NDBC BIDA BALITA (May 28, 2021)

NEWSCAST

HEADLINES:

1.. SA REGION 12, MAY 12 katao, namatay dahil sa COVID-19; may 136 din na bagong kaso ang naitala.

2. KIDAPAWAN DIOCESE, tatalima sa bagong kautusan sa ilalim ng GCQ; mga aktibidad sa simbahan may mga pagbabago, sabi ni Bishop Bagaforo

3. SA SURALLAH, South Ctoabato, ilang pasyente positibo na sa dengue, positibo din sa COVID, ayon sa disaster officer

4. SA BARMM, humingi ng karagdagang bakuna kontra Covid-19,

4. SA MGA MAKIKILIBING kina Fr. Sanoy at Fr. Bacero, pinayuhan na talagang sundin ang health protocols.

5. PROPOSED bill ni Sen. Tolentino na magpapalawig sa BTA-BARMM, kinuwestiyon ng MNLF; peace rally, isinagawa

6. SA COTABATO CITY, Lalaki, nang-hostage ng kanyang pamilya pagkatapos nagpakamatay

7. South Cotabato Cong. Dinand Hernandez, nagpanukala na magkaroon ng 3rd district ang lalawigan.

-0-

Local…

SA MARTES, JUNE 1, IHAHATID sa kanilang huling hantungan sina Fr. Loreto Sanoy at Fr. Rex Bong Bacero.

Sa ngayon ang kanilang mga abo ay nakaburol sa Archdiocesan Mausoleum sa loob ng cathedral compound at ginagawa ang wake mass para sa kanila araw-araw.

Sinabi ni Immaculate Conception cathedral parish rector Fr. Ben Toreto sa panayam ng DXMS ngayong umaga na sa diocesan clergy cemetery sa loob Notre Dame archdiocesan seminary ililibing sina Fr. Loret at Fr. Bong.

-0-

12 katao namatay dahil sa COVID-19 sa region 12. May 136 na bagong kaso din ang nadagdag sa talaan.

Ang mga nasawi ay kinabibilangan ng anim na taga General Santos City, apat naman ang namatay sa North Cotabato kung saan tatlo rito ay taga Midsayap habang ang isa ay taga M'lang, binawian rin ng buhay ang dalawa pang taga South Cotabato isa sa kanila ay taga Koronadal at ang isa ay taga Sto. Niño. Dahil dito, tumaas pa ng hanggang 351 ang total death cases.

Samantala, mas marami naman ang naitalang gumaling kaysa mga bagong kaso ng Covid-19 ayon sa Department of Health.

Kahapon, may 200 recoveries ang naitala para maging 8,618 na ang kabuoang bilang ng mga gumaling.

108 sa mga gumaling ay taga Sarangani, 42 sa South Cotabato, 32 sa General Santos City at 18 sa North Cotabato.

Iniulat din ng kagawaran ang karagdagang 136 na panibagong kaso ng sakit para maging 11,130 na ang total coronavirus infections sa rehiyon.

Pinakamarami sa bilang ng mga bagong kaso ay mula sa General Santos City na umabot sa 48, sinundan ng North Cotabato na may 44 new cases, South Cotabato at Sultan Kudarat ay kapwa may 16 new infections habang ang Sarangani ay may dalawang bagong kaso. Nasa 2,159 naman ang aktibong kaso.

-0-

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, kulang na ang bakuna laban sa Covid 19 dahil marami ang gustong magpaturok nito.

Sinabi ito ni Bangsamoro Region Health Minister Dr. Bashary Latiph.

Aniya, ipinaabot na nila sa national IATF at sa Dept of Health ang kahilingan ng dagdag na vaccines.

Inihayag din ni Latiph na hindi pa nagagalaw ng regional government ang P500 million na inilaan para sa pagbili ng bakuna dahil meron dumarating na vaccines allocation mula sa DOH main office.

Pag may go signal na ang national IATF, gagamitin ang pondo para pambili ng anti-Covid vaccines.

