NDBC BIDA BALITA (July 18, 2023)

Ginaganap na ngayon sa mga pangunahing kalye ng Koronadal ang Street Dancing Competition.

Ito ay isa sa mga highlight sa 24th Tnalak Festival at 57th Founding Anniversary ng South Cotabato ngayong araw.

Ayon kay Street Dancing Committee Chairperson Sonia Bautista ang nasabing kumpetisyon ay may walong mga contingent.

Dalawa sa mga ito ay entry sa Medal Be’Lan na nagpapakita ng kultura ng mga indigenous people, tatlo sa Kadsagayan Alalan na nagpapakita naman ng Muslim Cultre.

Habang ibinibida naman ng apat na mga contingent ang Christian culture sa Kasadyahan sa Kapatagan.

Ang mga contingent ay magkakaroon naman ng final showdown sa South Cotabato sports complex kung saan gaganapin ang Anniversary Progam.

Dadaluhan naman ito bilang panauhing pandangal ni Senator Imee Marcos.

Para mabigyan ang mga mamamayan ng pagkakataon na makisaya sa selebrasyoon idineklara ng Malakanyang ang Special Nonworking Holiday sa South Cotabato ngayong araw.

Ibig sabihin nito walang pasok sa lahat ng mga pribado at pampublikong mga opisina ngayon sa buong lalawigan.

Dalawang pulis na nagbantay ng seguridad sa Tnalak Festival ng South Cotabato sugatan sa vehicular crash sa Polomolok

Pabalik na sana sa kanilang istasyon mula sa pagbabantay ng seguridad sa Tnalak Festival sa Koronadal ang dalawang mga pulis nang masangkot sa vehicular crash sa Crossing Palkan, Polomolok, South Cotabato dakong alas tres ng madaling araw kahapon.

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Lt. Col. Johnny Rick Medel ang mga biktima na sina Master Sergeant Lobert Gadiana, 30 anyos taga Kalamansig, Sultan Kudarat at angkas nitong si Patrolman Darwin Simpay.

Lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na nakabangaan ng motor na sinakyan ng mga biktimang ang isa pang motor.

Ito ay habang nag-righ turn sa highway para sana bumalik sa PNP Sub-station sa Barangay Aflek bayan ng Tboli kung saan sila nakatalaga.

Sugatan din sa insidente ang driver ng motor na nakabanggaan ng dalawang pulis na si Asnor Mamindiala, 30 anyos ng New Passi, Tacurong at angkas nitong Judelyn Kayang, 27 anyos ng Barangay Magsaysay, Polomolok.

Nabatid na ang dalawang mga motor ay parehong papuntang Polomolok mula Koronadal nang maganap ang vehicular crash.

Ang mga sugatang biktima na parehong mga naka-helmet ay dinala sa Polomolok Punicipal Hospital.

Security guard na may iligal na armas inaresto ng PNP sa Gensan

Kulong ang isang security guard na nakumpiskahan ng iligal na armas ng mga pulis sa General Santos City.

Kinilala ni Gensan PNP Station 4 Commander Captain Danny Balofiños ang suspek na si alyas “Gaudioso, 53 anyos, taga Barangay Mabuhay sa nasabing lungsod.

Ayon kay Balofiños ang nasabing security guard ay naaresto sa PNP checkpoint sa nasabing lugar.

Ito ay matapos mabigong makapagkita ng kaukulang mga dokumento sa dala nitong 45 pistol nang kanilang harangin.

Nakumpiska din ng mga pulis kay alias “Gaudioso” ang 21 mga bala ng nasabing baril.

Ang inarestong gwardiya ay kakasuhan ng mga pulis ng Illegal Possession of Firearms and Ammunition.

Ang paghuli kay alias “Gaudioso” ay resulta ng pinahigpit na patrol at checkpoint operations ng PNP na ipinagutos ni PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg.

Tagumpay ng mga delegado ng rehiyon sa 2023 NSPC inaasahan ng DepEd 12

Iuwi ang panalo.

Ito ang hamon ni DepEd 12 Regional Director Carlito Rocafort sa mga delegado ng rehiyon sa limang araw na National Schools Press Conference o NSPC na nagsimula sa Cagayan de Oro City kahapon.

Paalala pa ni Rocafort sa mga campus journalist at coach ng rehiyon, dapat ipakita ng mga ito ang kanilang best talent at character.

Ipinunto din Rocafort na mahalaga magpakita ang mga participant ng fairness, respeto at disiplina at dalhin pauwi ang mga natutunan sa NSPC.

Ayon kay Rocafort isa sa mga top performer sa NSPC ang region 12.

Kaya ayon pa sa nasabing DepEd Official kampante siyang malalagpasan ng SOCCKSARGEN ang kanilang tagumpay noon mga nakaraang taon.

