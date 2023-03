NDBC BIDA BALITA (MARCH 17, 2023)

HEADLINES

1 APAT NA mga estudyante sa Carpenter Elem. School sa Koronadal, sinapian daw ng masamang espiritu

2 SA SOUTH COTABATO, mga canister ng butane, nilalagyan daw ng LPG kayat delikado, ayon sa Fire department

3 LTO-12 meron nang online complaint and feedback mechanism bilang iwas corruption at kotong

4 TAKAL na gasoline sa tabig kalsada, iwasan, payo ng Fire department kasunod ng sunog sa tricycle sa Matalam

5 APAT NA KASAPI ng Private Armed Group sa Lanao, sumuko sa PNP, mga highpowered na armas, isinuko din.

6 POLICE SA BARMM, nagsasagawa ng assessment sa security threat ng mga elected officials ng rehiyon.

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local…

NAGULAT ang mga guro at mag-aaral ng Carpenter Hill Elementary School sa Barangay Carpenter Hill, Koronadal City makaraang sapian daw ng masamang espiritu ang apat na estuyante alas 3 kahapon.

Ayon sa school principal na si Raymond Perez, napansin nilang nag-iba ng kilos ang tatlo nilang grade 6 pupils at isang grade 5 pupil.

Sinabi ni Perez na isa sa mga umano’y sinapian ay sumisigaw na may tumutusok sa kanyang tiyan.

Idinagdag niya na nag-iiyak din ang nasabing mga estudyante at tila nawala sa kanilang mga sarili.

Ayon kay Perez kumalma lamang ang mga ito matapos i-pray over at ma-isolate.

Binigyang diin rin ni Perez na isa ring pastor na sa halip na mangamba dapat gamiting oportunidad ang nangyari sa kanilang mga magaaral para pagtibayin at palakasin ang kanilang pananampalataya.

Local..

Ibat-ibang reklamo at alegasyon ang natanggap ng Radyo BIDA kaugnay sa operasyon ng Highway Patrol Group o HPG sa Kidapawan City.

Kabilang na ang impounding area sa Barangay Balindog Kidapawan sa private property, nakasuot ng bonnet sa operasyon at umano’y kurapsyon.

Yan ang ilang mamamayan na nakapanayam ng Radyo BIDA.

Samantala, inihayag naman ni Information Officer Psalmer Bernalte, hindi pa tapos ang naunang imbestigasyon hinggil sa umano’y kurapsyon ng tanggapan sa pagpapatupad ng “No helmer,No Travel Policy”.

Dahilan kung bakit pansamantala itong ipinatigil.

Ngayon, kanya namang tiniyak na mabibigyan ng solusyon ang natanggap na alegasyon dahil wala anya itong permiso mula sa alkalde ng lungsod.

Local..

COMELEC Kidapawan City, handang-handa na rin para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election

“Kung bukas na ang eleksyon, handang-handa na ang Commission on Election o COMELEC sa Kidapawan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan election 2023”

Yan ang sinabi ni Kidapawan Election Officer Angelita Failano.

Anya, handang-handa na ang COMELEC para sa isasagawang botohan matapos na ilang beses na ring naurong dahil s ibat-ibang kadahilanan.

Noong Enero kung saan pagkatapos ng Registration, nakapagtala ang lungsod ng more or less 97, 000 ang total registrants kung saan mas marami na ang botante kumpara noong National Election.

Bilang paghahanda rin, patuloy ang pagsasagawa ng verification sa datus o sa voter’s registration system na pinangunahan ng central office.

Samantala, ngayong Barangay Election, manual voting at manual counting o hindi na gagamit pa ng vote counting machine ang COMELEC at ang proclamation ng nanalong kandidato ay sa bawat barangay na.

Local…

‘Ang fire safety ay concern ng bawat miyembro ng pamilya sa pamayanan’

Matapos ngang maitala ang pagkasunog at pagkasawi ng magka live-in partner matapos hindi na makalabas sa kanilang sinasakyang tricycle na may pinaniniwalang may kargang highly volatile liquid.

Sa mga insidente kasing ito sinabi ni Senior Fire Officer 1 Rommel Quinones na siyang fire investigator ng BFP-Matalam, hindi tubig ang isinasaboy dahil mas lalaki pa ang apoy.

Ngayong taon, ito ang unang pagkakataon nanakapagtala ng sunog ang bayan at natuon pa sa Fire Prevention Month.

