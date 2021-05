NDBC BIDA BALITA (May 19, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1. PINAKAMARAMING kaso ng Covid-19, naitala sa Region 12, isang araw lang abot sa 213 ang bagong nagpositibo

2. SA CARMEN, North Cotabato, barangay kapitan nagbabala na palawigin ang lockdown sa Poblacion kung di susundin ang quarantine protocol

3. SA KORONADAL CITY, MALACANANG OFFICIAL, nanawagan sa publiko na magparegister na para bakuna kontra Covid-19

4. SA TBOLI, SOUTH COTABATO, mga turista at mga taga labas, limitado munang pumasok dahil maraming Covid 19 cases sa bayan.

5. P. DUTERTE, pabor na palawigin ang BARMM, ayon kay Cong. Mangudadatu.

6. SA ISULAN, SULTAN KUDARAT, vice mayor at 5 konsehal, sinuspende ni Gov. Mangudadatu; legal officer nagpaliwanag.

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

PINAKAMARAMING BAGONG KASO NG COVID-19 sa Region 12, naitala kahapon.

ABOT SA 213 ang nagpositibo sa Soccsksaregen region, ayon sa Dept of Health.

Ito na ang highest single day tally so far ng mga bagong kaso sa rehiyon.

Pinakamarami sa bilang ng mga bagong kaso ay nagmula sa South Cotabato na merong 77 infections, sinundan ng Sarangani na may 56 new cases, Sultan Kudarat 52, Gen. Santos City 16, at North Cotabato 12.

Dahil dito, abot na sa 9,398 ang total coronavirus cases.

Samantala, umakyat pa sa 7,555 ang kabuoang bilang ng mga gumaling sa rehiyon.

Kasunod ito ng nadagdag na 100 pasyenteng gumaling na at nasa ligtas ng kalagayan.

34 sa mga gumaling ay mula sa South Cotabato, 26 Gen. Santos City, 20 North Cotabato, 12 Sarangani at 8 Sultan Kudarat.

Sa ngayon nasa 1,540 pa ang mga active cases o hindi pa gumagaling sa COVID-19 infection.

Habang nasa 301 na ang total deaths cases matapos na masawi ang tatlo pang mga pasyente

-0-

Local………………..

SA BANGSAMORO REGION, naitala ang karagdagang 108 na panibagong kaso ng COVID 19, ayon sa update ng Bangsamoro Inter-Agency Task Force.

Dahil diyan, pumalo na sa 5,830 ang total confirmed cases ng virus sa rehiyon. 681 dito ang aktibong kaso.

Limampu't apat sa mga bagong kaso ay mula sa Lanao del Sur at Marawi City, kapwa may labing limang bagong kaso naman sa Cotabato City at Tawi-tawi, labing apat din ang nagpositibo sa Maguindanao at sampu sa Basilan at Lamitan.

Gumaling naman ang 54 pang mga pasyente kung kayat sumampa na sa 4,930 ang total recoveries.

Sa ngayon ay mayroon nang 219 total death cases ang rehiyon.

-0-

Local………………..

Dapat may katabing generator sets ang mga pinaglalagyan o storage ng anti-COVID 19 vaccines.

Ang pahayag ay ginawa ni DOH Undersecretary for Visayas and Mindanao Dr. Abdullah Dumama.

Ayon kay Dumama, mahalagang merong generator sets ang mga vaccine storages facilities to avoid wastage kapag merong nagpabayang mga health frontliners.

Kasunod ito ng naganap na pagkasira ng mga vaccine sa Makilala, North Cotabato matapos makaranas ng brownout at magkaroon ng pagpabaya ng mga taong naatasang alagaan ang mga vaccines.

Wala pang pahayag ang IPHO-North Cotabato at Makilala LGU kung meron bang naparusahan sa pagkasira ng 348 vials para sa senior citizens.

-0-

local..

Cabinet Secretary Karlo Nograles nanawagan sa mga mamamayan na magparegister para sa mas maayos at mabilis na pamimigay ng COVD-19 vaccine Mag-paregister sa kanilang mga local government unit.

