NDBC BIDA BALITA (Feb 15, 2024)

1 MGA pulis na sangkot sa pagpatay sa Lambayong, sumuko sa CIDG; hustisya malapit na, sabi ng counsel nila

2 KOROANDAL MAYOR Ogena naospital, pero tiniyak na okay siya at buhay

3 SA SOUTH COTABATO, maraming rebelde ang sumuko sa gobyerno nitong 2023, sila ay minomonitor kung talagang nagbago, ayon sa Army

4 AMANG nakapatay ng sariling anak sa Davao del Sur, pormal ng sinampahan ng kasong Parricide

5 KAANAK ng isang nasawi sa Dec. 3 Marawi gymnasium bombing, nagsabing buhay ang kinuha, buhay ang kapalit

6 HIGIT P5 million na halaga ng mga saging, sinira ng buhawi sa Kidapawan

KULUNGAN NA ngayon ang dalawang lalaki matapos makunan ng P3.4 million na halaga ng shabu sa ikinasang drug buy bust operation sa Sinsuat Avenue, Cotabato City.

Kinilala ni PDEA-BARMM Information Officer Jocelyn Mary ang mga nadakip na sina King Fahad Ganoy ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte at Kuyat Sangcala ng Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao del Sur.

Sinabi ni Mary na matagal nang sinusubaybayan ng PDEA ang galaw ng dalawang suspect. Inaalam din ang kinabibilangan nilang drug syndicate sa pagpapatuloy ng imbestigasyon.

HINILING ng isang miembro ng Cotabato City Sangguniang Panglungsod sa Dept of Foreign Affairs na muling buksan ang kanilang consular office sa lungsod.

SA session nitong Mierkules, sinabi ni Councilor Marouf Pasawiran na hinaing ng taga Cotabato City at BARMM na mahirap at magasto para sa kanila na kumuha ng passport.

Kailangan pa kasing bumiyahe ng mga taga Cotabato City at mga taga BARMM sa General Santos, Davao, Pagadian at Zamboanga upang kumuha lang ng passport.

Dati ay merong consular office ang DFA sa Cotabato City subalit ito ay biglang isinara sa di malamang kadahilanan.

SA KULUNGAN na nag Valentine’s Day ang isang 52-anyos na lalaki matapos mahuli ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng BARMM dahil sa pagbebenta ng mga armas at bala sa Quezon Avenue, Cotabato City bago.

Kinilala ni CIDG BARMM Regional Chief Lt. Col. Ariel Huesca ang nahuli na si Bayan Kasim Abu na taga Mother Barangay, Rosary Heights, Cotabato City.

Nahuli ang suspek matapos nitong mapagbentahan ng mga armas at bala ang isang CIDG undercover agent.

Nakumpiska mula sa kanya ang isang caliber 5.56mm rifle, dalawang caliber 45 pistols, mga magazine assembly, firearm suppressor, mga bala ng iba’t-ibang mga baril at iba pa.

Lima sa walong mga pulis na sangkot sa pagpatay sa tatlong mga binatilyo sa Lambayong, Sultan Kudarat, sumuko sa CIDG

KUSANG sumuko sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang limang mga pulis na nahaharap sa kasong homicide may kaugnayan sa pagpatay sa tatlong mga binatilyo sa Lambayong, Sultan Kudarat dalawang taon na ang lumipas.

Ito ang sinabi ni Atty Ronald Torres, legal counsel ng pamilya ng tatlong mga kabataang napaslang sa police checkpoint noong December 2022.

Kabilang sa mga sumuko na lahat ay dating nakatalaga sa Lambayong PNP ay ang dating hepe na si Police Major Jenahmeel Toñacao, Police officers Elpidio Garlet, Basir Maco, Joffrey Apalla, at Mario Rambawa.

Habang ang tatlo ay nananatiling at large.

Inihain noon laban sa kanila ang kasong murder, falsification of public documents at pagtatanim ng ebidensiya.

Pero homicide ang naisampang kaso kaya nagpetition for review ang pamilya ng mga biktima sa pamamagitan ng kanbilang counsel.

