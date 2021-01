NDBC BIDA BALITA (Jan. 30, 2021)

HEADLINES:

1. Money lending collector, binaril at sinilaban sa Arakan, North Cotabato.

2. INA NG batang natagpuang patay sa Ala River sa Isulan, sumisigaw ng hustisya

3. Zero death dahil sa Covid ang Region 12; pero may 44 na bagong kaso.

4. Christians at non-Moro stakeholders, sumusuporta sa panawagang i-extend ang transition period ng BARMM.

5. Mas mahigpit na security measures, ginagawa sa Kidapawan kasunod ng Tuluann bombing, tulong ng lahat hiling ng police.

6. Dalawang suspect sa Tulunan bombing, natukoy ng PNP, special investigation task group binuo

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

SAMPU lang sa mga police officer ng Pagalungan municipal police office ang nagpositibo sa Covid 19.

Ito ang nilinaw ni Municipal disaster officer Benjamin Alip sa panayam ng Radyo Bida.

Nilinaw niya na may 27 police officers ang naka-talaga sa Pagalungan at 10 ang nagpositibo sa Covid 19 matapos na mahawa ng isa nilang kasapi na taga Midsayap, North Cotabato.

May lagnat ito at nahawa ang mga kasamahan.

May iba pang kasapi ng police force ang isinailalim sa swab test at wala pang resulta na lumabas.

Sa ngayon, may bagong police na itinalaga sa bayan at naisagawa na rin ang disinfection sa police office.

-0-

Local………………..

SINSUPORTAHAN NG MGA NON-MORO settlers at religious leaders sa North Cotabato, Maguindanao at Cotabato ang panukalang palawigin ang transition period para sa Bangsamoro Region.

Mahigit 70 mga religious leaders ng settler communities ang dumalo sa stakeholders inter-faith dialogue at forum na inorganisa nina Bangsamoro Transition Authority (BTA) Members of Parliament Susan Anayatin at Narciso Yu Ekey.

Matapos ang talakayan at mga paglilinaw kung kailangan ba talagang i-extend ang transition period, nagpasa ng official statement ang grupo na sumusuporta para dito para sa ngalan ng kapayapaan sa Mindanao.

Sinabi ni MP Anayatin na nabuo ang official statement sa pamamagitan ng demokratikong pagkonsulta sa mga non-Moro stakeholders ng BARMM.

-0-

Local………………..

KINASUHAN NA NG PNP ang dalawa kataong suspect sa pagtutulak ng illegal na droga at pagpatay kay dating Jolo police chief Lt. Col. Walter Annayo.

Kinilala ng BARMM PNP ang mga suspect sa pagpatay sa dating police chief ng Jolo na sina Rasul Nahang Radja at Nara Kagatan Asula.

Sila ay kinasuahan ng Criminal Investigation and Detection Group-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa tanggapan ni Maguindanao provincial prosecutor Rohaira Lao.

Si Annayo ay hepe ng Jolo PNP nang ang kanyang mga tauhan sa Jolo ay nasangkot sa pagpatay sa apat na intelligence officer noong June 2020.

Inilipat siya sa Parang at nabaril noong Nov. 21 sa national highway Sultan Mastura, Maguindanao.

-0-

Local………………..

Ang Cotabato City ay nasa No. 20 spot ng search for 2020 Most Competitive Cities and municipalities in the Philippines.

Ayon kay Coabato City Maytor Cynthia Guiani-Sayadi, ang lungsod ay ika-20 mula sa 112 cities sa buong bansa na nagpakita ng magandang performance sa local government kahit may pandemic.

Ang Cotabato City din ang natatanging lungsod sa Region 12 na nakapasok sa national level at nakakuha ng over-all score na 34 sa Economic Dynamism, 15 sa Government Efficiency, 21 sa Infrastructure at 24 sa Resiliency.

Agn pagkilala o plaque of recognition ay tinanggap ni Atty. Jarissa Guiani, na kinatawan ni Mayor Sayadi mula kay DTI-12 Director Jude Constantine Jaugan.

-0-

Local………………..

NAGHAKOT NAMAN NG PARANGAL ang North Cotabato sa nationwide competitiveness index ng mga bayan at lungsod mula sa Dept of Trade and Industry.

Nasa ika-labing dalawang pwesto ng lalawigan na Most Competitive Province mula sa 76 provinces nationwide.

Sinabi ni DTI-12 Regional Director Jude Constantine Jaugan na sa kabila ng pandemya ay nagpatuloy ang serbisyong pambayan ng North Cotabato. Si North Cotabato Gov. Catamco mismo ang tumanggap ng parangal.

