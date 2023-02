NDBC BIDA BALITA (Feb. 15, 2023)

HEADELINES

1 MINDANAO STAR BUS, nadisgrasya sa Makilala, North Cotabato; 6 sugatan

2 ESTUDYANTE, patay sa pamamaril na naman sa Pikit, North Cotabato

3 AMBUSH AT PAGPATAY SA election officer ng Sultan sa Barongis, kinundina ng Comelec Central Office

4 MGA SUSPECT sa ambush di pa tukoy, imbestigasyon ng Lambayong PNP, sabi ng PNP

5 DALAWANG TAGA Maguindanao del Norte, nailigtas ng Navy sa Tawi-Tawi mula sa illegal recruiter na magdadala sa kanila sa Malaysia

6 PRESYO ng mga pangunahing bilihin at pangangailangan sa South Cotabato, tumaas, ayon sa DTI

7 ASSESSMENT sa danyos ng baha sa Banga, South Cotabato nagpapatuloy pa ayon sa kanilang MDRRM office

8 VALENTINE’s day celebration sa North Cotabato, inulin, binaha, klase sinuspende.

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

-0-

Kasing lakas ng buhos ng ulan ang selebrasyon ng Valentine’s Day sa mga taga North Cotabato kahapon.

Kahit pa kasi anumang weather disturbances ang dumating, tuloy ang ibat-ibang pakulo ng mga establisyimento para sa kanilang mga kliyente.

Umaga palang, bumuhos na ang ulan hanggang sa pasado alas 8:00 ng umaga nagsuspende na ng klase sa lahat ng antas ng paaralan ang Kidapawan City, Makilala at President Roxas.

Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mag-aaral at guro sa paaralan. Hindi rin pinauwi kahapon ang mga mag-aaral na walang sundo dahil sa malakas na buhos ng ulan at naranasang mga pagbaha.

Sa Kidapawan City hindi lang bulaklak ang bumaha dahil literal na bumaha talaga dulot ng pag-ulan at pansamantalang hindi nadaanan ang ilang overflow bridge.

Umapaw din ang mga sap ana nagdulot nanaman ng takot sa maraming mga mamamayan ng lungsod.

Samantala, pina alerto naman ng CDDRM ang publiko sa posibleng pang mangyari, pinahanda ang evacuation center sa bawat barangay for emergency purposes lalo na sa gabi.

-0-

BILANG PAGDIRIWANG NG ARAW NG MGA PUSO, BARMM police regional director Brig. Gen. John Guyguyon ay lumabas ng Camp SK Pendatun sa Parang, Maguindanao del Norte para mamigay ng bulak sa mga commuter, mga guro at mga police community relations personnel.

Sinabi ni Gen. Guyguyon na masaya siya at napa-smile niya ang mga ordinaryong mga tao.

SA Poblacion Parang, nagulat, nabigla at napa-smile ang ilang motorista dahil silay pinara ng mga police ng Parang municipal police station hindi upang hanapan ng driver’s license o OR/CR ng sasakyan kundi upang bigyan ng bulaklak.

Sinabi ni Parang town police chief Maj. Christopher Cabugwang na paraan nila ito ng pagpapakalat ng pagmamahal sa kapuwa, lalo na ngayong Valentines Day.

Di lang driver kundi maging mga pasahero ng payong-payong ay nabigyan ng bulaklak.

SA DATU ODIN SINSUAT, ginawa ang kasalang bayan kasabay ng pagdiriwang ng araw ng mga puso.

May 22 mag-sing-irog na matagal nang nagsasama pero hindi kasal at silay kinasal ni Mayor Lester Sinsuat sa kasalang bayan na ginanap sa town covered court.

-0-

Wala ng dapat na ikabahala pa ang pamilya ni Gemma Gonzales, OFW sa Kuwait dahil may ticket na at mapapauwi na ang kanilang kaanak sa Pilipinas.

Sinabi ni Matalam PESO Manager Marilyn Padios, ang OFW ay nakaranas ng bleeding at nadiagnosed na may anemia. Dahil dito humingi ng tulong ang pamilya sa tanggapan, at agad nila itong binigyan ng aksyon.

Si Gonzales ay tatlong taon na sa Kuwait na nagtatrabaho bilang Domestic Helper at tatlong Linggo na nasa ospital dahil sa iniinda niyang sakit.

Agad ding nakipag-ugnayan ang PESO sa Agency ng OFW tiniyak din ang tulong para sa indibidwal.

Samantala, inako na rin ng employer ang bayad sa ospital at hindi rin totoo na hindi binigay ang kanyang sahod.

-0-

Estudyante, patay sa panibagong kaso ng pamamaril sa Pikit, isa pa sugatan.