Kahit pa kasi mas pina-igting pa ang kampanya sa mga pamamaraan upang makaiwas sa sunog.

Sa mga negosyante naman at base sa nakasaad sa Pepublic Act 9514 o mga nagbebenta pa rin ng ‘takal-takal hindi binibigyan ng permit para sa kaligtasan ng bawat isa.

Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng Bureau of Fire Protection laban sa mga nagbebenta at tumatalingkilik pa rin ng ‘takal-takal”.

Local…

Relic of St. Therese of the Child Jesus, sinalubong ng mga debotong katoliko sa Kidapawan City kahapon

Maraming mga mananampalatayang katoliko ang na excite at natuwa sa pagdating ng Relic of Saint Therese of the Child Jesus sa Diocese ng Kidapawan City.

Nabatid na galing na rin ito sa Parokya ng Ezperanza, Tacurong City bago inilipat sa Diocese ng lungsod.

Sa proesyon kahapon mula sa Barangay Lanao patungo sa simbahan at dito na ang Veneration Mass at Vigil.

Nakapanayam ng Radyo BIDA si Father Fred Palomar na siyang rector ng Cathedral, sinabi niyang katulad ni St. Therese dapat rin tayong mainspire sa paggawa ng kahit malilit na bagay na may pagmamahal.

Samantala, ang prosesyo hanggang sa misa kahapon ay dinaluhan ng ibat-ibang sector.

Local…

Publiko pinayuhan ng BFP South Cotabato na umiwas sa paggamit ng butane gas upang iwas sunog.

Umiwas sa pagamit ng butane gas.

Ito ang paalala sa publiko ni BFP South Cotabato Emergency Medical Services Section Chief FO3 John Paolo Gabucan.

Paliwanag ni Gabucan, ang butane gas container ay hindi kasi nire-refill.

Ipinunto nito na ang refilled na canister ng butane ay naglalaman ng LPG na mapanganib at maaring pagmulan ng sunog.

Ayon kay Gabucan bagama’t ang monitoring sa butane na inibenta sa merkado ay saklaw ng Department of Energy tutumulong din ang BFP at iba pang concerned na ahensya ng gobyerno.

Tiniyak din ni Gabucan na ang BFP at DOE ay may proper disposal sa makukumpiskang iligal na butane gas container

Ayon kay Gabucan ay BFP ay nakapagtala ng 27 fire incidents sa South Cotabato mula Enero hanggang ngayong Marso

Local…

LTO 12 regional director may payo sa publiko na gagamit ng kalulunsad pa lang nilang online complain at feedback system

Siguraduhin na lehitimo ang complain na idudulog sa Land Tranportation OffiCe o LTO gamit ang kanilang online complain at feedback system.

Ito ang payo ni LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga sa kanilang mga kliyente.

Kasunod ito ng paglunsad ng ahensya ng “Isumbong mo kay Chief QR Code.

Ayon kay Gonzaga para magamit, kailangan ng mga mamamayan na i-scan gamit ang cellphone ang mga QR Code na nakalagay sa mga tanggapan ng LTO.

Ito ayon kay Gonzaga ay para lalabas ang form kung saan maaring ilagay ang reklamo o feedback sa mga kawani ng LTO.

Ang mga complain ayon kay Gonzaga ay direktang mababasa ng LTO Chief at maipaabot sa mga pinuno ng kanilang district offices.

Sinabi ni Gonzaga na layon ng QR code na masawata ang korupsyon at mapabilis ang serbisyo o pagtugon sa reklamo ng publiko.

Local…

Search for 23rd Gawad Kalasag Seal and Special Awards inilunsad ng OCD 12

Tumatanggap na ng entries para sa 23rd Gawad Kalasag o GK Seal and Special Awards ang Office of the Civil Defense o OCD 12 na pinamumunuan ni Regional Director Raylindo Aninon.

Kasunod ito ng isinagawa nilang orientation sa GK revised guidelines sa mga local disaster risk reduction and management officers at mga myembro ng Regional DRRMM Council.

Ang 23rd GK Seal and Special Awards ay tumatanggap ng nominees para sa GK Seal for Local DRRM Councils and Offices; at Special Awards for Best Civil Society Organizations, Best Peoples Organization, Best Volunteer Organizations, Best Local Local Government Emergency Management and Response Teams o GEMS, Best National Government Hospitals, Best Higher Education Institutions, Best Public Elementary Schools, and Public High Schools, and Best Private Organizations.

