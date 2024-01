NDBC BIDA BALITA (Jan. 2, 2024)

HEADLINES

1 NORTH Cotabato, nakapagtala ng pitong kaso ng firecracker related injury sa pagsalubong ng taong 2024

2 PAGSALUBONG sa bagong taon sa Kidapawan, Cotabato at Koronadal, generally peaceful, sabi ng PNP

3 MGA motorsiklo na walang rehistro, maingay ang tambotso at driver walang lisensya, kinumpiska sa Kidapawan

4 MAYOR sa Maguidanao del Sur, sinuspende dahil sa kinakaharap na kasong administratibo

5 RENEWAL ng business permit ngayonsa Koroandal, pwede na.

6 FOOD business owners na apektado ng pandemya nakikilahok sa Hinugyaw Food Strip sa Koronadal

7 DSWD 12 nagbabala laban sa peke na Questionnaire survey daw ng kanilang tanggapan sa social media

SINUSPENDE ni Maguindanao del Sur Gov. Bai Mariam Sangki Mangudadatu si Mayor Solaiman Sandigan ng bayan ng Datu Salibo.

Ito ay habang dinidinig ng provincial board ang kasong administrative na isinampa laban kay Solaiman matapos magtalaga ng OIC SB member upang punan ang bakanteng pwesto sa Sangguniang Bayan.

Epektibo ang suspension noong Dec. 28 na tatagal ng 60 araw.

Sinabi ni Maguindanao provincial administrator Atty. Cyrus Torreña na ang preventive suspension ay ipinalabas habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso.

Si Solaiman ay bago lang nakabalik sa pwesto matapos pansamantalang mapalaya sa kasong criminal kaugnay ng pagpatay kay dating town Councilor Demson Silongan.

HALOS 50 mga motorsiklo at payong payong ang nakumpiska at pina-impound ng sa Parang, Maguindanao del Norte dahil sa maingay at kawalan ng mga papeles.

Ginawa ng Parang PNP ang kampanya kontra bora bora dahil sa nakakabinging ingay na dulot nito na gamitin sana ng mga may-ari sa pagsalubong sa bagong taon.

Naka-impound na sa Parang MPS ang mga sasakyan habng patuloy ang kampanya ng PNP kontra open pipe o bora bora na mga motorskilo.

Food business owners na apektado ng pandemya nakikilahok sa Hinugyaw Food Strip sa Koronadal

Tampok sa 84th Foundation Anniversary at Hinugyaw Festival 2024 ng Koronadal ang Hinugyaw Food Strip.

Matatagpuan ito sa kahabahaan ng Alunan Avenue, na sentro ng selebrasyon.

Nilahukan ito ng 61 local food business owners na tinulungan ng LGU.

Ayon kay Hinugaw Food Strip In-charge Maria Rhea Connie Apostol, ito ay bilang tulong na rin sa mga maliliit na negosyante na labis na naapektuhan noon ng pandemya.

Sinabi ni Apostol na ang Hinugyaw Food Strip ay pinaglaanan ng LGU ng higit sa P680,000.

Nagbigay din ng counterpart ang South Cotabato Provincial Tourism Council.

Magtatapos ang selebrasyon sa January 10 na idineklara nang Special Non-working Day ng Malakanyang.

DSWD 12 pinagiingat ang publiko sa Questionnaire survey sa social media na ngangako ng New Year’s Gift mula sa kanila

Tinawag na fake news ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. ang kumakalat sa social na survey questionnaire na kung masagot ay may kapalit na regalo.

Una ayon kay Cabaya ang Facebook account na pinangalingan ng questionnaire ay hindi rin official page ng DSWD.

Sa katunayan ayon kay Cabaya pinatatangal na nila ito sa NBI at DICT.

Dagdag pa ni Cabaya maari kasing sinasamantala ng mga scammer ang kahirapan ngayon ng mga mamamayan para makapanloko.

Ayon kasi kay Cabaya dahil sa pangakong P7,000 na New Year’s gift maraming mga netizen ang nag-share sa nasabing questionnaire survey.

Panawagan pa ni Cabaya sa publiko maging maingat sa interaction sa social media para hindi mabiktima ng mga scammer.

Higit 70 mga driver sa rehiyon sumailalim sa Drivers Academy ng LTFRB-RFRO 12

Nagtapos sa Driver Academy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board-Regional Franchising and Regulatory Office o LTFRB-RFRO 12 ang 73 mga driver sa rehiyon.

Ang mga ito ay pang walong batch na sa mga nakilahok sa nasabing training at nakapasa sa exam.

