NDBC BIDA BALITA (Jan. 29, 2024)

1 DATING opisyal ng ARMM, patay sa pamamaril sa Cotabato City

2 SOCIAL PENSION ng mga indigent senior citizen na tumaas ng 100 percent, nakatakdang ipamahagi ng DSWD 12

3 SOUTH COTABATO Governor Tamayo, may payo sa mga UNIFAST grantee na hindi pa nakatanggap ng cash grant

4 Ordinansa na nagbabawal sa pagsanla ng ATM cards ng mga 4Ps member hiniling sa mga LGU ng DSWD 12

5 Illegal structure na ipinatayo sa Mt. Matutum Protected Landscape ikinabahala ng DENR 12

6. PANGULONG MARCOS, pinare-resign ni Davao City mayor Sebastian Duterte

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local…

BINARIL at napatay kagabi ng di pa nakilalang mga suspect si Engr. Ramil Masukat na nagsilbi bilang director ng binuwag na humanitarian arm ng Bangsamoro region.

Ayon sa report ni Police Station 2 Commander Major Amil Andungan Jr si Masukat ay nagmamaneho ng kanyang kulay pulang Toyota Innova nang paputukan ng mga suspect na nakamotor sa Ramon Rabago Avenue, malapit sa Shell Gas Station.

Nagawa pa imaneho ng driver niya ang sasakyan hanggang sa gasoline station na nasa tapat ng police station No. 2.

Nagtamo ng maraming tama ng bala sa katawan si Masukat at siya ay binawian ng buhay habang ginagamot sa Cotabato Regional and Medical Center.

Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP sa motibo at kung sino ang may kagagawan nito.

Noong November 2022, si Masukat na noon ay Rajah Buayan Municipal Planning and Development Officer ay inambus din at nakaligtas.

Naganap ang pamamaril limang araw matapos mapatay sa harap ng citi mall ang isang kawani ng Bangsamoro Transition Authority.

Local…

SA PANAMAYAM NG DXMS Radyo Bida kay city police director Colonel Querubin Manalang Jr na may dalawang kasama si Masukat pero ang mga ito ay nakaligtas sa pamamaril.

Aniya, si Masukat ay nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan at posibleng siya talaga ang target ng mga suspect. Walong mga empty shell ng cal. 45 pistol ang na-recover sa crime scene.

Si Masukat ay self employed sa ngayon, dagdag ni Manalang.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP sa pangyayari.

Local…

NAMAHAGI ANG Ministry of social services and development ng higit P53 million na financial aid para sa medical needs ng mga mahihirap na taga Bangsamoro region.

Ayon kay MSSD Minister Raisa Jajurie, ito ay sa ilalim ng Bangsamoro Critical Assistance in Response to Emergency Situations (B-CARES) program.

Ang Mercury Drug ay nakatanggap ng P40 million na halaga ng pondo na gagamitin para sa mga indigent na mangangailangan ng gamot na maari nilang kunain sa naturang botika.

Nagbigay ang MSSD ng P10 million sa Cotabato Regional Medical Center para sa hospitalization ng mga mahihirap na Bangsamoro pati na kanilang medical support.

Meron ding pondo sa Glang eyecare clinic para sa mga indigent seniors na kailangan ang eyeglasses at pondo para sa tatlong orphanage.

LOCAL…

MAY SEA AMBULANCE na ang bayan ng Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte.

Ito ay kaloob ni Maguindanao del Norte Rep. Bai Dimple Mastura. Ang pondo para dito ay mula sa Transitional Development Impact Fund o TDIF noong siya ay miembro pa ng Bangsamoro Parliament.

Una rito, nakatanggap din ang local government of Parang ng Sea ambulance.

Ang sea ambulance ay maaring magamit sa pagdadala ng mga pasyente sa mga health stations mula sa mga liblib na lugar na mararating lang sa pamamagitan ng sasakyang pandagat.

LOCAL…

INAASAHANG MATATAHIMIK na ang isang barangay ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Sur na nitong mga nakalipas na lingo ay binulabog ng mga putukan.

Ito ay kasunod ng isang rido settlement.

LUMAGDA na sa kasunduan ang dalawang grupong sangkot sa bakbakan sa Brgy. Rebuken, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nitong mga nakalipas na linggo.

Pinangunahan ng LGU, PNP at Army, nangako ang grupo nina Kumander Ustadz Kaharudin ng MILF at grupo nina Brgy. Rebuken Chairwoman Wilma Soledad Utto na tatalima sila sa kanilang nilagdaang kasunduan at hindi na muling masasangkot pa sa anumang gulo.