Dumalo rin sa awarding rites na ginanap sa Koroandal City ang mga town mayor ng North Cotabato na ang LGU ay awardee din.

Kabilang sa Most Competitive Municipality category (1st and 2nd Class Category) ay ang Midsayap, Kabacan, M’lang, Pikit, Makilala, Pigcawayan, Carmen, Magpet, President Roxas, Libungan, Alamada, Arakan, Tulunan at Banisilan.

SA 3rd and 4th Class Category ay napili ang Aleosan habang ang Kidapawan City ay No. 26th sa most competitive component city category.

-0-

Local………………..

MANANATILI SA GENERAL COMMUNITY quarantine and Metro Manila, Cordillera Region, Batangas, Tacloban City, Davao City, Davao del Norte, Lanao del Sur at Iligan City.

Ito ay para sa buong buwan ng Pebrero.

Ano nga ba ang ibig sabihin kapag ang isang lugar ay isinailalim sa GCW.

Ayon sa inter-agency task force on emerging and infectious diseases, mahigpit na ipatutupad ang minimum public health standards sa lahat ng pagkakataon sa ilalim ng GCQ.

Limitado rin ang galaw ng mga tao maliban sa pagbili at transport ng pagkain habang bawal lumabas ng bahay ang mga nagkakaedad ng 21 pababa at lampas 60 taong gulang.

Pwede ang biyahe ng mga bus at jeep o pampublikong sasakyan bastat mananatili ang one meter apart distance ng mga pasahero.

Sa ilalim ng GCQ, bawal na bawal ang mass gathering tulad ng sa simbahan, sports events, parade ng mga tao at kung kailangan gawin ang mass gathering ay 10 tao lang ang pwede sa iisang venue.

Kung may kasal sa GCQ areas, 10 katao lang ang pwede sa simbahan.

Ganon din sa binyag at iba pang pagtitipon sa simbahan.

50 percent lang sa sitting capacity ng bus pwedeng punan.

Full operation ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno

-0-

Local………………..

Ina ng batang natagpuang patay sa Ala River sa Isulan, Sultan Kudarat nagsusumamo ng hustisya

Hangad ng isang ina sa Isulan, Sultan Kudarat na mabigyan ng hustisya ng kanyang anak.

Kaya panawagan nito sa walang awang pumatay sa anim na taong gulang na anak sana ay sumuko na ito sa mga otoridad.

Ayon kay alias “Elena” sana makonsensya rin ang salarin sa ginawa nito sa kanyang anak at panagutan ang ginawang krimen.

Ipinahayag din nito sa Radyo Bida na bago nakita napanaginipan pa nito ang kanyang anak na tila humihiling ng tulong.

Matatandaan na ang biktima ay nakita na lamang na wala nang buhay sa Ala River sa Isulan, matapos ang magdamag na paghahanap noong January 28.

Nawala ito matapos dumalo sa birthday party ng kanyang pisan sa Barangay Kulambong noong January 27 ng gabi.

Ayon pa kay Elena hindi nito matanggap ang sinapit ng kanyang anak na labis nitong iningatan dahil pre-mature nya itong iniluwal.

Voice Clip….ang ina ng batang biktima na si alias Elena.

-0-

Local………………..

Monitoring sa illegal treasure hunting activity pinaigiting ng Gensan LGU matapos masawi ang isang illegal treasure hunter sa lungsod.

Nakikipag ugnayan ngayon ang lokal na pamahalaan ng General Santos City sa kanilang mga barangay bilang pagpapaigting ng monitoring sa posibleng illegal treasure hunting.

Ayon kay Gensan City Environment and Natural Resources Officer Allan Marcilla, kasunod ito ng pagkakadiskubre nila ng treasure hunting activity sa barangay Labay sa noong Martes.

Natuklasan ang illegal tunnel sa lugar matapos masawi sa loob mismo nito ang magsasakang si Jovani Dizon 38 years old na nahulugan ng bato.

Inamin din umano ng misis ni Dizon na ang kanyang mister kasama ang apat na iba pang hindi nito pinangalanan ay may isang buwan nang naghuhukay ng tunnel para maghanap ng mga ginto.

Ayon kay Marcilla nalaman na lamang nila ang illegal treasure hunting activity matapos maireport sa kanilang tanggapan.

Dinagdag din nito na ipinatigil na rin noon ng lokal na pamahalaan ang illegal treasure hunting sa karatig na barangay Conel.

Binigyan diin ni Marcilla na papayagan lamang ang treasure hunting kung ito ay mayroong permismo mula sa National Museum.

