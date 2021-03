NDBC BIDA BALITA (Feb. 25, 2021)

HEADLINES:

1. KIDAPAWAN CITY SCHOOLS division superintendent Dr. Omar Obas, sumakabilang buhay na kanina

2. DRUG PEDDLER huli sa Maguindanao; P680k na halaga ng shabu, nakumpiska

3. APAT sugatan sa pananambang sa DAtu Odin Sinsuat, Maguindanao

4. BILANG NG BAGONG kaso ng Covid-19 sa Region 12, tumaas na naman

5. DOLE 12 nilinaw na walang COVID-19 positive sa kanilang mga kawani, pagsasara ng opisina sa Koronadal para lang sa disinfection.

6. CASH assistance sa mga magsasakang naapektuhan ng Swine Fever sa North Cotabato - itutuloy ng DA-12

7. Mga nakumpiskang pampasabog mula sa New People’s Army o NPA sa North Cotabato, pinasabog ng Army.

HULI ANG ISANG BIGTIME drug peddler sa isinagawang drug buy bust operation ng PDEA-BARMM sa Barnagay Dalican, DAtu Osin Sinsuat, Maguindanao.

Kinilala ni PDEA-BARMM regional director Juvenal Azurin ang nahuling suspect na si Kasim Guiambangan Esmael habang nakatakas naman ang kasama niyang kinilalang si Alias Sammy.

Ayon kay Azurin, nakipagtransaksyon ang PDEA undercover agent kay Esmael sa Dalican.

Matapos na mai-abot ang shabu, siya ay hinuli ng PDEA na nasa paligid lang.

Nakuha mula kay Esmael ang dalawang malalaking sachet ng shabu at boodle money na fake P1,000 bills, cellphone at dalawang motorsiklo.

Ang nakumpiskang shabu ay nagkakahalaga ng P680,000.

LIMA ANG BAGONG kaso ng coronavirus disease ang naitala ng Ministry of Health sa Bangsamoro region.

Dahil diyan sumampa na sa 4,075 ang total coronavirus cases sa BARMM.

Gumaling naman ang lima pang pasyente kung kayat pumalo na sa 3,826 ang recoveries sa rehiyon.

Walang nasawi kahapon kung kayat nanatili sa 155 ang death cases sa rehiyon.

Nasa 94 naman ang aktibong kaso.

UPANG MAS MAGING EPEKTIBO SA pagtugon sa panahon ng may kalamidad, magtatayo ang Bangsamoro Region Rapid Emergency And Disaster Response (BARMM-READi) ng Emergency Operations Center sa kada lalawigang ng rehiyon.

Sinabi ito ni BARMM interior and local government Minister Naguib Sinarimbo.

Aniya, ang bagay na ito ay magpapalakas sa disaster response ng regional government sa mga malalayong lugar sa Bangsamoro region.

Ang BARMM-READi emergency operation center ay magsisilbing back-up at makikipagtulungan sa local disaster units ng bawat probinsya.

Ipinaliwanag ni Sinarimbo na ang provincial EOC ay magkakaroon ng sariling gusali, warehouse para sa relief goods, conference room at operation center.

Inihalimbawa niya ang kalamidad na nangyari sa island provinces kung saan hirapa ng BARMM READi na magdala ng relief goods at emergency assistance dahil malayo ang lugar.

Pero kung meron nang naka-standby relief items, madali aniya ang mobilization at paghatid sa mga apektadong pamilya.

APAT ANG SUGATAN SA isang ambush kahapon na naganap sa Barangay Lower Capiton, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Sinabi ni Datu Odin Sinsuat police director Major Rommel Dela Vega na naganap ang ambush alas 11 ng umaga kahapon.

Ang mga biktima ng pananambang ay sina Usop Radjak, Pagal Abdullah, Tutin Saban at Mustapa Abdullah.

Ayon kay Major dela Vega, nanggaling sa meeting ang mga biktima sa sub-office ng barangay sa Tamontaka, malapit sa detachment ng Marines.

Narecover ng PNP sa crime scene ang isang cal. 45 pistol, mga bala, isang motorcycle at isang tricycle. Tuloy pa ang imbestigasyon ng PNP.

Magbubukas muli ang tanggapan ng Department of Labor and Employment and Dole 12 sa March 1.

Ito ay matapos suspendihin ang operasyon nito kahapon ng hapon.

Nilinaw ni DOLE 12 Information Officer Christopher Gamboa, na walang nagka-COVID-19 sa kanilang tanggapan.

Ang isinasagawa sa kanilang tanggapan ayon kay Gamboa ay bilang kabahagi ng routine disinfection bilang pagiingat sa COVID-19.