-0-

LOCAL…

PATAY ANG ISANG 44-year-old na lalaki matapos magbaril sa sarili kasunod ng hostage drama sa loob mismo ng bahay nito sa Barangay Rosary Heights Mother, Cotabato City.

Kinilala ni Police Station 2 commander Major Rustom Pastolero ang nagpakamatay na si Christopher Alcaraz.

Sa imbestigasyon ng PNP, nagkaroon ng pagtatalo si Alcaraz at ang maybahay nito na si Jehanna Yap, 32.

Si Alcaraz ay may hawak na kutsilyo at nasaksak si Jehanna, at ang mga kasama sa bahay na sina Alleya, 20, Alyo and Manuel Yap, lahat nakatira sa 6th Road, Macapagal Extension, Barangay Rosary Heights Mother.

Nang dumating ang mga police sa bahay 2:45 a.m., hinostage ni Alcaraz ang misis nito, dalawang mga bata at ang katulong.

Sa pakikipagnegosasyon ni Pastolero, pinalaya ni Alcaraz ang mga hinostage, pati mga bata, at nagbaril sa sarili gamit ang kanyang carbine rifle.

-0-

LOCAL...

DAHIL SA PAGBAHA, isinailalim sa state of calamity ang Datu Salibo, Maguindanao.

Nagdesisyon ang Sangguniang Bayan na magpasa ng resolusyon para ilagay sa state of calamity ang buogn bayan kung saan abot sa walong libong pamilya sa 17 barangays ang apektado.

Pati bahay ni Mayor Solaiman Sandigan binaha din.

Namigay na rin ng ayuda ang LGU para sa apektadong pamilya na ilan ay house-based habang ang iba ay lumipat sa evacuation center.

SAMANTALA, may 700 pamilya rin ang apektado ng baha sa Raja Buayan, Maguindanao, ayon kay Mayor Yacob Jack Ampatuan.

-0-

LOCAL…

NAGHARAP si South Cotabato Rep. Ferdinandh Hernandez ng panukalang batas para sa panibagong congressional district sa lalawigan.

Nakasalang na sa Kogreso ang House Bill No. 9421 o “An Act Reapportioning the Second Legislative District of the Province of South Cotabato, Thereby Creating the Third Legislative District of the Province.”

Layunin ng panukala na itayo ang third district sa lalawigan na bubu-uin ng Lake Sebu, Norala, Sto Nino Surallah at Tboli.

Ang mga bayan na ito ay sakop ng second legislative district ng lalawigan kasama ang mga bayan ng Banga, Tantangan at Koronadal City.

Batay sa August 2015 census ng Philippine Statistics Authority (PSA), South Cotabato ay may total population of 915,289, kung saan 309,176 ay nasa in Koronadal City, Banga, at Tantangan habang 351,023 sa Lake Sebu, Norala, Sto. Niño, Surallah, and T’boli.

Ayon kay Hernandez, mas mapapabilis ang kaunlaran ng mga bayan kapag naipasa ang kanyang panukalang batas.

Nakatakda ang public hearing hinggil sa panukalang ito kapag naisalang na sa committee level, ayon kay Cong. Hernandez.

0-0-

LOCALL...

KINUWESTIYON NG Moro National Liberation Front ang panukala ni Sen. Francis Tolentino na magpapaliban sa eleksyon para sa mga kasapi ng Bangsamoro Transition Authority.

Sinabi ni MNLF chairn Muslim Sema may mga loopholes ang Senate Bill 2214 na dapat tingnan ng maige ni Sen. Tolentino at iba pang mambabatas.

Sa Bangsamoro Transition Authority o BTA ngayon, merong 11 kasapi o kinatawan ang MNLF.

Pero, sa panukala ni Tolentino, kapag naaprobahan at naipagpaliban ang halalan sa 2022 at gagawin sa 2025, magiging lima na lang ang MNLF member sa BTA.

