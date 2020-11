NDBC BIDA BALITA (Nov. 20, 2020)

NEWSCAST

1. Walang nasawi dahil sa Covid-19 sa Region 12 at mas marami ang gumaling kaysa mga bagong pasyente

2. Mga health frontliner sa North Cotabato, makakatanggap ng dagdag na hazard pay

3. Giant Christmas tree at maraming Christmas lights, on display na sa harap ng Koronadal City hall, pero bisita, pinaalalahanan to observe health protocols.

4. Land conflict, isa sa mga dahilan ng patayan sa isang lugar ng Polomolok, South Cotabato, sabi ng PNP

5. Pagkasawi ng ilang mga wanted person sa ginagawang police law enforcement operation, may paliwanag ang PNP bakit ito nagyayari.

6. Rido ng naglalabang pamilya sa Kapatagan, Lanao del Sur, inayos ng LGU.

Local………………..

MULI, mas marami ang gumaling mula sa sakit na COVID 19 kaysa mga bagong kaso batay sa Department of Health sa Soccksargen Region kagabi.

May 60 mga pasyente ang gumaling na mula sa nakamamatay na sakit.

Sa 60 gumaling, 25 ang taga South Cotabato, 15 General Santos City, 12 Cotabato City, 5 Sarangani at 3 North Cotabato.

Dahil diyan meron nang 2,859 ang total recovered patients sa Soccskksargen.

Kahapon din, may 37 mga bagong pasyente ang nadagdag sa listahan ng mga tinamaan ng coronavirus sa Region 12.

Sa naturang bilang, 15 ang mula sa Cotabato City, 14 sa General Santos City, 4 Sarangani at tig dalawa sa North Cotabato at South Cotabato.

Dahil diyan sumampa na sa 3,594 ang total Covid 19 infections sa Region 12.

Walang naiulat na nasawi, habang 614 naman ang active cases sa Soccksargen.

Sa Bangsamoro Region, pitong bagong kaso ang iniulat ng Ministry of Health.

Ang mga bagong kaso ay nagmula sa Lanao del Sur at Marawi City, Maguindanao at Sulu.

Dahil dito abot na ngayun sa 2,275 ang total Covid 19 positive sa BARMM.

Pinakamarami parin ang naitatalang kaso ng Coronavirus sa Lanao del Sur at Marawi City na may 1,076 total cases, sumusunod ang Maguindanao na may 561 covid positive, Sulu 206, BAsilan at Lamitan 184 at Tawi-tawi 128.

Nanatili naman sa 83 ang nasawi sa Bangsamoro Region.

Inaasahang mas mapag-iibayo pa ang health services sa Maguindanao ngayong nadagdagan ang midwives sa probinsya.

Kahapon, 163 midwives sa ilalim ng Midwife in Every Community in BARMM (MECBA) ang pormal na binigyan ng appointment para magsilbi sa 36 na mga bayan sa Maguindanao.

Ilan sa mga midwive na ito ay nagsilbi na sa nakalipas na 10 taon bilang contractual o job order workers.

Binigyang diin ni BARMM OIC Health Minister Dr. Ameril Usman ang kahalagahan ng barangay health workers sa pagbibigay ng de kalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa BARMM.

Inaasahang magkakaroon din ng permanent appointment ang iba pang mga midwives sa mga lalawigan ng Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi.

Pormal ng kinasuhan ang nahuling drug suspek sa isinagawang buy bust operation na parang si spider man dahil mahirap madakpan.

Ang pagsasampa ng kaso ay laban kay PUTI MAJID TALIB Alyas Saddam, ay pinangunahan ni Police station 2 chief Capt. Rustom Pastolero.

Si Talib ay nadakip Tanghal Bridge SK Pendatun Avenue, Cotabato City matapos nitong mapagbentahan ang isang operatiba na nagpanggap na buyer.

MAHIGIT tatlong buwan din na sinubaybaya ng mga police si Talib bago siya nadakip.

Siya ay ipinagharap ng kasong paglabag sa RA 9165 sa City Prosecutors office.

SA HANGARING makamit ang pangmatagalang kapayapaan haharap sa isang rido settlement ang dalawang magkalabang pamilya sa Kapatagan Lanao del Sur.

Sinabi ni Kapatagan Mayor Raida Bansil-Maglangit na matagal nang may hidwaan ang pamilyang Kapampangan at Bagnas na kapwa nakatira sa magkabilang barangay sa bayan ng Kapatagan.

Ayon kay Maglangit, adbokasiya ng kanyang liderato ang ayusin ang mga pamilyang hindi nagkakaunawaan dahil sa mga personal na isyu tulad na lamang ng agawan sa lupa, away pamilya, at magkaminsan ay dahil sa babae, pag-ibig at pulitika.