Sakop ng disinfection maging ang mga tanggapan ng DOLE 12 na nasa kanilang compound.

Kabilang sa mga ito ang attached agency ng DOLE 12 na Empoyees Compensation Commission o ECC 12, Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB 12 at DOLE South Cotabato Field Office sa kanilang compound

Nilinaw din ni Gamboa na patuloy naman ang serbisyo ng mga field offices ng DOLE 12 sa iba pang mga lugar sa rehiyon.

Samantala mananatili sarado naman hanggang sa February 28 ang Mines and Geosciences Bureau o MBG 12 Office sa regional center sa Barangay Carpenter Hill.

Layon nito na mabigyan daan ang pagsasagawa ng disinfection sa nasabing tanggapan at contact tracing.

Kasunod ito ng pagpositibo sa COVID-19 ng ilan nilang mga personnel.

Ayon pa sa MGB 12 magbabalik sa normal ang trabaho sa kanilang tanggapan sa March 1.

Una nang nag-anunsyo na magsuspende ng operasyon matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa nilang kawani ang Land Transportation Office o LTO 12 na mananatiling nakasara hanggang sa March 2.



Hindi muna itutuloy ng Provincial Treasurer’s Office ng South Cotabato ang pagsubasta sa mga ari-arian na hindi bayad ang tax ngayong taon.

Paliwanag ni Provincial Treasurer Alvin Batol, ang postponment ng sale ay dahil sa patuloy pa ring banta ng COVID-19.

Ayon kay Batol, ang auction sale ay pinaghandaan na ng kanilang tanggapan buhat pa noong nakaraang taon, pero napagdesisyunan nilang gagawin na lang ito posible sa susunod na taon.

Sa halip ayon kay Batol nagbibigay na lamang sila ngayon ng condonation sa real property tax o RPT.

Ayon kay Batol malaking tulong ang condonation sa mga mga mayari ng mga aria-arian na may arrear sa tax dahil hindi na nila kailangan pang magbayad ng surcharge.

Malaking tulong din ito ayon kay Batol para madagdagan ang kaban ng provincial government.

Matatandaan na huling nagkaroon ng auction sale sa mga ari-arian na hindi bayad ang RPT ang provincial trerasurer’s office ng South Cotabato noong November 2019.

Ipinasubasta dito ang 620 deliquent na mga ari-arian na nagkakahalaga ng 33 million pesos.

Binigyan diin ni Batol na hindi tamang panahon na gawin ang auction sale ngayong taon, at maari itong gawin sa susunod na taon kapag nanumbalik na sa normal ang sitwasyon.



Pwedeng humiling ng pondo sa national governmentpara sa relocation site ng mga mahihirap na mamamayan na apektado ng kalamidad ang mga local government unit o LGU sa Soccksargen sa tulong Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD.

Ito ang sinabi ni DHSUD Assistant Secretary for Bureaus Melissa Aradanas nang kanyang pangunahan ang pagbubukas ng kanilang regional office sa Koronadal City.

Nilinaw ni Aradanas na hindi nagpapatayo ng housing projects ang DHSUD.

Sa halip ayon kay Aradanas nasa ilalim ng supervision nito ang mga housing agency ng pamahalaan tulad ng National Housing Authority o NHA at Social Housing Finance Corporation o SHFC na maaring magbigay ng pondo sa nasabing proyekto.

Pero ayon kay Aradanas para magkaroon ng proyekto kailangan din nila ang proposal ng mga LGU dahil sila ang mas nakakaalam kanilang mga pangangailangan .

Sinabi ni Aradanas na sa tulong ang DHSUD maari ring makinabang ang mga LGU sa escrow na five percent ng one percent na kabuuang halaga ng isang proyekto na inoobliga nila sa mga developer ng subdivision at condominium projects.

Ipinahayag ni Aradanas na nagbibigay din sila ng Nonrecoverable funds para sa land development na nakadepende sa lawak ng proposed na mga proyekto ng LGU.

Kabilang sa mga nakinabang na sa nasabing pondo ayon kay Aradanas ang Kidapawan City sa North Cotabato na nabigyan ng 20 million pesos para sa land development ng housing project at bayan ng Magsaysay sa Davao del Sur.

Magdadagdag ng animal quarantine checkpoints ang General Santos City Veterinary Office.

Layon nito na mapigilan ang tangka ng mga mapagsamantalang trader na magpuslit ng mga process pork porducts at maging buhay na baboy mula sa mga lugar na may mga kaso ng African Swine Fever o ASF.

Sa katunayan ayon kay Gensan Veterinarian Dr. Antonio Ephrem Marin abot na sa mahigit limang daang kilo ng fresh, processed at lutong pork products ang nakumpiska sa limang mga checkpoints sa border ng lungsod.

