NDBC BIDA BALITA (Feb. 17, 2021)

1. PAGLALAGAY ng abo sa noo ng bawat Katoliko ngayong Ash Wednesday, tuloy pa rin, ayon kay Kidapawan Bishop Bagaforo

2. Simbahang Katoliko sa Koronadal City, may paalala sa mga mananampalataya ngayong Ash Wednesday

3. Tatlong big time drug peddlers, huli sa anti-drug operation ng PDEA sa Maguindanao; P1.3-M na halaga ng shabu, nakumpiska.

4. Kaanak ng nasawi daw na miembro ng kulto sa Arakan, North Cotabato, nagsabing nagdadasal sila sa bukid para masalba ang kanilang kaluluwa.

5. Koronadal tricycle driver na nagdala ng batang nalunod sa ilog, masaya dahil ang sanggol ay nabuhay.

6. DXMS, kauna-unahang catholic station sa Pilipinas, nagdiriwang ng 64th founding anniversary ngayon.

7. Taga Koronadal at taga Pres. Roxas, North Cotabato, nasawi dahil sa Covid-19

PORMAL NANG MAGSISIMULA NGAYONG ARAW ang Lenten season ng mga mananampalatayang Katoliko Romano.

Ang Lenten season ay pasisimulan sa pamamagitan ng Ash Wednesday ngayon araw kung saan ang mga mananamapalataya ay pinalalahanan na sila ay nagmula sa lupa at babalik din sa lupa.

Sa 40 araw na Lenten season ay inaasahan ang pag-aayuno ng mga mananampalatayang Katoliko Romano at pag-iwas sa karne ngayong araw at tuwing araw ng Biernes.

Maraming paraan ang pag-aayuno na maaring gawing ng bawat mananampalataya tulad ng pagsisisi sa mga kasalanan, pagbibigay patawad at pagtulong sa mga nangangailangan.

Magtatapos ang Lent sa Easter Sunday kung saan magtatapos ang pagpapahirap at pagkamatay ni Kristo Hesus at ang kanyang muling pagkabuhay.

IPINAGDIRIWANG NGAYON ng DXMS 882 khz ang 64th founding anniversary nito.

February 17, 1957 nang unang umere ang DXMS mula sa Cotabato City.

Ang DXMS is owned and operated by Notre Dame Broadcasting Corporation, ang media ministry ng Oblates of Mary Immaculate.

Ang studio nito ay matatagpuan sa kanto ng Sinsuat at Quezon Avenues, Cotabato City at ang transmitter ay nasa Notre Dame Village.

Kilala bilang oldest Catholic radio station sa Pilipinas, hangad nito na mapanatili ang papel na sinimulan ng mga naunang Oblate priests na nagtayo ng himpilan na magsilbing tulay sa pagkaka-unawaan ng tri-people ng Mindanao tungo sa kapayapaan at kaunlaran.

Mahalaga din ang araw na ito para sa OMI dahil ang February 17 ay kilala bilang Oblate Day.

Ang Oblate congregation, na tinatag ni St. Eugene de Mazenod, ay binigyang pagkilala ni Pope Leo XII noong February 17, 1826 at inaprobahan ang congregation at ang constitution nito.

SAMANTALA, bilang bahagi ng programa, magkakaroon ng ib at ibang pakulo ang DXMS Radyo Bida para sa mga taga-pakinig nito.

Makinig at manalo ng cellphone load sa mga public affairs programs ng DXMS ngayong araw.

Meron ding libreng sakay.

Iikot sa lungsod ang isang jeep na may tarpaulin ng DXMS 64th founding anniversary Libreng Sakay, Ngiting Tagumpay.

Payo sa mga sasakay na magsuot ng facemask at sumunod sa physical distancing.

MATAPOS ANG MAHABANG panahon at makailang beses na drug buy bust attempt, nahuli rin ng mga tauhan ng Phil. Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM ang tatlong suspected drug peddlers.

Sinabi ni PDEA-BARMM Regional Director Juvenal Azurin na matagal din nilang tinangka na arestuhin sa pamamagitan ng drug buy bust operation sina Jomelyn Donato, ang mister niyang si Junmark at si Muhamad Palakasi, lahat taga Talayan, Maguindanao.

Pero kahapon, kumagat ang tatlo at napagbentahan ang isang undercover agent habang nasa Sitio Grotto, Barangay Tamontaka, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao alas 11 ng umaga.