Tuloy-tuloy pa rin ang pgtulong ng North Cotabato provincial government sa mga kababayan nitong stranded sa ibang lugar at gustong umuwi.

Sa ilalim ng Task Force Sagip Stranded North Cotabateños, natulungan ang may 82 mga stranded individuals na makauwi ng maayos sa lalawigan.

Ang mga ito ay kinabibilangan 59 Loclaly stranded individual at 33 na Returnign overseas Filipino an sinundo sa Davao City, Cotabato City, General Santos City, at Cagayan De Oro City airports.

Sinabi ni TF Sagip Stranded head Engr. Mike Mineses marami pang mga LSI at ROF ang nakatakdang umuwi ng lalawigan.

Matapos lagdaan ni Pangulong Duturte ang Republic Act 11494 o Bayanihan to Recover as One Act, makakatanggap na ng dagdag na sweldo ang mga frontliners sa North Cotabato.

May dagdag na hanggang P5,000 na special risk allowance kada buwan ayon sa Administrative Order 35, at hanggang P3,000 na active hazard duty pay kada buwan batay sa AO 36.

Ito ay pagbibigay kilala sa sakripisyong ginagawa ng mga nasa frontline na patuloy na nakikipalaban sa global health crisis lalo na sa probinsya.

Ang mga frontline health workers ay ang mga empleyadong tutukuyin ng provincial, city at municipal health boards o ng Department of Health na aktibong kasali sa mga kritikal na programang tugon ng gobyerno laban dito.

Ang mga public healthcare workers ay maaaring regular, contractual o casual, part-time o full-time; contract of service (COS) o job order (JO), kasama ang mga accredited BHW. Samantala, ang mga private Healthworkers ay mga naka-assign sa COVID-19 na unit ng mga ospital, laboratory, o quarantine facility.

Ito din ay pro-rated na nakabase sa dami ng araw na sila ay pisikal (na nag-report sa trabaho, mula Sept. 15 hanggang Dec. 19, 2020.

Ang pondo para sa implementasyon ng dalawang AO ay mula sa P13.5 bilyon na appropriation mula sa Bayanihan 2. Ang Department of Budget and Management (DBat Department of Health (DOH), ang magbibigay ng mga guideline para sa tamang implementasyon ng mga AO. Magiging epektibo ito matapos ang publikasyon sa mga pahayagan.

Ang tinig ni EOC Manager Board Member Philbert Malaluan.

Samantala sa mga frontliner, maaaring makipag-ugnayan sa inyong mga head of office, chief of hospital, chief of police, head marshall at commanding officers para dito.

Nasa 141 na mga hog owners ang nakatanggap na ng tulong pinansyal na lubos naapektuhan ng African Swine Fever o ASF sa Kidapawan City.

Nabatid na apat na mga Barangay ngayon ang apektado, ito ay ang Barangay Linangcob, Mua-an, Sikitan at Gayola.

Ayon kay City Veterinarian Dr Eugene Gornez, bawat baboy na kinatay ang halaga ng tulong pinansyal na ipinaabot ng City Government kung saan Php 500 per head ng suckling pig, Php 1,000 sa grower at Php 2000 sa mga inahin at barako ang tulong pinansyal na tinanggap ng bawat hog raiser.

Layun nito na maalalayan ang mga hog raisers sa kanilang kabuhayan gayung hindi pa sila pinapayagan na mag-alaga ng baboy hanggang sa kasalukuyan.

Nabatid na isinailalim ng Office of the City Veterinarian sa ‘culling’ ang mga alagang baboy ng nabanggit na bilang ng mga hog raisers matapos maitalang ang kaso ng African Swine Fever sa mga hog farms sa mga nabanggit na barangay.

Nagdulot ito ng pagkalugi sa mga nag-aalaga ng baboy upang makatulong at dahan-dahang makabawi ang mga apektadong hog raisers.

Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ang OCVET sa Cotabato Provincial Government para mabigyan din ng kahalintulad na tulong ang mga apektadong hog raisers ng lungsod

Bagamat wala pang deadline kung kailan ipapatupad ang paggamit ng Digital Contact Tracing System sa North Cotabato, marami na rin ang mga nagpaparehistro sa pamamagitan ng online simula nang inilunsad ito sa probisnya.

Batay sa pinakahuling datus na ipinalabas ni Incident Commander Board Member Philbert Malaluan, nasa 2, 178 na ang kabuuang bilang na mga Cotabatenos ang nakapagrehistro gamit ang link na https://r12-ccts.ph.

