NDBC BIDA BALITA (Feb. 6, 2024)

HEADLINES

1 PAG-AMBUSH sa babaeng doctor sa Maguindanao del Sur, kinundina ng PNP, motibo di pa alam.

2 10 barangay sa Cotabato City, may impluwensya pa rin ng illegal drugs, may shabu laboratory pa, target na sila ng PDEA

3 KIDAPAWAN Bishop Bagaforo, nagsabing pag baguhin ang economic provisions ng Constitution, lahat pwede nang magbago.

4 GENSAN na may 100 percent consolidation rate sa PUV modernization program, pinuri ni transport Secretary Bautista

5 PNP, nagbabala sa publiko laban sa muling paglitaw ng mga manloloko sa Kidapawan

6 APAT katao na inagawan ng pumpboat at pinatalon sa karagatan ng Moro Gulf, napadpad at nailigtas sa Maguindanao del Norte.

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local..

PALAISIPAN hanggang ngayon sa mga miembro ng Buluan municipal police station bakit inambus si Dr. Sharmaine Baroquillo ng Sultan Kudarat provincial hospital.

Minamaneho ni 28 taong gulang na si Dr. Baroquillo ang isang Suzuki Swift na kotse mula Datu Paglas patungong Isulan, Sultan Kudarat dakong alas 8 ng gabi noong sabado nang siya ay ambusin, ayon kay Buluan municipal police station commander Lieutenant Cemafranco Cemacio.

Ayon kay Cemacio, sa ngayon ay wala pa silang natutukoy na motibo o sino ang may gawa ng krimen.

Dalawang lalaki na sakay ng motor ang tumabi sa kanya at siyay pinaputukan.

Kahit sugatan, nagawa pang imaneho ni Baroquillo ang kotse patungo sanang Buluan District Hospital.

Pero nawalan siya ng control, nabanggga ang kasalubong na tricyle at bumulusok sa isang bahay sa tabi ng daan ang kanyang kotse. Isinugod siya sa ospital ng mga rumespondeng sibilyan.

Sugatan naman ang sakay ng tricycle na sina Nick Gaguil, ang asawa niyang buntis na si Saida Gaguil at dalawang mga anak na nagkakaedad ng 14 at 4 years old.

Kinundina ni Cemacio at ni Maguindanao Sur police director Colonel Ruel Sermese ang pag-ambush kay Dr. Baroquillo na taga Polomolok, South Cotabato.

-0-

Local..

NGAYON ANG IKA-76th foundation anniversary ng The Mindanao Cross, the little paper with a big cause.

Sa kabila ng pagpasok ng digital age sa larangan ng paglalathala, patuloy na namamayagpag ang The Mindanao Cross sa paghahatid ng mga tunay at tamang balita.

Nalampasan ng lingguhang pahayagang ito ang pandemya, kalamidad at ilang mahirap na panahon at determinado ang Oblates of Mary Immaculate na ituloy ang publication nito sa kabila ng maraming hamon.

Ang Mindanao Cross na pinamumunuan ni Fr. Rogelio Tabuada, OMI bilang chief executive officer ay magpapatuloy bilang credible news sources sa south-central Mindanao at BARMM region.

-0-

LOCAL..

DESERVING police officers, pinarangalan ng PNP BARMM.

Ang parangal ay ginawa kasabay ng traditional Monday Flag Raising ceremony sa Camp SK Pendatun, ang kampo ng PRO-BARMM.

Awardee ng MEDALYA NG KAGALINGAN sina MAJ CHRISTOPHER CABUGWANG, Pat Johair Mama; at Pat Mohammad Hanan Sarip ng Parang PNP sa buy bust operation noong January 23 na nagresulta sa pagka-recover ng P400 libong halaga ng shabu, baril at pagkahuli ng suspect.

MEDALYA NG KASAYANAN ang iginawad kina Colonel COLONEL GLENN CRISTINES, COL ROWENA CECILIA ACOSTA, MAJ VIC RYAN PALCONIT, SGT Richie Baquial, SGT Ruth Debie Delfin, at NUP Maylene Ong.

