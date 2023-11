NDBC BIDA BALITA (Nov. 30, 2023)

HEADLINE

1 SENIOR high school student na isang CAFGU, patay sa pamamaril sa Pikit

2 ILANG KANDIDATO sa BSKE sa Kidapawan, palaging pinaalalahan ng Comelec tungkol sa SOCE, pero tila di pinansin

3 DILG South Cotabato, nagpaalala sa outgoing barangay secretary na huwag mag-delete ng files

4 NAPAULAT NA Gang rape sa Koronadal, pinabulaanan ng PNP

5 DATING war medic personnel ng MILF, sinanay at gagawing Health Workers sa BARMM

6 2025 parliamentary elections, pinaghahandaan na sa BARMM

7 4Ps beneficiary sa Tboli, isa na ngayong civil engineer

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

-0-

Local…

DEAD ON arrival sa ospital ang dalawang mga nakamotorsiklo matapos barilin ng di pa tukoy na suspect sa Barangay Kayaga, Kabacan, North Cotabato alas 7: 00 kagabi.

Ang mga biktima ay nakilalang sina Reynan Bernardo Napalcruz, 29 anyos at Jinggoy Bernardo Napalcruz ng Barangay Luna Norte, Carmen.

Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP na sinundan sila ng suspect na ka meet up lang din nila sa naturang.

Hindi muna pinangalangan ng mga pulis ang persons of interest upang hindi makompromiso ang imbestigasyon at mabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng dalawa.

-0-

Local…

PERSONAL grudge ang isa sa mga tinitingnang dahilan ng pagpatay sa isang estudyante sa loob ng public school campus sa Pikit, North Cotabato.

Sinabi ni Pikit town police chief Maj. Arvin Cambang na posibleng may kaalitan ang biktima bagaman at nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon.

May inaayos sa loob ng campus ng Datu Dalandag High School annex sa Barnagay Ginatilan, Pikit ang biktimang si John Rey Cabuga nang siya ay barilin sa ulo gamit ang caliber .45 pistol ng di nakilalang gunman.

Si Cabuga, 21 taong gulang at Grade 11 sa naturang paaralan ay isa ring miembro ng CAFGU na nakatalaga sa naturang barangay.

Tuloy pa ang imbestigasyon ng PNP, ayon kay Maj. Cambang.

-0-

Local…

MAHIGIT P3.4 million ang halaga ng shabu na nakumpiska ng Phil. Drug Enforcement Agency o PDEA sa BARMM habang isang drug den ang nadiskubre at sinira sa Cotabato City.

Naaresto ng PDEA agents sa Panamao, Sulu ang isang high value target na si Reximar Muhammad at nakuha sa kanya ang P3.4 million na halaga ng shabu at mobile phone na gamit niya sa pagbebenta.

SA Cotabato City, tatlo katao ang naaresto habang nasa loob ng isang drug den sa Barangay Rosary Heights 10.

Ang mga nadakip ay sina Jaime Curayat na ang drug den maintainer, Wahid Panabal at Michael Igno.

Nakunan sila ng shabu na nagkakahalaga ng P34,000 at drug paraphernalia.

-0-

Local…

MAGKAKAROON NA NG BAGONG municipal hall ang pinakamalayong bayan sa BARMM – ang Mapun sa Tawi-Tawi.

Magpapatayo ang Bangsamoro Region sa pamamagitan ng Ministry of the Interior and Local Govenrment ng P30- million worth na munisipyo at bahagi ng pondo ay naibigay na kay Mapun Mayor Suraida Muksin.

Itinuturig na isolated ang bayan ng Mapun sa iba pang mga bayan sa BARMM. Ito ay nasa kalagitnaan ng Sulu Sea sa pagitan ng Palawan, Tawi-Tawi cluster of islands at Sabah, Malaysia.

Ayon kay MILF Minister Naguib Sinarimbo, aabutin ng 40 oras ang biyahe ng lantsa o barko mula Zamboanga City patungong bayan ng Mapun.