Sinabi ni Director Azurin na nakumpiska mula sa mga suspect ang apat na malalaking sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng P1.3 million, mga ID, mobile phone, isang Suzuki mini-van at boodle money.

Katulong ng PDEA ang Maguindanao at DOS police office sa operation. Sinabi din niya na ang tatlo ay mga high value target ng PDEA.

Sa Bangsamoro region, apat na bagong kaso ng Covid-19 infections ang naitala ng Ministry of Health.

Ang apat na bagong kaso ay lahat taga Lanao del Sur at Marawi City.

May 13 pasyente naman ang gumaling hanggang kagabi, ayon sa Bangsamoro inter-agency task force on Covid-19.

Dahil diyan, meron nang 3,757 ang naka-recover habang may 128 active cases ang rehiyon.

Ang total confirmed cases ay 4,037 habang 152 na ang nasasawi.

DSWD 12 Regional Director Espejo may payo sa publiko kaugnay sa ginagawa ngayong validation ng listahan ng mga benepisyaryo ng kanilang mga programa.

Maglalagay ng listahan ng posibleng mga benepisyaryo ng kanilang mga programa sa mga strategic na lugar ng mga barangay, munisipyo at lungsod ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo, maaring malaman dito ng mga mamamayan kung nalakip sila sa National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTS-PR ng nasabing ahensya.

Payo naman ni Espejo sa mga mamamayan na may complain sa mga ipinaskil na datus, maghain ng reklamo sa mga staff ng DSWD na itinalaga sa kanilang lugar.

Ito ang ipinahayag ni Espejo matapos kumpirmahin ang ginagawa ngayong validation ng DSWD 12 sa kanilang NHTS-PR o Listahan.

Sa pamamagitan nito ayon kay Espejo ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga komunidad at local government unit na isailalim sa review ang listahan ng mga mahihirap na pamilya.

Ayon kay Espejo layon din ng validation na maitama ang mga maling entry at mailakip ang mga pamilya na hindi na-assess sa kanilang Data Collection and Analysis phase.

Pagkatapos ng assessment, inaasahan naman ng DSWD ang tama, kapani-paniwala, at pinal na listahan ng mga mahihirap na pamilya na maibahagi din sa iba pang social protection stakeholders.

Target naman ng DSWD 12 na mailakip sa NHTS-PR ang 815,343 na mga pamilya sa rehiyon

Ayon kay DSWD 12 NHTS-PR Section Head Sohra Guialel, 257,700 sa mga ito ay mula sa North Cotabato; 223,559 sa South Cotabato; 154,351 sa Sultan Kudarat Province; 97,986 sa Sarangani at 81,747 sa Cotabato City.

Nakatakdang din isailalim sa validation ng DSWD 12 ang 556,555 na mga pamilya sa karatig na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.



Pamilya ng nakaligtas na sanggol na naospital matapos mahulog sa sapa sa Koronadal City umapela ng tulong.

Nakaligtas man sa pagkalunod matapos mahulog sa sapa problema naman ngayon ng pamilya ng limang buwang sanggol na babae ang kanilang bayarin sa ospital.

Kaya panawagan ng lola ng biktima na si Christine Cartagena sa mga may magagandang loob sana ay may tumulong sa kanila.

Kwento pa nito sa Radyo Bida habang pinapatulog ng ina ang kanyang sanggol sa papag sa loob ng kanilang kwarto kamakalawa ng gabi naidlip ito.

Kaya hindi nito na namalayan na napunta na sa dulong bahagi ng papag ang bata at lumusot sa nabutas na lumang dingding ng kanilang bahay , bumagsak sa pampang hanggang sa mahulog sa sapa katabi ng kanilang kwarto.

Ayon pa kay Cartagena, naalimpungatan ang ina nang makita na wala na sa tabi ang kanyang anak at tumakbo papuntang sapa kung saan nakita nito ang sanggol na tinatangay na ng tubig.

Sinabi ni Cartagena na matapos sumigaw nang tulong agad namang na-rescue ng kanilang mga kapitbahay ang nalulunod na apo may dalawang daang metro mula sa kanilang bahay sa Purok New Leganes, Barangay Zone 1.

Dinagdag din nito na nang mabigo silang i-revive ang bata agad nila itong isinakay ng motorsiklo para dalhin sa ospital.

