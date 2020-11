NDBC BIDA BALITA (Nov. 24, 2020)

NEWSCAST

1. Driver ng motorsiklo patay nang tamaan ng kidlat sa Columbio, Sultan Kudarat, misis at 2 anak, himalang nakaligtas.

2. Paglockdown sa Highway Patrol Group sa Kidapawan, hindi dapat upang may magawang contact tracing, ayon sa national chief ng HPG.

3. Koronadal Health officer, nagpaalala sa publiko na mag-ingat habang nasa matataong lugar dahil di pa talaga nawawala ang Covid-19 virus.

4. Mga kaso ng pamamaril sa Kidapawan, karamihan ay drug-related at personal grudge, ayon sa PNP

5. Dalawang improvised bomb, natagpuan at na-deactivate sa Pikit, North Cotabato.

6. DALAWANG PAMILYA na may rido, nagbakbakan sa Sultan Mastura, Maguindanao

Local………………..

Sa loob ng magkasunod na tatlong araw, mas marami parin ang bilang mga naitatalang gumaling na mula sa Covid 19 kaysa mga bagong kaso sa Region 12.

Batay sa pinakahuling tala ng Department of Health, may 77 mga pasyente ang gumaling na mula sa sakit.

Sa naturang bilang, 36 ang taga South Cotabato, 19 Cotabato City, 9 Gen. Santos City, 8 North Cotabato, 4 Sultan Kudarat at 1 Sarangani.

Dahil dyan, abot na sa 3,088 ang kabuoang bilang ng recovered patients sa rehiyon.

Kahapon din, 22 mga pasyente na mga bagong kaso ang naitala ng DOH.

Labing-apat sa mga bagong pasyente ay taga Cotabato City, 3 Gen. Santos City, tig dalawa ang mula sa North Cotabato at South Cotabato at 1 Sarangani.

Dahil dito sumampa na sa 3,721 ang total Covid cases sa Soccsksargen.

Samantala, dalawang lalaki na taga General Santos City ang makasunod na nasawi dahil sa Covid-19. Sila ay nagkakaedad ng 73 at 70 years old.

Abot na sa 127 ang total Covid 19 related deaths sa rehiyon, habang 505 naman ang active cases.

NAITALA NG Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) ang 88 percent recovery rate laban sa novel coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Sinabi ni BARMM inter-agency task force spokesperson Asnin Pendatun na sa ngayon ay merong 2,026 recoveries ang naitala mula sa commulative confirmed cases of 2,314 simula noong March ngayong taon.

Sa mga gumaling, Lanao del Sur ang may pinakamarami na abot sa 977, sunod ang Maguindanao na may 514; Basilan, 156; Sulu, at Tawi-Tawi, 117.

Noong linggo, ayon kay Pendatun, tatlo lang ang bagong kaso at lahat sa Maguidnanao.

BINUO NG BANGSAMORO Region police office ang isang Special Investigation Task Group upang palalimin ang pagsisiyasat sa pagpatay kay fromer Jolo police chief Lt. Colonel Walter Annayo sa Barangay Macabiso, Sultan Mastura noong sabado.

Si Annayo ay hepe ng Jolo PNP nang maganap ang pagpatay ng kanyang mga tauhan sa apat na intelligence officers ng Phillippine Army.

Kasama siya sa kinasuhan at inilipat sa PNP BARMM regional office.

Ang PNP SITG Annayo ay pinamumunuan ni Maguindanao police director Colonel Donald Madamba.

Si Annayo ay bumaba ng kanyang Toyota Fortuner para bumili ng buko juice sa gilid ng highway sa Sultan Mastura ala una ng hapon ng pagbabarilin ng mga suspect na sakay ng isa pang Toyota Fortuner. Siya ay nasawi on the spot.

NAARESTO NG pinagsanib na pwersa ng Army at PNP sa Malaybalay City ang isang NPA leader at kasama nito na Lumad na taga North Cotabato.