Kahapon, nagrally ang MNLF sa daan papasok ng BARMM para hilingin na baguhin ang panukala at ayon sa kanilang rally spokesperson, nawala sila sa picture.

-0-

local...

Mag-asawa, huli sa anti-drug operation sa Cotabato City, isa pang lalaki, huli din maapos bumili ng shabu kay misis

Si Mister habal-habal driver, si misis ay housewife.

Kapag wala sa bahay si mister at naghahanap-buhay sa pamamagitan ng habal-habal, si misis ay nagbebenta ng shabu sa kanyang mga parokyano.

Kinilala ni city police drug enforcement unit chief at Police Station 1 commander Maj. Elexon Bona ang mister na si Bebeng at ang kanyang misis na si Tata.

Huli din ang isang nagngangalang Niko na nasa bahay nang isagawa ang drug buy bust operation pasado alas dose ng tanghali kahapon sa Zone 1, Barangay Rosary Heights 1, PC Hill, Cotabato City.

Ang main office ng PNP at Phil. Drug Enforcement Agency ay nasa PC Hill din kayat gawain ng matapang ang pinasok ni misis.

Nakuha mula sa suspect ang ilang sachet ng shabu, drug paraphernalia at buy bust money. Sabi ni mister, ngayon niya lang nalaman na nagtutulak ng shabu ang kanyang misis habang siya ay wala sa bahay.

Sabi ni misis, limang buwan pa lang siya sa sideline na ito. Ayon kay Major Bona, nakakulong na silang tatlo at inihahanda ang kaso laban sa kanila.

-0-

local...

Operation ng Gensan PNP normal pa rin kahit na positibo sa COVID-19 ang 26 nilang mga police

Nanatili pa rin ang full deployment sa walong mga police stations sa General Santos City sa kabila ng pagpositibo sa COVID-19 ng 26 mga pulis sa lugar. Tiniyak ito ni Gensan PNP Spokesperson Major Rissa Hernaez.

Gayunpaman ayon kay Hernaez dahil sa pangamba sa COVID-19 naghigpit din sila ng precautionary measures. Dinagdag din nito na ito na ang pinakamaraming COVID-19 infection sa Gensan PNP. Nagpapatuloy din ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng mga COVID-19 positive na pulis.

Sinabi din ni Hernaez na maliban sa monitoring ng kanilang kalagayan, nagbibigay din ng tulong sa mga COVID-19 positive nilang personnel ang Gensan PNP.

Kasunod ng pagsailalim muli sa lungsod sa General Community Quarantine nagdagdag din ng mga personnel sa 29 na mga quarantine control points ang Gensan PNP. Samantala tumigil muna sa pagtanggap ng mga inmate mula sa iba pang mga police units ang Gensan City Jail.

Ito ay matapos magpositibo sa COVID-19 ang 52 nilang mga inmate.

-0-

local...

Naglaan ang provincial government ng Sarangani ng tig isang milyong pisong pondo para sa mga programa kontra COVID-19 ng pitong mga bayan sa nasabing lalawigan.

Ayon kay Sarangani Governor Steve Chiongbian Solon ang nasabing pondo ay kalakip sa kaapruba pa lang na supplemental budget ng lalawigan. Malaking tapyas ng supplemental budget ay ibibili ng COVID-19 test kits para sa pagpapalawak ng testing sa mga komunidad.

Habang ang ibang bahagi naman ay para sa pagpapaigting ng operation ng local isolation facilities at treatment sa mga symptomatic at asymptomatic na mga pasyente. Sinabi ni Solon na dahil sa nagamit sa mga programa laban sa COVID-19 kinapos din ng pondo ang maraming mga barangay sa Sarangani.

Dinagdag din ng nasabing gobernador na ang tig one million pesos na pondo ay maaring gamitin ng mga local government unit sa Sarangani sa pagbili ng relief goods, tulong sa municipal quarantine at isolation facilities at contact tracing.

-0-

local...