Ayon naman kay alias Jojo habang sila ay nakasakay ng motorsiklo walang itong tigil sa pagtapik sa dibdib ng sanggol hanggang sa narining na lamang nila ang pag-iyak nito.

Sinabi nito na tila nabutunutan siya nang tinik ng sabihing ng doktor na ligtas na ang nasabing sanggol.

Simbahang katoliko sa Koronadal city may paalala sa mga mananampalataya ngayong Ash Wednesday

Mag-obserba ng fasting o ang pagkain lamang ng one full meal at abstinence o puasa at pagiwas sa karne at iba pang nakasanayang mga ginagawa.

Layon nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga sarili na makapag-reflect sa pagsisimula ng panahon ng kwaresma.

Ito ang paalala sa mga mananampalatayang katoliko ngayong Ash Wednesday ni Koronadal City Christ the King Cathedral Spokesperson Valme Mariveles.

Sinabi din ni Mariveles na bilang pagiingat dahil sa pandemya sa halip ipahid sa noo magkakaroon na lamang ng sprinkling ng abo sa ulo ng mga mananampalataya.

Ginawa na ito kaninang alas singko y medya na misa.

Ang susunod naman na misa ayon kay Mariveles ay mamayang alad dose ng tanghali, alas singko ng hapon at alas sais y medya mamamayang gabi.

Paliwanag ni Mariveles maliban sa tanda ng pagsisimula ng season of lent , ang Ash Wenesday ay nagpapaala din na mga tao ay nagmula sa lupa at magbabalik din sa lupa.

Paalala naman ni Mariveles na bagama’t hinihikayat ng simbahan ang mga mananampalataya na magsimba dapat ay huwag pa ring kaligtaan ng mga ito ang minimum health protocols para iwas COVID-19.



Magsasaka patay kasama sugatan sa pambubogbog ng mga kainuman sa Banga, South Cotabato

Kinilala ng Banga PNP na pinamumunuan ni Police Major Jospeh Forro III ang nasawing biktima na si Joemar Abdul, 34 years old, magsasaka at nakatira sa Sitio Sto. Niño, Barangay Lamba, Banga, South Cotabato.

Ayon sa kasama ni Abdul na si Sadam Alim na isa ring magsasaka, habang nakikipag inuman sila sa mga suspek nakaalitan nito ang isa sa kanila na si Jason De Torre Balladares , 21 years old.

Sinuntok naman umano ni Abdul si Balladares dahilan para pagtulungang silang bugbugin ng iba pang kasamang suspect.

Ang mga ito ay sina Johnny Diamante Ayson, 35 years old ; Julius Diamante Ayson, 27 years old, walang trabaho na naaresto ng mga pulis kasama si Balladares.

Pinaghahanap naman ng Banga PNP ang kasama umano nilang sina James Diamante Ayson at Jeferson De Torre Balladares pawang nakatira din sa nasabing lugar.

Si Abdul ay binawian ng buhay sa South Cotabato Provincial Hospital kung saan sila dinala ng kasamang si Alim matapos umanong mapukpok ng bato sa kanyang ulo.

Inihahanda na rin ng Banga PNP ang kaukulang kaso laban sa mga suspek.



Motorcycle trail at motor trek activities sa Mt. Matutum Protected Landscape ipinatitigil ng Protected Area Management Board ng DENR.

Bawal na ang lahat na motorcyle trail o motor trek activities sa Mt. Matutum Protected Landscape.

Ipinaalala ito sa publiko ni DENR Mt. Matutum Protected Landscape, Protected Area Superintendent Efren Hibaler.

Ayon kay Hibaler maari lamang gamitin ang mga motorsiklo kung wala nang ibang masakyan patungo sa kanilang mga lugar ang mga IP communities sa Mt. Matutum Protected Landscape.

Paliwanag ni Hibaler pinapayagan lamang ng Protected Management Board o PAMB ang pagamit ng mga motorsiklo kapag walang masakyan patungo sa kanilang ancestral domain ang mga Indigenous People .

Babala ni Hibaler sa mga lalabag sa nasabing kautusan maaring pagmultahin ang mga ito ng mula 200,000 hanggang one million pesos.

Maari ring makulong ang mga violator ng mula isang taon hanggang anim na taon.