Ang mga nasawing binatilyo ay sina Samanudin Ali, Horton Ansa at Arsad Ansa na umano'y nanlaban sa shootout matapos tumanggi na huminto sa isang checkpoint.

Una ng iginiit ni Torres na binaril nang malapitan ang tatlo.

Pagresolba sa land conflict at rido sa Maguindanao del Sur, tututukan ng PNP at MILF

RESULTA ito ng ginawang pagpupulong ng Maguindanao del Sur Police, MILF-CCCH, MILF-AHJAG at MILF base commanders na ginawa sa Police Provincial Headquarters sa Camp Datu Akilan Ampatuan, Shariff Aguak.

Laman ng meeting ang mga pangunahing issues sa probinsya tulad ng land conflict, RIDO Settlement, Support to Law Enforcement Operation, at on-going MILF Decommissioning.

Kabilang din sa mga napag-usapan ay ang pagtatalaga ng mga Joint Peace and Security Team o JPST sa mga lugar na maraming kaso ng rido o agawan ng lupa.

Pareho namang desidido sina MILF 118th base command commander Wahid Tundok at Maguindanao Sur Police Director Colonel Roel Sermese na maisasakatuparan ang mga napag-usapan.

Sa nasabing meeting, naging panauhing pandangal si GPH-AHJAG Chairman at Western Mindanao Area Police Command Deputy Commander MGEN Victor Wanchakan.

PINANGUNAHAN ni PRO-BAR Regional Director BGEN Allan Nobleza ang turn-over ceremony at blessing ng 21 patrol vehicles, 94 na assault rifles, 31 mga raincoats at mahigit 21,300 rounds ng mga bala.

Ang mga ito ay tinanggap ng Lanao del Sur Provincial Police at ginawa ang seremonya sa Camp Bagong Amai Pakpak, Marawi City.

Si Lanao del Sur Governor Mamintal Adiong, Jr. ang guest of Honor and Speaker kung saan sinabi nito mahalaga ang pagtutulungan ng mga pulis at lokal na pamahalaan upang makamit ang kapayapaan sa Lanao del Sur at buong BARMM.

Kabilang sa 21 municipal police stations na makakatanggap ng 21 patrol jeeps ay ang Amai Manabilang, Bacolod Kalawi, Binidayan, Buadipuso Buntong, Bubong, Calanogas, Kapai, Kapatagan, Lumbaca Unayan, Lumbatan, Lumbayanague, Maguing, Piagapo, Picong, Pualas, Poonabayabao, Sultan Dumalondong, Tagoloan, Taraka, Tubaran, at Tugaya.

Ang mga bagong kagamitan ay mula mismo sa Camp Crame.

UMANOY mataas na singil ng mga medical professionals sa Cotabato City, inimbestigahan ng Bangsamoro Transition Authority.

INATASAN ni BTA Committee on Health Chairperson at Member of Parliament Dr. Khadil Jojo Sinolinding ang pamunuan ng Cotabato Regional and Medical Center o CRMC na mag-submit ng kanilang detailed charging matrix para sa karagdagang pag-aaral ng komite.

Isa ito sa mga napagkasunduan sa ginawang committee hearing ng BTA sa harap ng report na mataas ang singil ng mga doctor ng kanilang professional fee sa ungsod.

Ang hakbang ay may kaugnayan sa naunang hiling na imbestigasyon ni BTA Deputy Speaker Atty. Omar Yasser Sema dahil sa umanoy labis at mahal na paninigil ng Professional Fee ng mga doctor ng CRMC.

Sa pagpupulong kahapon ay sinabi ni Dr. John Maliga ng CRMC na magsasagawa sila ng konsultasyon hinggil sa usapin. Nilinaw din niya na naka depende sa uri ng operasyon na ginawa sa isang pasyente ang sinisingil ng mga doktor.

Kinumpara din ni MP Sinolinding ang halaga ng professional fee sa ibang mga ospital sa rehiyon at nakitang mababa ang sinisingil ng mga doktor sa Cotabato City.

Magpapatuloy ang pagdinig sa susunod na linggo para mabigyang linaw na ang usapin.

