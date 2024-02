NDBC BIDA BALITA (Feb. 28, 2024)

HEADLINES

1 DOH 12, muling hinimok ang mga magulang na pabakunahan ang mga anak para makaiwas sa sakit

2 CONSUMERS, umaray sa pagtaas sa presyo ng isda sa Kidapawan, fish vendors may paliwanag

3 GOVERNMENT worker at manugang, sugatan matapos mabangga ng sasakyang pag-aari ng pulis sa Kidapawan

4 DAGDAG police checkpoint, inilagay sa Libungan-Pigcawayan highway upang mapigilan ang drag racing

5 LALAKI AT BABAE, huli sa drug buy bust sa Cotabato City

6 PAGTAAS NG mga kaso ng nakawan, hold-up sa Cotabato City, posibleng dahil sa lumalalang problema sa illegal drugs

LOCAL..

UPANG maiwasan ang highway accident dahil sa drag racing, naglagay na ng dagdag na checkpoint ang local government ng Libungan, North Cotabato simula kagabi.

Ang tinawag na killer highway dahil sa dami ng mga aksidente ay ang kahabaan ng national highway sa Barangay Ulamian, Batiocan at Sinawigan, Libungan.

Nakalatag na ang mga used tires sa mga checkpoint matapos aprubahan ng PNP regional at central office ang pagpapatayo ng dagdag na checkpoints.

Nitong weekends, dalawa ang nasawi matapos na salpukin ng drag racer ang isang tricycle sa national highway.

Isa lang ito sa maraming kaso ng aksidente dahil sa drag racing na naitala sa North Cotabato at sa iba pang lalawigan tulad ng Maguindanao del Sur at Sultan Kudarat.

-0-

LOCAL..

MAHIGIT P680,000 na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM sa Notre Dame Avenue, Barangay Rosary Heights 2, Cotabato City kahapon.

Sa panayam ng Radyo Bida kay PDEA-BARMM Agent Datu, kinilala nito ang dalawang drug suspek na sina alias Norya na taga Manday habang ang kasama nitong lalaki na si alias Ricky, security guard ay taga Lugay-lugay.

Nakumpiska mula sa kanila ang dalawang malalaking pakete ng shabu na may bigat na 100 grams, buy bust money at non-drug evidence tulad ng mobile phone.

Ayon kay Agent Datu, tatlong linggo nilang sinubaybayan ang dalawa bago ang operasyon kahapon.

-0-

Local..

DALAWANG LALAKI, huli sa pagtitinda ng pinaniniwalaang smuggled cigarettes sa Datu Paglas.

CAUGHT IN THE ACT ang dalawang mga suspek na naglalatag ng panindang smuggled cigarettes sa palengke sa Barangay Poblacion, Datu Paglas, Maguindanao del Sur.

Dahil sa pagsisikap ng Datu Paglas Police at mga Barangay Officials, nadakip ang dalawang lalaki na sangkot pagpupuslit ng smuggled cigarettes.

Kinilala ni Maguindanao del Sur Police Provincial Director Roel Sermese ang mga naaresto na sina Aljhon Lucman at Mohammad Pasutan.

Nakuha sa dalawa ang higit isang daang reams ng assorted cigarettes na nagkakahalaga ng humigit kumulang P60,000.

Itinurn over naman sa Bureau of Customs o BOC ang mga smuggled cigarettes habang ang dalawa ay nasa kostudiya ng Datu Paglas Municipal Police Station.

Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act.

Kaugnay rito, siniguro naman PRO-BAR Regional Director Brig. Gen. Allan Nobleza na walang kawala ang lahat ng tao sa BARMM sa sangkot sa iligal na gawain.

-0-

Local..

MGA GUN RESPONSIBLE OWNERS, hinikayat ng PNP na ipa-rehistro o i-renew ang lisensya ng kanilang mga baril.

AARANGKADA na ang One-Stop-Shop License to Own and Possess Firearms o LTOPF Caravan at Firearms Registration Renewal na gagawin sa March 4 sa Provincial Headquarters, Old Capitol, Barangay Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Layon nito na mahikayat ang mga gun-owners sa probinsya na iparehistro o iparenew ang kanilang mga armas.

Sinabi ni Maguindanao del Norte Police Provincial Director Colonel Sultan Salman Sapal na makakatuwang nila sa caravan ang ibat ibang police units sa BARMM.