Mabibigyan din ng special recognition ang Individuals and Organizations na nakabagbigay ng natatanging humanitarian assistance.

Ang Gawad KALASAG o Kalamidad at sakuna LAbanan, Sariling Galing ang kaligtasan Search for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance ay naitatag nooong taong 1998.

Layon nito na kilalanin ang mga Local Government Unit LGU na may natatanging Disaster Risk Reduction and Management, Climate Change Adaptation at Humanitarian Assistance Programs.

Ayon sa OCD 12 ang deadline nag pagsumite ng mga entries ay sa April 24,2023.

Local..

Drug suspects na tumakas sa PNP checkpoint arestado sa Surallah, estudyante na umano’y pusher arestado din sa Koronadal

Nakipaghabulan man naaresto pa rin ng mga pulis ang dalawang nga drug suspect sa Surallah, South Cotabato.

Kinilala ng Surallah PNP na pinamumunuan ni Pol. Lt. Col. Joel Fuerte ang mga suspek na sina Allan Dalayap driver ng motor at angkas nitong si Robert Dinopol na tinapon pa sa daan ang isang sachet ng suspected shabu.

Ito ay nang malapit nang maabutan sa Barangay Lamian ng mga humabol na pulis na tinakasan nila sa checkpoint sa Barangay Lamsugod.

Nakumpiska din ng mga pulis kina Dalayap at Dinopol ang isa pang sachet ng iligal na droga.

Ang mga narekober na illegal drugs ay nagkakahalaga naman ng P10,200.

Ikinustodya din ng PNP ang sinakyan nilang motorsiklo.

Sa Koronadal hindi rin na nakaligtas sa anti-illegal drug operation ng mga pulis ang isang estudyante.

Kinilala ni Koronadal Chief of Police Lt. Col. Amor Mio Somine ang suspek na si Jericho Talapas, alyas “Echo” at “Moroy”, 21 anyos at nakatira sa Barangay Basag Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat.

Si Talapas ay naaresto matapos magbenta ng isang sachet ng shabu sa isang police asset.

Nakumpiska din sa kanya ng mga pulis ang isa pang medium sachet ng shabu at P500 marked money na ginamit sa kanilang drug buy-bust operation.

Inihahanda na ng PNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs sa tatlong mga drug suspects na pawamang Street Level Individuals.

Local…

Kasunduan na susuporta sa mga corn farmers ng BARMM nilagdaan sa pagitan ng kanilang regional government at South Cotabato LGU

Inasahan ng Department of Agriculture ang sapat na supply ng feeds para sa livestock industry sa Bangsamoro Autnomous Region o BARM at SOCCKSARGEN.

Ito ay matapos lagdaan nina DA Undersecretary for Special Concerns and for BARMM Zamzamin Ampatuan, South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., at Mohammad Yacob Ministry of Agriculture Reform, Fisheries and Agrarian ang Memorandom of Agreement na susuporta sa mga corn farmers ng BARMM.

Nakasaad sa kasunduan na bibilhin ng mga poultry farms sa South Cotabato ang mga produkto ng mga magsasaka ng mais sa BARMM.

Kaya ayon kay Ampatuan nakatitiyak na ng market ang kanilang mga corn farmers.

Sinabi rin nito na makikinabang din sa kasunduan ang 60 percent ng dating mga MILF combatants na mga magsasaka na ngayon.

Ang MOA signing sa Koronadal ay sinaksihan din nina DA 12 OIC Regional Technical Director Zaldy Bolorn at OIC Regional Technical Director for Research and Regulations Lorna Vilbar.

Local…

APAT NA KASAPI NG private armed groups ang sumuko sa PNP sa Lanao del Sur.

Ito ay bahagi ng pinalakas na kampanya na buwagin ang mga private armed groups sa bansa, ayon kay BARMM police regional director Brig. Gen. John Guyguyon.

Ang apat na kasapi ng Pensar Private Armed Group ay sumuko sa Butig PNP sa Butig, Lanao del Sur.

Kabilang sa kanilang isinuko ang isang caliber .50 Barret sniper rifle, isang Colt caliber 5.56 rifle at isang caliber .45 pistol, homemade cal. 38 revolver at mga bala.

Ang Pensar armed group ay sangkot sa isang rido o family feud laban sa isang malaking pamilya sa bayan.

