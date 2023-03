NDBC BIDA BALITA (March 2, 2023)

HEADLINES

1 BARANGAY KAGAWAD sa Banisilan, North Cotabato, naaresto at nakuhan pa ng shabu

2 KUNG GOVERNOR ay inambush, anong garantiya na di ito mangyayari sa ordinaryong taga Lanao; peace and security dapat palakasin, sabi ng kongresista

3 ELECTRICAL SHORT CIRCUIT, madalas dahilan ng sunog, publiko pinag-iingat ng BFP ngayong fire prevention month

4 BFP Koronadal may payo din para makaiwas at makaligtas sa sunog

5 BARANGAY investigation at solusyon, palalakasin ng Koronadal PNP

6 SOUTH COTABATO, malapit na magdeklarang Avian influenza-free province, ayon sa veterinary office

7 HALOS P130 million investments, pumasok sa BARMM nitong Pebrero; inaasahang magbibigay ng higit 100 na trabaho

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local...

HINILING NG MGA mayor sa Maguindanao del Norte kay Pangulong Marcos na mag-intervene o mamagitan upang maresolba ang tinawag nilang crisis sa lalawigan sa isyu ng governorship at budget.

Nanawagan ang United Bangsamoro Development Council na pinamumunuan ni Northern Kabuntalan Mayor

Umbra Ramil Dilangalen kay P. Marcos na kilalanin at italaga na ang acting governor o officer in charge sa lalawigan.

Ito ay upang matapos na ang pagkalito ng mga mamamayan kung sino ang kanilang mga provincial officials.

Maalalang sinabi ni Bangsamoro Interior Minister Naguib Sinarimbo na hindi nagbigay ng certificate of recognition ang BARMM kay former Maguindanao Vice Gov. Ainee Sinsuat dahil nag-assume siya nang hindi naman appointed ni P. Marcos.

Ang plebesito kasi ay dapat ginawa bago ang May 2022 elections at ayon sa RA 11550 na naghati sa lalawigan, otomatik na ang vice governor ang magiging acting governor ng bagong lalawigan.

Pero, napaso na ito dahil ang plebsito ay ginawa pagkatapos ng May 2022 local elections.

Kaya dapat si P. Marcos, ayon kay Sinarimbo, ang magtalaga ng OIC governor or acting governor dahil wala namang elected provincial officials ang Maguindanao del Norte.

Wala pang tugon ang Malakanyang sa hiling ng United Bangsamoro Development Council.

-0-

Local..

BARANGAY kagawad sa Banisilan at isa pang drug suspect sa Pikit, North Cotabato, naaresto sa anti-illegal drug operation ng PDEA at PNP

Planong pagkandidato ng suspect sa darating na barangay elections, tiyak apektado.

Kulungan ang bagsak ng Barangay Kagawad dahil sa paggamit ng illegal na droga sa Banisilan, North Cotabato.

Siya ay si Melvin Delvo, 42-anyos, first termer Barangay kagawad ng Barangay Gastav, Banisilan.

Si kagawad ay nahuli sa akto na nagbebenta ng illegal na droga sa pamamagitan ng buy bust operation pasado alas 10:00 ng umaga nitong martes.

Nakuha sa kanya ang pakete ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng abot sa 4,760 pesos.

Samantala sa Pikit, North Cotabato, nasa kulungan na rin si Alyas Pakos na isang tricycle driver ng Barangay Gli-gli, Pikit Cotabato.

Batay sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel John Miridel R Calinga, narekober mula sa naturang operasyon ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu at ang ginamit na P1,000 bill bilang buy bust money.

-0-

Local…

IMBESTIGASYON sa MGA krimen sa barangay level, palalakasin ng bagong PNP South Cotabato provincial director

Naniniwala si South Cotabato PNP Provincial Director Pol. Col. Cydric Earl Tamayo na ang kawalan ng naitatalang krimen ay patunay ng katiwasayan sa isang lugar.

Pero ayon kay Tamayo may mga pagkakataon na may mga krimen na hindi lubusang nasusulosyunan sa mga barangay at hindi naipaparating sa PNP.

Ito ayon kay Tamayo ang masusing nitong paiimbestigahan sa mga police units sa lalawigan.

Layon nito na malaman ang tunay na kalagayan ng south Cotabato.