Inilikas ng lokal na pamahalaan ang dalawamput limang mga pamilya sa barangay Lake Lahit sa Lake Sebu, South Cotabato. Ito ay dahil na rin sa mga banta ng baha at landslide.

Sinabi ito ni South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Acting Head Rolly Aquino.

Ayon kay Aquino, napansin kasi ng mga mamamayan sa lugar ang biglang paglakas ng tubig mula sa outlet ng Lake Lahit na nasa loob ng Merl Garden Spring Resort.

Bukod dito ayon kay Aquino ikinabahala din ng mga mamamayan ang paglitawan ng mga bagong bukal sa kalapit na bundok na ang tubig ay pinaniniwalaang mula din sa Lake Lahit.

Ayon kay Aquino 23 sa mga pamilyang bakwit ay pansamantalang lumipat sa katabing barangay ng Talisay habang ang dalawang iba pa ay nasa function hall ng nasabing resort.

Pinayuhan ang mga ito ng Lake sebu LGU na huwag munang bumalik sa kanilang lugar habang hinihintay pa ang resulta ng assessment ng Mines ang Geosciences Bureau o MGB 12.

Ang 24 hectares na Lake Lahit ay isa sa tatlong mga Lake sa Lake Sebu na kilala bilang summer capital ng South Cotabato. Kabilang din sa mga ito ang main lake na Lake sebu at Lake Seloton.

-0-

local...

Mag-ingat sa double cases ng COVID-19 at dengue fever. Ito ang paalala sa publiko ni Surallah Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Leonardo Ballon.

Sinabi ito ni Ballon matapos isailalim sa state of calamity dahil sa mataas na kaso ng dengue fever ang mga barangay ng Libertad at Buenavista sa nasabing bayan. Kinumpirma ni Ballon na ang Libertad ay nakapagtala ng 27 dengue cases at 17 sa Buenavista.

Ayon kay Ballon dahil sa bumabang immune system may peligro na mahawaan din ng COVID-19 ang mga tinamaan ng dengue. Sa katunayan ayon kay Ballon , may mga pasyente na dinala sa ospital na maliban sa sakit na dengue ay tinamaan din ng COVID-19.

Dahil dito ayon kay Ballon pinaigting pa ng nasabing mga barangay ang kanilang fogging operations at clean up driver para maitaboy ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Voice Clip…Si Surallah MDRRM Officer Leonardo Ballon.

-0-

local...

Nakakikipag ugnayan ngayon ang Department of Agriculture 12 sa ilang mga kompanya at indibidwal para sa expansion ng kanilang Kadiwa Community Pantry sa iba pang bahagi ng SOCCKSARGEN. Ito ay ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen .

Ayon kay Mangelan mayroon nang nangako ng donasyon sa kanila para mapanatili ang programa. Sinimulan nila ito sa mga lungsod ng Kidapawan at Koronadal at Tulunan sa North Cotabato.

Layon nito ayon kay Mangelan na matulungan at mabigyan ng pagasa ang mga mamamayan na ramdam pa rin ang masamang epekto ng COVD0-19 pandemic.

Kabilang sa mga ipinamimigay sa DA 12 Community Pantry ang mga bigas, gulay, itlog, prutas, dress chicken, isda at basic foods. Kinokolekta ang mga ito ng Agribusiness and Marketing Division o AMAD ng DA 12.

Dinagdag ni Mangelen na binibili din ng DA 12 ang mga produkto ng local farmers para may maipamigay sa kanilang community pantry.

Kamakailan lang binili ng ahensya ang aning mga kalabasa ang mga magsasaka sa Tacurong City. Ang pagtatag ng mga community pantry ng lahat ng mga regional offices ng DA ay iniutos ni Agriculture Secretary William Dar.

-0-

local...

Inaalam na ngayon ng mga pulis kung ano ang motibo ng mga suspect sa pamamaril at pagpatay sa isang lalaki sa Purok 6, Barangay Tuael, President Roxas North Cotabato.

