NDBC BIDA BALITA (Feb. 27, 2024)

HEADLINES

1 ANAK na nawalan ng ina dahil sa drag racing sa Libungan, North Cotabato, humiling ng agarang aksyon para di na ito makapaminsala

2 Mayor Cuan ng Libungan, sinagot ang akusasyong wala silang ginagawa sa isyu ng drag racing sa bayan

3 Bangkay na natagpuan sa Norala, South Cotabato, taga Maguindanao del Sur, ayon sa PNP

4 Tricycle at transport route plan, dinepensahan muli ni Koronadal mayor Ogena

5 Rido o away ng dalawang malaking pamilya sa Pikit, natuldukan na sa rido settlement

6 Anim sugatan, isa malubha nang mahagip ng passenger van ang tricycle sa Kidapawan

7 ILANG provincial governors sa BARMM, humiling sa Supreme Court na ideklarang “unconstitutional” ang Bangsamoro Local Governance Code

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

LOCAL..

ANAK ng nasawing ginang dahil sa drag racing sa Libungan, North Cotabato, hirap pa din na tanggapin ang sinapit ng mga magulang (MARK)

MASAKIT at hindi katanggap-tanggap na ang sana'y naghahap-buhay lang ay siya pang binawian ng buhay dahil nadamay lang sa drag racing ng mga kabataan.

Ito ang emosyonal na pahayag ni Carnena Villela, ang pangalawang anak ni Genevieve Villela na nasawi matapos banggain ng motorsiklong nasangkot sa drag racing sa hihgway ng Brgy. Sinawingan, Libungan, North Cotabato.

Aniya, nakakapanlumo na makita ang sitwasyon ng kaniyang ina na noo'y humihingi pa at humihingi ng tulong habang isinasalba din ang kaniyang ama.

Dapat aniyang may managot sa nangyari. Masakit din sa kanila ang mga nababasa sa social media na nasisisi ang kaniyang mga magulang sa nangyari.

Sa ngayon nasa ICU sa Davao City kanyang ama. Pinoproblema rin niya at mga kapatid papaano sasabihin sa ama ang sinapit ng kanilang ina na inakala niyang nagpapagaling lang sa bahay.

Nanawagan din siya sa LGU na umaksyon na at bigyang pangil ang batas trapiko para hindi na makapaminsala ng mga inosenteng sibilyan.

-0-

LOCAL..

SAMANTALA, MAYOR Cuan ng Libungan, sinagot ang akusasyong wala silang ginagawa sa isyu ng drag racing sa bayan

May ginagawa ang LGU laban sa drag racing sa national highway ng bayan.

Ito ang binigyang diin ni Libungan Mayor Angel Rose Cuan sa session ng Sangguniang Bayan kahapon upang sagutin ang alegasyon na walang ginagawa ang LGU.

Kasunod ito ng highway accident na sangkot ang isang drag racer at mag-asawang nabundol nito.

Ayon kay Cuan, handa na ang materyales para sa pagtatayo ng checkpoints at inaantay na lang ang go ng mga national line agencies dahil sa national highway ito.

May mga local ordinances aniya ang LGU pero hindi lang mahuli ang iilan dahil ang mga awtoridad lang din ang kanilang binabantayan.

Abot na sa 20 ang nahuli ng PNP at karamihan sa mga sangkot ay mula sa kalapit na mga probinsya.

Balak din nila ang magpasa ng speed limit ordinance upang matigil ang drag racing sa bayan.

Pinalalakas din ng Libungan LGU ang coordination at pagtutulungan kasama ang kalapit bayan upang sama-samang sugpuin ang mapakadelikadong drag racing.

-0-

Local..

NABUWAG ng PDEA-BARMM, kasama ang 61st Mechanized Battalion at Maguindanao police provincial office ang isang drug den at naaresto ang lima katao sa ikinasang anti-drug operation kahapon sa Barangay Salimbao, bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Kinilala ng PDEA ang mga naaresto na sina: Alvin Canda Onig allias Alvin at Allan Macabangan, kapuwa mga drug den maintainers, mga drug suspects na sina Jamhari Melicano, Norodin Macacua Uga at isang lalakikng 34 na taong gulang.

Nakuha sa drug den ang 12 piraso ng sachet ng shabu na nagkakahalaga ng P102,000, buy bust money, drug paraphernalia, mobile phones, ibat ibang ID cards at Yamaha NMAX motorcycle.