Dinagdag din nito na napigil din ng mga myembro ng Civilian Volunteers Organization o CVO ang pagpasok sa Gensan ng labintatlong buhay na baboy mula sa mga bayan ng Davao Del Sur at Davao Occidental na kontaminado ng ASF.

Sinabi din ni Marin na may mga trader din na balak magpuslit ng nasabing mga produkto sa pamamgitan ng pagdaan sa mga barangay road sa halip na sa national highway.

Ayon kay Marin ang mga trader mula Polomolok sa South Cotabato ay puwedeng pumunta ng Gensan gamit ang barangay road patungong mga Barangay ng Mabuhay at Sinawal.

Habang ang mga mula naman sa Sarangani province ay maaring dumaan sa mga access road sa Sitio Lamcanal sa Barangay Malandag, Malungon at banana plantation sa Barangay Labay, Gensan.

Ayon kay Marin hihilingin nila kay Gensan Mayor Ronnel Rivera ang paglalagay ng dagdag na quarantine checkpoints para bantayan ang lahat ng mga entry at exit points sa lungsod.

Kaakibat din nito ayon kay Marin ang pag-hire nila ng dagdag na dalawampung mga personnel.

Ang General Santos City at karatig lalawigan ng South Cotabato na nanatiling nasa “green” zone o hindi apektado ng aSF ay kinokonsidera na pangunahing producer ng karneng baboy sa bansa ngayon.

Magsisilbing temporaryong tahanan ng mga nailigtas na wildlife species ang kabubukas pa lang na Regional Wildlife Rescue Center o RWRC sa Barangay Blingkong, Lutayan, Sultan Kudarat province.

Matatandaan na sinimulan ang konstruksyon ng RWRC sa Sultan Kudarat State University-Lutayan campus noong 2018.

Ang mga mailigtas na wildlife species ay maari ring gamutin at isailalim sa rehabilitasyon sa RWRC bago pakalawan sa kanilang natural habitat.

Sa pagbisita nito sa nasabing pasilidad, iniutos ni Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 Regional Executive Director Atty. Felix Alicer ang paglalagay dito ng dagdag na sinages.

Dapat din ayon kay Alicer na mariing ipatutupad sa RWRC ang waste segregation.



Matapos na maantala ng ilang buwan ang cash distribution para sa mga hog owners na lubhang apektado ng African Swine fever o ASF sa North Cotabato, nagpalabas na ng schedule ang Department of Agriculture para sa pamamahagi ng ayuda.

Ito ang kinumpirma s Radyo BIDA ni Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Sinabi ni Mangelen, ito ay aasahang sisimulan sa unang linggo ng buwan ng Marso at ma-uuna ang bayan ng President Roxas, Makilala at ang bayan ng Magpet habang susunod naman ang iba pang mga bayan at lungsod na apektado ng sakit.

Samantala, muli namang humingi ng pasensya si Mangelen sa mga magsasaka dahil sa pagkabalam ng pamamahagi nito dahil na rin may mga inasikaso lamang dokumento at kaunting pagbabago sa naunang schedule dala ng hindi kontroladong sitwasyon.

Nabatid na magbibigay ang Department of Agriculture ng tulong pinansyal sa mga natukoy na benepisyaryo at unang inilaan na pondo ay aabot sa 2Million pesos.



Nagdulot ng takot sa mga mamamayan na mula sa boundary ng Makilala at Mlang, North Cotabato ang narinig ng mga sunod-sunod na putok kahapon ng umaga.

Ipinaliwanag naman ni Army’s 39th Infantry Battalion Commander Lt. Col. Jeoffrey Carandang ang dahilan ng mga pagputok.

Anya, kusang pinasabog ng military katuwang ang Explosive Ordnance Disposal Team ang kanilang mga nakumpiskang Improvised Explosive Device mula sa rebeldeng New People’s Army sa kanilang mga isinagawang operasyon noong nakaraang taon.

Sinabi ni Carandang, bago ito isinagawa ng army ay may maayos na koordinasyon naman mula sa Local Government Units at mga residente na nakatira malapit sa nasabing site.

Tinatayang aabot sa 100pounds ang bigat ng mga IED na pinasabog at pagtitiyak naman nitong nasunod ang standard operationg procedure upang walang masugatan.



Bukod sa paghahanda ng pamahalaan sa COVUID-19 vaccine mas pinalakas din ngayon ang pagbibigay ng bakuna laban sa nakakamatay din na rabies sa buong North Cotabato.