Paliwanag ni Tamayo dahil sa hindi naresolba sa barangay level may posibilidad na mauulit ang isang krimen.

Tiniyak din ni Tamayo ang patuloy na pagpapatupad ng kasalukyang mga programa ng PRO 12 tulad ng service with the heart na napatunayang nakatulong para mapunan ang mga kakulangan sa iba pa nilang mga programa.

Sinabi din ni Tamayo na sa pangkalahatan nananatili pa ring generally peacefull ang South Cotabato

-0-

LOCAL…

PEACE mechanism at coordination sa pagitan ng MILF at pamahalaan dapat palakasin matapos ang ambush kay Lanao del Sur Gov Adiong, ayon sa kanyang kongresitang kapatid.

Si Lanao Sur first district Rep. Zia Alonto Adiong ay nag-deliver ng privilege speech sa Kongreso kahapon.

BINIGYANG DIIN Cong. Zia Alonto Adiong sa kanyang privilege speech na umiiral ang peace mechanism sa malaking bahagi ng BARMM, kabilang ang Lanao del Sur.

Pero mas mabuti aniya na palakasin ito dahil maraming peace saboteurs o mga nagnanais na mabigo ang Mindanao peace process.

Ang ambush sa kanyang kapatid, ayon kay Cong. Adiong, ay isang malaking hamon sa pamahalaan at MILF na pagbutihin pa ang peace mechanism.

May mga lugar na merong joint peace and security team o JPST na binubuo ng pinagsamang pwersa ng Army, Police at MILF na magsisilbing peacekeepers. Pero may malalaking pangyayari sa lugar na ito, maliban sa ambush kay Gov. Adiong.

Di kalayuan sa ambush site ay may mga naarestong drug personalities, may marijuana plantations na nadiskubre at may presensya pa din ng ISIS linked gunmen tulad ng remnants o natitira pang Maute group members.

Ang ambush kay Gov. Adiong ay pahiwatig na kulang pa ang peace mechanism, ceasefire mechanism at peace coordination ng pamahalaan at MILF.

Nagpasalamat din siya sa lahat ng nagpaabot ng suporta sa kanilang pamilya at ang pagsisikap ng BARMM, national government at security sectors na mapanagot ang mga nang-ambush.

-0-

Local…

BFP Cotabato City, may paalala sa publiko upang makaiwas sa sunog.

Sabi ng BFP, kailangan ang palagiang reminder sa publiko na ang sunog ay pwede at kayang iwasan ng bawat mamamayan.

KUNG MAY ALAM AT MAY KAKAYAHAN, SUNOG ay kayang iwasan.

SA pamamagitan ng paniniwalang ito, pinalalakas ng Cotabato City BFP office ang information drive at aktibong paglahok ng nakararami upang makaiwas sa sakuna tulad ng sunog.

Sinabi ni BFP Cotabato City Community relations staff Fire Officer 2 Anthony Henilo, marami silang nakalatag na programa ngayong buwan kaugnay sa Fire Prevention Month.

Aniya, isa sa pinakamabisang paraan ay sundin ang alituntunin na itinakda ng BFP at ng mga ahensya ng pamahalaan.

Nais ng BFP Cotabato City na mabigyan ng sapat na kaalaman ang lahat dahil ang pag-iwas sa sunog ay hindi lang gawain ng mga tauhan ng BFP o mga bombero kundi ng lahat.

Katuwang ng BFP ang Filipino Chinese fire volunteers at city disaster office sa kampanyang ito.

Tema ng fire prevention month ang; “Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa”

-0-

LOCAL…

BFP Koronadal may payo din sa publiko para makaiwas at makaligtas sa sunog ngayong Fire Prevention Month

Alamin ang ligtas na daanan palabras sa mga bahay o gusali para makaligtas sa sunog o anumang sakuna.

Ito ang paalala sa publiko ni BFP Koronadal Operations Section Chief Senior Fire Officer 2 Elias Guiomala ngayong fire prevention month.

Ayon kay Guiomala maari ring pagmulan ng sunog ang paninigarilyo sa kama.

Payo din nito sa mga mamamayan tiyakin na maayos ang pagkakapatay ng mga gamit sa pagluluto at nakabunot sa mga sasaksakan ang lahat ng gamit bago umalis ng bahay.