Pampasabog, muling nadiskubre ng army sa Pikit, North Cotabato

KIDAPAWAN CITY – Nadis-armahan agad ng army ang isang Rifle Grenade sa Purok I, Brgy Bualan, Pikit Cluster III, SGA, BARMM sa pinagsanib na pwersa ng AFP at ng 3rd Explosive and Ordnance Disposal Company.

Matapos madiskubre, agad na nagpatupad ng safety measures ang mga sundalo at kinordon ang area at nagsagawa ng clearing operations upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan sa lugar.

Agad namang rumesponde ang 33rd Explosive and Ordnance Disposal Team, 1EOD Pltn, 3EOD Coy at matagumpay na disarmahan at inalis ang nabanggit na UXO sa lugar upang maalis ang pangamba ng mga residente at agarang maibalik sa normal na sitwasyon ang nasabing lugar.

Agad ring ipinagbigay alam sa PNP ang pagkakarekober ng nasabing UXO para sa karampatang case build-up kaugnay ng nasabing insidente.

Pinuri at pinasalamatan naman ni LTC ROWEL E GAVILANES INF (GSC) PA, Commanding Officer ng 90IB ang mga tauhan nito sa muling pagpapakita ng dedikasyon sa pagpigil sa banta ng pagpapasabog sa lugar at ang aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa kampanya kontra IED.

Kaakibat nito, ay muli rin niyang hinikayat ang mga mamamayan sa lugar na ipagpatuloy ang pagbibigay ng agarang impormasyon sa kasundaluhan hindi lamang sa presensya ng UXO o IED sa lugar, kundi pati narin ang mga kinaroroonan ng mga gumagawa nito upang patuloy na masupil ang may mga planong maghasik ng kaguluhan sa lugar at mapanatiling ligtas ang mga mamamayan.

Mga magsing-irog na matagal ng nagsasama, ikinasal ng libre sa Kidapawan City kasabay ng Valentine’s Day celebration kahapon

KIDAPAWAN CITY – Sabay-sabay na ang I-DO ang apatnaput-isang pares sa kasalan ng bayan bilang2024 bahagi ng Valentine’s Day celebration ng City Government of Kidapawan kahapon.

Bukod sa libreng kasal, libre na rin ang cenomar at pagpapatala ng magsing-irog, libreng cake at wine.

Sila ay nasa higit kumulang limang taon ng nagsasama at may mga anak na pero hindi pa naging legal ang pagsasama.

Binigyan ng cash prize ang couple na may longest kiss.

Samantala sa bayan din ng Makilala, tatlongpu na mga pares din ang libreng ikinasal sa Barangay Luayon, Makilala, North Cotabato.

Nilibre ni Kapitan Froilan Angga sa libreng dekorasyon, damit ng couple at iba pang kailangan ng pares.

Naging abay kahapon ang mga BPAT members, BHW at BNS.

Pasasalamat naman ang ipinapaabot ng mismong mga couples, kanilang mga magulang, ninong at ninang sa selebrasyong ito.

LTO 12 namigay ng give away sa mga motorista sa halip na violation ticket sa Valentines Day

Sinorpresa ng mga mga taga LTO 12 hindi ng violation ticket kungdi mga rosas, chocolate at helmet ang mga motorista sa Koronadal kahapon, Valentine’s Day.

Pinangunahan ang mga ito ni LTO 12 Regional Director Melharrieh Tomawis na namigay din ng information materials hinggil sa mga batas trapiko.

Ito ayon pa kay Tomawis ay bilang kabahagi rin ng road safety campaign ng ahensya at ginawa rin ng LTO sa Surallah, Polomolok at General Santos City.

Ipinunto pa ni Tomawis na ang ang kaligtasan sa daan ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa batas.

Ayon pa kay Tomawis, kailangan din na proteksyunan ang buhay ng mga motorista sa pamamagitan ng pagtiyak na ligtas ang kanilang byahe.

Umapela din si Tomawis sa mga motorista na maging maalalahanin at responsable sa daan.

Bilang pagdiriwang ng Valentines Day ikinasal naman ang anim na mga pares sa South Cotabato Provincial Jail kahapon.