Sinabi ni Sultan Kudarat PNP Chief Lt. Col Ismael Madin na kabilang sa napagkasunduan ang pagpapanatili ng katahimikan at pag-iwas sa mga hakbang na maaaring maging sanhi ng panibagong kaguluhan.

Hiniling din sa magkabilang panig ang kooperasyon ng bawat isa kabilang pagbabawal ng pagdadala ng armas at paglalagay ng private armed group.

Ang sinumang lalabag sa nasabing kasunduan ay mahaharap aniya sa kaukulang parusa.

January 19 nang unang pinaulanan ng bala ng MILF ang compound ni Chairwoman Utto at January 24 nang muling magbabakan ang dalawang mga grupo.

Dumalo sa peace dialogue and reconciliation si Sultan Kudarat Mayor Tocao Mastura, Maguindanao Norte PNP Director Col. Salman Sapal, 6th Mechanized Infantry Battalion Commander Lt. Col Gilbert Boado at iba pa.

Local…

Programa para sa kaligtasan sa panganganak at ang angkop na nutrisyon sa mga kababaihan, pinalalakas ng Ministry of Health

LAYON NITO ang pagpapalawak ng kaalaman upang mabigyan ng wastong impormasyon ang mga ina patungkol sa kanilang kaligtasan sa panganganak at ang angkop na nutrisyon na kanilang kailangan bago at pagkatapos manganak.

Ang Safe Motherhood Program ay bahagi ng Project Implementation Review ng Ministry of Health o MOH-BARMM.

Sinabi ni MOH Family Health Cluster Head Dr. Quraessa Mia Taki na maganda ang pakikipagtulungan upang magkaroon ng maayos na BARMM's Safe Motherhood Program.

Ibinahagi rin nito na handang tumulong ang Japan International Cooperation Agency o JICA para pondohan ang mga programa ng health workers sa BARMM.

Ayon sa MOH, dahil sa iba't ibang programa, nababawasan ang mga nasasawing ina dahil lamang sa panganganak at kakulangan ng sapat na nutrisyon.

Nagbahagi naman ng opinyon si DOH Central Office Representative Dr. Ann Ysabel Andres kung paano mapababa ang maternal mortality rate hindi lamang sa BARMM kundi sa buong bansa.

Ito aniya sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kaalaman at ipaliwanag sa tao ang kahalagahan ng tamang programa sa mga nanay.

Kamakailan, nagsagawa ang MOH ng pagpupulong sa Davao City upang talakayin ang Safe Motherhood Program na dinaluhan ng Provincial at City Health Workers at iba pa.

Ayon sa United Nations Population Fund o UNFPA, 14 percent sa mga buntis na babae ay hindi nabibigyan ng tamang check-ups at ibang medical care dahilan kung bakit nagkakaroon ng kumpilkasyon.

Local…

MARIJUANA plantation, natunton ng PRO-BAR sa Sulu habang drug suspek huli sa Cotabato City.

DALAWANG mga suspek ang nakatakdang sampahan ng kaso ng PNP sa Bangsamoro region matapos mahuli sa magkahiwalay na drug operation sa Cotabato City at Sulu.

Umaga nitong weekend, abot sa P27,000 na halaga ng shabu ang nakumpiska matapos mahuli ang makuha sa suspek sa buy bust operation sa Jose Lim Sr. Street, Cotabato City

Sa Sulu, isang suspek din ang nahuli na itinuturong nagmamay-ari ng Marijuana Plantation partikular sa Barangay East Kuntad, Siasi, Sulu.

Sa nasabing operasyon ay binunot ng PNP ang nasa 32 puno ng marijuana na nagkakahalaga ng P68,000.

Matatandaan na nito ring weekend ay tatlong mga high valued drug personality ang nahuli ng PRO-BAR sa Tugaya, Lanao del Sur at nakumpiska sa kanila ang shabu na nagkakahalaga ng mahigit P1 million.

Local…

Social pension ng mga indigent senior citizen, epektibo na Ang 100 percent increase na - sabi ng DSWD 12

Simula ngayong taon, mula sa 500 pesos per month na social pension, magiging 1000 pesos na matatanggap ng mga Lolo at Lola.

Ito ang magandang balita ni DSWD 12 senior citizen focal person Labinia Saraw.

