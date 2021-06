NDBC BIDA BALITA (June 24, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1. Mataas na lider ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP na taga Arakan, Cotabato, sumuko sa pamahalaan

2. PINAKAMARAMING bilang ng mga gumaling sa Covid-19, naitala ng DOH-12; pero 11 ang sumakabilang buhay kahapon

3. DALAWA patay sa anti-drug operation sa North Cotabato

4. Siyam na lugar sa Koronadal, isinailalim sa granular lockdown

5. Unity caravan para sa extension ng Bangsamoro government, isinagawa kahapon.

6. PARA SA DEPED SOUTH COTABATO, MATAGUMPAY ang school year 2020-2021 sa kabila ng COVID-19.

7. Pumpboat na may sakay na 30 katao, 50 sako ng mais, tumaob sa Rio Grande de Mindanao

-0-

Local………………..

SINIMULAN NA NG MILITARY AT POLICE authorities sa Maguidnanao ang naganap na pagsabog ng isang bomba sa liblib na barangay ng Datu Hofer Maguindanao na ikinasawi ng isang buntis na Teduray at pagkasugat ng dalawa pa niyang mga anak.

Si Rosita Kenendi, 21 taong gulang na miembro ng Teduray community ng Barangay Tuyuan, Datu Hofer, Maguindanao ay nasawi on the spot sa lugar di kalayuan sa kanyang bahay.

Isa sa mga anak nito ay ginagamot ngayon sa Maguindanao provincial hospital habang ang isa ay nasa pangangalaga ng kanyang ama.

Ipinag-utos ni PRO-BARMM police director Brig. Gen. Eden Ugale sa Maguindanao PNP na magsagagawa ng malalimang imbestigasyon.

Inatasan din ni 6th ID commander Maj. Gen. Juvymax U yang Army na umulong sa PNP sa ginagawang imbestigasyon para sa pangyayari.

Sa initial investigation ng Army, sinabi ni 6th ID spokesperson Lt. Colonel John Paul Baldomar na hindi dahil sa mortar shelling ang ikinasawi ng ginang.

Ito ay isang improvised bomb na posibleng itinanim ng BIFF sa mga nakalipas na labanan.

Bago ang explosion, tatlo pang mga Teduray ang napatay sa naturang lugar.

As of yesterday, walang ginagawang military operation ang Army sa bulubunduking bahagi ng Datu Hofer.

-0-

SA IKALAWANG MAGKASUNOD na araw, mas marami ang naitalang bilang ng mga gumaling kaysa mga bagong kaso ng COVID-19 ayon sa Department of Health. (NIGEL)

Kagabi, naitala ng DOH-12 ang highest single day tally ng mga gumaling na umabot sa 392, higit na mas marami ito kaysa 247 lang na bagong kaso.

Pinakamarami sa bilang ng mga nakarekober ay mula sa North Cotabato na umabot sa 121, ang South Cotabato ay may 120 recoveries, Sarangani 90, General Santos City 44 habang ang Sultan Kudarat ay nakapagtala ng labing pitong pasyenteng gumaling.

Sa bilang naman ng mga bagong kaso, 93 ang mula sa South Cotabato, 71 bagong kaso naman ang naitala sa General Santos City, 53 new infections sa Sultan Kudarat, 24 sa North Cotabato at 5 sa Sarangani. Dahil dito, umaabot na sa 15,095 ang total number ng mga pasyenteng gumaling.

Ang total confirmed cases sa rehiyoh ay nasa 19,328. Iniulat din ng DOH-12 ang kabu-uang 563 death cases matapos na mamatay ang labing isa pang mga pasyente.

Muli, nanguna ang North Cotabato sa may pinakamaraming nasawi na umabot sa apat. Dalawa sa mga namatay ay mula sa bayan ng Makilala habang may tig-iisang nasawi mula sa Midsayap at Pigkawayan. May tatlong pasyente din na binawian ng buhay sa General Santos City.

Namatay din ang tatlong pasyente na taga Kalamansig, Isulan, at Esperanza sa Sultan Kudarat. Bahagyang bumaba ng hanggang 3,667 ang aktibong kaso.

-0-

SA BANGSAMORO REGION, naitala ng Ministry of Health ang highest single day tally ng mga gumaling mula sa COVID-19.

Batay sa pinakahuling update ng Bangsamoro Inter-agency taskforce, abot sa 102 ang bilang ng mga nakarecover na mula sa nakamamatay na sakit.

Dahil dito, umakyat na sa 7,090 ang total recoveries sa BARMM.