Inutusan ni Hibaler ang mga Barangay at Local Government Units na sakop ng Mt. Matutum Protected Area na imonitor at ipatigil ang motorcycle trail o motor trek activities sa kanilang areas of responsibility.

Sakop ng Mt. Matutum Protected Area ang mga barangay sa mga bayan ng Tupi, Tampakan, Polomolok sa South Cotabato at Malungon sa Sarangani Province nasa paanan ng Mt. Matutum.



Target registrants sa Philippine Identification System posibleng malagpasan ng Philippine Statistics Authority sa region 12.

Naniniwala ang pamunuan ng Philippine Statistics Authority na maraming mga mamamayan sa region 12 ang magpapatala sa gingawa ngayong registration sa Philippine Identification System o PhilSys.

Sa katunayan ayon kay PSA 12 Regional Director Atty. Maqtahar Manulon, nakapagtala na sila ng 190,889 household heads na 27.4 percent sa target nilang 695,520.

Sinabi din ni Manulon na sa ngayon ay dumoble na rin ang accomplishment ng mga field offices ng PSA kada araw.

Kaya ayon kay Manulon posible na malagpasan nila ang kanilang target dahil marami ang mga nagbo-volunteer na magpa-register.

Dinagdag din nito na nagpapatuloy din ang house-to-house registration ng mga prayoridad na pamilya.

Tiniyak ni Manulon ang pagsunod ng kanilang mga staff sa health protocols bunsod ng banta pa rin ng COVID-19.

Magtatagal naman ang Step 1 process o preregistration at pagkuha ng kinakailangang datus ng target na respondents sa March 18.

Ipinahayag din ni Manulon na tuloy din ang kanilang pakikipagugnayan sa mga local government units.



Dahil diyan, pumalo na sa 187 ang bilang ng mga nasawing COVID-19 patient sa SOCCSKSARGEN region.

Batay sa daily case bulletin ng Department of Health 12, kapuwa mga senior citizens ang mga nasawi na kinabibilangan ng isang babae na taga President Roxas at isang lalaki na taga Koronadal.

Nakapagtala rin ang DOH-12 ng 26 na pasyenteng gumaling na mula sa sakit.

Dahil diyan umaabot na sa 4,555 ang kabuoang bilang ng mga naka recover na mula sa deadly virus.

Sa nasabing bilang, 12 ang taga South Cotabato, 7 General Santos City, 4 South Cotabato at 3 North Cotabato

Iniulat din ng DOH-12 ang karagdagang 17 panibagong kaso kung kayat meron na ngayung 5,214 ang total coronavirus infection sa Rehiyon.

Pito sa mga bagong kaso ay taga Sarangani, lima North Cotabato, tatlo General Santos City at dalawa South Cotabato.

Nasa 471 naman ang mga pasyenteng nagpapagaling pa.



Nanghihinayang ang may-ari ng mga mamahaling bulaklak sa Barangay Poblacion, Mlang North Cotabato matapos itong tangayin ng di pa kilalang mga magnanakaw madaling araw.

Sinabi ni Mlang Information Officer Hernand Dapudong, nasa higit 50,000 na halaga ng mga black cardinal, Pink Princess, Red Congo, Red Congo, Cobra Fern at maraming iba pa na ilan sa mga mamahaling bulakbulak ngayon.

Sinamantala anya ng mga magnanakaw ang malakas na ulan madaling araw kahapon kung saan binunot pa ng mga kawatan ang mga bulaklak at iniwan lamang ang mga paso.

Nasa tinatayang 10-15thousand pesos ang halaga ng bawat isang bulaklak na tinangay ng mga suspect.

Ayon sa may-ari, posibleng kakilala o taga bayan ng Mlang lamang ang kumuha sa mga bulaklak at agad na ibenenta sa iba.



May lead na ngayong sinusundan ang PNP sa pamamaril at pagpatay sa dalawang mga lalaki sa magkahiwalay na lugar sa Pikit, North Cotabato.

Ito ang kinumpirma sa Radyo BIDA ni Pikit PNP Chief Police Lt Col Joseh Letegio.

Nabatid na dalawa ka tao habang dalawa din ang nasugatan sa pamamaril na naganap sa bayan nitong martes.

Sa Barangay Ginatilan, patay ang negosyante na si Ronie Gornez Cedeño habang sakay ng kanyang motorsiklo.