Sila ay nadakip sa Purok 1, Barangay Kalasungay, Malaybalay City.

Sinabi ni Malaybalay City police chief Lt. Col. Jerry Tambis, ang pag-aresto kina Lorna Micabalo, 65 taong gulang at taga Barangay Kalasungay at si Jean Montemayor, 20 taong gulang na isang lumad taga-North Cotabato.

Ayon kay Tambis, si Micabalo ay may pitong alyas at secretary ng Sub-Regional Committee-4 sa North Central Mindanao Regional Committee.

Siya ay nahaharap sa mga kasong murder, frustrated murder, attempted murder, robbery with homicide at frustrated homicide, kidnapping, serious illegal detention at rebellion sa anim na korte sa Northern Mindanao at Butuan City.

Habang si Montenayor naman ay nagsisilbi bilang secretary ng Guerilla Front 68 ng CPP-NPA. Nakuha sa kanya ang mga sangkap sa paggawa ng pampasabog.

DALAWANG MGA IMPROVISED BOMB ang nadiskubre at na-deactivate ng mga bomb experts sa Pikit, North Cotabato.

Ito ay nakita ng mga nagpapatrolyang kasapi ng CAFGU sa Sitio Dasulong, Barangay Ginatilan.

Ang mga pampasabog, ayon kay 6th ID chief Major Gen. Juvymax Uy, ay binubuo ng isang 60 mm mortar at isang 81 mm mortar.

Maayos na nakuha ng mga kasapi ng 90th Infantry Battalion ang dalawang pampasabog na posibleng nakalaan para sa tropa ng pamahalaan.

SUMIKLAB ANG BAKBAKAN SA PAGITAN ng dalawang pamilya at halos magdamag na nagpalitan ng mga bala Sitio Santiliano, Barangay Macabiso, Sultan Mastura, Maguindanao.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida kay 6ID Spokeperson Lt. Col. Anhouvic Atilano, sinabi nito na may mga nasawi sa magkabilang panig.

Agad na rumesponde ang mga kasapi ng Marine Battalion Landing Team 2 upang protektahan ang mga sibilyan at di sila madamay sa karahasan.

Nanawagan din si Atilano na resolbahin ang kanilang di pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mapayapang paraan at handa ang Army na mamagitan para makamit ang kapayapaan.

TULOY TULOY ANG PAGHAHANAP ng PNP sa mga taong may kinalaman sa Maguindanao massacre at patuloy pang nakakalaya.

Ito ang utos ni PNP chief Debold Sinas ang mga akusado na hindi napapanagot sa madugong Maguindanao Massacre noong 2009.

Kahapon ang ika-11 taong anibersaryo ng mass murder.

Ito ay kahit na nahatulan na ng 57 counts ng murder sina Zaldy Ampatuan, Datu Andal "Unsay" Ampatuan Jr. at iba pa.

Ayon kay Sinas, tuloy ang paghahanap ng PNP sa 80 iba pang nakasuhan pero patuloy na nakakalaya at hindi pa sumusuko.

Aniya, kahit may report na ilan sa mga ito ay nakalabas na ng bansa, sinabi ni Sinas na di titigil ang PNP sa kanilang tungkulin na maaresto ang mga ito.

May walong bagong suspect na nasampahan na ng kaso. Kabilang dito sina:

Datu Moning Ampatuan Asim

Datu Harris Ampatuan Macapendeng

Dali Kamendan aka Kumander Boy

Mautin Upam

Rene Upam

Datu Diego “Digo” Mamalapat

Daud Kamendan aka Kumander Kuatro

isang “Biton” mula sa PNP

Ayon sa 33-pahinang resolusyon ng Department of Justice (DOJ), sinabi ng prosekusyon na may ebidensyang magpapakita na anim sa walo — maliban kina Rene Upam at "Biton" — ang nakipagpulong sa mga Ampatuan bago makilahok sa karumaldumal na krimen.