Awardee din ang Datu Montawal PNP sa pangunguna ni Major Michael Ameril at Rajah Buayan PNP sa pangunguna naman ni Captain Joel Lebrilla.

Ang Provincial Community Affairs and Development Unit naman na pinamumunian ni Lt. Colonel Raul Sarabia ay rank 1 sa Regional Level, Unit Performance Evaluation Rating para sa buwan ng December 2023.

-0-

Local..

Dalawang wanted persons sa BARMM naaresto ng PNP sa Barira, Maguindanao Norte.

ARMADO NG WARRANT OF ARREST, naaresto sa manhunt operation ng police tracker team ng Barira PNP at iba pang operating units ang dalawa katao na nasa listahan ng Top 10 Most Wanted Person sa rehiyon hang sila ay nasa Barangay Tugaig, Barira, Maguindanao del Norte.

Ang hindi na pinangalanang mga suspek ay may arrest warrants para sa kasong murder na inisyu ni RTC Branch 27 Judge Kasan K. Abdulrakman ng Cotabato City.

Naging matagumpay ang pagkakadakip sa dalawa dahil sa E- Warrant System.

Nasa kostudiya na sila ng Barira Municipal Police Station.

Pinuri naman ni Maguindanao del Norte Police Provincial Director Colonel Sultan Salman Sapal ang tracker team dahil sa kanilang dedikasyon na maaresto ang mga suspek.

-0-

Local…

NASA KUSTODIYA na ngayon ng Datu Blah Sinsuat PNP sa Maguindanao del Norte ang apat na kalalakihang mangingisda matapos na pagbabarilin at inagawan ng kanilang sinasakyang mga pumpboat sa bahagi ng Bongo Island sa bayan ng Parang.

Dalawa sa kanila ay napadpad sa Barangay Pura, Datu Blah Sinsuat habang ang dalawa naman ay napunta sa karagatang sakop ng Barangay Tapian sa bayan naman Datu Odin Sinsuat.

Kinilala ni Datu Blah Sinsuat town police chief Captain Abdulbasit Kulod ang apat na sina Rasiden Asdali at TAwasil Jumadil, kapuwa taga Sulu, Yahya Hadjulani at Gajer Sampang, na parehong taga Recodo, Zamboanga City.

Sinabi ni Kulod na labing-isa umano silang lahat sakay ng dalawang pump boat mula Zamboanga Sibugay habang karga ang mga smuggled cigarettes.

Pero pagsapit sa Bongo Island ay pinagbabaril sila ng mga armadong kalalakihan sakay ng maliliit na bangka, tinangay ang kanilang mga kargamento at saka pinatalon sa dagat.

Hindi pa batid kung saan napadpad ang pito pang nilang mga kasamahan.

Nakatakda naman silang iuwi sa kani-kanilang mga bayan.

-0-

Local…

MAY sampung barangay sa Cotabato City ang nasa ilalim pa din ng impluwensya ng mga drug personalities at laganap pa din ang illegal drugs.

IBINUNYAG ITO NG Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM sa ginanap na Stakeholders Meeting kahapon kasama ang iba pang stakeholders na pinangunahan ng Cotabato City LGU.

Ayon sa PDEA-BARMM, batay sa kanilang monitoring, sampu mula sa 37 mga barangay sa lungsod ang seriously affected at may na-monitor na laboratoryo umano ng illegal drugs. Sa ngayon, walong barangay palang ang nai-deklarang drug cleared habang ang 29 na iba pa ay patuloy na minomonitor.

Pinapaigting din ngayon ng PDEA ang barangay drug clearing program na isa sa nakikita nilang mabisang paraan na mahuli ang mga sangkot at bumalik sa kalakaran ng ilegal drugs.

Malaking hamon din sa PDEA-BARMM ay ang kawalan ng kooperasyon ng ilang barangay officials para sa nasabing programa.

-0-

Local

Traffic unit ng Koronadal may payo sa mga communter na biktima ng overcharging ng ilang tricycle drivers sa lungsod

Ireport sa city traffic management unit o CTMU ang mga tricycle driver na naniningil ng sobrang pasahe.