Pero bawal pa rin ito ayon kay Marcilla sa mga lugar na peligroso sa landslide.

Kailagan din ng mga treasure hunter ayon kay Marcilla na kumuha ng permit mula sa Mines ang Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resoures.

Tiniyak ni Marcilla na handa ang lokal na pamahalaan ng Gensan na kasuhan ang mga mahuhuli nilang illegal treasure hunters.



-0-

Local………………..

Programa kontra kahirapan pinalawak pa ng pamahalaang panlalawigan sa 90 barangay sa South Cotabato

Makikinabang sa mas pinaigting pa na programa kontra kahirapan ng provincial government ang siyamnapung mga barangay sa South Cotabato.

Ayon kay Community-based anti-poverty program Focal Person Chris Fuentes, pinaghahandaan na nila ngayon ang pagbibigay ng kaukulang tulong sa mga natukoy na pinakamahihirap na barangay sa siyam na mga bayan ng lalawigan.

Ang mga ito ay ang libreng medical at education services, public safety at livelihood projects.

Katuwang nila sa pagsasagawa nito ayon kay Fuentes ang iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor.

Ipatutupad ang programa sa labinwalong mga barangay ng Banga, tig labinisa sa Lake Sebu at Tboli, tig sasampu sa Tantangan at Tampakan, siyam sa Norala, pito sa Polomolok, anim sa Surallah, lima sa Sto. Nino at tatlo sa Koronadal City.

Ayon kay Fuentes target ng programa na gawing self- sustaining ang mga mahihirapan na barangay para maibsan ang kahirapan.

Sinabi ni Fuentes na ang convergence program ay parang suporta na rin sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict .



-0-

Local………………..

Binata na nanghuli ng palaka, patay matapos mahulog sa ilog sa T’boli, South Cotabato

Binawian ng buhay ang isang binata, matapos mahulog sa ilog at malunod habang nanghuhuli ng palaka sa Sitio Emluk, Brgy. Lambuling, Tboli, South Cotabato.

Kinilala ng Tboli PNP na pinamumunuan ni Police Major Irish Hezron Parangan ang biktima na si Jeron Diagan Ungkal, 20 years old, at residente ng nasabing barangay.

Ayon sa T’boli Municipal Police Station, nangyari ang insidente sa lugar mismo ng biktima kung saan nanghuli siya ng palangka kasama ang kaibigan nang madulas at nahulog umano sa ilog na may lalim na labindalawang talampakan .

Agad namang nagsagawa ng search operation ang Barangay Rescue Team at Tboli PNP pero nakita lang ang biktima pagkatapos ng isang araw .

Isinailalim naman sa post mortem examination ang bangkay ng biktima upang malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay nito.



-0-

Local………………..

Mahigit 300 mahihirap na mamamayan sa South Cotabato at Sultan Kudarat na apektado ng COVID-19 pandemic nabigyan ng ayuda ng DSWD 12.

Nakinabang sa pagpapatuloy muli ng pamimigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 ang mahigit tatlong daang mga mamamayan sa siyam na mga bayan ng South Cotabato at apatnapu mula naman sa karatig bayan ng Lutayan, Sultan Kudarat.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo ang mga ito ay labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic.

Sinabi ni Espejo na bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig three thousand pesos at family food box.

Isinagawa ng DSWD ang pamimigay ng tulong sa South Cotabato Gym sa Koronadal City.

Ayon kay Espejo naging posible ito sa tulong nina Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bong Go.

Sinabi naman ng 53 years old na taga Tampakan, South Cotabato na si Marissa Alcanzado na gagamitin nito ang natanggap na cash assistance na pandagdag puhununan sa maliit na grocery store na nagbibigay sa kanila ng extra income buhat pa noong nakaraang taon.



-0-

Local………………..

Walang naitalang nasawi sa region 12 kahapon, pero mas mataas naman ang naitalang coronavirus infections kaysa mga gumaling ayon sa Department of Health

Kahapon, iniulat ng DOH-12 ang karagdagang 44 na panibagong kaso kung kayat pumalo na sa 4,578 ang total COVID infection sa rehiyon.

General Santos City parin ang may pinakamaraming bagong kaso na umabot sa 19, North Cotabato 12, Sultan Kudarat 11 at SOuth Cotabato dalawa.

Ayon pa sa DOH, 39 naman ang gumaling pa sa COVID-19.



Dahil dito, umakyat na sa 3,919 ang total recoveries ng COVID-19 sa SOCCSKSARGEN region.