Sinundan at pinagbabaril ng di pa kilalang suspect ang dalawang mga estudyante sa Barangay Gli-Gli, Pikit North Cotabato pasado alas 12:00 ng tanghali kahapon sa mismong Valentine’s Day.

Ang nasawi ay nakilalang si Dilabuan Guiamalon 13 years old, student ng Pikit National High School at residente ng Macabual habang sugatan naman ang 12-years old na kasama nito.

Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP na pauwi na ang mga biktima galing sa paaralan nang sinundan sila ng mga suspect at pagsapit sa lugar ay dito na pinagbabaril.

-0-

BAngsamoro Transition Authority at BARMM, magsasagawa ng imbestigasyon sa serye ng barilan at patayan sa Pikit, North Cotabato.

Ang parliamentary inquiry in aid of legislation ay pangungunahan ng BTA Committee on Public Order and Safety.

Naalarma na din ang mga kasapi ng Parlyamento sa sunod sunod at tila hindi nabibigyang solusyon na mga insidente ng shooting at patay, lalo na sa Pikit, ang baying Marikit.

Sinabi ni Deputy Speaker Atty Lanang Ali Jr, iimbetahan sa naturang inquiry ang PNP, Ministry of Public Order

and Safety, Bangsamoro Human Rights Commission at ang mga concerned town at barangay officials.

Nais ng BTA na makatulong sa paghahanap ng solusyon sa problema ng peace and order, lalo na sa Pikit barangays na sakop na ngayon ng BARMM.

-0-

Sa ospital na nagdiriwang ng Valentine's Day ang limang pasahero ng bus kabilang ang driver sa disgrasya sa Malasila, Makilala North Cotabato.

Sinabi ni Makilala PNP Chief Police Lt. Col Jojet Nicolas, mechanical malfunction ang dahilan ng vehicular crash ng bus na galing ng Davao City patungo sana sa Kidapawan City.

Bago binangga ng driver sa puno ng kahoy sa gilid ng daan ang bus nabundol pa nito ang sinusundang SUV.

Ligtas naman ang driver at nilinaw na slightly injured tinamo ng mga sakay ng bus.

-0-

PAGPATAY SA ELECTION OFFICER ng Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur, mahigpit na kinundina ng Comelec central office.

KASABAY NG PAGKUNDINA AY ang pangako ng Comelec na mabibigyan ng hustisya ang pamilya ni election officer Haviv Maindan ng Sultran sa Barongis, Maguindanao.

Sa isang pahayag, sinabi ni Comelec Chairman Erwin Garcia na kinukundina nito ang pagpatay kay Maindan at hindi ito titigil hanggat na hindi nabibigyan ng hustisya si Maindan.

Hiniling ng Comelec sa PNP na bilisan ang pagkilala at pagsasampa ng kaso sa mga taong nasa likod ng pagpatay kay Maindan.

Si Maindan ay nagmamaneho ng kanyang Toyota Fortuner pauwi ng Buluan, Maguindanao mula sa Sultan sa Barongis sakay ang isang kaibigan nang sila ay ambusin ng mga suspect sa Barangay Pinguiaman, Lambayong, Sultan Kudarat.

Siya ay 56 taong gulang at nagsisilbi sa Comelec sa nakalipas na 15 taon.

Iniwan ni Maindan ang kanyang misis at apat na anak, tatlo ang nasa elementary at isa ang nasa college.

Sa ngayon, blangko pa ang PNP Sultan sa Barongis sa pagkilalan ng mga suspect at kung sino ang nasa likod nito.

Noong Nov. 4, 2022, binaril at nasugatan ang election officer ng Datu Odin Sinsuat na si Raufen Mangelen habang ito ay bumibili ng prutas sa Gutierrez Avenue, Cotabato City.

-0-

MGA SUSPECT SA AMBUSH at pagpatay sa election officer ng Sultan sa Barongis, tinutugis na ng PNP, tunay na motibo sa pamamaril, di pa matukoy.

Anim na mga suspek sa pananambang at pagpatay kay Sultan sa Barongis election officer Habib Maindan at may lead nang sinusundan ang PNP sa kanilang mga pangalan.

ITO ang sinabi ni Lambayong town police chief Major Jetro Doligas sa panayam ng DXMS Radyo Bida.

Batay ito sa nakita ng eye-witness at survivor ng ambush na kasama mismo Maindan sa kanyang Fortuner.

Sa ngayon ay blangko pa ang PNP sa motibo ng ambush dahil ayon kay Doligas, walang nakaalitan ang biktima at wala ring natanggap na banta sa buhay.

Bagama’t malayo sa mga bahay ang pinangyarihan ng ambush, nananawagan pa rin si Doligas sa mga nakakita ng krimen na makipag-ugnayan sa PNP upang agad na maresolba ang krimen.