Ang link ay ligtas at virus free. Ito ay applicable sa mga android at personal computers habang hindi pa available sa IOS.

Umarangkada na rin ang isinasagawang pagsasanay sa IT team ng bawat bayan at lungsod sa probinysa para naman sa offline registration.

Ipinahayag din nito na hindi na maari magprehistro muli kung registered na gamit ang personal na impormasyon.

Nilinaw din ng pamahalaang panlalawigan na libre o walang bayad ang pagpaparehistro sa QR code na gagamitin kung papasok sa public at private establishments sa halip na gumamit pa ng logbook.

Bukod sa Medical Certificate at Travel Authority, ipipresenta na rin ang QR codes sa lahat ng papasok sa mga border checkpoints ng probinsya at maari ring magamit sa buong rehiyon dose.

Hinihikaya’t din ang lahat na magparehistro na ng mas maaga kung may internet at kung hindi naman madownload o na screenshot ang card kahit nakapagrehistro na ay kailangan lamang isumite ang impormasyon sa facebook pages ng Provincial Gov’t upang ma-retrieve ito manually.

Hindi na nakapalag ang number 1 priority list drug personality sa tuloy-tuloy na anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Purok 14, Barangay Poblacion Carmen North Cotabato kahapon ng umaga.

Sa ulat ng PNP, nakilala ang suspect na si Asser Panalay Delanggalen, 22 anyos ng Barangay Manarapan Carmen.

Isinagawa ang buy bust operation alas 11:45 ng umaga kahapon laban sa suspect na pinangunahan ng Carmen PNP.

Nakuha mula sa kanya ang walong sachet ng pinaghihinalaang shabu maliban pa ang isang sachet na ginamit sa operasyon at maging ang buy bust money.

Samantala, arestado din ang isa pang drug suspek matapos ikasa ng Tulunan PNP ang search warrant operation alas 5:00 ng umaga kahapon sa Purok 8, Barangay Poblacion, Tulunan, Cotabato

Kinilala ni Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat ang suspek na si Joey Bernardero Gallosa, 35 years old, single, laborer na residente ng nasabing lugar.

Sa paghalughog ng raiding team, nakuha mula sa bahay ng suspek ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu.

Kulong na ngayon sa custodial facility ng PNP ang mga suspek at kakaharapin ang kasong isasampa laban sa kanila.

Habang may kasiyahan sa serbisyo caravan sa Brgy Balabag, Kidapawan City kahapon, ilang mga residente naman ang hindi napigilang umiyak habang ikinukwento ang hirap na nararanasan dahil mag-iisang taon na itong nagtitiis sa maliit at mainit na tirahan sa evacuation center sa lugar.

Isa na rito si alyas Rita, 43-anyos, ina sa apat na anak, walang trabaho at umaasa lamang sa kakarampot na kinikita ng kanyang mister. Kwento nito, kung may iba lang aniya silang malilipatan, hindi na sana nito nanaisin pang mamalagi sa kanilang temporary shelter sa nasabing barangay.

Masikip, mainit, kulang ang palikuran, malayo ang pinagkukunan ng tubig at halos hindi rin makatulog tuwing tag-ulan dahil sa pangamba na baka liliparin ng malakas na hangin ang kanilang pinagtagpi-tagping bubong. Hindi normal na buhay kung ito’y ilarawan ni Rita pero wala itong magawa kundi ang manawagan na lamang sa gobyerno na sana ay pagtuonan din sila ng pansin.

RESIDENT Isa lamang si Rita sa halos daan-daang mga evacuees na halos isang taon na ring namamalagi sa nasabing relocation site. Samantala, kung ang ilang mga bakwit naman ang tatanungin, ay maayos naman ang kanilang kalagayan dahil mas nangangamba sila sa dati nilang nilisang lugar dahil sa lindol.

Samantala, sa isang phone-interview, sinabi ni Kidapawan City Information Officer Atty Paolo Evangelista, na humingi na ito ng tulong sa provincial government dahil sa ngayon ay wala ng pondo ang city government.

Dagdag pa nito, may nahanap ng 2.5 hectares ang LGU upang ma-decongest ang halos 150 pamilya sa nasabing relocation site pero pinoproseso pa ng local government ang ilalaang pondo. Nabatid na ang nasabing mga bakwit ay mula pa sa Umpan Village, Brgy Balabag na isa sa mga matinding tinamaan ng malalakas na lindol sa lungsod noong nakaraang taon.

Awayan sa lupa ang motibo na tinitingnan ng pulisiya sa pamamaril at pagpatay sa isang magsasaka sa Polomolok, South Cotabato. Kinilala ni Polomolok Deputy Chief of Police, Captain Rommel Hitalia ang nasawing biktima na si Baharin Mantawil, 39 years old at nakatira sa Barangay Koronadal Proper, Polomolok.