Ito panawagan sa mga commuter ni Koronadal CMTU Chief Joy Placer.

Payo pa ni Placer sa publiko kunin ang franchise number o license plante ng sinakyang tricycle.

Layon nito ayon pa kay Placer na matukoy agad at mapanagot ang violator.

Nanawagan din ito sa mga biktima ng overcharging na sa halip na maglabas ng hinaing sa social medial, dumulog sa kanilang tanggapan.

Ipinahayag ito ni Placer matapos mabatid ang paninigil umano ng P200 ng isang tricycle driver sa pasahero nito na magpapahatid mula regional center patungo sa isang mall sa sentro ng lungsod.

Naniniwala din si Placer na solusyion sa overcharging ng ilang tricycle driver ang full implementation ng Local Public Transport Route Plan.

-0-

Local…

Local revenue ng Koronadal patuloy sa pagtaas, ayon sa City Treasurer’s Office

Nakakolekta ng higit sa 124, 561,000 na revenue ang lokal na pamahalaan ng Koronadal noong 2023.

Ayon kay City Treasurer Marloun Gumbao mas mataas ito sa higit P105, 500,000 revenue collection ng lungsod noong 2022.

Dagdag pa ni Gumbao maliban sa real property, tumaas din ang collection ng city treasurer’s office sa business tax at iba pang buwis.

Kapampante naman si Gumbao na tataas pa ang revenue ng lungsod sa susunod na taon.

Kaugnay nito, sinabi naman ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena na ang increase sa local revenue ay indikasyon ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng lungsod.

Matatandaan na kinumpirma ni Ogena ang pagdami ng mga bagong negosyo sa lungsod noong nakaraang lingo.

-0-

Local…

Gensan na may 100 percent consolidation rate sa PUV modernization program pinuri ni transportation Secretary Bautista.

Kilala na rin ngayon ang General Santos City bilang kampeon ng mahalagang programa na mahirap intindihin sa ibang lugar.

Ito ay matapos maabot ang 100 percent consolidation rate sa ilalim ng Pubic Utility Vehicles o PUV modernization program na una sa bansa.

Ayon pa kay DOTr Secretary Jaime Bautista naging posible ito sa suporta na rin sa transport group ng lokal na pamahalaan.

Ipinunto pa ni Bautista ang tagumpay na ito ng Gensan ay sagot sa aniya’y maling paniniwala ng ibang mga lugar sa PUV modernization.

Pinangunahan ni Bautista ang paglunsad ng modernized jeep ng Lagao Drivers Operators Transport Cooperative o LADOTRANSCO sa Gensan kahapon.

Ito ay bilang bahagi Rin ng Bagong Pilipinas Campaign ng Administrasyong Marcos.

-0-

Local..

Pagbabawal muna sa mga tricycle na bumiyahe, pinaliwanag ng traffic management office head ng Tboli, South Cotabato.

Bawal muna ngayon bumiyahe ang mga tricycle sa Tboli, South Cotabato.

Manatili ito hangga’thindi pa naayos ang Local Franchising Plan ng lokal na pamahalaan.

Ito ang ipinaliwanag ni Tboli Traffic Management Unit Head Kenn Michael Lim.

Ayon kay Lim sa ngayon ay hindi muna magre-release ng permit ang LGU sa mga tricycle.

Babala pa nito, ang mga tricyle na magpupumilit na bumyahe ay kanilang ikukustodya.

Dagdag pa ni Lim tanging binibigyan lang ngayon ng permit ng LGU ang mga motor na ginagamit para sa public transport na mas kilala rin sa tawag na Habal-habal o skylab.

Ayon pa kay Lim bukas ang taffic office ng Tboli sa mga public transport operators at driver na may mga katanungan hinggil sa kanilang mga prankisa.

-0-

Local…

Mekaniko na may higit sa P200,000 na illegal drugs, inaresto ng PNP sa Gensan.

Kulong ang isang mekaniko matapos makumpiskahan ng mga pulis ng higit sa P183,000 na iligal na droga sa General Santos City.