Sa Tacurong city 15 pares naman ang nakilahok sa Kasalan ng Bayan.

Mayor Ogena ng Koronadal na naospital may nilinaw hinggil sa kanyang kalusugan

Kinumpirma ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena na nagpapahinga ito ngayon sa ospital bilang pagsunod na rin sa payo ng kanyang mga doctor.

Ito ay matapos magpa-admit noong Byernes.

Ayon kay Ogena bumaba kasi ang kanyang hemoglobin na naging sanhi rin ng pagbaba ng kanyang immune system.

Sa ngayon ayon kay Ogena itinalaga nitong Acting City Mayor si Vice Mayor Erlinda Araquil.

Sinabi ni Ogena na nagsalita siya para ituwid ang mga haka-haka o fake news na kumakalat hinggil sa estado ng kanyang kalusugan.

Samantala nagpapagaling na matapos sumailalim sa angioplasty procedure si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Kinumpirma ito ni Vice Governor Arthur Pingoy Jr.

Gayunpaman ayon kay Pingoy para tuluyang gamaling mas makabubuti muna sa gobenador na magpahinga sa ngayon.

Higit sa 500 mga rebelde sumuko sa South Cotabato buhat noong 2019, ayon sa commander ng 5th Special Forces Batallion ng army

Pinagaaralan ngayon ng gobyerno kung papano mapabilis ang pagbibigay ng benepisyo sa mga rebelde sa South Cotabato na nagbalik loob sa pamahalaan.

Kabilang dito ang pagpapabilis ng proseso para sa cost valuation ng mga isinukong armas.

Sinabi ito ni Army 5th Special Forces Batallion Commander Col. Carlyleo Nagac matapos kumpirmahin na abot na sa higit 500 mga myembro ng armadong grupo ang sumuko sa South Cotabato buhat pa noong 2019.

Pero ayon kay Nagac mas malaking hamon ngayon sa pamahalaan ang pagtiyak na hindi na muling makikipaglaban ang mga ito sa gobyerno.

Ayon pa kay Nagac nagtutulungan din ang mga LGU at ahensya ng gobyerno para matulungan na maging self-sufficent ang mga sumukong rebelde.

Ito ay upang hindi rin masayang ang ginawa ng pamahalaan para sa kanila.

MILF member na drug suspect patay sa shootout sa Esperanza, Sultan Kudarat

Patay ang isang high value individual na drug suspect na nanlaban sa mga pulis na aaresto sana sa kanya sa Esperanza, Sultan Kudarat.

Kinilala ng PNP ang suspek na si alyas “Abdul” 30 anyos at MILF member na nakatira sa Poblacion, Ampatuan, Maguindanao del Sur.

Siya ay nakorner sa drug bust operation ng PNP sa Barangay Salabaca, Esperanza.

Ayon kay Esperanza Deputy Chief of Police Captain Jeffrey Lazaro, ang suspek ay nabaril ng mga pulis.

Ito ay matapos magpaputok ng armas matapos magbenta ng umano’y illegal drugs sa pulis na nagkunwaring buyer.

Siya ay dead on arrival sa ospital sanhi ng tinamong mga tama ng bala ng baril.

Narekober ng mga pulis sa suspek 14 na sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P170,000.

Nakuha din ng Scene of the Crime Operatives o SOCO sa crime scene ang 45 pistol na may tatlong mga bala, dalawang basyo ng nasabing armas, tatlong basyo ng 9mm at non drug-items.

Vice mayor ng Esperanza, Sultan Kudarat, idineklarang persona non grata ng association of Barangay Cchairmern

Ipinagbabawal ng Association of Barangay Captains o ABC sa kanilang mga Barangay Si Esperanza, Sultan Kudarat Vice Mayor Lalaine Villaruel-Suhanda.

Ito ay sa pamamagitan ng resolution na nilagdaan nina ABC President Aresenio Ellena at ABC Secretary Ester Loro.

Ayon sa mga ito unethical ang ginawa umano ni Suhanda na panirang puri at pag-impluwensya kay Barangay Salumping Chairman Lito Daingan.