Kinakailangan lamang aniya na magdala ng basic requirements tulad ng LTOPF application form, affidavit of undertaking, Valid ID, PSA birth certificate, Police clearance, at iba pang mahahalagang dokumento.

Ang mga magpaparehistro at magpapa-renew ay kailangan ding sumailalim sa Neuro-Psychiatric Exam at Drug Test.

Ilan din sa pwedeng ma-avail sa March 4 to 5 ay ang Gun Safety Seminar na gagawin sa mga Accredited Shooting Range at pagkuha ng National Police Clearance.

-0-

Local..

IPINANUKALA ng ilang mga mambabatas ng BARMM and libreng dialysis treatment para sa mga indigent patients sa lahat ng provincial government tertiary hospitals sa rehiyon.

Ang Parliament Bill No. 279, na iniakda ni Member of Parliament Dr. Hashemi Dilangalen, ay naglalayong magkaroon ng dialysis units sa lahat ng BARMM provincial government tertiary hospitals.

Ayon kay Dr. Dilangalen, tugon ito mga hamon na kinakaharap ng maraming Bangsamoro sa usaping pangkalusugan at problemang penansyal pagdating sa dialysis services.

Malaki rin aniya ang nagagastos ng mga ito pagdating sa transportation costs, lalo na sa mga pasyenteng nagmula pa sa malalayong barangay.

Kapag naging batas na, kailangan lang ng mga pasyente na magsumete sa ospital ng affidavit of indigency at Certificate of Indigency mula sa Ministry Social Welfare and Development.

Ang single dialysis session ay abot sa P2,000 hanggang P5,000, o nasa P24,000.00 hanggang P60,000 kada buwan.

Sakaling maging batas, ang kinakailangang pondo ay kukunin sa General Appropriation Act of the Bangsamoro.

Co-authors ng naturang panukala sina Members of Parliament Ali Montaha Babao, Rasul Ismael, Tarhata Maglangit, at Abdulwahab Pak.

-0-

Local…

Pagtaas ng mga kaso ng snatching, carnapping at holdup, posibleng dahil sa usapin ng paggamit ng illegal drugs sa lungsod.

Yan ang sinabi ni City Mayor Bruce Matabalao na nauna nang nag-alok ng cash reward sa sinumang makaagtuturo sa mga sangkot sa nasabing illegal activities.

Sinabi din ng alkalde na may isang nahuli na ang PNP na sangkot sa pagnanakaw at panloloob ng mga bahay.

Inamin din aniya ng suspek na gumagamit siya ng droga at nahuli na rin sa buy-bust operation ng PNP ang pinagkukunan nito ng droga.

Kaya, naniniwala ang alkalde na kaya tumataas ang kaso ng pagnanakaw ay para may maipambili ng droga ang mga sangkot dito.

Patuloy na hiniling ng alkalde ang kooperasyon ng publiko at hinikayat na agad magreport sa awtoridad lalo na ang mga estudynateng nabibiktima ng pagnanakaw para sa agad maaksyunan.

-0-

Local…

Governor Tamayo suportado ang paglalagay ng concrete barrier sa national highway ng Koronadal

Malaking hamon sa Koronadal LGU ang mga concrete barrier sa national highway ng lungsod lalo ngayong nasa “trial and error” pa ito sa pagsasaayos ng designated crossing area.

Gayunpaman ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., suportado niya ang nasabing proyekto.

Naniniwala si Tamayo na makatutulong ang mga konkretong harang para mapigilan ang vehicular crash incidents.

Ito ay bilang kabahagi rin ng paghahanda ng LGU sa tricycle at transport route plan.

Dagdag pa ni Tamayo, pabor din siya na pagtalaga o paghati ng ruta ng mga pampasaherong tricycle sa Koronadal.

Ayon kay Tamayo, obligado rin kasi ang LGU na ipagbawal ang mga tricycle sa national highway.

Ito ay mahigpit na iniutos ng national government.

-0-

Local…

DOH 12 muling hinimok ang mga magulang na pabakunahan ang mga anak para makaiwas sa mga sakit

Makiisa sa routine immunization program para sa pagkakaroon ng ligtas at malusog na pamayanan.

Ito ang hiling sa mga magulang ni DOH 12 National Immunization Program Coordinator Dr. Edvir Jane Montañer.

Ipinunto pa ni Montañer na mahalaga na mabakunahan ang mga bata para may proteksyon sa mga sakit tulad tigdas, rubella at polio.

Ayon pa kay Monotañer libre ang bakuna at napatunayang ligtas kaya wala ring dapat ikabahala ang publiko.