-0-

Local

TATLONG GOBERNADOR sa BARMM, nagpetisyon sa Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang Bangsamoro local governance code.

Ang petisyon ay inihain kahapon sa Supreme Court laban sa Bangsamoro Autonomy Act 49 o ang BARMM Local Governance Code o BLGC na nilagdaan ni Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim noong nakaraang taon.

Petitioners sina Lanao Sur Gov. Mamintal Adiong, Sulu Gov. Sakur Tan at Maguidnanao Sur Gov. Mariam Mangudadatu, kasama ang mayors league, councilors leage at liga ng barangay ng Maugindanao Sur at Lanao Sur.

Anila, may probisyon ang BLGC na laban sa constitution, local government code, Bangsamoro organic law at sa local autonomy ng mga LGUs.

Nais nila na magpalabas ang Supreme Court ng “status quo ante order, temporary restraining order and writ of preliminary injunction” upang pigilan ang pagpapatupad ng nasabing batas.

Sa ilalim ng Konstitusyon, sinabi ng petitioners na ang BLGC at iba pang regional laws ng BARMM ay dapat naaayon sa konstitusyon at national laws.

Malinaw anila na merong “grave abuse of discretion” si Chief Minister Ebrahim dahil nasa kanya ang kapangyarihang mag-appoint ng nabakanteng elective positions sa mga LGUS, isang kapangyarihan na nasa kamay ng pangulo at sa DILG.

Giit ng mga petitioner na tanging ang Kongreso lang ang may kapangyarihan upang magtakda at ipagbawal ang political dynasties.

Sinabi ni Lanao Sur Governor Mamintal Adiong na ang kanilang petisyon ay naglalayong linawin ang mga kapangyarihan ng national, regional at local governments sa rehiyon.

-0-

Local…

Health Ministry sa BARMM, nagpaalala sa publiko sa banta ng cancer kasabay sa pag-gunita ng National Cancer Awareness Month ngayong buwan.

SA PROGRAMANG Suara Kalusugan ng Ministry of Health o MOH-BARMM sa DXMS Radyo Bida, sinabi ni MOH-Cancer Program Coordinator Sittie Sahara Magarang na nakatuon ang Cancer Awareness Month sa pagpapaalala sa publiko kung ano nga ba ito, pagbibigay pag-asa sa mga taong may ganitong karamdaman at pagpapadami ng mga posibleng makaka-survive.

Ang cancer ay No. 3 cause of death sa BARMM.

Nangyayari ito kapag ang grupo ng mga normal cells sa katawan ng tao ay dumarami kayat nauuwi sa tumor na may tatlong uri. Ito ay ang benign, malignant na mabilis kumalat at ang pre-malignant na nagdudulot ng cancer.

Bagamat walang matibay na garantiya na maiwasan ito, may pwedeng gawin tulad ng pag-iwas sa paninigarilyo, alak, bantayan ang mga kinakain, magpabakuna at magpakonsulta sa mga doctor taon-taon.

-0-

Local..

PNP, sinabing sila ay nakapagresponde laban sa mga suspect na lasing sa pag-gulpi ng tricycle driver sa Kidapawan City

Hindi naabutan kung kaya't hindi naaresto ng PNP ang umano'y lasing na mga suspect na nang-gulpi sa isang senior citizen na tricycle driver sa Kidapawan City.

Pahayag kasi ng pamilya, kaya agad sila nagreport upang mahuli ang mga responsable pero hindi umano inaksyunan ng mga pulis.

Sa impormasyon ni Kidapawan PNP Deputy Chief of Police Captain Godofredo Tupas, agad na kinuha ng kasamahan ang mga suspect dahil batid nila ang kinasasangkutang krimen.

Imbestigahan ito ng PNP kung sino rin ang nagsabing pulis na "kayo nalang mag responde".

Sa latest information ng PNP, hindi pa rin sumuko ang mga suspect sa pulis kahapon, ngayong araw nalang ang ibinigay na ultimatum ni City Mayor Evangelista.