Ito ay nang pwersahang dalhin ng kanyang mga body guard sa labas ng Mayor’s Office si Daingan para i-settle ang isang kaso sa kanyang barangay na hindi na saklaw ng bise alkalde noong February 6.

Sa kanyang Facebook post binigyan diin naman ni Suhanda na papasok pa rin siya sa mga barangay at hindi mapipiglan ng persona-nong grata ang pagbibigay nito ng mga gamot at serbisyo sa mga mamamayan ng Esperanza.

Amang nakapatay ng sariling anak sa Davao del Sur, pormal ng sinampahan ng kasong Parricide

PORMAL ng sinampahan ng kasong Parricide ang 25 years old na tatay na humambalos at nakapatay sa 7 buwan na sariling anak sa Magsasay, Davao del Sur kamakailan.

Ito ang kinumpirma sa Radyo BIDA ni Magsaysay Chief of Police Captain Rodrigo Dumangas Jr. sa panayam ng Radyo BIDA.

Una ng lumabas ang mga impormasyong makakalaya ito kapag hindi nasampahan ng kaso sa loob ng 36 hours na reglementary period para sa heinous crimes.

Aminado itong, natagalan sila bago ipresenta sa inquest proceeding ang suspek dahil na rin sa kawalan ng birth certificate ng bata at baka magka problema sila sa isasampang kasong Parricide.

Sa kabila nito ay nagawan naman aniya ng paraan at gumugulong na sa prosekusyon ang kaso nito.

Tiawala naman ang hepe na malakas ang ebidensiya nila para panagutin ang suspek.

Panawagan ng hepe na sa tamang impormasyon at opisyal lamang maniwala upang maiwasan ang pagkalito.

Pamilya ng isang nasawi sa MSU bombing, nagsabing buhay ang inutang at buhay ang kabayaran, nang mabalitaang napatay ang mastermind ng pagpapasabog.

Ito ang emosyonal na pahayag ni tatay Quintine Aromin ang tatay ng gurong si Evangeline na nasawi sa pamomomba sa Marawi State University (MSU) nakaraang Disyembre habang sila ay nasa misa.

Ikinatuwa nitong maliban sa dalawang unang nasawi ay na neutralisa na rin at napatay ang mastermind sa bombing incident na si alias "Engineer" sa military operation sa Lanao del Sur.

Sa kabila ng galit niya noon ay hindi natinag ang kaniyang paniniwala sa Panginoon at handa rin itong patawarin ang mga suspek.

Aminado siyang, may kirot pa rin sa kanilang pamilya kapag naaalala si Evangeline.

Pero panata niyang, babalikan niya ang MSU, upang sariwain ang mga huling sandali ng anak sa nasabing Unibersidad.

Panawagan niya sa lahat ng sangkot sa ekstrisismo na tigilan na nila ang gawain upang wala ng makalas na buhay.

Tinatayang 5-Million pesos na halaga ng puno ng saging sinalanta ng malakas na hangin at umano'y buhawi sa Kidapawan City, North Cotabato

"PERA NA NAGING BATO PA" Ito ang mangiyak-ngiyak na pahayag ng isang magsasaka sa Kidapawan City matapos sinira ang malawak na plantasyon nito ng saging na Lakatan nang tumama ang malakas na hangin at umano'y buhawi nakaraang araw sa Purok 6B Estañol Subdivision Barangay Sudapin Kidapawan City.

Ayon kay Wowe Lao, isang buwan nalang sana ang hihintayin ay pwede na siyang kumita ng abot sa 2.5-Million pesos na posible namang umabot ng 5-Million pesos sa kabuuan kapag namunga din ang pangalawang harvest nito.

Masasabi niyang aabot sa 98% ang nasira sa ng halos 4,000 na punong saging na itinanim sa higit dalawang ektaryang lupain.

Maliban dito gagastos din si Lao para sa pagtanggal ng mga puno upang mapakinabangan naman ang iba pang hindi nasira.

Samantala, kinumpirma din nitong hindi naka insured ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC.

Kaya naman labis ang panghihinayang nito, na aniya halos maya-maya ay naiiyak ito sa pagka dismaya lalo pa't personal nitong natunghayan ang pagkasira ng kaniyang sagingan.