Dapat din ayon kay Guiomala na hindi maabot ng mga bata ang lagayan ng mga pangsindi tulad ng mga posporo at lighter.

Mahalaga din ayon sa nasabing BFP Official ang regular pag-check sa mga electrical wire na isa din sa pangunahing sanhi ng sunog.

Ayon kay Guiomala ang BFP ay nakapagtala ng labinisang sunog sa Koronadal mula Enero hanggang sa kasalukuyan.

-0-

LOCAL…

KAMALAYAN o kaalaman ng mga taga Kidapawan sa Oral Dental Health, mababa pa rin, ayon sa dental association official

May ibat-ibang hamon pa ring kinakaharap ang Philippine Dental Association sa Kidapawan City Chapter sa kampanya upang mapalawak pa ang kaalaman at pangalagaan ang ngipin ng bawat indibidwal mula sa kanilang murang edad.

Sinabi ni Amie Banawis na isa sa mga board of trustee ng Chapter, ngayong taon mayroon silang 4-core advocacies “ngiping protektadongiting panalo”, oral health ora mismo, pitong gabay sa pagsisipilyo at ang No to DIY braces o illegal practice of dentistry.

Ang pagprotekta sa ngipin ay dapat nagsisimula sa pagbubuntis palang ng ina hanggang sa matuto ng kumain si baby. Edad 6 years kasi ay nagsisimula ng tumubo ang permanent teeth nito.

Aminado naman siyang marami pa rin ang mga kinakaharap na hamon ang kanilang asosasyon sa pagpapaintindi at kanilang kampanya sa bawat isa na dapat hindi lang tumungo sa clinic para ipaayos ang ngipin ngunit dapat na tumungo upang mapangalagaan ito.

-0-

Local…

COLLEGE of Medicine, bubuksan sa Sultan Kudarat State University, ayon kay Gov. Pax Ali Mangudadatu (Roel)

Umaasa si Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangudadatu na mabubuksan ang College of Medicine sa Sultan Kudarat State University o SKSU sa lalong madaling panahon.

Ipinahayag ito ni Governor Mangudadatu kasunod ng paghain sa kongreso ni First District Representative Rihan Sakaluran-Abdurajak ng House Bill 6771 o SKSU College of Medicine Act.

Ayon pa kay Mangudadatu kampante siyang makapag-produce ng mga kwalipikadong doktor ang SKSU.

Paliwanag nito gagawin kasing full scholar ng provincial government ang may potential at deserving na maging doctor sa kanilang lalawigan.

Ayon kay Mangudadatu minsan na rin nagkaroon ng 100 percent passing sa nurses licensure board examination ang SKSU.

Ito ayon kay Mangudadatu ay patunay na kaya din ng SKSU na makapagpatapos ng de kalidad na mga doctor.

-0-

LOCAL…

COOPERATION, kailangan daw ng PNP mula sa mga mamamayan upang labanan ang anumang krimen sa bayan

Umaasa ang Pikit PNP na hindi na madadagdagan pa ang shooting incident cases sa bayan matapos na rin ang ibat-ibang mitigasyon ng law enforcers bilang preventive side sa anti-criminality campaign.

Panawagan ni Police Lt. Col John Miredel Calinga sa publiko na mahalaga ang kooperasyon para sa bayan na mapaunlad ang peace and order situation.

Kung kaya’t mahalaga ang cooperation and information sa lahat ng pagkakataon upang maging posible na itong makamtan ng bawat isa.

Hindi lang naman kasi para sa isa ang isyu ng seguridad kundi sa lahat ng mga mamamayan dito lalo na sa usaping ekonimiya at pagpapaunlad pa sa bayang marikit.

Malaking tulong din ang paglalagay ng dagdag na CCTV at information materials sa maraming barangay ng bayan upang agad na makapagresponde ang mga pulis sa anumang insidente.

-0-

Local…

AVIAN INFLUENZA alert sa South Cotabato malapit nang alisin, ayon sa provincial veterinary office (Roel)

Inaasahan ng provincial veterinary office na malagdaan at maibaba na ang memorandum para tanggalin ang avian influenza alert sa South Cotabato.