-0-

Local…

Pamunuan ng COTELCO, nilinaw na contractor ang magbabayad ng relocation ng power lines ng COTELCO na maapektuhan ng kanilang ipapatupad na proyekto

Enero pa ng kasalukuyang taon nakipag-ugnayan ang COTELCO sa mismong contractor ng road widening project sa Davao-Cotabato highway partikular sa Barangay Binoligan, Kidapawan City. Get

Ayon kay COTELCO Construction Division chief Engr. Jennifer Gemota, personal niyang naibigay sa personahe ng contractor sa lugar ang 'Bill of Materials', kung saan nakasaad ang halaga ng 11 poste at power lines na kailangang marelocate na humigi-kumulang sa 900,000 pesos.

Ito ay bilang pagtalima sa DOE-DPWH Joint Circular no.01 series of 2017 kung saan ay papasanin ng contractor ang gastusin para sa relocation ng power lines na matatamaan kanilang mga proyekto parikukar ang kalsada.

Sinabi rin ni Information Officer John Andrew Tabugoc, ilang beses na rin aniya nakipag-ugnayan ang COTELCO hinggil sa proyekto ngunit hanggang ngayon ay wala pang tugon ang naturang contractor.

Ang hakbang ay ginawa ng COTELCO bago pa man naging usap-usapan sa social media ang posteng natamaan ng road widening project sa Barangay Binoligan.

Sa kabilang dako, upang naibsan ang pangamba at mapanigurong ligtas ang mga motorista ay inako na muna ng COTELCO ang pagrelocate sa tatlong mga poste habang hinihintay ang tugon ng project contractor.

-0-

Local…

Ospital ang bagsak ng anim na miyembro ng pamilya kabilang ang driver matapos masangkot sa vehicular crash sa Barangay Binoligan, Kidapawan City kahapon ng umaga.

Sa impormasyon ng PNP traffic Division, nasa kaparehong lane ang tricyle na minamaneho ni Kalid Ulangkaya Saguia at utility van na minamaneho ni Alberto Calumba Vilar, 33 years old ng Barangay Poblacion, Midsayap, North Cotabato.

Pero pagsapit sa lugar, nag overtake ang van pero nasagi nito ang sinudang tricycle dahilan para mitumba ito.

Sakay ng tricycle ang pamilya ng driver, kanilang na ang mga menor de edad, mayroong labin-dalawang taong gulang, apat, dalawa at 1 year old.

Nabatid rin na mabilis ang pagpapatakbo ng van, sa aksidente lahat ng sakay ng tricyle ay sugatan habang isa dito ang malubha.

Samantala, nagkarambola ang apat na mga sasakyan Barangay Sudapin, Kidapawan City.

Inihayag sa post ni DM Apolinario na unang nabangga ng truck na nawalan ng preno ang kanilang kotse bago nito na nasagi ang tricycle at motorsiklo

Hindi naman malubha ang sinapit ng mga sangkot sa disgrasya.

-0-

Local..

Apat katao na may higit P200,000 na shabu at iligal na armas inaresto ng PNP sa mga lalawigan South Cotabato at Sultan Kudarat

Kulong ang dalawang mga drug suspect na nakumpiskahan ng iligal na droga at armas sa search warrant operation ng mga pulis sa Banga, South Cotabato.

Kinilala ni PRO 12 Regional Director Brig. General Jimili Macaraeg ang mga suspek sa mga alyas na Christian, 45 anyos; ng Barangay Poblacion sa bayan ng Sto. Niño at Oliver, 47 anyos taga Barangay Lambontong, Surallah.

Inaresto din ang may-ari umano ng bahay na ni-raid ng mga pulis sa Barangay Yangco, Banga na si alyas Penelou, 45 anyos na housewife.

Nakumpiska ng mga pulis sa kanila ang may 33 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P157,000 at non-drug items.

Ang mga suspek ay nakumpiskahan din ng PNP ng 12 gauge shotgun, 45 pistol at magazine.

Sa Esperanza, Sultan Kudarat wala ring kawala sa search warrant operation ng PNP ang vendor na si alias Tati, 48 anyos.

Ayon kay Esperanza Chief of Police Major Alexander de Pedro, narekober ng mga pulis sa bahay ng suspek sa Barangay New Panay ang may 10 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P68,000; shot gun at bala ng 40 mm na baril.

Ang mga inrestong suspek ay nahaharap sa mga kasong paglapabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulatioon Act.

-0-

Local..

