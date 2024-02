NDBC BIDA BALITA (Feb. 9, 2024)

HEADLINES

1 P2 million na halaga ng shabu, nakumpiska sa Maguindandao Norte, magkapatid na nagbebenta nito, naaresto

2 COTABATO mayor, nababahala sa dumaraming barangay ng lungsod na may impluwensya ng droga

3 SEGURIDAD sa Kidapawan, hinigpitan ng PNP kaugnay ng 26th founding Anniversary ng lungsod

4 Koronadal LGU kinikilala ang mga kontribusyon ng Chinese community sa pagunlad ng lungsod ngayong Chinese New Year

5 P. MARCOS, gustong magtagumpay ang BARMM, dahil tagumpay din ito ng bansa

6 MGA LIDER NG BARMM, hinamon ni P. Marcos na sikaping magtagumpay ang 2025 parliamentary elections.

7 ILANG TAGA Koronadal, may pahayag din sa usapin ng paghihiwalay ng Mindanao

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local…

PERFORMANCE ng BARMM, pinuri ni P. Marcos kasabay ng Intergovernmental relations body meeting kahapon.

Dahil diyan, makakaasa ang BARMM Government ng tuloy-tuloy na suporta mula sa National Government para sa implementasyon ng mga programa at usaping pangkapayapaan.

Ito ang sinabi ni P. Ferdinand Marcos Jr. nang pangunahan niya ang pagpupulong ng Intergovermental Relations Body o IGRB sa pagitan ng National at Bangsamoro Government kahapon.

Ibinida ng Pangulo ang mga pagsisikap ng kanyang administrasyon lalo na sa usaping peace and development programs para sa BARMM.

Pinuri din niya ang mga pagsisikap ng Regional Government na maisakatuparan ang mga programa para sa mamamayan ng rehiyon maging ng mga peace efforts.

Binigyang diin din ng Pangulo na hindi makukumpleto ang kaniyang mga adhikain tungo sa Bagong Pilipinas nang hindi kasama ang BARMM Government.

Kaniya ring sinabi na bilang isang bansa, hindi aniya kailangang magkakawatwatak ang bawat isa tungo sa minimithing kaunlaran at kapayapaan.

-0-

Local…

KASABAY NIYAN AY pinaalalahanan ni Marcos ang mga pinuno ng BARMM, sa pangunguna ni Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim na tiyaking magiging matagumpay ang kauna-unahang parliamentary elections sa 2025.

-0-

LOCAL…

HULI sa buy bust operation ng Sultan Kudarat municipal police office ang dalawang mga drug suspects sa Barangay Crossing Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao Del Norte at nakuha ang higit P2 million na halaga ng shabu.

Pinangunahan ni municipal police station commander Lt. Col. Ismael Madin ang pag-aresto sa magkapatid na sina Fahad Sapal at Faisal Sapal, kapuwa taga Barangay Kitango, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur.

Nahuli ang mga suspek matapos nilang mapagbentahan ng shabu ng isang police undercover agent.

Anim na jumbo size na sachet ng shabu ang nakumpiska sa mga ito na tinatayang nagkakahalaga ng P2,040,000.

Narekober din ang dalawang caliber .45 pistol, mga magazines at ang Ford Ranger WildTrak pick-up truck na ginamit ng mga suspek sa naturang illegal transaction.

Kulong na ngayon ang dalawang sa PNP lock up cell at sasampahan ng kaukulang mga kaso.

-0-

Local…

HIGIT P300 thousand na halaga ng shabu naman ang nakumpiska sa utility worker sa Cotabato City na nakilalang si Marco Saban.

Siya ay nadakip sa buy bust operation ng PNP at PDEA sa Esteros, Sinsuat Avenue, Cotabato City.

Sinabi ni PDEA BARMM Regional Special Enforcement Team Agent “Mom-mon” na ang suspek na taga Cotabato City ay sakay ng Honda click scooter nang isagawa nila ang operation.

Nakuha sa kanya ang 55 gramo ng shabu na may street value na P354,000, dala niyang motorsiklo, identification cards at mobile phone.

Inihahanda na ang kaso laban sa kanya.

-0-

Local

Lalaki, patay sa pamamaril sa Buluan, Maguindanao del Sur, batang 13 taong gulang, nadamay at nasugatna.

KINILALA ang nasawing biktima na si Arlon Baud Empa alias Ngali, 35 years old na taga Sitio Apas-apas, Poblacion, Buluan, Maguindanao del Sur.

Sugatan naman si alias, 13 anyos na estudyante at residente rin ng naturang Barangay.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Maguindanao del Sur Police Provincial Director Colonel Roel Sermese na nakatayo lamang sa tabi ng tindahan ang biktima pasado alas kwatro ng hapon kahapon sa Bialong Street, Barangay Poblacion nang barilin ito ng hindi pa tukoy na salarin.

Sa kasamaang palad, nadamay ang menor de edad na nasa loob ng tindahan.