Panawagan pa nito sa mga magulang pabakunahan ang mga anak sa mga itinalagang vaccination sites sa mga barangay, medical facilities o health center.

Voice Clip…si DOH 12 National Immunization Program Coordinator Dr. Edvir Jane Montañer.

Nauna nang sinabi ni Montañer na abot lang sa higit 64 thousand nga mga bata sa SOCSKSARGEN ang nabakunahan noong nakaraang taon.

Ito ay may 61 percent lang sa target na higit 103,000 eligible na mga bata.

-0-

Blaan Museum at Weaving Center binuksan na sa Polomolok, South Cotabato

Matutunghayan ng publiko sa Fu Yabing Weaving Center and B’laan Museum ang Blaan attires at accessories.

Matatagpuan ito sa Sitio Amguo, Barangay Landan, Polomolok.

Nanguna sa paglunsad sa weaving center at museum ang Arts, Culture, Tourism and Museum Unit o ACTMU.

Ipinangalan ito sa Gawad Manlilikha ng Bayan Awardee na si Fu Yabing na pangarap noon na matayuan ng weaving center ang kanilang komunidad para ma-promote ang tabih weaving ng mga Blaan.

Ayon kay National Commission for Culture and the Arts o NCCA Commissioner Reden Ulo, ang weaving center ay buhay na pamana ng Blaan Culture.

Pinatunayan din nito ayon pa kay Ulo na ang South Cotabato ay tahanan ng mga GAMABA awardee.

Tiniyak naman ni ACTMU Senior Tourism Officer Argie Asaria ang suporta sa nasabing center.

Dumalo sa paglunsad nito ang apo mismo ni Fu Yabing na si Arthur Gulili, IMPR at cultural workers.

-0-

Local…

Panukala na pagpapatayo ng College of Medicine sa Sultan Kudarat province aprubado ng Committee on Ways and Means ng kongreso

Malapit ng matupad ang pangarap ng mga taga Sultan Kudarat na magkaroon ng institution na hahasa sa mga taga lalawigan na maging medical professionals.

Ayon kasi kay Sultan Kudarat Ist District Representative Bai Rihan Sakaluran, naaprubahan na ng Committee on Ways and Means ang House Bill 6771 o ang Sultan Kudarat State University College of Medicine Act.

Sinabi ni Sakaluran na layon nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga estudyante sa Sultan Kudarat at karatig lugar na matupad ang kanilang pangarap na maging doctor.

Ipinunto pa si Sakaluran na ang pagpapatayo ng SKSU College of Medicine ay hindi lang investment para sa edukasyon kungdi pati na rin sa kalusugan at kagalingan ng mga mamamayan ng Sultan Kudarat at region 12.

Pinasalamatan din ni Sakaluran si House Ways and Means Committee Chairman Rep. Joey Salceda at kapawa nito nga mambabatas sa suporta at pag-apruba sa bill na walang revision sa mga mahahalagang bahagi nito.

-0-

Local..

Swine production pinalalakas ng ATI 12 ng DA sa Bagumbayan, Sultan Kudarat

Nabigyan ng Agricultural Training Insitute o ATI 12 ng DA ng higit sa P10 million na halaga ng tseka ng local government ng Bagumbayan, Sultan Kudarat.

Ayon kay ATI 12 Planning Officer II Teofilo Jumawan ang pondo ay gagamitin sa pagpapatupad ng 30 sow-level swine at techno demo farm project sa nasabing bayan.

Ang nasabing proyekto ay iti-nurn over kasabay ng katatapos lang na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa bayan ng Isulan.

Ito ay bilang kabahagi rin ng pagpapatupad ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE Program ng DA.

Ayon pa kay Jumawan, layon nito na mapalakas ang agriculture sektor.

Nabatid na ang DA ay namahagi ng higit sa P200 million na halaga ng intervention sa mga magsasaka ng Sultan Kudarat sa BPSF.

Nanguna sa pamimigay nito si DA 12 Regional Executive Director John Pascual.

-0-

Local…

INAASAHANG magkaroon na ng malinis at ligtas na tubig inumin ang mga mamamayan ng dalawang bayan sa Lanao del Sur kasunod ng paglagda sa memorandum of agreement sa pagitan ng BARMM at LGU.