Ayon kay LTFRB 12 Regional Director Paterno Reynato Padua, layon nito na mahasa at madagdagan ang kaalaman ng mga bago at experienced driver.

Itinuro sa mga participant sa training ang road safety, traffic rules and regulations, defensive driving techniques, at public service ethics.

Ayon pa kay Padua handa pa rin LTFRB-RFRO 12 na isulong ang road safety at matiyak ang kapakanan ng mga driver at commuter.

Dagdag pa nito ang Driver’s Academy na ginawa sa Koronadal ay isa lang sa mga inisyatibo ng ahensya para madagdagan ang kakayahan at propesyunalismo ng mga driver sa Soccksargen.

Business permit licensing section pinaalalahanan ang mga negosyante sa Koroandal na mag-apply o mag-renew ng business permit

Dumulog sa Business-One Stop Shop o BOSS para magpa-register o mag-renew ng business permit.

Ito ang panawagan sa mga negosyante ni Koronadal Business Permit Licensing Section o BPLS Head Gilbert Gayosa.

Ayon pa kay Gayosa bukas ang BOSS para tumanggap ng business application mula alas otso ng umaga hanggang alas syete ng gabi Lunes hanggang Byernes.

Pero sa huling araw ng BOSS sa January 20 ayon kay Gayosa bukas sila hanggang alas dose ng hatinggabi.

Sinabi ni Gayosa na inaasahan nila na magpaparehistro ang higit sa 600 bagong nga negosyante sa Koronadal ngayong 2024.

Dagdag pa nito noong 2023 ang city LGU ay nakakolekta ng higit sa P299 million mula sa may 5,000 mga negosyante na nabigyan ng business permit.

Layon ng BOSS na mapabilis ang application at renewal ng business permit.

Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay sa iisang lugar sa mga kinakailangang sangay ng LGU.

Ang BOSS ay matatagpuan sa city hall lobby.

Mga programa at proyekto ng South Cotabato ngayong 2024 minamadali ng provincial government

Sisimulan ng provincial government ng mas maaga ang bidding sa mga mahahalagang mga programa at proyekto sa South Cotabato ngayong 2024.

Ayon kasi kay Governor Reynaldo Tamayo Jr, para mapakinabangan agad ang mga imprastruktura at iba pang mga proyekto ng lalawigan mahalaga ang short of award bidding at maagang procurement.

Ang lalawigan ay naglaan ng higit sa P200 million para sa goods and services na maari nang simulan ngayong unang lingo ng Enero o unang quarter ng 2024.

Habang ang infrastructure projects naman na inaasahang matatapos sa unang semester ng taon ay may budget ng P173 million.

Ipinunto pa ni gobernador nga mahalaga na mapakinabangan agad ng mga mamamayan ang mga proyekto at serbisyo ng gobyerno.

Inihalimbawa pa nito na kailangan ang mga daan para mapabilis ang transportasyon ng mga produkto at tumaas ang kita ng mga magsasaka.

MAPAYAPA sa pangkalahatan ang pagsalubong ng bagong taon sa Cotabato City.

YAN ang sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Cotabato City Police Spokesperson Lt.Col. Carmelo Mungkas Jr.

Bagama’t isa ang naitalang kaso ng ligaw na bala kung saan tinamaan ang isang ginang sa Brgy. Bagua Dos ng lungsod, hindi naman ito nakaapekto sa inilatag na peace and security measures ng PNP sa lungsod.

Sinabi ni Mungkas na nagpapagaling na rin ngayon sa ospital ang nasabing ginang na tinamaan sa kanyang balikat.

Maliban dito ay wala na ring naitalang untoward incidents sa iba pang bahagi ng lungsod.

Hindi naman itinanggi ni Mungkas na may mga nahuli dahil sa paggamit ng maingay na bora-bora at iilang indibidwal na hindi tumalima sa fireworks regulation na ipinatupad ng City Government.

Pinasalamatan naman nito ang publiko na nakiisa sa mapayapa at maayos na pagsalubong ng bagong taon sa Cotabato City.

INAASAHAN na mas marami pang BIFF at Dawlah Islamiya members ang susuko sa 2024.

YAN ANG SINABI ni Army’s 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Commander Major Gen. Alex Rillera.

Aniya, kasama ang pulis at local government units, hindi imposibleng mahihikayat ang mga miembro ng BIFF at Dawlah na magbalik-loob sa pamahalaan at mamuhay ng payapa.