Nakuha sa crime scene ang siyam na basyo ng bala ng hindi pa matukoy na uri ng baril.

Sinabi ni Sermese na hanggang ngayon ay hindi pa malaman ang posibleng motibo sa insidente.

-0-

Local..

Dahil sa tila lumalalang problema sa illegal drugs, nais ng Cotabato City city government na tutukan ng PDEA-BARMM ang lahat ng barangay.

Ito ang sinabi sa DXMS ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao kasabay ng ginawang security consultation dialogue sa lungsod.

Bagama't kailangan pang dumaan sa validation ang naturang ulat, nakakabahala umano ito ayon sa alkalde dahil lahat ng 37 barangays sa lungsod ay apektado ng illegal na droga.

Sa report ng PDEA, mula sa 37 Barangays, sampu ang seriously affected ng illegal na droga, 14 ang moderately affected at 19 ang lightly affected.

Dahil dito magpapakalat ng maraming non-uniformed personnel ang Army, PNP, Marines at PDEA upang magmanman at upang masugpo na ang talamak na pagkalat ng shabu sa lungsod.

Nagbanta rin ang PDEA sa mga Barangay kapitan na sila ay kakasuhan ng dereliction of duty at paglabag sa R.A 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kapag mapatunayang wala silang ginagawa para masugpo ang droga sa kanilang lugar.

Ayon sa PDEA, malaki ang papel ng mga Barangay officials sa pagpapatupad ng Barangay Anti-Drug Abuse Council (BADAC) sa kanilang nasasakupan.

-0-

Local…

75 PWD nabigyan ng prosthetics na mga paa at kamay ng Sultan Kudarat provincial government

Nakinabang sa libreng leg at arm prosthetics ng provincial government ang 75 mga persons with disability o PWD sa Sultan Kudarat.

Layon ng free prosthetics project na mapabuti ang pang-araw araw na pamumumuhay ng mga PWD.

Ito ay ayon kay Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangudadatu.

Sa pamamagitan nito ay natutulungan din ang mga PWD na muling makapamuhay ng normal.

Ayon pa kay Mangudadatu bubuksan din nila ang nasabing programa sa mga mamamayan sa ibang lugar.

Ang free prosthetic project ay inilunsad ng Sultan Kudarat LGU katuwang ang pribadong sektor na may higit 100 mga benepisyaryo noong 2016.

Payo naman ng LGU sa mga nais makinabang sa programa dumulog lang sa kanilang Municipal Health o Municipal Social Welfare and Development Office.

-0-

Local..

May-ari ng bahay na nakuhanan ng mga armas inaresto ng PNP sa Tupi, South Cotabato

Ikinustodya na ng pulisiya ang isang lalaki na nakumpiskahan nila ng mga armas sa Tupi, South Cotabato.

Tinukoy ng South Cotabato PNP na pinamumunuan ni Provincial Director Col. Samuel Cadungon ang suspek na isang 34 anyos at nakatira sa Barangay Bunao, Tupi.

Siya ay inaresto matapos makumpisaka sa kanyang bahay na ni-raid ng mga pulis ang mga iligal na armas.

Ang mga ito ay ang 45 pistol, .22 revolver, 12 gauge shot gun at mga bala.

Ang nasabing suspek ay inaresto sa search warrant operation ng joint team ng Tupi PNP, South Cotabato PNP at Provincial CIDG.

Inihahanda na ng PNP ang kasong paglapag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban sa suspek.

-0-

Local..

Koronadal LGU kinikilala ang mga kontribusyon ng Chinese community sa pagunlad ng lungsod ngayong Chinese New Year

Nakatulong ng malaki sa paguland ng Koronadal ang Chinese community sa lungsod.

Ito ay ayon kay City Tourism and Cultural Affairs Office Manager Elric Batilaran.

Ayon kay Batilaran karamihan sa mga Chinese sa Koronadal ay nasa business sector na backbone aniya ng lungsod.

Maliban dito ayon kay Batilaran naipasa rin ng mga Chinese sa mga taga Koronadal ang kanilang mga kultura.

Dagdag pa nito naging magandang halimbawa rin para sa maraming taga lungsod ang katatagan at kasipagan ng mga Chinese.

Kaya bilang pagpupugay sa Chinese Community pinangunahan ng lokal na pamahalaan katuwang ang Chinese Chamber of Commerce ang advance Chinese New year Celebration sa lungsod.

Isinagawa ito sa City Hall kung saan tampok ang pagtatanghal ng mga estudyante ng Chinese School.

-0-

Local…

Drug suspect na nagtatago ng iligal na armas inaresto ng PNP sa Kalamansig, Sultan Kudarat

Mahaharap sa patong-patong na mga kaso ang isa katao na nakumpiskahan ng mga puis ng iligal na droga at armas sa Kalamansig, Sultan Kudarat.

Kinilala ni PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg ang suspek na si alyas “Coycoy” nasa hustong gulang.

