sa ipinatutupad na decommissioning process sa mga dating Moro combatants.

Ito ang binigyang diin ng government at MILF implementing peace panels.

Sa isang joint statement, tiniyak ng national government at MILF na may integridad ang peace process at ang alegasyon ay kathang isip lang.

Ang joint statement ay nilagdaan nina GPH Panel Chair Cesar Yano at MILF Panel Chair Mohagher Iqbal.

Ito ay pagtatanggol sa Independent Decommissioning Body o IDB na kinuwestiyon sa Senado hinggil sa corruption.

IDB ang gumagawa ng assessment at evaluation sa mga dating rebelde na isinasailalim sa decommissioning.

Mahigit P400 million na health project, aasahan sa BARMM ngayon taon ayon sa Health Ministry

PARA tugunan ang dumaraming pangangailangan sa usaping pangkalusugan ng mga taga BARMM ay naglaan ang Ministry of Health ng kabuang P431 million na pondo para sa ibat ibang health project sa rehiyon.

Kabilang dito ang pag-aayos at pagtatayo ng 23 mga ospital, barangay health stations at rural health units.

Ang pondo ay mula sa Special Development Fund for 2021 at 2022, General Appropriations Act of 2021 at 2023 at Transitional Development Impact Fund for 2023.

Nitong nakaraang linggo ay pinangunahan ni MOH Minster Rizaldy Piang ang paglagda ng kontrata sa 30 mga contractor para sa implementasyon ng mga proyekto.

Tiniyak ni Piang na sa lalong madaling panahon ay mapapakinabangan na ng mga mamamayan ng rehiyon ang mga proyektong ito bilang bahagi ng kanilang mandatong tugunan ang kalusugan ng bawat Bangsamoro.

Comelec offices sa BARMM, all set na para sa unang araw ng voter registration ngayon

HANDA na ang mga Comelec offices sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa pagsisimula ng Voters Registration ngayong araw.

Kaugnay nito ay hinikayat ni Comelec BARMM Director Atty. Ray Sumalipao ang mga mamamayan sa BARMM lalo na sa mga first-time voter na magpatala ng maaga.

Pinaalalahanan nito ang mga magpaparehistro na magdala ng identification cards. Bukas ang tanggapan ng Comelec mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, Lunes hanggang Sabado.

Hinikayat din nito ang lahat na huwag nang antayin ang last hour dahil wala ng extension ang voter registration.

Magtatakda rin ang Comelec ng satellite registration sa mga malalayong barangay kung kinakailangan.

Sa BARMM, striktong susundin ng Comelec ang kanilang calendar of activities bilang paghahanda sa midterm elections at sa kauna-unahang Parliamentary Elections.

PAGBARIL sa isang retired police officer sa Talitay, Maguindanao Norte, posibleng personal grudge.

Pero police nag imbestiga pa.

ITO ANG SINABI sa DXMS Radyo Bida ni Talitay Police Chief Captain Joel Albao.

Matatandaang madaling araw ng Biyernes, habang naghahanda sa morning prayer ang 69 anyos na retired police ay pinagbabaril ito sa Sitio Tandinhan, Brgy Kuden, Talitay, Maguindanao Del Norte.

Ang biktima ay si Mokamadali Sula Dondoy, Al-haj, na residente ng nabanggit na lugar.

Sinabi ni Captain Albao na hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang posibleng motibo sa pagpatay sa biktima. Pero posibleng ito ay personal.

Hanggang ngayon ay nagsasagawa pa sila ng malalimang imbestigasyon upang matukoy ang responsable sa krimen.

M16 rifle ang ginamit sa pamamaril base sa nakuhang mga basyo ng bala.

Base sa impormasyong nakalap ng Radyo, ang biktima ay kumandito bilang councilor ng Talitay noong 2016.

Hustisya naman ang sigaw ng kaniyang kaanak na hindi makapaniwala sa insidente dahil kilalang maasahan at mabait na tao ang biktima.

Comelec nananawagan sa mga taga South Cotabato na magparehistro ng mas maaga kasabay ng pagsisimula ng voters registration para sa 2025 NLE ngayong araw

Handa ang mga tanggapan ng Comelec sa sampung mga bayan at isang lungsod ng South Cotabato sa pagsisimula ng voters registration para sa 2025 national and local elections o NLE ngayong araw.

Tiniyak ito ni Provincial Election Supervisor Atty. Jay Gerada.

Payo ni Gerada sa mga magpaparehistro magdala ng valid ID at accomplish registration form.

Nilinaw din nito na hindi na tumatanggap ng sedula at PNP certification ang Comelec.

Pero pwede aniya ang school ID sa mga SK voter.

Umapela rin si Gerada sa publiko na magparehistro ng mas maaga at huwag nang hintayin pa ang deadline sa September 30, 2024.

Sinabi rin nito na magsasagawa rin ng satellite at special registration ang Comelec para sa mga nasa vulnerable sector.

Higit sa P10 million inilaan ng LGU sa paglalagay ng dagdag na mga streetlight sa Koronadal

Magdadagdag ng higit sa 500 na mga streetlights sa mga pangunahing kalye ng lungsod ang lokal na pamahalaan ng Koronadal.

Ayon kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena, ito ay pinaglaanan ng lokal na pamahalaan ng higit sa P10 million.

Dagdag pa ni Ogena gagamitin din ang pondo sa paglalagay ng mga arko sa mga boundary ng lungsod sa Tupi, Tantangan, at Banga.

Sinabi rin ni Ogena na maliban sa mga streetlights , inaayos na rin ngayon ang mga drainage sa lungsod.