Ang 165 delegation ng region 12 sa 2023 NSPC ay kinabibilangan ng mga DepEd Officials, school paper advisers, at Campus Journalist na dumating sa Cagayan de Oro City noong Linggo.

Traffic office head ng Koronadal iginiit na para sa lahat ang “No helmet, No Travel policy”; PNP official may paliwang sa hindi pagsusuot ng helmet ng nalitratuhang pulis

Walang exempted sa “No helmet, No Travel” policy na mahigpit ngayong ipinatutupad sa Koronadal.

Binigyan diin ito ni Koronadal City Traffic Management Office o CTMO Chief Joy Placer.

Kasunod ito ng pag-viral online sa pulis na nalitratuhan na walang helmet habang nakahinto sa tabi ng pedestrian lane.

Ayon pa kay Placer may pananagutan ang nasabing police at dapat itong pagpaliwanagin sa ginawa at ipatawag ng kanyang mga superior.

Binigyan diin naman ni South Cotabato PNP Provincial Director Col. Cedrick Earl Tamayo na humingi ng exemption sa local government sa pagamit ng helmet ang PNP.

Pero ayon kay Tamayo ito ay sa unang araw lang ng Tnalak Festival at founding anniversary ng lalawigan kung kelan lumabas ang litrato ng pulis na walang helmet.

BFP-Kidapawan kasama ang DOE sa mahigpit na monitoring at pag-regulate ng mga tindahang nagbebenta ng LPG pero walang license to operate.

NAKIKIPAGTULUNGAN ang Bureau of Fire Protection-Kidapawan sa Department of Energy sa monitoring at regulation ng mga nagtitinda ng liquefied petroleum gas o LPG nang wala pang License to Operate o LTO at permit.

Sinabi ni city fire marshall Senior Inspector Marleap Nabor sa DXND Radyo Bida na nabigyan na ng sapat na panahon ang mga dealers at sellers ng LPG upang kumpletuhin ang requirements. Pero di ito nagawa.

Dahil diyan, boluntaryong nagsara ang ilang LPG dealers sa lungsod at lalawigan simula noong July 7 matapos na hindi na pinalawig pa ang deadline ng pagsusumete ng documentary requirements.

Sakaling kailangan ng mga negosyante ang tulong ng BFP, sinabi ni Nabor na handa silang tumulong.

Hanggang ngayon ay wala pang naaresto o lumabag sa batas hinggil sa pagtitinda ng LPG.

Simultaneous nationwide launching ng KADIWA ng Pangulo, dinaluhan ng mga magsasaka, agri-preneurs at mga consumer sa North Cotabato

PORMAL nang inilunsad kahapon sa North Cotabato ang Katuwang sa Diwa at Gawa para sa Masaganang Ani at Mataas na Kita (KADIWA) ng Pangulo 2023 sa Provincial Covered Court, Barangay Amas, Kidapawan.

Ayon kay Agriculturist at Provincial Rural Improvement Club (RIC)Coordinator Norberta "Bing" Tahum, nasa 25 mga agricultural entrepreneurs at magsasaka mula sa iba't-ibang bayan at lungsod ang nag display ng kanilang mga produkto.

Isa na dito ang murang bigas na unang ipinangako ng administrasyong Marcos Jr. na nasa P25 ang kada kilo.

Layon ng programa na maibenta sa mas mataas na presyo ang produktong agrikultura ng magsasaka na hindi na dumadaan sa mga intermidiaries o tagapamagitan.

Layon din nito na makabili ng murang agri-supply ang mga ordinaryong consumer.

Pinanguluhan ng Provincial goverment ang aktibidad sa pangunguna ni Governor Emmylou Talino-Mendoza at ibat ibang stakeholders.

Balak ng pamahalaan na dalhin hanggang sa mga bayan ang KADIWA ng Pangulo 2023 upang makinabang din ang mamayan sa malalayong lugar.

ALEGASYON na wala nang pondo ang barangay, opisyal at kawani wala nang sahod, hindi totoo, ayon sa barangay kapitan sa Kidapawan

PAMUMULITIKA ang nakikitang dahilan ni Balindog Chairman Angelo "yoyoy" Saniel sa mga lumalabas na isyu na wala ng pondo ang kanilang Barangay at hindi na sumusuweldo ang kanilang kawani.

Ilan aniya sa rason kung may ilang opisyal at empleyado silang halos wala ng matanggap na sweldo dahil sila ay may mga personal loan.

Pinabulaanan din niyang hindi taga Balindog ang mga itinalagang Secretary at Treasurer ng barangay. Paninira din ang isyu ng paggamit ng barangay vehicle.

Lahat ito ay paninira lang, ayon kay Saniel.