Siya ay inaresto ng mga pulis sa kanya mismong lugar sa Barangay Pag-asa.

Ito ay matapos marekober sa kanyang bahay ang 45 pistol, mga bala at 16 na sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P10,000.

Ang suspek ay kakasuhan ng PNP ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Ayon sa PNP ang pinaigting kampanya laban sa iligal na droga at armas ay bilang pagtalima na rin sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagkaroon ng bansa ng mga komunidad na ligtas sa iligal na droga.

-0-

Local..

Mga taga Koronadal may hinaing din sa isinusulong na paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas

May mga pabor at mayroon din namang tutol.

Ito ang hinaing ng mga taga Koronadal hinggil sa isinusulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas.

Ayon sa ilang mga tumututol dito, kalapastangan sa kasaysayan at soberinya ng bansa ang nasabing usapin.

Mayron ding nagsabi na political interest lang ang nangingibabaw sa mga sumusulong nito.

Habang may naniniwala naman na susi pa rin sa pagkakaroon ng maunlad na bansa ang pagkakaisa.

Ayon naman sa mga pabor sa usapin kaya ng Mindanao na maging independent state.

Sa katunayan ayon sa mga ito malaking porsyento ng mga produkto at resources ng Pilipinas ay mula sa Mindanao.

-0-

Local..

PNP, ikinonsidera ng case closed ang pagbaril ng menor de edad sa kanyang kalaro na taga Magpet, North Cotabato sa Davao Del Sur

Nagka-ayos na ang pamilya ng menor de edad na suspect at pitong taong gulang na biktima nang mabaril ng paltik na baril na nakita lang sa damuhang parte sa isang poultry farm sa Astora, Davao Del Sur.

Sinabi ni PNP Chief Police Lt Col Kristopher Sabsal, January 30 pa nang mag-settle ang pamilya kung saan ama nito ang lumagda pero nagpaalam naman sa ina nitong nasa abroad noon.

Kahit naikonsiderang case closed, magpapatuloy ang imbestigasyon ng PNP sa kung sino ang nagmamay-ari ng baril at kung bakit nasa damuhang parte lang gayung may naka-ukit pang bala.

Kabilang sa mga isinailalim sa interogasyon ay kapatid ng biktima na limang taong gulang.

Tiyak namang makakasuhan kapag malalaman kung sino ang may-ari ng baril.

-0-

Local…

Pamunuan ng GSIS-Kidapawan, may paglilinaw hinggil sa disapproved disability claim ng isang guro sa North Cotabato

Hindi naapruba ng medical office ng Government Service Insurance System ang disability application ng isang guro na masawi dahil sa stroke sa Pigcawayan, North Cotabato.

Sinabi ni GSIS Branch Head Josephine Marcial, nagpadala sa pamamagitang lang ng email ang paaralan sa medical records at diagnosis ng guro na siyang ni-refer agad sa medical office.

Pero napag-alamang hindi ito naaprubhan base sa kanilang assessment dahil una palang hindi nakarating sa tanggapan ang dokumento.

Sa hiwalay na panayam kay Schools Division Superintendent Rommelito Flores, sinabi nitong lahat naman ng maaring maitulong sa pag-asikaso ng kailangan ng mag guro ay ginagawa.

-0-

Local…

“It is our obligation to care for our environment para na rin sa mga susunod na henerasyon.”

Ito ang ipinaalala ni Kidapawan Mayor Jose Paolo Evangelista na isa sa mga sentro ng kanyang mensahe para sa Charter Anniversary ng lungsod.

Hindi rin anya lalago ang lugar kung walang disiplina ang mga mamamayan sa komunidad sa pamamagitan ng simpleng pagtapon ng basura sa tamanang lalagyan.

Paulit-ulit man ang panawagan pero napapanahon na ito dahil sa mga nangyayaring kalamidad ngayon tulad ng pagbaha.

-0-

Sa kabila ng case-close na pahayag ng PNP, hustisya pa rin ang sigaw ng pamilya sa libing ng 7 taong gulang na batang nabaril ng kaniyang kalaro

MAHIGPIT na yakap sa kabaong ang tanging pabaon ng Nanay sa libing ng Pitong taong gulang na si Gabriel sa Barangay Mahongcog, Magpet, North Cotabato kahapon.

Kasabay nito ang pagbuhos ng luha ng mga pamilya at mga kakilala ng bibong bata.

Kahit paman at case-solved na kung makonsidera ng Sta. Cruz PNP ang kaso ni Gabriel naniniwala ang pamilya na hindi pa ito ang lubos na hustisya na hinahanap nila.

Napatawad man nila ang 10 taong gulang na kalaro ni Gabriel na nakabaril sa kaniya.

Hinahabol pa rin nila ang nagmamay-ari ng baril na nakita ng magkaibigan na naging mitsa ng kamatayan ni Gabriel.

Hiling nilang hindi kasamang nailibing ang hustisya para sa inosenteng bata.