Ang patubig ay itatayo sa bayan ng Kapai at Pualas, Lanao del Sur,

Naniniwala si BARMM Senior Minister Abunawas Maslamama na ang proyektong patubig ay magpapabuti sa lebel na kabuhayan ng mga ordinaryong Bangsamoro sa Kapai at Pualas.

Itatayo rin ang katulad ng water project sa iba pang malalayong bayan sa BARMM.

-0-

Local..

Rice Retailers Association President sa Kidapawan City, sinabing wala pang nakitang muling pagtaas sa presyo ng bigas

Natuwa pero may kasamang lungkot pa rin ang maraming consumers sa North Cotabato dahil kahit walang nakitang pagtaas sa presyo ng bigas ngayon, mataas pa rin ito kung ikukumpara noon.

Sinabi ni Grains Retailer Confederation President Carmelito Bacus, ang pinakahuling pagtaas na 2 pesos per kilo ay noon pang unang linggo ng Pebrero.

Una na kasi nitong inanunsiyo na posible pang madagdagan ang taas presyo dahil sa epekto ng nagdaang kalamidad.

-0-

Local..

Kidapawan PNP Chief, iimbestigahan ang umano’y pulis na tumanggi sa pagresponde sa kaso ng panggugulpi ng senior citizen

Hindi itotolerate ng hepe ng Kidapawan City PNP ang kasamang pulis na umano’y tumanggi sa pagresponde laban sa mga suspect na nang-gulpi sa isang tricyle driver sa lungsod.

Yan ang tiniyak ni PNP Chief Police Lt. Col Dominador Palgan Jr., kung mapapatunayang totoo ang reklamo ng pamilya.

Sa bersyon kasi ng police on duty o Desk Officer, may isinangguni sa dapat gawin ang personahe sa pamilya ng biktima.

Identified naman ang mga suspect pero hindi na maaring hulihin pa dahil di na pasok sa hot pursuit operation at kailangan ng dumaan sa regular filing.

Samantala, tiniyak naman ang mahigpit na pagpapatupad ng curfew lalo na ang pagmonitor sa mga inuman dahil nabatid na ang mga suspect ay lasing nang gawin ang pang-gugulpi.

-0-

Local…

Wala pang Isang buwang pagbaba, muli nanamang sumurit sa pagtaas ang presyo ng ibenebentang isda sa Kidapawan City.

Ayon kay Fish Vendor Bilen Diamama, kakulangan ng supply dahil sa masamang panahon ang dahilan ng pagtaas ng presyo nito.

Inarayan ito ng maraming consumers dahil abot lang naman sa 50 pesos ang itinaas sa bawat presyo.

Kabilang sa dinadaing rin ng mga negosyante ang renta sa palengke, labor at mahal na presyo mula sa mismong dealers kaya't napilitan silang magpataas.

Ang iba anya, napansing sa halip na isda gulay nalang ang binibili upang maikasya ang budget ng pamilya.

Sabi pa nila, halos lahat nalang ng bilihin ay nagmamahal.

Pinangangambahan namang ang dagdag sirit sa presyo ng isda sa mga susunod na mga linggo lalo na kung magpapatuloy ang sama ng panahon.

-0-

Local..

ANIM sugatan sa vehicular accident na kinasangkutan ng tricycle at Toyota HiAce van

Ospital ang bagsak ng anim na miyembro ng pamilya kabilang ang driver matapos masangkot sa vehicular crash sa Barangay Binoligan, Kidapawan City kahapon ng umaga.

Sa impormasyon ng PNP traffic Division, nasa kaparehong lane ang tricyle na minamaneho ni Kalid Ulangkaya Saguia at utility van na minamaneho ni Alberto Calumba Vilar, 33 years old ng Barangay Poblacion, Midsayap, North Cotabato.

Pero pagsapit sa lugar, nag overtake ang van pero nasagi nito ang sinudang tricycle dahilan para mitumba ito.

Sakay ng tricycle ang pamilya ng driver, kanilang na ang mga menor de edad, mayroong labin-dalawang taong gulang, apat, dalawa at 1 year old.

Nabatid rin na mabilis ang pagpapatakbo ng van, sa aksidente lahat ng sakay ng tricyle ay sugatan habang isa dito ang malubha.

Samantala, nagkarambola ang apat na mga sasakyan Barangay Sudapin, Kidapawan City.

Inihayag sa post ni DM Apolinario na unang nabangga ng truck na nawalan ng preno ang kanilang kotse bago nito na nasagi ang tricycle at motorsiklo

Hindi naman malubha ang sinapit ng mga sangkot sa disgrasya.