-0-

Paigtingin pa ang imbestigasyon para matukoy at mahuli ang mga suspek sa pagpatay kay Sultan Sabarongis, Maguindanao Del Sur,Election Officer Haviv Maindan.

Ito ang mariing ipinagutos sa Sultan Kudarat Province PNP ni PRO 12 Regional Director Brig. General Jimili Macaraeg.

Ang insidente ay mariing ding kinondena ni Macaraeg kasabay din ng pakikiramay nito sa mga naulila ng biktima.

Ipinunto pa ng nasabing police official na ginagawa ng PNP ang lahat para makamit ng pamilya ng biktima ang hustisya.

Matatandaan na ang biktimang si Maindan ay pinagbabaril ng mga salarin sa National Highway, Purok Libas, Barangay Pinguiaman, Lambayong noong Pebrero a trese.

Ito ay habang binabaybay ang kahabaan ng daan mula Sultan Sabarongis patunong Lambayong sakay ng kanyang Toyota Fortuner.

Maswerte namang hindi tinamaan ng bala ang kasama nito sa sasakyan.

Matapos ang krimen ang mga salarin ay patakbong tumakas mula sa crime scene.

-0-

Nagsasagawa ngayon ng simultaneous validation at registration sa mahigit 61,000 posibleng dagdag Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps benfeciaries sa rehiyon ang DSWD 12.

Ang nasabing bilang ay mula sa National Household Targeting System o NHTS na mas kilala ring listahanan.

Ito ay ayon kay NHTS Head Aminah Macodi.

Pinakamarami na 18,901 potential family benefeciaries na ito ay nasa Cotabato Province; 18,716 sa South Cotabato kalakip ang lone district ng General Santos City; 12,996 sa Sultan Kudarat Province; at 10,486 sa Sarangani Province.

Ayon naman kay DSWD 12 4Ps Chief Naifah Balindog, bilang paghahanda sa dagdag na 4Ps benfeciaries may massive hiring ngayon ng municipal links ang DSWD.

Ayon kay Balindog, prayoridad nila i-hire ang mga registered social workers na mamamahala sa kanilang mga community activities.

Sinabi ni Balindog na sa ngayong bawat municipal links ng DSWD ay nagmononitor sa mahigit 1,000 4Ps beneficiaries.

Ito ayon kay Balindog ay target nilang maibaba sa 300 hanggang 400 beneficiaries.

-0-

Nakadepende pa sa resulta ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA kung magrerekomenda ng State of Calamity sa Banga, South Cotabato ang kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO.

Ito ang sinabi ni Banga MDRRM Officer Joseph Franco kasunod ng pananalasa ng baha sa kanilang lugar kamakawa ng gabi.

Ayon kay Franco binaha ang 18 mga pamilya sa Barangay Yangco, 37 sa Barangay Poblacion at 25 sa Barangay Reyes kasunod ng malakas na buhos ng ulan.

Na washed out din ng baha ang ilang fishpond sa Barangay El Nonok kung saan tatlong mga pamilya ang inilikas.

Dagdag pa nito nagpapatuloy din ang clearing operation ng LGU sa na-isolate dahil sa landslide na Sitio Lamlabas sa Barangay Rang-ay.

Nauna nang sinabi ni South Cotabato PDRRMO OIC Rolly Aquino na ang baha kamakalawa ng gabi nakaapekto din sa 97 mga pamilya sa Barangay San Miguel, Norala na pansamantalang inilikas sa kanilang barangay Gym.

Samantala, dahil sa masamang panahon nagdeklara ng early class dismissal si Norala Mayor Clemente Fedoc kahapon.

-0-

Tumaas ng mula dalawa hanggang sampung porsyento ang presyo ng mahigit limampung basic necessities at prime commodities sa South Cotabato.

Ito ay ayon kay DTI South Cotabato Senior Trade and Development Specialist Elbert Capecio ay base sa kanilang datus ngayong Pebrero.

Sinabi ni Capecio na para makaya ang pasanin sa tumaas din na presyo ng mga raw materials pinayagan ng kanilang central office na itaas ang suggested retail price o SRP sa ilang mga produkto.

Ayon kay Capecio bagamat ito ay nakakalungkot mayroon din naman aniyang mga manufacturer ang napanatili ang presyo ng kanilang mga produkto bilang social responsibility.

Ayon kay Capecio hindi pa kasi tuluyang nakabawi sa epekto ng pandemya ang maraming mga mamamayan.

Kaya Payo ni Capecio sa mga consumer maging mapanuri sa mga binibili at tangkilikin ang mga produkto na hindi tumaas ang presyo.