Ayon kay Hitalia si Mantawil ay binaril ng dalawang mga suspek na nagabang sa kanya sa daan. Ito ay habang nagmamaneho ng kanyang tricycle mula sa kanilang tahanan patungo sana sa national highway pasado alas otso ng umaga noong Myerkules.

Ang biktimang si Mantawil ay agad na binawian ng buhay. Sanhi ito ng mga tama ng bala ng baril sa kanyang ulo. Ayon kay Hitalia ang mga labi nito ay agad na kinuha ng kanyang pamilya at hindi na nadala pa sa ospital.

Narekober ng mga pulis sa crime scene ang limang mga basyo ng 5.56mm na baril at tricycle ng biktima. Ang dalawang mga salarin ayon kay Hitalia na posibleng mga myembro ng Dawlah Islamiya base sa pamamaraan ng pagpatay ng mga ito ay agad na tumakas sakay ng motorsiklo matapos ang krimen.

Kinumpirma din ni Hitalia na ang biktimang ay nakulong na rin noon sa South Cotabato Provincial Jail dahil sa iligal na droga.

Ayon kay Hitalia nagpapahirap din sa imbestigasyon ng mga pulis ang hindi pakipagtulungan ng pamilya ng biktima sa kanila. Voice Clip…Si Polomolokk Deputy Chief of Police Captain Rommel Hitalia

Bawal sa city hall ng Koronadal ang mga walang face mask, face shield, South Cotabato COVID-19 Contact Tracing o SCCTS Card o stay safe ID at mga nasa 15 years old pababa.

Ito ang paalala ni Koronadal Civil Security Unit o CSU Chief Retired Colonel Raul Miramon sa publiko. Ipinahayag ito ni Miramon matapos maging instant tourist attraction at dagsain ng mga mamamayan ang city hall ng Koronadal lalo na tuwing gabi nitong mga nakalipas na araw.

Ito ay kahit na hindi pa tapos ang paglalagay dito ng mga palamuting pamasko.

Isa kasi sa mga dinadayo maging ng mga mamamayan mula ibang lugar na napadaan sa Koronadal, ang dancing fountain sa city hall grounds na matutungyahan mula alas sais hanggang alas dyes ng gabi.

Tiniyak ni Miramon na para masunod ang minimul health protocols laban sa COVID-19 naghigpit sila sa pagpapasok ng mga mamamayan sa city hall. Pinaalalahanan din nito ang mga dumaraayo sa lugar na panatilihin ang physical distancing.

Ayon kay Miramon katuwang ng mga kasapi ng CSU sa pagpapanatili ng kaayusan sa city hall ang mga kasapi ng Barangay Peace Keeping Action Team o BPAT ng barangay Zone III na may sakop dito.

Denipensahan lamang ng mga pulis ang kanilang mga sarili kaya hindi maiiwasang may mamamatay sa kanilang mga police operation.

Binigyan diin ito ni South Cotabato Police Community Affairs Development o PCAD Chief, Lieutenant Colonel Lino Capellan.

Ipinaliwanag ni Capellan na may mga pagkakataon kasing lumalaban sa arresting team ang mga suspek. Sinabi ni Capellan na kung malalagay sa panganib ang kanilang buhay, walang magagawa ang mga pulis kungdi pangalagaan ang kanilang mga sarili.

Iginiit ng nasabing police official na ginagawa ng PNP ang law enforcement operation ng naayon sa kanilang operational procedure. Pinabulaanan din nito na may nangyayaring overkill sa mga police operation sa South Cotabato.

Tiniyak ni Capellan na nakahanda ang PNP na harapin ang reklamo ng mga kaanak ng mga nasawi sa kanilang anti-illegal drug operation. Ang PNP ay nakapagsagawa ng 478 police operation sa South Cotabato mula Enero hanngang ngayong Nobyembre. Nagresulta naman ito sa pagkaaresto nila sa 371 na mga wanted person at pagasawi ng limamput siyam na iba pa.

Sumuko ang mahigit siyamnapung mga myembro ng New Peoples Army o NPA sa Soccksargen at karating lugar sa nakalipas na sampung buwan sa pagnanais na makinabang sa tulong ng pamahalaan upang muling makapamuhay ng normal.

Ito ay ayon kay Philippine Army 73rd Infantry Batallion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronaldo Valdez. Ayon kay Valdez dala din ng mga sumukong NPA member na karamihan ay mga indigenous peoples o IP ang mahigit pitumpung iba’t ibang uri ng armas. Ang mga ito ayon sa nasabing army official ay pinangakuan ng magandang buhay NPA.