Sa kabila niyan, 40 akusado ang pinawalang-sala ng DOJ.

-0-

Abot sa mahigit apatnarrang mga sasakyan ang nakatakdang pasusubasta ng Land Transportation Office o LTO 12 .

Ang mga ito ay naka-impound sa kanilang mga tanggapan dahil sa iba’t ibang mga bayolasyon. Ito ay ayon kay LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga. Ayon kay Gonzaga, sa ngayon ay abala sa imbentaryo ng mga ipasusubastang mga sasaskyan ang kanilang mga tanggapan.

Sinabi ni Gonzaga na kabilang sa mga ipasusubasta ang mga sasakyan hindi nakuhang mga mayari ng lagpas sa anim na buwan. Maliban sa General Santos City na magkakaroon ng sariling auction,iniutos na rin ni Gonzaga sa mga field offices ng LTO na dalhin sa kanilang regional office sa Koronadal City ang nasabing mga sasakyan.

Ayon kay Gonzaga kapag natapos na ang imbentaryo ihahanda ng LTO 12 ang mga dokomento para masagawa na ang bidding. Karimihan sa mga ipasusubasta ay mga motorsiklo na ikinustodya ng LTO 12 dahil sa walang lisensya, hindi valid ang registration at iba pang mga bayolasyon. Nilinaw din ni Gonzaga na susundim ng LTO 12 ang price ceiling ng Commission on Audito o COA model at kalidad ng mga ipapa-bid na mga sasakyan.

Pinaghahandaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagdeklara sa Daekol Forest Forest sa Sarangani Province bilang isang “critical habitat.”

Ito ay matapos makailang beses mamataan sa nasabing gubat ang nangangannib nang mawalang Philippine eagle. Isang batang Agila ang nakita ng isang concerned citizen sa Barangay Batian sa bayan Maitum kamakailan lang. Ito ay ayon sa Kiamba DENR Community and Environment and Natural Resources Office o CENRO Team Leader and Park Maintenance Foreman na si Edgar Calderon.

Noong Hunyo natukasan din ng team ng CENRO Kiamba at Philippine Eagle Foundation ang nesting site ng Philippine Eagle sa bayan ng Maitum. Buko dito nakakakita din ang team ng Philippine Eagle di kalayuan sa bahagi ng gubat na kanilang binisita.

Binigyan diin naman ni Maitum Mayor Alexander Bryan Reganit na para mapangalagaan ang Philippine Eagle at iba pang wildlife species, kailangan na maprotektahan ang forest reserve sa kanilang lugar.

Plano din ng DENR at PEF na magsagawa ng conservation activities sa Daekol forest.

Nabukanan ng measles-rubella vaccine ang mahigit 463 thousand na mga nasa limang taong gulang pababa na mga bata sa region 12 Ito ay 88.30 percent sa target ng Department of Health o DOH 12.

Ayon kay DOH 12 Spokesperson Arjohn Gangoso pinakamarami sa nabakunahan na umabot sa 88.69 percent ay nasa South Cotabato, at sumunod ang Sarangani Province na may 88.37 percent. Aminado si Gangoso na nakaapekto sa pamimigay ng bakuna ang pag-lockdown sa ibang mga lugar dahil sa COVID-19.

Pero ayon kay Gangoso may nga istratehiya na ipinatutupad ang DOH. Kabilang sa mga ito ang paglalagay ng fix post at temporary post sa mga barangay kung saan maarin gawin ang vaccination.

Sa kabila nito umaasa pa rin ang DOH 12 na maabot nila ang 100 percent accomplishment sa pagtatapos ang Measles-Rubella Supplemental Immunization Activity bukas November 25.

Tinamaan ng kidlat ang biktima habang nagmamaneho ng motorsiklo sa Purok Bodega, Barangay Poblacion, Columbio, Sultan Kudarat. Kinilala ni Columbio Deputy Chief of Police Lieutenant Gino Fegarido ang nasawing biktima na si Sadam Mangilen 29 years old nakatira din sa nasabing barangay.