Hiling ni kapitan sa nasasakupan, huwag paniwalaan ang mga alegasyon dahil masyado pa aniyang maaga pata magsiraan para sa parating na eleksyon.

Sana, magtulungan na lang ang mga taga Balindog sa halip na magsiraan.

Cotabato City LGU, mag-aalok ng libreng sakay sa mga air-traveller patungong Davao at Gensan Airport habang hindi pa nabubuksan ang Awang airport.

ISANG BUWAN PA BAGO ang nakatakdang pagbubukas na muli ng Awang Airport o mas kilala bilang Cotabato Airport dahil sa ginagawang rehabilitation and repair sa runway.

AT upang makatulong na mapagaan ang hirap ng mga bibiyahe patungong Maynila o iba pang panig ng bansa, mag=aalok ang Cotabato City government ng libreng sakay patungong Davao o GenSan airports.

Inaayos nalang ngayon ng Cotabato City LGU ang plano para sa handog na libreng sakay sa mga mamamayan ng lungsod papuntang Davao at Gensan Airport.

Ayon kay City mayor Bruce Matabalo, malaki ang epekto sa ekonomiya ng lungsod at local at regional government offices ang pagsasara ng airport.

Alas 8 ng umaga ang alis ng bus mula Cotabato City patungong Davao at babalik kinabukasan. Ganito din ang schedule patungong GenSan airport.

Plane ticket lang ang ipakita para makasabay sa bus. Ito ay para lang sa mga taga Cotabato City, ayon kay Matabalao.

Umaasa ang alkalde na sa lalong madaling panahon ay matatapos na ang airport para maibsan ang hirap ng mga byahero maging ng mga turista.

UPANG MAPALAKAS ang mga komunidad sa Bagsamoro at ipakita ang kanilang tunay na pagkatao, nagpanukala ang isang miembro ng BARMM parliament na kilalanin at i-promote ang mga produkto at serbisyo ng rehiyon di lang sa bansa kundi maging sa ibayong dagat.

Ang panukala ay ini=adka ni MP Amilbahar Mawallil.

Aniya mahalaga na gamitin ang mayamang kultura ng Bangsamoro upang makatulong sa paglago ng ekonomiya, cultural exchange at itaas ang antas ng pagkilala hindi lang sa bansa kundi maging sa abroad.

Ang BTA Bill No. 199 o ang proposed Bangsamoro Brand Promotion and Internalization Act of 2023 ay nasa unang pagbasa na sa parlyamento.

NAGDIWANG ang Notre Dame University matapos makamit ang ika siyam na pwesto at makasama sa top performing schools sa buong bansa sa katatapos na Philippine Nurses Licensure Examination o PNLE.

Sinimulan ang selebrasyon ng maituturing na milestone ng unibersidad sa pamamagitan ng pagmamartsa ng mga bagong registered nurses.

Nakamit ng NDU ang passing rate na 96.64 percent makaraang 115 sa mga kumuha ng board exam ang pumasa.

Nakiisa naman ang Cotabato City LGU at natuwa sa karangalang dulot ng NDU sa syudad.

Ayon kay City Tourism Officer Ainee Arumpac na kinatawan ni Mayor Bruce Cruz Matabalao sa seremonya, ang nakamit na ito ng NDU ay malaking patunay ng angking kakayahan ng mga Cotabateno.

Samantala, ang Notre Dame of Jolo College ay merong 100 na mga bagong mga registered nurses at ang passing rate nito sa katatapos na board exam ay 78.13 percent.

KUNTENTO AT nagagalak ang pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamumuno ni P. Ferdinand BongBong Marcos sa bansa sa loob ng higit isang taon at ang suprota nito sa Mindanao peace process.

Sinabi ito ni BARMM Bureau of Information director Andrew Alonto.

Aniya kasabay ng nalalapit na SONA ni P. Marcos, inasahang uulitin at muling bibigyang diin ng pangulo ang suporta nito sa BARMM at sa Mindanao peace process.

Sinabi niya na sa kabila ng political issues na binabato sa pangulo at sa pamunuan ng BARMM, ipinakita ni P. Marcos ang puso nito para sa Bangsamoro nang siya ay dumalaw sa rehiyon, nagtalaga ng mga bagong member of parliament at pagbisita matapos ang pananalasa ng bagyong Paeng.

NIYANIG ng Magnitude 5.4 na lindol ang Soccsksargen region kagabi.

Naitala ng Phivolcs ang pagyanig alas 11:35 ng gabi at natukoy ang epicenter may 36 na kilometro sa silangan ng Maitum, Sarangani.

Naramdan ang lindol hanggang Gen. Santos City, SouthCotabato, Maguindanao Sur, Maguindanao Norte at Sultan Kudarat.

Posible ang aftershock, ayon sa Phivolcs