Sinabi ni Valdez na marami sa nagbalik loob sa pamahalaan sa rehiyon ay mga myembro ng Guerilla Front 71 Far South Mindanao Region ng NPA. Nagkukuta ang mga ito sa mga bundok ng Sarangani at Davao Occidental. Ipinahayag ni Valdez na ang pagsuko ng mga ito ay resulta ng patuloy na pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno.

Ayon kay Valdez inaasahan pa ng militar ang pagsuko ng maraming mga myembro ng NPA sa SOCCKSARGEN sa susunod na mga linggo. Sinabi ni Valdez na nakatulong din sa pagsuko ng maraming NPA member and end the local communist armed conflict o ELCAC na nagdadala ng serbisyo ng pamahalaan sa mga liblib na lugar.

Nakinabang sa libreng binhi ng Department of Agriculture ang mahigit dalawang libong mga magsasaka sa Tacurong City, Sultan Kudarat.

Ito ay mula naman sa Rice Competitiveness Enchance Fund o RCEF ng ahensya. Ayon naman sa City agriculture office abot sa mahigit apatnalibong bags ng certified seeds ang naipamahagi sa mga benepisaryong magsasaka sa Tacurong.

Nanguna sa pamimigay nito ang DA-PhilRice sa Midsayap North Cotabato , DA Regional Field Office 12 sa Koronadal at lokal na pamahalaan.

Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen, layon ng RCEF na matulungan ang mga magsasaka na apektado ng pagsadsad sa presyo ng palay. Kabahagi din ito sa pagpapatupad ng Rice Trade Liberalization Law na nilagdaan ni Pangulong Duterte noong February 14, 2014.

Kinilala ni South Cotabato OIC Provincial Jail Warden Felecito Gumapac ang sugatang preso na si Aliman Mutalib, 27 years old at nakatira sa Barangay Datu Angal, Midtimbang, Maguindanao. Ayon kay Gumabac si Midtimbang na may kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ay tinamaan ng bala ng armas sa kanyang binti.

Ito ay matapos mag-warning shot ang jail guard na si Ronelio Gazo pasado alas tres kahapon. Paliwanag ni Gumapac, nag-warning shot ang nasabing jail guard matapos lumapit sa perimeter fence sa likod ng provincial jail ang mga inmate kung saan umano ibinabato ang iligal na droga ng kanilang mga kakutsaba sa labas ng pasilidad.

Sinabi ni Gumapac na marahil ay tumama ang bala ng service fire arm ng jail guard sa bato na tumalsik naman sa paa ni Mutalib. . Ang sugatang si Mutalib ay nasa ligtas ng kalagayan matapos dalhin sa South Cotabato Provincial Hospital.

SA TAWI-TAWI, nailigtas ng Naval Forces Western Mindanao (NFWM) sa pamamagitan ng Marine Battalion Landing Team-6 (MBLT-6) ang limang mga pasahero ng isang watercraft na tumaob sa baybayin ng Languyan town.

Nagsasagawa ng seaborne patrol ang tropa ng Navy nang mamataan nila ang mga pasahero na humihingi ng tulong.

-0-

SA BAYAN NG GUIPOS, ZAMBOANGA DEL SUR, 25 mga dating rebeldeng NPA ang sumailalim sa community-based skills training bilang bahagi ng kanilang re-integration process matapos na sumuko. Sila ay sinanay sa ilalim ng Poverty Reduction, Livelihood, and Employment Cluster ng Task Force to End Local Communist Armed Conflict.

-0-

SA CAGAYAN DE ORO CITY, sinabi ni City Mayor Oscar Moreno na maaring magrelax ang health protocols sa lungsod kung patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga nagkakaroon ng Covid-19. Kabilang dito ang mga programang muling magpapasigla sa ekonomiya ng CDO at Northern Mindanao.

-0-

SA DAVAO REGION O Region 11, patuloy ang pagdami ng mga medical frontliners na nagkakasakit ng Covid-19. Sa buong rehiyon, may 1,146 frontliner na ang nagkasakit at karamihan sa mga medical worker na nahawa ay mga nurse na abot sa 269. Sunod ay mga doctor na ang bilang ay abot sa 133. Limang frontliner na ang nasawi, ayon sa DOH-11.

-0-

SA ZAMBOANGA CITY uli, mahigit 100 pamilya na nagnakaw ng kuryente sa Zamboanga Electric Cooperative, kinasuhan. Ngayon, malidim pa daw sa alketran ang kanilang mga bahay.