Ayon kay provincial veterinary office veterinarian IV Dr. Byron Dela Cruz pirma na lang kasi ng kalilim ng Department of Agriculture ang kulang para mabawi ang avian influenza alert sa lalawigan.

Sinabi ito ni Dela cruz matapos kumpirmahin na ang South Cotabato ay sumailalim na sa evaluation ng mga taga Bureau of Animal Industry.

Ayon kay Dela Cruz ang pagdeklara sa South Cotabato bilang avian influenza-free ay nauna na nilang hiniling sa DA.

Paliwanag ni Dela Cruz ang lugar na avian influenza-free, ay wala ring restriction sa poultry at iba pang captive birds.

-0-

LOCAL..

HALOS P130 million pesos na bagong investment, inaprobahan ng BARMM.

ITO ay inaasahang magbibigay trabaho din sa mahigit 100 mga local employees.

Target ng Bangsamoro Board of Investments na makalikom ng P2.5 billion total investments ngayong 2023.

SA PINAKAHULING MEETING ng BBOI noong lunes, inaprobahan nito ang registration ng dalawang investments na abot ng higit P129.8 million.

Kinabibilangan ito ng M&R Layer Poultry Farm, isang agricultural at agribusiness producer ng halal egg na matatagpuan sa Barangay Buliok, Sultan Mastura, Maguindanao Del Norte.

Ang kabuuang project cost nito ay P107.3 million at magbubukas ng 90 job opportunities para sa mga local residents.

Ang isa pa ay ang Timako Bay Seafood Resto na isang tourism-related facility at tourism attraction na matatagpuan sa Kalanganan II, Cotabato City.

Nagkakahalaga ang proyekto ng P22.5 million pesos at aasahang magbibigayt trabaho sa 30 katao.

Ito ay naka-desenyo bilang beach-type halal restaurant na tampok ang seafoods at iba pa.

Sinabi ni BBOI ex-officiaio board member at BARMM trade, investment and tourism Minister Abuamri Taddik na mas magiging halal competitive ang rehiyon at mas maging aktibo sa regional at international halal food markets.

Mula Enero, nakapagtala na ang BBOI ng P604.8 million new investments o accomplishments na 24.19 percent ng total P2.5 billion target ngayong taon.

Umaasa si BBOI Chairperson Mohammad Pasigan na mahihigitan ng board ang target investments nito.

Para makamit ito, ang BBOI ay palalakasin ng BBOI ang investments promotions at pagsasagawa ng BARMM–wide Strategic Investment Priorities Plan (SIPP) consultations.

-0-

Local…

May bagong commander na ang 40th Infantry Battalion na nakabase sa Ampatuan, Maguindanao del Sur sa katauhan ni Lt. Colonel Ronaldo Mamangun.

Pinalitan niya si commander Lt. Colonel Edwin Alburo.

Ang turn over ceremonies na ginanap sa 40th IB headquarters sa Barangay Kabinge, Ampatuan, Maguindanao del Sur at pinangasiwaan ni 6th Infantry Division commander Maj. Gen. Alex Rillera.

Sa kanyang pagsasalita, pinasalamatan ni Gen. Rillera si Col. Alburo sa di matatawarang pagganap nito sa kanyang tungkulin kung saan nasa 84 lawless elements ang na-neutralize, naka-recover ng iba’t ibang uri ng mga baril, bala at mga pampasabog.

Sa ilalim ng pamumuno ni Alburo ay maraming rido o clan wars din ang naresolba sa pamamagitan ng Army-initiated amicable settlement.

-0-

Local

NAKATAKDANG iturnover ng MILG-BARMM sa local government unit ang bago at modernong municipal hall para sa island town ng Simunul sa Tawi-Tawi.

Malapit nang matapos ang modernong gusali, ayon kay MILG Minister Naguib Sinarimbo.

Ang proyekto ay pinondohan ng BARMM Contingency Fund 2020 at bahagi ng MILG Local Government Facilities Development program.

Ito ay nagkakahalaga ng P25 million at kabilang sa 21 town halls na ipinapatayo ng BARMM ngayong taon.

Kilala ang Simunul bilang lugar kung saan unang dumating ang Islam sa bansa at dito itinayo ni Islamic missionary Sheikh Karimul Makhdum ang kauna-unahang Mosque ng Pilipinas.