Gagawin na rin anyang dalawang beses bawat taon ang disbursement na dati ay per quarter Ibig sabihin ang pension sa buwan ng Enero hanggang Hunyo ay ibibigay ng buo ngayon Marso na may kabuuan ng 6,000 pesos.

Ito ay upang makatipid sa pamasahe ang mga senior citizen. Nakikipagtulungan na rin sa ngayon ang DSWD sa Provincial Government at sa bawat MSWD sa pamamahagi ng social pension.

Local…

Nabundol sa nakaparadang isa pang motorsiklo ang 19 anyos na estudyante sa Barangay Lika, Mlang North Cotabato alas 10:00 ng gabi nitong sabado.

Ang biktimang si Jay-Ar Valenzuela Lavega ay unang nasita dahil sa tila superman na pagpapatakbo ng kanyang raider motorcycle sa National Highway.

Dahil dito, siya ay bumangga sa nakaparada lang na motorsiklo sa outer lane at dahil sa lakas ng impact tumilapon ang driver.

Napag-alaman din sa imbestigasyon ng PNP na lasing si Lavega nang masangkot sa aksidente.

Samantala, nilinaw naman ng otoridad na Mlang AOR walang iron man participants o taga bayan ang nasangkot sa aksidente.

Local…

Carnapped motorcycle at chop-chop na parte narekober sa isang bahay sa Kidapawan City; mga suspect na menor de edad at large pa

NADISKUBRE nalang sa isang bahay sa Barangay Katipunan, Kidapawan City ang Carnapped Motorcycle at ilang mga chop chop parts nito.

Sa impormasyon ni Police Executive Master Sargent Evelyn Nomen ng Highway Patrol Group North Cotabato, noong Oktobre pa sa nakaraang taon naitalang missing ang nasabing motorsiklo.

Natagpuan ito sa bahay mismo ng isa sa tatlong mga binatilyong wanted na ngayon sa batas na sinasabing mga responsable.

Dagdag pa ni Nomen, ang mga suspect sa pagnanakaw nitong motorcycle ay kasama sa grupo umano ng mga kabataang una ng nahuling tumangay rin ng motorsiklo sa Barangay Ilomavis.

Isasampa na rin ang kaukulang kaso sa mga binatilyo at mismong mga mga magulang nito ang tatayong witness.

Nasa kustodiya na ngayon ng Kidapawan City PNP ang mga narekober na motor parts at ang motorsiklo.

Local..

Sangguniang Panlungsod sa Kidapawan, hinikaya't ang mga biktima ng bullying na schoolmate ng dalawang menor na sangkot sa child pornography - magsumbong para maaskyunan

Maraming mga report na ang natanggap hinggil sa pambabastos at pambubully sa mga estudyante na enrolled sa pamantasan kung saan rin nag-aaral ang mga menor de edad na sangkot sa child pornography.

Kaya naman, hinihikaya't ni Councilor Roshiel Gantuangco na siyang may hawak ng committe on Women, Children, gender and family affairs sa Sangguniang Panlungsod ng Kidapawan.

Anya, tutulong sila na magsampa ng reklamo sa mga mapapatunayan sa ilalim ng anti-bastos law.

Ito kasi ay paraan na ng harassment na maaring magdulot ng trauma sa mga kabataan.

Ngayon, mas pinasimple na rin ang pagreport upang hindi matakot at magdadalawang isip na magsumbong ang mga biktima.

Local…

Ordinansa na nagbabawal sa pagsanla ng ATM cards ng mga 4Ps member hiniling sa mga LGU ng DSWD 12

Bumalangkas ng ordinansa na nagbabawal sa mga 4Ps beneficiary na magsanla ng kanilang ATM cards.

Ito ang hiling ng DSWD 12 sa mga local government unit sa rehiyon.

Sinabi ito ni DSWD 12 Social Marketing Unit Head Audrey Soliva.

Ayon kay Soliva kailangan kasi ng batas na mas maghihigpit pa ng pagbabawal sa pagsanla ng ATM cards ng mga benepisyaryo ng 4Ps.

Paliwanag ni Soliva kapag may lokal na ordinansa maaring panagutin hindi lang ang mga 4Ps member kungdi pati na ang pinagsanglaan ng kanilang ATM cards.

Ang region 12 ay may higit sa 600,000 4Ps beneficiary na nakinabang sa higit P14 billion na pinansyal na tulong ng pamahalaan.