Ito na ang ikalawang magkasunod na araw na mas marami ang naitalang gumaling.

Samantala, may 69 new covid positive patients naman ang naitala ng MOH-BARMM.

Pinakamarami sa bilang ng mga bagong nagpositibo ay mula sa Maguindanao na umabot sa 34, sinundan ng Cotabato City na may 31 new infections, Lanao del Sur at Marawi City ay may 2 cases habang ang Basilan at Lamitan at Sulu ay kapwa may tig-iisang bagong kaso.

Dahil diyan, pumalo na sa 8,232 ang total covid infections sa rehiyon.

Namatay naman ang apat pang mga pasyente na taga Maguindanao kayat ang total death cases sa BARMM ay abot na sa 306.

Nasa 836 pa ang natitirang active cases.

-0-

ANG MGA kliyente ng Cotabato City Hall sa lungsod ay hindi na kailangan pang dumaan sa antigen rapid tests bastat sumunod lang sa minimum health protocols.

Ito ang sinabi ni City pubic safety officer Rolen Balquin.

Sinabi ni Balquin na napansin kasi na tila bumaba ang bilang ng mga taong pumupunta o may transaksyon sa city hall dahil sa bagong requirement na anti-gen test.

Noong lunes, June 14, sinimulan ang No negative antigen test results, no entry policy bilang hakbang upang makatulong na mabawasan ang pagkalat ng Covid.

Subalit, inamin ni Balquin na mula noon, biglang kumunti ang mga taong pumapasok sa city hall maliban sa mga kawani.

Kayat simula nitong Mierkules, tanging city employees na lang ang kailangang magpa test habang ang mga may transaksyon ay hindi na pero dapat may facemask, faceshields, QR code at sumunod sa physical distancing.

-0-

DAHAN-DAHAN AY NATANGGAL na ang mga water lilies na bumara sa ilalim ng Delta Bridge na nag-uugnay sa Cotabato City at Sultan Kudarat, Maguindanao.

Sa tulong ng engineering district at ibat ibang ahensya ng pamahalaan at local government ng Sultan Kudarat, Maguindanao, inalis ang waterlilies dahil maari itong magdulot ng pagbaha sa low lying areas ng Sultan Kudarat at Cotabato City.

Kasama sa kumilos para maalis ang water hyacinth ay si Sultan Kudarat Mayor Shameem Mastura.

-0-

DAAN-DAANG mga mamamayan ang sumama sa UNITY Caravan: a final call for BTA extension 2025 na nagsimula ng Cotabato City at umikot sa mga lalawigan ng Maguindanao, Sultan Kudarat at North Cotabato.

Sakay ng mga motorsiklo, private vehucles pati 10-wheeler trucks, sigaw ng mga Bangsamoro na palawigan pa ang Bangsamoro Transition Authority

Ginawa rin ang katulad ng caravan sa iba pang lalawigan ng BARMM at sa Metro Manila, ayon kay Datuan Magon, tagapagsalita ng caravan organizer.

Umaasa silang tutugunan ni P. Duterte ang pangakong palawigin ang BTA ng hanggang 2025 upang bigyang pagkakataon ang BARMM na tuparin ang commitment nito sa nakapaloob sa Bangsamoro organic law.

May mga tumututol din sa extension at nanawagan sa national govenrment na ituloy ang halalan next year.

-0-

Sugatan ang ilang pasahero ng isang motorized banka matapos na aksidente itong tumaob kahapon ng umaga sa Rio Grande De Mindanao, particular sa bahagi ng Barangay Nangaan, Kabacan, North Cotabato.

Batay sa kwento ng isa sa mga pasahero, sumadsad ang kanilang sinasakyang pumpboat sa isang malaking puno na naka hambalang sa ilalim ng ilog dahilan upang sila ay tumaob.

Sinasabing ang motorized banka ay may lulang 50 sako ng mais at 30 katao na pasahero. Hirap ang mga pasahero dahil hindi lahat marunong lumangoy.

Ang mga marunong lumangoy ay nagtulong tulong upang iligtas ang kanilang kapuwa pasahero. Ang mga mamamayan sa lugar na nakakita sa pangyayari ay agad na rumesponde at iniligtas ang mga pasahero. Na-recover ang ilang sako ng mais pero ang iba ay hindi na. WAla namang nasawi sa aksidente.

-0-

Nanatiling nasa ‘high morale’ ang mga healthcare frontliner na patuloy nakikipaglaban sa COVID-19 pandemic sa Kidapawan City.