Matapos ang pamamaril, tinangay din ang dala nitong pera.

Pagka alas 5:00 naman ng hapon, patay din ang isa pang biktima na nakilalang si Henry Dorig, isang foreman habang sugatan naman ang kanyang asawa na si Venus Dorig at anak.

Pinagbabaril ng di pa kilalang mga suspect ang biktima habang lulan ng sasakyan pauwi na sana ng kanilang bahay.

Ayon sa Police official, mayroon ng anggulong sinusundan ngayon ng PNP pero di pa maaring ibunyag para sa kanilang isinasagawang imbestigasyon.



Sa kabila ng banta ng COVID-19 pandemic, itutuloy pa rin ang pagbibigay ng abo sa noo ng mga magsisimba ngayong araw kasabay ng Ash Wednesday na tulad pa rin ng kaugalian.

Sinabi ni Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, DD, batay na sa circular letter at naging direktiba nito sa lahat ng mga pari sa diocese of Kidapawan.

Una ng sinabi ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na sa halip na sa noo ay isaboy sa ulo pero dahil sa low risk area naman ng COVID-19 ang lungsod ay maari pa ring sa noo ilagay.

Ayon kay Father Jun Balatero, tatanggalin lamang sandali ang faceshield at ibabalik agad pagkatapos na malagyan. 50 hanggang sa 70 percent lamang ang pwedeng makapasok sa simbahan.

Ayon sa kanya, ang paggamit ng nakaugaliang paglalagay ng abo sa noo ay mas makabuluhan at mas may impact sa kabanalan ng relihiyon bilang hudyat ng pagsisimula ng semana santa.

Mayroong tatlong mensahe na hatid nito si Bishop Bagaforo.

Una ay ang pagsisi sa mga kasalanan, pangalawa ay ang kawang gawa o ang pagtulong sa mga nangangailangan at ang pangatlo ay ang pagbabalik loob sa panginoon o ang pagbabago.

Hinihikayat din ng Obispo ang mga mananampalatayang katoliko na magsimba at makiisa sa mga aktibidad ng simbahan ngayong semana santa bilang pagpapahayag ng pagbabalik loob sa panginoon at pagwaksi sa mga kasalanan.

Tiniyak naman din ng Obispo na masusunod pa rin ang health protocols sa loob ng simbahan sa isasagawang misa ngayong araw na hinati sa apat na misa. Alas 5:30 ng umaga, 12NN, 4:30 ng hapon at alas 6:00 ng gabi.



Higit kalahating libong palayan sa North Cotabato, apektado ng malalakas na buhos ng ulan, ilang mga bahay nasira, mga malalaking puno nabuwal.

TULUNAN, COTABATO-Halos 70% ng palayan sa Tulunan, Cotabato ang apektado matapos ang malalakas na buhos ng ulan sa probinsya.

Sa inisyal na assessment ng Office of the Municipal Agriculturist, mahigit tatlong daang ektaryang palayan ang pinadapa ng malakas na hangin kung saan karamihan dito ay nakatakda nang anihin.

Patuloy rin ang kanilang damage assessment sa mga sagingan matapos maiulat na maraming puno rin ang natumba.

Sa ulat ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management o MDRRM Officer Engr Ernie Diaz, nasa siyam na mga bahay naman mula sa Brgy Sibsib ng bayan ang tinangay ng hangin ang mga bubong.

Dagdag pa ni Diaz, nasa anim na kahoy naman sa iba’t-ibang mga lugar sa bayan ang nabuwal dulot pa rin ng malakas na hangin.

Dahil dito, magdamag na nakaantabay ang MDRRM upang agad makapagsagawa ng clearing operation sakaling humambalang sa mga daan ang mga matutumbang punong kahoy.

Sa Mlang, North Cotabato, mahigit nasa 400 na hektarya ng palayan naman ang apektado.

May mga malalaking puno rin ang nabuwal at kahapon ng umaga, agad na nagsagawa ng clearing operations ang MDRRMC Mlang.

Sa President Roxas naman, nasa limang bahay rin sa Brgy Poblacion ang natamaan ng natumbang puno ng niyog.

Sa nasabing kalamidad na tumama sa iba’t-ibang lugar sa North Cotabato, wala namang naiulat na casualty.

Patuloy ngayon ang damage assessment ng bawat LGU sa mga tanimang tinamaan ng kalamidad.

-0-