Local…

Illegal structure na ipinatayo sa Mt. Matutum Protected Landscape ikinabahala ng DENR 12

Nakamonitor ng higit sa 40 mga illegal structures sa Mt. Matutum Protected Landscape o MMPL ang DENR 12.

Sa katunayan ayon kay DENR 12 Regional Executive Director Felix Alicer isa sa mga ito ay mayroon nang warrant of arrest habang nagpapatuloy pa ang case build up nila sa iba.

Paliwanag ni Alicer ang mga illegal structure kasi ay ipinatayo sa strict protection zone na hindi dapat tirhan o pakialaman.

Pero ayon kay Alicer hamon ngayon sa kanila ang hiling ng lokal na pamahalaan ng Tupi na i-convert sa multiple use zone ang area para mapayagan ang limited settlement.

Ito ayon pa kay Alicer ay kanyang ipare-review sa binuo nilang assessment team.

Ipinunto nito na ang re-classification ay hindi dahilan para maabswelto sa kaso ang mga nagpatayo ng mga iligal na istruktura sa MMPL.

Sinabi nito na iniutos na rin ng Tupi LGU ang voluntary demolition ng mga sturktura sa lugar na karamihan aniya ay rest house ng mga mayayaman.

Local…

Endocrinologist pinayuhan ang publiko na huwag balewalain ang mga sintomas ng sakit sa Thyroid ngayong Goiters Awareness Week

Magpa-check up para sa mas maagang detection ng Thyroid disease kung may sintomas nito tulad ng paninikip ng lalamunan, pagaralgal ng boses, ubo, hirap sa paglunok at paghinga.

Ito ang panawagan sa publiko ng endocrinologist at myembro ng National Thyroid Technical Working Group na si Dr. Nestor Eric Laplano.

Paliwanag pa nito ang lump o nodule sa lalamunan ay maaring sintomas ng mas malalang sakit tulad ng cancer.

Babala pa ni Laplano ang kawalan ng goiter ay hindi nangagahulan na walang sakit sa Thyroid ang isang tao.

Ayon kay Laplano, ang pasyente ay maaring may maliit na bukol sa kanyang Thyroid na sintomas ng hyperthyroidism at hypothyroidism.

Dagdag pa ni Laplano mas madaling magkaroon ng sakit sa Thyroid ang mga may diabetes at hindi maingat sa kanilang diet.

Kaya payo nito sa mga mamamayan kumain ng mga healthy foods.

Sinabi ito ni Laplano nang magsagawa ang kanilang team ng ThyroMobile Medical Mission sa Gensan bilang kabahagi ng pag-obserba ng “Goiter Awareness Week” kada huling lingo ng Enero.

Local…

Governor Tamayo may payo sa mga UNIFAST grantee na hindi pa nakatanggap ng cash grant

Dumulog sa Commission on Higher Education o CHED.

Ito ang payo ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa mga benepisyaryo ng UNIFAST na hindi pa natanggap ang bahagi ng kanilang cash grant.

Dagdag pa ni Tamayo pwede rin aniyang humiling ng tulong sa kanila ang mga UNIFAST grantee.

Sinabi ito ni Tamayo kasunod ng pagtakda ng January 27,2024 deadline ng CHED sa pag-release ng UNIFAST.

Paliwanag ni Tamayo na pinapadaan sa mga eskwelahan ang pamimigay ng cash grant para matiyak na may mapupunata sa kanila.

Pero ayon sa Gobernador hindi rin dapat binabalewala ang share dito ng mga estudyante.

Local…

Pagpapahalaga sa Philippine Folk Dances ituturo sa mga kabataan ng South Cotabato Culture and Arts Council

Pangungunahan ng Dance Sector ng South Cotabato Culture and Arts Council o SCCAC ang Folk Dance Workshop sa Polomolok Municipal Gym sa Pebrero 17 hanggang 18.

Layon nito na maisulong at maituro sa mga estudyante sa elementarya at high school ang pagpapahalaga sa Philippine Folk Dances.

Ito ay ayon kay Dance Sector President Helen Grace Guadalupe.

Ayon pa kay Guadalupe ang workshop ay bilang paghahanda rin 2nd Saot Tnalak Festival Folk Dance Competition sa Hulyo.

Dagdag pa nito magiging hamon din sa mga participant ang Group Dance Presentation bilang pagtatapos ng kanilang pagsasanay.

Ang nasabing aktibidad ayon pa kay Guadalupe ay bilang kabahagi rin ng National Months Art 2024 Celebration sa Pebrero na may temang “Ani ng Sining, Bayang Malikhain.”