Ito ang panawagan ni Cabinet Secretary Karlo Nograles sa mga mamamayan na magpapabakuna ng COVID-19 vaccine. Layo nito ayon kay Nograles na matiyak ang maayos at madaling pamimigay ng bakuna.

Ipinahayag ito ni Nograles matapos kumpirmahin ang pagsisimula ng pamimigay ng COVID-19 vaccines sa mga nasa A4 at A5 groups sa susunod na buwan.

Ayon kay Nograles kabilang sa A4 group ang mga frontline essential workers sa gobyerno at pribadong sektor. Habang nasa A5 group naman ang mga myembro ng Pantawid Pamilyang Program o 4Ps, marginalized sector at mahihirap na mga mamamayan.

-0-

local...

Pinatawan ni Sultan Kudarat Governor Suharto “Teng” Mangudadatu ng administrative 45-day preventive suspension ang bise alkalde ng Isulan, Sultan Kudarat at limang mga myembro ng kanilang Sangguniang Bayan.

Ang mga ito ay sina Vice Mayor Mayor Lord Dean Castillo, Municipal Councilors Rene Aristoza, Mariblithe Cartujano-Garingo, Gina Belmes Dael, Ryan Dumaran, at Clarice Lagdamen Layon nito na mabigyan daan ang imbestigasyon ng Sangguniang Panlalawigan bilang acting quasi judicial body sa kasong abuse of authority at grave misconduct laban sa nasabing mga local government officials.

Ito ang paliwanag ni Sultan Kudarat Provincial Legal Officer at Retired Judge Lorenzo Balo, Ayon kay Balo ang kaso ay isinampa laban sa anim na mga lokal na opisyal ng mga barangay Chairman ng Kulambog at Dansuli sa Isulan Sinabi ni Balo na pagkakataon din ito para masagot ng mga respondent sa tamang forum ang kanilang mga kaso.

Matatandaan ang anim na mga opisyal ay naghain ng pyansa matapos kasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act noong Pebrero. Sinisikap pa ng Radyo Bida Koronadal na makuha ang panig ni Isulan Vice Mayor Castillo sa nasabing isyu.

-0-

LOCALL.

Bawal muna ngayon sa bayan ng Tboli, South Cotabato ang mga vendor at turista mula sa ibang mga lugar. Ayon kay Tboli Mayor Dibu Tuan, magtatagal naman ito hanggang sa May 31.

Sinabi ni Tuan na para maiwasan ang umpukan ng mga mamamayan, mariin ding ipinatupad ngayon ang liquor ban sa nasabing bayan. Layon nito ayon kay Tuan na mapigil ang pagdami ng COVID-19 cases. Sa ngayon kasi ayon kay Tuan ang Tboli ay mayroong 120 active COVID-19 cases.

Ayon kay Tuan sampu sa mga ito ay nasa ospital. Habang ang 110 naman na pawang asymptomatic o walang symptoms ay naka-quarantine sa mga pasilidad ng lokal na pamahalaan. Sinabi ni Tuan na marami sa mga COVID-19 positive ay nasa mga barangay ng New Dumangas at Laconon na dinadaan patungo sa mga tourist destination ng Tboli.

Sa kabila nito nilinaw ni Tuan na manageable pa rin ang COVID-19 cases sa Tboli kaya walang dapat ikabahala at hindi dapat magpanic buying ang mga mamamayan sa lugar. Voice Clip….Si Tboli Mayor Dibu Tuan.

-0-

LOCAL...

Naghigpit ng health measures ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa General Santos City matapos magpositibo sa COVID-19 ang tatlo nilang inmates.

Ayon kay Gensan City Jail Warden Jail Superintendent Metz Milton Placencia, ang mga nag-COVID-19 positive ay dalawang mga lalaki at isang babaeng inmate. Sinabi ni Placencia na ang babaeng COVID-19 positive na person deprived o Liberty o PDL ay isa sa 14 na lumipat sa city jail mula sa San Isidro Police Station noong May 5.

Nagkaroon ito ng close contact sa isa pang babaeng inmate na COVID-19 positive sa nasabing police station.