Kaugnay nito, hiniling ni BARMM police director Brig. Gen. John Guyguyon sa lahat ng mga private armed group sa rehiyon na sumuko at makipagtulungan sa pamahalaan upang sila ay makapamuhay ng maayos.

Local..

ITO AY BILANG PAGSUNOD sa utos ni PNP Director General Rodolfo Azurin, Jr. sa lahat ng police commanders na alamin kung sino sinong local ofrficials ang may death threat at upang silay mabigyang proteksyon.

Kasunod ito ng pananambang sa ilang mga elected officials sa bansa.

Katunayan, meron nang pitong mga local officials ang biktima ng pananalakay, ilan ay nasawi at ilan ay nakaligtas.

Apat sa kanila ay nasawi habang dalawa ang sugatan, ayon kay BARMM police director Brig. Gen. John Guyguyon.

Ito ay nangyari loob lamang ng taong 2023.

Kabilang diyan ang pananambang kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adiong Jr., ambush sa Maynila kay Datu Montawal Mayor Ohto Montawal, na kapuwa mga sugatan.

Patay naman sina Brgy. Captain Abubacar Abdul ng Polloc, Parang, Maguindanao del Norte at ang pinakahuli ay si Kapitan Basit Zangkala ng Labu Labu 2, Maguindanao del Sur.

Hiling ng PRO-BAR ang pakikipagtulungan ng publiko upang magsisilbing mata at tainga sa paglutas ng iba't ibang kaso ng patayan sa BARMM.

Sa ngayon, patuloy nilang tinutugis ang siyam na mga suspek na sangkot sa mga pananambang sa mga elected officials.

DAHIL DIYAN, hiniling ng BTA Committeee on Human Settlements and Development sa mga ministries at concerned agencies at sa mga local government units GU rehiyon na bigyan ng housing assistance ang mga nawalan ng tirahan dahil sa bagyo.

Sa talaan ng Rapid Emergency Action on Disaster Incidence o BARMM-READi, mahigit 244,000 na ma pamilya mula sa 548 barangays ng rehiyon ang naapektuhan ng bagyo.

Karamihan dito ay mula sa mga bayan ng Datu Odin at Datu Blah Sinsuat sa Maguindanao del Norte.

Nakapagtala rin ng kabuang 2,266 partially damage at 1, 714 totally damage houses mula sa 28 na mga bayan.

Ang iba sa mga ito ay nabigyan na ng tulong sa nagpapatuloy na recovery efforts ng BARMM ngunit may iba pa rin walang matirhan kaya hiniling ni Commiittee Chair MP Don Loong ang agarang tulong sa mga apektadong pamilya.

Local…

Pagsusulong ng karapatan ng mga kasambahay at kampanya laban sa child labor pinalalakas ng Ministry of Labor and Employment.

Sa layuning mapalakas pa ang mga hakbang na tutugon sa mga pangangailangan at kapakanan ng mga kasambahay sa BARMM.

Tuloy-tuloy ang ginagawang ang orientation ng MOLE para sa mga kababaihan sa iba't-ibang lalawigan at lungsod sa Bangsamoro Region.

Ipinaliwanag ng MOLE sa mga kasambahay ang kanilang mga karapatan at responsibilidad bilang mga kasambahay na nakapaloob sa R.A. 10361.

Ang naturang aktibidad ay bahagi ng "Lingkod Kasambahay Program" ng MOLE.

Samantala, mas pina-iigting pa ng MOLE katuwang ang International Labor Organization o ILO ang kanilang kampanya laban sa child labor sa Bangsamoro Region.

Kamakailan ay nagpulong ang ILO at BARMM labor officials para talakayin ang mga epektibong hakbang para matuldukan na ang tumataas na kaso ng child labor sa rehiyon.

Naging sentro ng talakayan ang mga suliranin na kasalukuyang kinakaharap ng iba't-ibang regional agencies at non-government organizations patungkol sa usapin ng child labor.

Kasabay ng ginawang pagpupulong ay ang pag turn-over ng mga kagamitan tulad ng walong computer sets, furnitures, training manuals at at advocacy campaign materials ng ILO sa MOLE.

Ayon sa datos ng Philippines Statistics Authority noong 2022, pangatlo ang BARMM region sa may pinakamaraming kaso ng child labor sa bansa na abot sa

54,000 batang mangggawa.