Ayon kay City Hospital Chief Dr. Hamir Hechanova, ito ay sa tulong na rin ng isinagawang stress de briefing sa bawat frontliner at ang pagbibigay ng tulong sa kanila.

Ang Kidapawan City Hospital ay isa sa mga ospital na tumatanggap ng COVID-19 patients. Anya ang Special Risk Allowance ay para sa mangangawa na nag-aalaga at direktang may contact sa mga pasyente. Habang ang Active duty hazard pay naman ay para sa mga nagtatrabaho sa health centers pero hindi direkta sa COVID patients.

Cover nito mula buwan ng Setyembre hanggang Disyembre ng taong 2020 na una ng ipinangako ni President Rodrigo Duterte. Inihayag din ni Hechanova na marami na rin silang nahandle na severe cases ng COVID-19.

-0-

Hindi man maibabalik ang higit dalawang dekadang nasayang sa pananatili sa loob ng kilusan, pero umaapela ngayon ang dating matapang at palaban na lider ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP sa mga dati nitong kasamahan na sumuko na sa pamahalaan.

Si Pedro Arnado, na taga Sto. Niño, Arakan, Cotabato ay siyang National Treasurer at Regional Chairman ng KMP- Southern Mindanao Regional Committee ay nagpasyang sumuko sa pamamagitan ni 2nd District Congressman Rudy Caoagdan at agad namang itinurn-over sa 1002nd Brigade ng Philippine Army sa Magpet, Cotabato.

Isa ito sa mga nanguna sa naganap na bloody dispersal sa Kidapawan City noong 2016. Sa press conference kahapon, humingi ng paumanhin si Arnado sa mga nahikayat nito na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pakikibaka sa gobyerno.

Sinabi ni Arnado na mula nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte noon ding 2016 ay unti-unti na ring humina ang kanilang kilusan lalo na ang KMP, maliban pa na siya na lang natitirang lider ng KMP sa Southern Mindanao matapos na nauna nang nagbalik loob sa pamahalaan.

Dagdag pa ni Arnado na ang dahilan kung bakit natagalan bago ito sumuko sa pamahalaan ay dahil sa paniniwalang aabusuhin ito ng militar.

Ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas ay grupo na nagsusulong sa karapatan ng mga maliliit na magsasaka.

-0-

“Asa naman diay ang bakuna?’’ Ito ngayon ang malaking tanong ng mga mamamayan ng North Cotabato hinggil sa ipinalabas na pahayag at banta ni Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang ipapakulong ang sinumang hindi magpapabakuna kontra COVID-19.

Umani ito ng ibat-ibang komento at reaksyon lalo na sa mga mamamayan ng North Cotabato na marami pa rin ang nabibigyan ng bakuna dahil sa kinakulang pa rin ang supply nito at nakadepende pa rin sa bigay ng pamahalaang nasyunal.

Batid anilang tumataas pa ang kaso ng virus sa buong probinsya ngayon at karamihan sa kanila ay payag ng magpaturok kung may available ng bakuna para sa kanila.

Pero karapatan din naman ng bawat isa na umayaw. Nagbanta rin kasi ang Pangulo na bakuna para sa baboy ang ipapaturok niya sa mga tumatangging magpabakuna. Kaugnay nito, ang ilan sa kanila ay hindi mapigilang kuwestyunin ang pamahalaan kung saan na ang bakuna para sa kanila.

-0-

Bumaba sa 845 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa North Cotabato kahapon matapos madagdagan pa ng 121 ang bilang ng recoveries batay sa 24 hour report ng Department of Health.

Pinakaraming pasyenteng gumaling ay galingnsa Kidapawan City at Kabacan, Cotabato na mayroong tig 39. Mayroong 12 sa Carmen, Tulunan 7, tig 5 sa Roxas at Antipas.

Tatlo ang gumaling sa Arakan, Magpet, Libungan at Pikit habang dalawa sa Matalam. Ikinatuwa naman ito ng mga health experts maging ang bawat lokal na pamahalaan dahil sa ilang magkasunod na araw mas marami ang mga naitatalang gumaling kumpara sa mga bagong napaulat na COVID- 19 cases.

Pero ang paalala ng otoridad na patuloy na mag-ingat lalo na ang mga senior citizen at may comorbidity dahil lumubo ang mga binawian ng buhay dahil sa infection.

Sa buong region 12 nangunguna na ngayon ang probinsya ng North Cotabato sa may pinakamaraning namatay dahil sa COVID-19 kung saan umabot na sa 168.

-0-