Ayon kay Placencia ang tatlong COVID-19 positive na PDL ay magkakahiwalay na naka-isolate ngayon habang ang kanilang mga close contact ay naka-isolate din sa isa pang gusali sa City Jail sa barangay Apopong.

Dinagdag din nito na negatibo sa RT-PCR test ang 63 na closed contacts ng COVID-19 positive na mga inmate. Sinabi ni Placencia na sa ngayon ang mga PDL mula ibang police unit na ilipinat sa Gensan City Jail ay kailangan munang ilagay sa isolation at isailalim sa health screening.

Layon nito na matiyak na ligtas sa COVID-19 ang mahigit isang libong mga inmate sa Gensan City Jail.

-0-

LOCAL..

Pumayag na ang lokal na pamahalaan ng Tupi na gagawin munang isolation facility ang 100 unit housing project sa nasabing bayan sakaling umabot sa critical stage ang COVID-19 cases sa South Cotabato.

Ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., handa ang mga opisyal ng Tupi na tanggapin ang mga COVID-19 patients mula ibang lugar dahil mayroon din silang sariling pasilidad.

Ipinahayag ni Tamayo na patuloy pa rin ang expansion ng provincial government sa mga COVID-19 treatment at isolation facilities.

Naghahanap din ng iba pang option ang lalawigan para makaagapay sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases.

Kinumpirma ni Tamayo na karamihan sa mga bagong mga COVID-19 infections kalakip ang ilang mga public officials ay na-traced ang exposure sa mga pampublikong lugar at mga tahanan.

Paliwanag ni Tamayo, ang pagtaas ng household transmission ay sanhi ng mga kumpirmadong kaso na nag-quarantine sa mga bahay dahil sa kakulangan ng isolation facility lalo na sa Koronadal City. Kaugnay nito, binigyan diin ni Tamayo na dapat mailipat sana sa pasilidad ng pamahalaan ang mga COVID-19 patients para mas mamonitor at maiwasan ang household transmission.

Pero ayon kay Tamayo sa ngayon ay puno na rin ang COVID-19 facility sa mga public at private hositals sa lalawigan. Ayon sa gobernador maging ang treatment facility ng provincial government ay kulang na rin sa medical supplies lalo na ang gamot na Remdesivir

-0-

LOCAL...

Makikinabang din sa mga program ang Department of Agriculture o DA 12 ang mga dating myembro ng rebeldeng grupo.

Ito ang sinabi ni DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen, sa mga dating rebelde na nagtapos sa deradicalization program ng 1002nd Brigade ng militar sa Kidapawan City. Ayon ka Mangelen ang mg dating rebelde ay maari mabigyan ng pinansyal na tulong at iba pang mga proyekto ng DA.

Kaya payon ni Mangelen sa 49 na mga deradicalization program graduates pumunta sa kanilang mga municipal agriculture office.

Ito ay para makapagpatala sa Registry Systems for Basic Sector in Agriculture o RSBA ng ahensya para makinabang sa mga proyekto ng DA. Kabilang sa mga ito ang pamimigay ng mga binhi, abono, cash subsidy, food packs at mga programa sa pautang.

Binigyan diin ni Mangelen na kaisa ng pamahalaan ang DA sa pagsugpo ng terorismo sa pamamagitan naman ng pagtulong sa dating mga myembro ng rebeldeng grupo.

-0-

LOCAL...

Nasa higit pitongpu ang confirmed active cases and counting ang bilang ng COVID-19 sa Kidapawan City sa kasalukuyan habang hinihintay pa ang resultsang mga naunang na contact trace ng Kidapawan City Epidemiology Surveillance Unit o CESU sa nakaraang linggo.

Aminado si CESU, overwhelmed na ang kanilang tanggapan dahil sa mga natatalang double digit case. Natukoy nila ang tatlong dahilan ng biglang paglobo nito.

1. Travel history sa labas ng Kidapawan City

2. Pagdalo sa mga social gathering katulad ng burol, kasal, binyag at birthday.

3. At ang iba naman ay walang travel history at hindi naman nagpunta sa mga social gathering pero may exposure sa mga kasamahan sa bahay na may travel history o may pinuntahang social gathering.