-0-

Hindi na nakapalag pa ang isang tricycle driver matapos makorner sa drug buy-bust operation ng mga pulis sa Koronadal City.

Kinilala ng Koronadal PNP na pinamumunuan ni Lt. Col Amor Mio Somine ang suspek na si Norodin Amolan alias Nor o Roger Puyat, 39 anyos nakatira sa Barangay Ambalgan, Sto. Nino, South Cotabato.

Si Amolan ay inaresto ng joint team ng Koronadal PNP, South Cotabato PNP at Regional Intelligence Division 12 sa Barangay General Paulino Santos, Koronadal.

Ito ay matapos magbenta ng isang malaking sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng P2,000 sa nagkunwaring buyer.

Nakumpiska din ng mga pulis kay Amolan ang tatlo pang sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng P17,000; P1,000 marked money, drug paraphernalia at motorsiklo na ginagamit umano nito sa kanyang illegal drug transaction.

Ang arestadong si Amolan ay kakasuhan naman ng Koronadal PNP ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drgus Act.

-0-

MOST WANTED PERSON ng Zamboanga Sibugay, naaresto ng PNP sa Buldon, Maguindanao del Norte.

MATAPOS ang pitong taong pagtatago sa batas, matagumpay na naaresto ng pinagsamang pwersa ng Parang Municipal Police Station, Diplahan MPS, Zamboanga Sibugay, Army at Marine Battalion Landing Team 5 ang suspek sa Sitio Dinganen, Buldon Maguindanao del Norte.

Ang suspek ay most wanted person sa Zamboanga Sibugay at may standing warrant of arrest dahil sa kasong rape na inisyu ng korte Zamboanga Sibugay noong Feb. 2017.

Maayos namang sumama sa mga otoridad ang suspek. Nakuha sa kanya ang isang homemade 12 gauge shot gun.

Pinapurihan naman ni PRO BAR Regional Director John Gano Guyguyon ang operating units dahil sa matagumpay na pagkakaaresto sa suspek.

-0-

ABOT SA 79 ANG MGA naaresto na kinabibilangan ng wanted persons, drug pushers, suspected carnapper, mga nagdadala ng di-lisensyadong baril, illegal gambling at iba pa.

Sa weekly report ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region (PRO BAR), sinabi ni BARMM police regional director Brig. Gen. John Guyguyon na 25 ang inaresto na may kinalaman sa illegal drugs.

Nakumpiska sa mga suspek ang higit P900,000 na halaga ng shabu.

Sa pagpapatuloy ng campaign against loose firearms, isa ang naaresto dahil sa pagdadala ng hindi lisensyadong baril habang pito na iba't ibang uri ng armas ang isinuko at isa ang nakumpiska.

Sa pinalakas na man-hunt operation ng PNP, 15 mga wanted person ang naaresto sa 33 operations.

May 36 naman ang naaresto sa illegal gambling activities kung saan mahigit P200,000 na halaga ang nakumpiska.

Sa kampanya laban sa illegal logging, isang operasyon ang matagumpay na naisagawa habang P1.6 million naman ang nakumpiskang smuggled cigarettes.

Pinuri ni General Guyguyon ang lahat ng operating units dahil sa matagumpay na operasyon at tiniyak na patuloy ang kanilang trabaho upang matugis at mapanagot sa batas ang lahat ng lumalabag.

-0-

DALAWANG TAGA PARANG, Maguindanao del Norte ang kabilang sa anim kataong nailigtas ng mga tauhan ng Naval Forces Western Mindanao (NFWM) sa Tawi-Tawi bago pa man sila makarating ng Sabah, Malaysia.

Ang mga ito ay biktim illegal recruitment.

Sila ay sakay ng isang commercial ferry na naka-daong sa pantalan ng Bongao at nakatakdang bumiyahe patungong Malaysia.

Tatlo sa mga biktima ay mga babae at ang tatlo ay mga lalaki. PInakabata ay 18 years old at ang pinakamatanda ay 40 years old.

Ang tatlong lalaki at isang babae ay mula Tungawan, Zamboanga Sibugay province habang ang dalawa ay mula Parang, Maguindanao del Norte at ang isa taga Isabela City sa Basilan.

Sinabi ng mga biktima na sila ay na-recruit ng isang nagpakilalang si Rose na nag-utos sa kanilang sumakay ng ferry mula Bongao patungong bayan ng Sitangkai.

Sa Sitangkai island, sila ay kukunin at dadalhin sa Malaysia para magtrabaho kahit wala silang travel documents.

Kung nagkataon, malamang na kulungan ang bagsak nila sa Sabah, Malaysia, tulad ng sinapit ng maraming mga Pinoy illegal immigrants.