Sinabi ni Rillera na mahalaga ang civil-military cooperation na ginagawa upang manumbalik ang kapayapaan sa kanilang nasasakupan.

Inihalimbawa nito ang pagsisikap ng mga lokal na pamahalaan sa North Cotabato at 63 SGAs kung saan maraming mga BIFF at Dawlah Islamiya ang yumakap sa kapayapaan sa tulong din ng 602nd Infantry Brigade at PNP.

Sa ngayon ay mababa na sa 100 ang bilang ng BIFF at Dawlah Islamiya ang nag-o-operate sa BARMM at ibang karatig rehiyon tulad ng Region 12.

Inaasahan din ng 6th ID ang pagsuko din ng mga miembro ng kilusang komunista.

Nitong nakalipas na 2023, halos 200 kasapi ng BIFF, Dawlah at NPA ang na-neutralize ng Joint Task Force Central.

PINURI ng isang mambabatas mula sa Mindanao ang Administrative Order No. 14 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-uutos ng mas mabilis na rehabilitasyon ng Marawi City.

Sa pamamagitan nito, mas magiging epektibo ang rehabilitation efforts ng gobyerno, ayon kay Lanao del Sur Rep. Zia Alonto Adiong.

Binibigyan ng AO 14 ng mandato ang mga ahensiya ng pamahalaan na makipagtulungan sa local government units (LGUs) upang masiguro ang napapanahong pagtatapos ng mga proyekto at aktibidad sa Marawi City.

Bubuwagin ng kautusan ng pangulo ang Task Force Bangon Marawi (TFBM) pagsapit ng Marso 31, 2024.

NA-RECOVER NG PNP sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte ang isang kotse na ninakaw sa Gen. Santos City.

Ayon kay Datu Odin Sinsuat municipal police station chief Lt. Colonel Esmael Madin, ang sasakyan na Mitsubishi Mirage na kulay itim at license plate na MAJ 8276 ay nakitang inabandona sa Barangay Nekitan.

Ito ay naka-rehistro kay Annie Escorido Labarda ng Barangay Dadiangas North, General Santos City.

Ayon kay Madin, posibleng dadalhin sa ibang lugar ang sasakyan pero iniwan ng mga carnapper dahil sa mga police checkpoint sa national highway.

-0-

ISANG MILYONG PISO ang iniwang danyos sa nasunog na rubber cuplump storage sa Antipas, North Cotabato bago mag bagong taon

Umabot sa second alarm ang nasunog na rubber cuplump storage sa Barangay Poblacion, Antipas North Cotabato sa bisperas ng bagong taon.

Ito ay pag-aari ni Dr. Arturo Jose Soria, kung saan umabot sa 1Million pesos ang iniwang danyos.

Sa panayam kay OIC BFP-Antipas SFO4 J Edward Alparaque, under investigation pa kung ano ang dahilan at saan nagsimula ang apoy.

Nasa higit isang oras ang firefight operation ng mga kawani dahil mabilis na tinupok ng apoy dahil sa nakaimbak na mga rubber cuplump.

Samantala, sa Kidapawan City naman nasunog ang bahay sa Barangay Perez, Kidapawan City bisperas ng bagong taon.

Walang naisalbang gamit ang pamilya at sinalubong ang bagong taon sa bahay ng kaanak.

Hindi pa ngayon batid ang dahilan ng sunog at nanawagan sila ng gamit para sa araw-araw na buhay.

North Cotabato, nakapagtala ng pitong kaso ng firecracker related injury sa pagsalubong ng taong 2024

Sa pagpasalubong ng taong 2024, pito ang nasugatan dahil sa pagpapaputok mula sa ibat-ibang lugar ng North Cotabato.

Batay sa firecracker related injury data ng Cotabato Police Provincial Office kahapon lamang, karamihan sa mga naputokan ay menor de edad at may senior citizens.

Sa ulat, mayroong tatlong kaso mula sa Makilala, tig Isa Naman galing sa Libungan, Tulunan, Mlang at Kidapawan City.

Base sa report, hindi naman naging maluba ang kalagayan ng mga naging biktima at agad namang nai-release pagkatapos mabigyang lunas.

Sa pangkalahatan, naging matiwasay ang pagsalubong ng mga mamamayan ng Cotabato sa taong 2024.

Walang untoward incidents, maliban sa mga naitalang disgrasya at pananaksak dahil umano sa personal grudge dahil lasing.