Ayon kay Fegarido pauwi na sana ang biktima mula sa Barangay Libertad kasama ang kanyan magiina nang maganap ang insidente. Ang biktimang si Mangilen na nagtamo ng matinding mga sugat sa ulo ay dead on arrival sa ospital Maswerte namang hindi tinamaan ng kidlat ang nasa maayos na kalagayan ang kanyang ang misis at dalawang mga anak na nakaangkas sa kanyang motorsiklo.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na katatapos lamang ng malakas na ulan nang tamaan ng kidlat. Pinaalalahanan naman ni Fegarido ang mga mamamayan na sumuot ng helmet na malaking tulong sa kanilang kaligtasan sa tuwing bumibyahe.

Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Koronadal ang maigting na pagpapatupad ng minimum health protocol sa pagsisimula ng PasKoronadal Chrismtas celebration nito. Ito ay ay ayon kay Koronadal Acting City Health Officer Dr.Edito Vego.

Sinabi ni Vego na dapat ito ay maipaalam ng mas maaga para kahit papaano ay makapagdiwang ng Pasko ang mga mamamayan sa kabila ng pandemdya. Binigyan diin ni Vego na nakadepende sa pagtalima ng mga mamamayan sa minimum health protocol ang pagkalat ng COVID-19. Kaya panawagan nito sa publiko magsuot ng face mask, face shield, palaging maghugas ng kamay at sumunod sa physical distancing.

Sinabi ni Vego na kung hindi kasi magiingat ang mga mamamayan dadami na naman ang mga kaso ng COVID-19. Sa pamamagitan nito ayon kay Vego ay mapoprotektahan ang din ng mga mamamayan ang kanilang mga sarili laban sa virus at hindi na makahawa pa sa iba ang mga positibo nito.

Opisyal na magsisimula ang PasKoronadal Christmas Celebration ng Koronadal LGU kasamay ng pagpapailaw sa higanteng parol sa City Hall grounds sa December 8.

May kinalaman sa illegal drugs ang karamihan sa mga naitatalang kaso ng pamamaril sa lungsod kung saan pinakahuli rito ay ang pagpaslang sa dating drug-suspect na posibleng sangkot pa rin sa nasabing aktibidad.

Ito ang kinumpirma sa Radyo Bida ni Kidapawan City PNP Chief Lt. Col. Rammel Hojiila. Maliban sa droga, may kaso rin ng pagpaslang na naitala sa lungsod dahil sa mga isinagawang law enforcement operations ng PNP na kung saan ay may insidenteng naglalaban ang mga target sa raiding team.

Sinabi rin ni Hojilla na sa ngayon ay may kaso pa rin ng shooting incident na nananatiling hindi nareresolba batay sa police record ng PNP at karamihan din aniya sa dahilan ay kakulangan sa kooperasyon ng mga pamilya ng napaslang.

Ayon sa opisyal, sa kabila ng mga naitatalang kaso ng pamamaril sa lungsod ay hindi naman aniya ito nakakapekto sa peace and order situation sa kabuuan.

Magbubukas na simula ngayong araw ang opisina ng Highway Patrol Group o HPG Cotabato na nasa Kidapawan City matapos magpadala ng tauhan ang Regional Highway Patrol Unit na siyang mangangasiwa pansamantala sa nasabing tanggapan.

Sa panayam ng Radyo Bida kay HPG Chief Police Brigadier General Tagum, hindi dapat magsara ng opisina ang HPG upang maserbisyuhan pa rin ang mga mamamayang may transaksyon sa kanilang opisina.

Bagama’t ikinalungkot ni Tagum ang pagkasawi ng isa nitong tauhan na miyembro ng HPG North Cotabato, pero mananatili aniyang bukas ang lahat ng units ng Highway Patrol Group at mahigpit pa ring ipatutupad ang mga health protocols.