Kinilala ni PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg ang suspek na si “Mad”, 41 anyos.

Siya ay nakorner ng joint team ng Gensan PNP at PRO 12 sa kanya mismong lugar sa Barangay Dadiangas West.

Ito ay matapos magbenta ng iligal na droga sa isang police asset.

Nakumpiska rin ng mga pulis sa suspek ang marked money na ginamit sa kanilang drug buy-bust operation at iba pang non-drug items.

Pinuri naman ni Macaraeg ang operating team sa matagumpay na paghuli sa suspek.

Binigyan diin pa ng nasabing police official na ang pagkakahuli sa drug suspect ay patunay ng patuloy na mahigpit na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga at iba pang krimen.

-0-

Local…

HINDI naniniwala si Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, DD na economic provisions lang ang babaguhin sa konstitusyon.

Katunayan, mas matibay pa ang economic provisions ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa na sakop ng asya.

Ang mga dahilan lang anya kung bakit nahuhuli ang bansa sa usapin batay sa lumalabas sa survey ay ang bureaucracy, nahihirapan ang mga negosyante na magpatayo ng negosyo dahil sa nakapahabang proseso.

Pangalawa ang kakulangan ng imprastratukra para suportahan ang economic progress, katulad ng kalsada at iba pa.

Pangatlo ay ang problema sa korupsyon sa bansa.

Ang tatlo ang dapat na pagtuonan ng pansin ng pamahalaan o ng mga mambabatas.

-0-

Local…

Malaking porsyento ng pondo ng Pilinas ay napupunta lang sa korupsyon.

Ito ang pahayag ni Retired Laywer Atty. Ming Libre sa panayam ng Radyo BIDA hinggil sa nasabing usapin na hindi matapos-tapos.

Lumalabas din sa pag-aaral na 84 percent ng mga Pilipino ay naniniwala na dapat mabibigyang aksyon ang usaping korapsyon sa bansa.

Higit limangpung porsyento rin ng mga Pinoy ang nagsabing normal nalang ang korapsyon.

-0-

Local…

Muling lumitaw ang mga nambubudol sa Kidapawan City, kung saan puntirya o target ang mga senior citizen maging ang mga malilit na mga negosyante.

Sinabi ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt. Col Dominador Palgan, bilang hakbang patuloy ang ginagawang paalala sa lahat sa tulong ng social media at iba pang platforms na makakatulong mapigilan ang ganitong pangyayari.

Ang iba, piniling hindi na e-report sa police pero kailangan pa ring bigyang aksyon ng PNP ang ulat upang hindi na maulit pa sa iba gayung sentro ng komersyo ang lungsod.

Inaalam na rin ngayon sa tulong ng CCTV kung totoo na nakasasakyan pa ang mga suspect.

Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga banko na kadalasang nangyayari ang panloloko para sa seguridad ng mga empleyado at kliyente.

-0-

LOCAL..

Tatlong araw ng hindi nakapagbayad sa room accommodation ng hotel ang 45 anyos na lalaki at kasama nito at dahil rin sa kaduda-dudang galaw, dahilan para isumbong ng hotel management ang dalawa sa pulis.

Sila ay nakilalang sina Bandajar Bingo Adona, 45 anyos at taga Davao de Oro at ang kasama nitong si Phoenix Marie Javier, 22 anyos na taga General Santos City.

Dahil sa pangyayari, napagkasunduan na gagawing collateral ang sasakyan nito habang hindi pa sila nakakabayad na abot sa higit 20K.

Hiningan ng PNP ang lalaki ng kaukulang dukomento sa sasakyan nang aksidenteng mahulog mula sa hawak nitong papeles ang isang bagay.

Sa di matukoy na dahilan, agad itong itinapon ng lakaki sa bubong ng police station at dito na sila naalarma.

Nang kunin, ito pala ay 20 grams ng illegal drugs na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Hindi pa naman batid ng PNP kung ano ang transakyon ng dalawa sa lungsod sa loob ng tatlong araw.

Dahil sa pangyayari, ikinustudiya ng pulis si Adona at nakatakdang sampahan ng kaso sa Korte.