DENR 12 namigay ng mga titulo at tree seedlings sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Sultan Kudarat Province

Isinagawa ng DENR 12 ang pamimigay ng land titles sa katatapos lang na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair o BPSF sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat Province.

Ayon kay DENR 12 Regional Executive Director Felix Alicer layon ng BPSF na mailapit sa mga mamamayan ang mga serbisyo ng gobyerno.

Abot naman sa 250 na mga benepisyaryo ang nakatanggap mg libreng special patent.

Nanguna sa pamimigay ng mga ito sina Alicer kasama sina Special Assistant to the President, Antonio Ernesto Lagdameo, Jr. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali S. Mangudadatu, Rep. Bai Rihan Sakaluran, at Registrar of Deeds Darlene P. Patriarca.

Maliban sa mga titulo namahagi rin ng DENR 12 ng 2,500 seedlings ng kawayan, kape, narra at iba pang tree species sa mga benepisyaryo.

Ang mga ito ay inirekomenda ng Community Environment and Natural Resources ng Tacurong at Kalamansig kasama ang mga partner na people’s organization.

Ayon kay Alicer dahil sa BPSF agad na natugunan ang mga hinahing ng publiko hinggil sa mga lupain, kagubatan, biodiversity, wildlife at iba sa tulong ng mga line bureau nilang MGB at EMB.

Ang Sultan Kudarat ay ika-labindalawang lalawigan na nag-host ng BPSF.

-0-

Local…

Pump boy patay nang mabiktima ng hit and run sa Surallah, South Cotabato

Patay ang isang pump boy matapos mabiktima ng hit and run sa Surallah, South Cotabato kahapon ng madaling araw.

Kinilala ni Surallah Chief of Police Lt. Col. Conrado Jovero Jr. ang biktima na si Ritchie Valaquio, 26 anyos, at nakatira sa Barangay Buenavista sa nasabing bayan.

Ayon pa kay Jovero nabangga ng di pa matukoy na sasakyan si Valaquio sa Barangay Centrala.

Ito ay habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo papunta sa pinagtatrabahuhang gasolinahan.

Dagdag pa ng nasabing police official ang biktimang ay dead on arrival sa ospital.

Sanhi ito ng tinamong malubhang mga sugat bunsod ng malakas na pagkakabanga sa kanya.

Umaasa naman ang PNP na may makukuha silang CCTV footage para makatulong sa pagresolba nila sa insidente.

-0-

Bangkay na natagpuan sa Norala, South Cotabato tukoy na ng PNP

Kinilala mismo ng kapatid nitong si Basir at iba pang mga kaanak ang bangkay na natagpuan sa Norala, South Cotabato na si Basit Abdullah, taga Datu Abdullah, Sangki Maguinanao Del Sur.

Sinabi ito ni Norala Chief of Police Major Rafael Banggay Jr.

Ayon pa kay Banggay, huli umanong nakita ng kanyang mga kaanak si Abdulla nang magpaalam na pupunta sa Dalican Datu Odin Sinsuat sa nasabing lalawigan noong February 19.

Matatandaan na ang bangkay nito ay natagpuan sa tabing daan sa barangay Simsiman, Norala noong February 23.

Ayon pa kay Banggay nawawala din ang motor bi Basir na sinakyan ng nakababatang kapatid na si Basit.

Dagdag pa ng nasabing police official nakikipag-ugnayan sila sa Basit Abdullah PNP para sa agarang ikalulutas ng kaso.

Paliwanag nito maaring isinailalim muna sa interogasyon ang biktima bago pinatay dahil natagpuan ito nakabalot ng cellophane at plastic sa ulo.

-0-

Local…

Tricycle at transport route plan, dinepensahan muli ni Koronadal mayor Ogena

Utos ng national government ang pagpapatupad ng tricycle at transport route plan.

Kaya ayon kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena, bilang alkalde ng lungsod, obligado siya na ipatupad ang mga national at local law.

Ayon pa kay Ogena, layon ng route plan na maiwasan ang road crash incidents.

Ipinunto pa nito na ang route plan ay masusi ring sinuri ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at dumaan din sa serye ng amendment bago naging ordinansa.

Kabahagi ng pagpapatupad ng tricycle at transport plan ang paglalagay ng mga konkretong harang sa mga national highway ng Koronadal na idinadaing naman ng publiko.

-0-