Sa ngayon ay nasa isolation facility pa ang lahat ng mga tauhan ng HPG North Cotabato matapos magkaroon ng close-contact na nasawi nilang kasamahan dahil sa COVID-19.

Kaugnay nito, muli ring hinikayat ni General Tagum ang lahat ng mga personnel ng HPG na kung makaramdam ng sintomas o magpopositibo sa nasabing sakit ay agad na ipaalam sa kanilang mga immediate superior para sa mas mabilisang contact-tracing. V

Malaya na muling makakalipad sa kanyang orihinal na tirahan ang isang endangered serpent eagle matapos pinakawalan ng mga tauhan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO Arakan alas onse ng umaga kahapon sa Sitio Pormon, Brgy Salasang, Arakan, Cotabato, siyang paanan ng Mt. Sinaka.

Nabatid na nitong Biyernes nang marescue ito ng isang DepEd teacher matapos nitong mapansin na ibenebenta ito ng mga batang nakahuli sa naturang ibon sa Brgy.Meocan sa nasabing bayan.

Agad itong binili ng nasabing guro ang ibon at itinurn-over sa tanggapan ng MENRO upang mabigyan nga agarang atensiyon. Ayon kay Arakan MENRO Officer Jimmy Montero , wala naman sugat at pilay ang nasabing agila pero nanghihina ito noong una dahil sa stress at gutom.

Dito na ito bumalik sa dating sigla nang pakainin ng karneng baka. Sa Pilipinas ay endemic ang mga eagle o nakikita lang sa isang partikular na lugar kagaya sa mga isla ng Luzon, Samar, Leyte at sa Mindanao partikular sa paanan ng Mt Apo. Napabilang rin sa endangered species ang mga ito kaya't ipinagbabawal ang panghuhuli sa mga agila.

May sapat at reserbang power supply na magagamit ngayong pasko at bagong taon. Ito ang pagsisiguro ni Cotelco General Manager Engr. Godofredo Homez.

Sa panayam kay Engr. Homez na sa mga panahon ng pasko at bagong taon ay tumataas ang demand ng kuryente.

Sa ngayon aniya ang Contracted Capacity ng COTELCO ay nasa 48 megawatts at ang nagagamit ng Kooperatiba sa ngayon ay nasa 42 megawatts lang.

Ibig sabihin ay walang dapat ipangamba ang mga consumer ngayong pasko at bagong taon.

Sa ngayon ay ang binabantayan lang ng Kooepratiba ay ang kanilang clearing operation at kung may tatamang puno o sanga sa kanilang linya na maaring magdulot ng brownout.

Ang pagtanggap ng iba pang allowances mula sa ibang ahensya ng gobyerno ang isa sa mga dahilan kung bakit natanggal sa listahan ang lahat ng mga scholars ng Provincial Government na mga estudyante ng Southern Baptist College o SBC sa M'lang North Cotabato.

Ito ang ginawang paglilinaw sa radyo Bida ni Norito Nonoy Maos, siyang Scholarship Coordinator ng Probinsya.

Sa reklamong ipinaabot sa radyo bida ng isang estudyante mula SBC M'lang ay nagulat nalang sila matapos sabihan ng hindi na sila kasali sa listahan ng mga scholars na makakatanggap ng 6-thousand pesos per semeeter mula sa Provincial Government.

Himutok ng isang estudyante ay hindi manlang umano sila nasabihan na wala na sila sa listahan at hindi na makakatanggap ng allowance at huli na umano nila ito nalaman.

Sa naging tugon naman ni Maso, malinaw umano sa kanilang pinirmahang memorandum og agreement na dapat ay walang ibang tinatanggap na allowances o subsidy ang isang qualified scholar ng probinsya.

Huli lang din ng malaman nila mismo mula sa school registrar ng naturang paaralan na tumatanggap pala mula sa Tertiary Education Subsidsy ng Commission on higher education ng tig 30-thousand pesos kada semester ang lahat ng mga scholars mula sa SBC.