Batay sa inisyal na imbestigasyon ng mga pulis, nakarinig pa ng putok ng baril ang mga residente malapit sa lugar gabi ng miyerklues at kinaumagahan ay natagpuan na lamang ang bangkay ng biktima.

Siya ay nakilalang si Orson Merosa Briones 46 anyos na taga Barangay Poblacion, Kidapawan City.

Narekober sa crime scene ang dalawang basyo ng caliber 45 pistol na pinaniniwalaang ginamit ng mga suspect sa pamamaril sa biktima. Nag-iimbestiga ang mga pulis ngayon.

-0-

local...

Secret cell at hindi sa special cell. Iyan ang paglilinaw ni Tulunan Municipal Police station Chief Police Major Jun Napat nang tinanong kung saan nakapiit ang dating Municipal Councilor na si Reynaldo Yata Jr. sa panayam ng Radyo BIDA.

Anya, nasa secret jail facility ito dahil minomonitor ang kalagayan at sumasailaim sa medikasyon pero wala silang special treatment sa dating konsehal habang nasa puder nila ito bilang isang regular detainee.

Dagdag pa ng hepe may kasama itong dalawa pang ibang detainee sa loob ng jail facility. Sa ngayon, inaantay na lang anya nila an commitment order mula sa korte bago ito mailipat sa provincial jail na posibleng tumagal ng dalawang linggo.

Nabatid na si Yata ay siyang prime suspect sa nangyaring panggagahasa at pagpatay sa isang ginang nitong October 2020 sa purok 8, Tulunan, Cotabato.

-0-

Naghahanda na ngayon ang mga police personnel na inatasang magma-man sa mga border control points sa lalawigan bilang paghahanda sa unang ‘No Movement Sunday’ kasabay ng unang araw pagsasailim sa General Community Quarantine simula Mayo a-trenta.

Ayon kay Old Bulatukan checkpoint team leader Police Lt. Xiart Gatinao, inaasahan na anila nila na may iilan pa ring mga indibidwal ang posibleng ma-iistranded sa regional border lalo na ang mga hindi pa nakakaalam sa bagong guidelines na nakasaad sa bagong executive order.

Ngayong unang ‘No Movement Sunday’, posible rin aniyang may resistance sa iilang mga non-essential travelers at non-APOR na dadaan lang sa lalawigan.

Sa ngayon ayon kay Gatinao ay nabigyan na rin ng instructions ang mga magma-man na mga pulis sa mga dapat gawin sa Mayo a-trenta lalo na ang muling pagpapaala sa tinatawag na maximum tolerance.

Samantala, nakahanda na rin ang mga augmentation units mula sa Regional Mobile Force Battalion, Provincial Mobile Force Company at mga local PNP units sa mga bayan na may border checkpoints. Ngayong araw ay nakatakda ang muling pagpupulong ng mga ito sa Provincial IATF para sa karagdagan pang instructions.

-0-

local...

Nangunguna pa rin ngayon ang Kidapawan City sa may pinakamaraming naitalang kaso ng COVID-19 infections sa buong probinsya ng North Cotabato.

Sa apatnaput na bagong kaso kagabi, labinglima ang galing sa Kidapawan City mayroong tig-anim sa Makilala at Matalam habang mayroong lima sa President Roxas at may apat sa Pikit.

Umakyat pa ngayon sa 412 ang active cases ng COVID-19 sa probinsya.

Sa mga gumaling naman, labing dalawa pa ang nadagdag. Samantala, nagpalabas naman ng talaan ang Integrated Provincial Health Office (IPHO) kaugnay sa bilang ng indibidwal na nabakunahan sa probinsya. Mababa ang bilang ng senior citizen na nagpapabakuna sa kasalukuyan.

Sa bilang na 91, 987 pitong porsyento pa lamang o 7,377 ka tao. Ayon kay Dra Eva Rabaya, ang mga A3 o yaong may co-morbidities ay nasimulan nang bigyan na rin ng slots sa mga RHU, kailangan na lamang magpatala para mabakunahan. NDBC BIDA BALITA