Kaugnay nito, abot na sa 2,158 mga alagang aso, pusa, at unggoy ang nabakunahan kamakailan sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian (OPVet).

Tinungo ng mga tauhan ng OPVET ang ibat-ibang Barangay sa probinsya upang lahat ng mga hayop na may rabies ay mabigyan ng bakuna.

Noong nakaraang buwan, abot naman sa 2,709 na mga aso at pusa ang nabakunahan din ng anti-rabies.

Ang mga ito ay mula sa Barangay Poblacion sa Tulunan at Barangay Dualing sa Aleosan.

Maliban dito, nagsagawa din ang mga kawani ng OPVet ng castration at spaying sa mga aso at pusa.

Layon ng libreng pagbabakuna na masigurong ligtas laban sa rabies ang mamamayan sa probinsya.

Samantala, maliban sa pagbabakuna, patuloy din ang OPVet sa pagsasagawa ng animal disease monitoring and surveillance sa mga baboyan.

Ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga blood sample bilang mekanismo upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever Virus.



Katuwang muli ang iba’t-ibang ahensiya ng gobyerno, isinagawa ang serbisyo caravan sa ilalim ng EO 70 o National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa Brgy Banayal, Tulunan, Cotabato kahapon.

Daan-daang mga residente naman ang nakinabang sa hatid na basic social services na pinangunahan ng provincial government.

Ang paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan sa iba’t-ibang mga barangay na may dating impluwensya ng makakaliwang grupo ay paraan upang ipadama sa mga residente ang presensya ng pamahalaan.

Sinabi naman ni Tulunan Mayor Pip Limbungan na bago paman ang serbisyo caravan ay dati nang ginagawa ng lokal na pamahalaan sa bayan ang programang munisipyo sa baryo kung saan inihahatid sa mga malalayong barangay ang ibat-ibang serbisyo ng pamahalaan.



Tatlo lamang ang bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa buong North Cotabato sa loob ng 24 oras kahapon.

Ang lahat ng bagong kaso ay taga Kidapawan City. Wala namang naiulat na nakarekober sa sakit.

Sa kabuuan, nasa walongpu’t isa ang COVID-19 active cases sa North Cotabato habang 706 na ang total recoveries.

Samantala, nilagdaan na bagong executive order na bumubuo ng Cotabato provincial COVID 12 vaccine operations center na siyang mangangasiwa sa mga City at Municipal Vaccination Task Forces.

Sinisiguro naman ng pamahalaan na mabilis na mababakunahan ng libre, ligtas at epektibong bakuna ang mahigit isang milyong Cotabateños.

Aasaahan na rin ang bawat vaccination teams para magbigay-impormasyon at tamang kaalaman sa mga barangay.



NAKAPAGTALA NG karagdagang 43 panibagong kaso ng coronavirus infections ang Department of Health sa SOCCSKSARGEN region.

Pinakamarami sa mga bagong kaso ay taga South Cotabato na umabot sa 25, General Santos City 15 at North Cotabato 3.

Dahil diyan pumalo na sa 5,451 ang kabuoang bilang ng mga pasyenteng nahawaan ng deadly virus sa rehiyon.

Gumaling naman ang walong pang mga pasyente dahilan upang sumampa na sa 4,852 ang total recoveries.

Lima sa mga gumaling na pasyente ay taga South Cotabato, dalawa General Santos City at isa Sultan Kudarat.

Nasawi naman ang isang pitumpu't walong taong gulang na lalaki na taga General Santos City kung kayat pumalo na sa 193 ang total death cases sa rehiyon.

Nasa 404 naman ang aktibong kaso.



NAGHIHINTAY NG PASAHERO ang habal habal driver na si Roberto Feliciano sa Barangay Upper Capiton, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao nang lapitan ng dalawang lalaki at pinagbabaril.

Si Feliciano na 47 taong gulang ay taga Barangay Awang, Datu Odin Sinsuat. Namamasada ito araw araw.

Alas 10 kahapon ng umaga, binaril siya at namatay. Ang kanyang motorsiklo ay tinangay din ng mga suspect.

Sigaw ng pamilya ay hustisya. Sana raw di na lang siya pinatay.

Samantala, huli muli ang isang drug suspect sa Barangay Bagua 2, Cotabato City sa isinagawang law enforcement operation ng Policve Station 4 operatives.

Hindi na pumalag ang suspect na si Marco Kapitan.

Nahuli na siya noon dahil din sa kasong pagtutulak ng shabu pero nakalaya. Subalit, bumalik muli sa masamang bisyo kayat ayon nakulong.

Kinasuhan na din ng PNP ang dalawang drug suspect na unang nahuli kahapon sa lungsod.



-0-