Daan-daang motorsiklo, na-impound dahil sa ibat-ibang paglabag sa bisperas at sa bagong taon sa ibat-ibang Lugar sa North Cotabato

Nagbagong taon na walang motorsiklo ang mga pasaway na motorista matapos maimpound ang kanilang motorsiklo sa simulataneous operation ng PNP sa ibat-ibang Lugar ng North Cotabato.

Sa Kidapawan City, nasa 24 na mga motorsiklong Bora-bora ang impounded na ilang oras pa lang matapos ang pagsalubong sa Bagong taon.

Nabatid na bagpalabas ng direktiba si City Mayor Jose Paolo Evangelista na mahigpit na babantayan ng otoridad ang mga motor na modified mufflers.

Sa Pikit naman, animnaput tatlong motorsiklo at siyam na tricycle ang na impound ng Pikit Municipal Police sa isinagawang Lambat Bitag sasakyan.

Ang nasabing motorsiklo ay may ibat-ibangpaglabag tulad ng expired na rehistro, naka open pipe at walang plaka.

Samantala, sa mismong bagong taon rin nahuli at na-impound ang limamput dalawang open pipe motorcycle.

Hindi lang mga taga Kabacan ang mga may-ari ng motor dahil mayroon rin sa kalapit na Lugar.

Samantala, ayon sa PNP paraan ito o hakbang na maiwasan ang anumang kriminalidad sa Lugar.

Dalawang motorcycle riders na sangkot sa drag racing at nakipaghabulan pa sa mga pulis, sugatan matapos madisgrasya ilang oras bago ang 2024 sa Kidapawan City

Trending ang video nitong bagong taon ng mga motorista dahil sa pagkasangkot sa disgrasya ng mga drag racers sa National Highway sa Kidapawan City.

Ang dalawang magka-angkas na sadyang hindi na pinangalangan sa report ay kapwa mga menor de edad, Bora-Bora ang ginamit motor at mabilis pa ang pagpapatakbo.

Sila ay nakipaghabulan sa mga pulis nang masita dahil sa kanilang paglabag at malinaw pang hindi nakasuot ng helmet.

Nakunan pa ng video ang tila pagpapasisiklaban ng mga modified pipe ng mga motorista habang abala ang PNP personnel sa pag-aasikaso sa mga nasugatan sa isa lang disgrasya sa kabilang lane.

Makikita rin sa video ang pagsemplang ng mga racers at kukunin pa sana ang natumbang motor pero mabilis na nakapagresponde ang pulis.

Nakaimpound na ang motorsiklo ng mga menor de edad at tiniyak na PNP na mabibigyang parusa ang mga pasikat at pasaway na mga motorista base sa direktiba ni Mayor Paolo Evangelista.

DALAWA na ang patay matapos pumanaw sa ospital ang isa sa apat na biktima ng pamamaril ng isang sundalo sa Matas, Poblacion, Magpet, North Cotabato, bisperas ng bagong taon.

Kinilala ang isa pang nasawi na si Jason Baclao na taga Barangay Imamaling ng nasabing bayan.

Si Baclao, ay nakunan ng dalawang bala sa likod ng katawan na idineklara ring patay kahalon matapos ang ilang araw na pakikipaglaban sa bahay pagamutan.

Binuburol na rin sa ngayon sa kanilang tahanan sa Barangay Bongolanon ang 18 years old coffee shop assistant na si Eljey Repolidon na dead on the spot.

Habang naoperahan na sa kamay ang vlogger na si Kuyaphong vlog o si Francis Paul Isogon at discharge na rin sa ospital ang isa oang alias Johnny na pinsan ni Torres.

Lahat sila ay nag-aantay ng kanilang order sa isang burger chain nang pagbabarilin ng suspek na si Sgt. Alin Anthony Buna Jimenez, 41 years old, may asawa, personnel ng 2 Coy, 10CMOBn, CMOR, ng 1002nd Camp Brigade, Philippine Army na matatagpuan sa nasabing lungsod at residente ng Patag, Cagayan De Oro City

Sa report mula sa Magpet MPS, nakumpiska sa suspect ang issued firearm nito na isang unit Glock 17 Gen. 4 na may 2 magazines at isang (1) unit ng Suzuki Scooter na walang plate number na posibleng ginamit nito kagabi sa krimen.

Sa impormasyong nakalap ng Radyo BIDA, una umanong sinita ang suspek ng di kilalang indibidwal, ilang minuto lang ay bumalik ang suspek at pinagbabaril ang mga tao sa lugar pero wala na sa lugar ang posibleng target nito.

Detinado na ang suspek sa custodial facility ng PNP habang inihahanda ang kasong isasampa laban dito.