Ipinunto ni Ogena ang lugar na malinis at kaaya-aya sa sa paningin ng publiko ay makakahikayat ng mas marami pang mga investor.

Paperless transaction ipatutupad na ng SP South Cotabato

Sisimulan na ng Sangguniang Panlalawigan ng South Cotabato ang paperless transaction sa Marso.

Ito ay ayon kay Vice Governor at SP Presiding Officer Arthur Pinggoy Jr.

Layon nito ayon kay Pinggoy na mapabilis ang mga transaksyon sa SP lalo na ang pagkakaroon ng access sa mga ordinansa ng lalawigan.

Ito ay sa pamamagitan ng pagamit ng legislative tracking system kung saan malaki ang matitipid ng SP.

Dagdag pa ni Pinggoy na encode na ng SP dito ang mga resolution at ordinansa ng lalawigan.

May access na rin aniya dito ang lahat ng myembro ng Sanggunian.

Ayon pa sa bise gobernador, hamon ngayon sa SP kung paano pa magkaroon ng access sa legislative tracking system ang bawat opisina sa kapitolyo.

Public Library ng Koronadal tumatanggap na ng mga kliyente sa bago nitong lokasyon

Bukas na sa bagong location nito sa old city hall building sa sentro ng lungsod ang City Library ng Koronadal.

Ayon pa City Librarian Erwin Lagustan dumami na rin ang kapasidad ng nasabing public library na kaya nang pagsabayin ang 50 mga kliyente mula sa dating 15.

Ipinunto pa ni Lagustan na mahalaga ang public library dahil ito ang pinakamurang source ng informational materials.

Dagdag pa nito isinusulong din ng public library ang edukasyon, kultra at social connectivity.

Sinabi ni Lagustan na maliban sa mga libro, digital na rin ang pampublikong aklatan ng lungsod.

Matatagpuan din kasi dito ang Tech 4-Ed Center Portal ng DICT na nagbibigay ng online service sa publiko.

Kabilang dito ang non-formal education tulad ng Alternative Learning System o ALS, trainings at iba.

Sa ngayon ayon pa kay Lagustan tumatanggap din ng mga donasyon ang public library ng lungsod.

Palay ng mga magsasaka pinaghahandaan nang bilhin ng South Cotabato provincial government

May kapasidad ang provincial government na bilhin ang produktong palay ng mga magsasaka sa South Cotabato.

Kaya lang sa ngayon ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr, ay inaayos pa nila ang post harvest facilities at mga sistema tulad ng paghahanap ng taong mamamahala dito.

Ito ay bilang bahagi pa rin ng Consolidated Rice Production and Mechanization Program o CRPMP.

Sa ngayon ayon sa gobernador, hahayaan na lang muna ng lalawigan na magbenta ng kanilang mga produkto ang mga magsasaka sa mga rice traders.

Sinabi ni Tamayo na kapag naayos na ang lahat sa halip na sa mga rice traders, pwede nang makipagkontrata ang mga magsasaka sa post harvest facilities ng lalawigan.

Ito ayon pa kay Tamayo ay upang matigil na ang pananamanala sa mga magsasaka ng mga middleman at kapitalista.

Kidapawan Bishop Bagaforo, hinikaya't ang mga lider ng pamahalaan na makipagtulungan sa imbestigasyon ng ICC kaugnay sa dating extra judicial killings

"Full cooperation is not a sign of weakness, but demonstration of our commitment to the rule of law and the Filipino People".

Yan ang pahayag ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, DD na siya ring presidente ng caritas philippines sa panayam ng Radyo BIDA.

Tinutukoy dito ang umano'y karahasan, o krimen na nangyari sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

At kung mapatunayan man na may mga naging kasalanan particular na sa extra judicial killings ay mabigyan ng hustisya ang mga biktima at dapat lumabas ang katotohanan.

Walang pasok sa mga paaralan at pampublikong tanggapan ngayong araw sa pagdiriwang ng ika-26th year anniversary sa Kidapawan City ngayong araw.

Ito ay upang makiisa ang lahat sa mga inihandang aktibidad ng City LGU.

Kaya naman, ideneklara ng special non working day

Nitong sabado ng gabi ang fireworks display kung saan marami rin ang mga dumalo hindi lang mga taga Kidapawan City dahil maging sa labas ng probinsya ay welcome rin.

Alas 6:00 ng umaga ang civic military parade at tampok rin ang ngayong araw ang 1Million tree planting ceremonial program.

Pero pinaalalahanan ang lahat na makipag matyag sa paligid lalo na sa mga venues o pagdaraosan ng aktibidad.

Matapos maitala at maaresto ang isang snatcher kung saan nakuha ang mga cellphone at iba pang gadgets habang abala ang lahat sa selebrasyon.

Reward System sa mga barangay ipapatupad ng Kidapawan City Government, para mabawasan ang bilang ng mga asong kalye

Ito ay dahil sa sunod sunod ang naitalang mga disgrasya dahil lang sa mga asong kalye o irresponsableng mga dog owners sa National Highway ng Kidapawan City.

Noong isang linggo isang aso din ang sugatan matapos masagasaan sa National Highway mismo.

Ayon kay City Veterinarian Dr. Eugene Gornez, kasabay ng kanilang kampanya sa Anti Rabies ay ang pagpapatupad din ng Open space assistance fund program. K

ung saan inimplementa ito sa bawat barangay at sa bawat purok kung walang makikitang asong pakalat kalat o stray dogs ay bibigyan sila ng reward na 50,000 pesos.

Layon ng nasabing programa na himukin ang mga Kidapawaneños na maging responsable sa kanilang mga alagang aso, upang maiwasan na maulit pa ang mga aksidente.