Lumabas din sa kanilang pagsusuri na madalas na tinatamaan ang mga nasa working group o ang 20-65 years old ang age bracket na karamihan ay hindi naman mga frontliners.

Nabatid na masyado na anyang nagpapakampante ang mga residente matapos luwagan ang travel protocol dahilan para maari pa itong lumubo.

-0-

local...

Umarangkada na ang dalawang unit ng Yellow Bus Line kung saan may libreng sakay ang mga APOR at frontliners sa mga public and private institution na may byaheng Kidapawan-Tacurong.

Sa panayam kay Provincial Administrator Efren Pinol na ang programa ay handog ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB katuwang ang Provincial Government.

Isang unit ng bus ang magmumula sa Kidapawan City partikular sa City plaza ng lungsod kada alas 7:30 ng umaga. Ang unit ay papunta sa Amas Provincial Capitol.

Ang isang unit naman ay mula Tacurong City na dadaan sa Bayan ng Tulunan, M'lang papuntang Kidapawan. Kailangan lang na magpakita ng Identification Card na magpapatunay na sila ay APOR o Frontliners para malibre ang kanilang byahe.

Ayon kay Provincial Administrator Pinol na malaking tulong ito lalong-lalo na sa mga frontliners na nangunguna sa laban ngayong pandemya.

-0-

local...

Tuloy-tuloy lang ang Office of the City Veterinarian o City Vet sa pamimigay ng ayuda sa mga magsasaka sa Kidapawan City na matinding naapektuhan ng pandemiya ng COVID-19.

Ayon kay City Veterinarian Dr. Eugene Gornez, kabilang sa ipinamahagi ng kanilang tanggapan para sa mga qualified beneficiaries sa ilalim ng 2021 Livestock and poultry Program ay alagang baka, kambing at free range chicken.

Abot naman sa halos 300 na mga baboy ang naipamahagi sa buwan ng Marso sa ilalim ng Food Security and Economic Resiliency Plan for COVID-19 at ngayong buwan ng Mayo ay nakapamahagi ang City Vet ng 200 free range chickens para sa mga benepisyaryo.

Maliban rito ay nakatakda din ngayong buwan ang pamimigay ng abot sa 100 itik at 140 broiler chickens at 240 free range chicken sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Program, ayon pa Kay Dr. Gornez.

Sinabi ni Gornez na layon ng programa na mapatatag muli ang hanay ng mga magsasaka partikular na ang mga livestock at poultry raisers upang mapalakas din ang food sufficiency at sustainability sa lungsod.

Samantala, tuloy-tuloy lang din ang operasyon ng Vegetable Trading Post o Bagsakan ng Gulay sa Barangay Magsaysay, Kidapawan City tuwing Martes at Sabado na isa rin sa mga inisyatibang ginawa ng City Government upang matiyak ang benta ng produkto ng mga vegetable growers sa lungsod.

Sa ilalim ng naturang trading post ay wholesale ang bentahan ng produktong gulay na direkta namang binibili ng mga wholesalers sa mega market at iba pang palengke o talipapa sa lungsod.

-0-

local...

Sa huling ipinalabas na tracker ng Department of Health 12 kagabi mas marami ang gumaling kumpara sa mga bagong kaso ng sakit sa buong Cotabato Province.

Sa latest report mayroong 20 COVID-19 patients ang gumaling na mula sa iba't ibang lugar sa probinsya.

Pinakamaraming naitalang gumaling ay mula sa bayan ng Pikit na mayroong labing-isa. Sa mga bagong kaso naman, mayroon lamang labing dalawa. Sa daily bulletin, nangunguna na ngayon ang Kidapawan City sa may pinakaraming kaso na may 74 habang 63 sa President, Roxas.

Sa clustering of cases ng COVID-19 sa North Cotabato, nangunguna ang Pobacion, President Roxas. Sinundan ito ng Poblacion, Kidapawan, pangatlo ang Poblacion Carmen, pang-apat ang Idaoman sa President Roxas at panglima ang Sudapin sa Kidapawan. NDBC BIDA BALITA