16 sa mga gumaling na pasyente ay taga General Santos City, 14 South Cotabato, 5 Sultan Kudarat at 4 North Cotabato.

Tumaas naman ng hanggang 495 ang aktibong kaso.



-0-

Local………………..

NAARESTO NG MGA TAUHAN NG 7th Infantry Tapat Battalion at ng Isulan PNP ang isang murder suspect sa ikinasang joint law enforcement operation sa Isulan.

Kinilala ang suspect na si Bajoyo Colas alias Toto, 41 toang gulang at taga Columbio, Sultan Kudarat.

Siya ay nadakip sa bisa ng isang search warrant sa Isulan public terminal sa Barangay Kalawag 2.

Si Colas ay kabilaang sa top 12 most wanted persons ng Lebak, Sultan Kudarat. Pinapurihan naman ni 6th Infantry Division chief Maj. Gen. Juvymax U yang accomplishment na ito ng Army at ng Isulan PNP.

-0-

Local………………..

Sa pagtatapos ng 2021, ang population ng buong Region 12 ay aabot na sa limang milyon katao.

Sa estimate ng Population Commission 12, ang magiging population ng Soccsargen region ay papalo sa 5,025,502.

Batay ito sa geometric-method projections gamit ang 2015 population census by the Philippine Statistics Authority (PSA).

Abot sa 487,924 ang inaasahang madagdag sa population ng Region 12 pagsapit ng December 31, 2021.

Sa ngayon, ang population ng rehiyon ay abot sa 4.54 million.

Sinabi ni POpCom 12 Regionaal Directgor Edwin Quijano na South Cotabato ang may mataas na projected population 1,682,269 pagsapit ng Dec. 31.

Sumusunod ang North Cotabato na ang population ay magiging 1,568,859 ngayong taon.

Ang Cotabato City na ngayon ay bahagi na ng BARMM kung PopCom ang pag-uusapan, ay magkakaroon projected population na 312,322 pagkatapos ng 2021.

-0-

TIMRA

TIMRA SA DAVAO CITY, nagbabala sa publiko si Mayor Sara Duterte laban sa mga taong naggso-solicit daw para sa kanyang presidential bid sa 2022. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Sara na wala siyang binigyan ng pahintulot para mag-solicit at kung meron mang gumagawa nito ay maaring i-report sa pinakamalapit na police station. Iginiit niya na wala siyang planong kumandidato sa pagkapangulo ng bansa bagaman at No. 1 siya sa mga survey ng presidentiables.

-0-

SA DAVAO CITY, nagpahayag ng pagsuporta ang Mindanao Development Authority sa panukalang magbibigay protection sa mga centuries-old trees sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Emmanuel Piñol na suportado niya ang proposed "Heritage Tree Act" n naglalayong protecthan ang mga centuries old na mga puno sa bansa. Kalimitan ang mga punong ito ay pinuputol sa ginagawang road widening project. Sayang naman sabi ng MinDA.

-0-

SA DIPOLOG CITY, HULI NG PNP ang tatlong most wanted persons dahil sa pagtutulak ng shabu sa Barangay Biasong, Dipolog City. Kinilala ng PNP ang mga nadakip na sina Philip Carlo Franco Chua, 36; Arsid Ahalul, 31; and Mudar Abdusalim, 45 na nakunan ng P40 libong halaga ng shabu.

-0-

SA CAGAYAN DE ORO CITY, inalok ng Dept of Education ang mga paaralan sa lungsod bilang venue o lugar kung saan maaring gawin ang massa vaccination laban saCovid kapoag dumatin na ang bakuna sa susunod na buwan. Puno na ang mga ospital, paaralan ang pwedeng lugara para sa malawakang bakunahan, ayon city government.

-0-

Local………………..

Nasa two digits pa rin ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 infections sa North Cotabato batay sa report ng DOH kagabi sa loob lamang ng 24 oras.

Batay sa tracker, labindalawa ang bagong kaso ng sakit habang mayroong apat naman na nakarekober.

Lima ang mula sa bayan ng Pikit, tatlo sa Makilala, President Roxas dalawa at tig iisa naman sa Kidaawan City at isa din sa Midsayap.

Nakuha nito ang virus sa pamamagitan ng pagpunta sa social gathering, work- related gathering at labas sa probinsya ng North Cotabato.

Ang workplace cluster na mula sa Pikit ay nagtatrabaho sa Maguindanao Province.

Samantala, goodnews din dahil sa may apat na gumaling sa sakit kahapon mula sa Kidapawan City dalawa tig iisa sa Mlang at Tulunan.

-0-

Local………………..

-0-

Local………………..

Sa loob ng halos anim na taon, balde baldeng luha na ang naibuhos ng mag-asawang Michael at Jem Baluyot dahil sa kanilang sakrpisyo para sa kanilang anak na may sakit na Beta Thallasemia.

Ang Beta Thalassemia ay isang kondisyon o sakit sa dugo na nagpapababa ng hemoglobin na halos anim na taon ng nilalabanan ng pasyente si Angel Mae Baluyot ng Barangay Katipunan, Mlang, North Cotabato.

Ayon sa kanyang ama na si Michael, siyam na buwan pa lamang daw si Angel nang madiagnose ng naturang sakit at buwan-buwan inaabonohan ng dugo upang madugtungan pa ang kanyang buhay.

Bilang birthday gift sa kanya ng kanyang mga magulang kahapon, Nakipag-ugnayan sila sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Mlang upang magsagawa ng blood letting activity sa covered ng naturang Barangay na tinawag na “Dugo Mong Alay, Dugtong sa aking Buhay”

Narito ang pahayag ng kanyang ama.

-0-

Local………………..

Kalunos-lunos ang sinapit ng isang kolektor ng ASA na residente ng Tagum City matapos na sinilaban ng hindi kilalang mga suspek sa bayan ng Arakan, Cotabato hapon nitong huwebes.

Ayon sa ulat ng Arakan PNP, nakilala ang biktima na si Jeric Uyanguren- Ferolino, 22 anyos na nakatira sa Tagum City at nakadestino lamang sa North Cotabato.

Nangyari ang insidente sa Sitio Kiatoa, Barangay Lanao Kuran, Arakan, dakong alas 3:00 ng hapon.

Nasa lugar ang biktima upang maningil sana pero ito ang kanyang sinapit sa kamay ng mga hindi pa rin matukoy na mga suspek.

Sabay na sinilaban ang motorsiklo at ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan.

Halos hindi naman matanggapan ng mga pamilya, kakilala at ng girlfriend ni Jeric ang kanyang sinapit.

Hustisya hiling nila at agarang pagka aresto ng mga responsable sa krimen.



-0-

Local………………..

Mas hihigpitan pa ngayon ng mga tauhan ng Kidapawan City PNP ang pagbabantay sa seguridad papasok at palabas ng lungsod matapos ang naitalang pagpapasabog sa Tulunan, North Cotabato nitong miyerkules.

Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt Col Rammel Hojilla.

Anya mas palalakasin pa ng mga otoridad ang police visibility at random checkpoint operation lalo na sa mga matataong lugar upang matiyak na ligtas ang lungsod sa ano mang banta ng terosismo.

Matapos din maiulat ang overland terminal bomb threat, mas naghigpit pa ang PNP personnel at iba pang force multipliers sa lahat ng mga pumapasok sa terminal at pinabubuksan ang kanilang mga dala.

Si Kidapawan City PNP Chief Police Lt Col Rammel Hojilla.

Kaugnay nito, nanawagan ang police official na maging vigilante at mapagmatyag sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan ang kahalintulad na insidente.

Panawagan din nito na kung may makikitang kahina-hinalang bagay o tao ay agad na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station sa kanilang lugar para sa agarang aksyon.



-0-

Local………………..

Kinumpirma ni Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat na Al Khobar group ang nasa likod ng nangyaring pagsabog sa Brgy Sibsib, Tulunan, Cotabato nitong Miyerkules na ikinasawi ng isa katao at ikinasugat ng anim na iba pa.

Ayon kay Napat, ang dalawang persons of interest na miyembro ng nasabing local terrorist group ay patuloy ngayong tinutugis ng PNP.

Ito’y matapos na mabuo ang Special Investigation Task Group o SITG Sibsib na kinabibilangan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Provincial Intelligence Branch, Cotabato Police Provincial Office o CPPO at ng Tulunan PNP.

Sinabi ni Napat na nakunan na rin ng affidavit ang anim na mga biktima na sugatan sa pagsabog at iba pang mga witnesses na malapit sa lugar nang mangyari ang insidente.

Una nang nabatid na extortion ang motibo sa nangyaring pagsabog ayon na rin sa ulat ng pulisya.

Ang Al Khobar ay grupo ng mga extortionist na pinaniniwalaang nakabase sa marshland area ng Maguindanao na siyang responsable sa mga nangyayaring pamomomba sa Central Mindanao simula 2006.

Samantala, mas naghigpit pa sa kanilang isinasagawang highway inspection ang mga pulis lalo na sa mga entry at exit point ng bayan upang maiwasang mangyari ang kahalintulad na insidente.

-0-