-0-

BALITA EXPRESS

Christmas tree making contest, inilunsad ng Cotabato city government sa pamamagitan ng city tourism office. Ang Christmas tree ay dapat gawa sa recycled at indigenous materials.

tree making contest, inilunsad ng Cotabato city government sa pamamagitan ng city tourism office. Ang Christmas tree ay dapat gawa sa recycled at indigenous materials. SA ISULAN, Sultan Kudarat, buo ang suporta ng police provincial office sa kampanya ng pamahalaan laban sa pang-aabuso sa kababaihan at kabataan. Pinangunahan ni provincial director Colonel Christopher Bermudez ang VAWC awareness lecture at Tree Planting Activity sa Barangay Didtaras, Lambayong, Sultan Kudarat.

Sultan Kudarat, buo ang suporta ng police provincial office sa kampanya ng pamahalaan laban sa pang-aabuso sa kababaihan at kabataan. Pinangunahan ni provincial director Colonel Christopher Bermudez ang VAWC awareness lecture at Tree Planting Activity sa Barangay Didtaras, Lambayong, Sultan Kudarat. SA TACURONG CITY , namahagi ang City Social Welfare and Development Office ng cash assistance sa mga nabiktima ng pagbaha dahil sa malakas na ulan at hangin noong Oct. 21. Ang bawat beneficiary-family ay nakatanggap ng P5,000 calamity assistance.

, namahagi ang City Social Welfare and Development Office ng cash assistance sa mga nabiktima ng pagbaha dahil sa malakas na ulan at hangin noong Oct. 21. Ang bawat beneficiary-family ay nakatanggap ng P5,000 calamity assistance. SA COTABATO CITY , tatay na inireklamo ng mga anak ng sexual abuse sa isa sa mga barangay ng lungsod, nawawala at pinaniniwalaang nagtatgago na. Ang mga bata, nagkakaedad ng 13 taon, ay dumulog sa barangay matapos na sila ay takutin ng tatay na sasaktan kung mag-sumbong.

, tatay na inireklamo ng mga anak ng sexual abuse sa isa sa mga barangay ng lungsod, nawawala at pinaniniwalaang nagtatgago na. Ang mga bata, nagkakaedad ng 13 taon, ay dumulog sa barangay matapos na sila ay takutin ng tatay na sasaktan kung mag-sumbong.

Local..

GINAWA KAHAPON NG Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity (OPAPRU) at AFP Philippines Peace and Development Office ang profiling at documentation ng mga baril ng Moro National Liberation Front.

Ang verification at documentation ay ginawa sa covered court ng Barangay Tamontaka 5, kung saan nasa 130 na ibat ibang uri ng armas ng MNLF ang na-document.

Ang verification of firearms ay naglalayong ma-document ang armas na nasa kamay ng MNLF bilang bahagi ng Government at MNLF peace agreement noong 1996.

Gagawin rin ang katulad na documentation at verification process sa mga lalawigan ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, at North Cotabato.

-0-

Local…

Kidapawan Bishop Bagaforo, hinihikaya't ang lahat na makiiasa sa adbokasiya ng kapayapaan kasabay ng Mindanao week of Peace celebration

"Lahat ay kasali sa pagkamit ng tunay na kapayapaan".

Yan ang sabi ni Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, DD kasabay ng pagsisimula ng Mindanao week of peace ngayong araw hanggang sa December 06.

May mga inihandang aktibidad ang Diocese para sa selebrasyon katulad ng Bike for peace, kapayapaan para sa kalikasan at iba pa.

Sentro din ng Mindanao Week of Peace Celebration ang pagiging isa ng tri people, Moro, Kristiyano at ang Indigenous People sa pagkamit ng tunay na kapayapaan sa bayan kaagapay ang tunay na pundasyon ang justice and peace.

May mga dumaang balakid man o pagsubok, dapat marunong lumaban at muling tumayo.

Tema ng selebrasyon ngayong taon:

Kaya naman, hinihikaya't nito ang lahat na maging ehemplo sa adbokasiya ng kapayapaan.

-0-

Local..

Huling araw ng SOCE filing sa Kidapawan City, dinagsa ng mga kandidato sa 2023 elections

Inaasahan na ng Commission on Elections o COMELEC na dadagsa sa huling araw ng paghain ng Statement of Contricutions and Expenditures o SOCE kahapon.

Sinabi ni Kidapawan Election Officer Atty Kirby Abdullah, tila wait and see ang karamihan sa mga kandidato at inantay pa ang huling araw ng paghahain.

Sa buong Kidapawan City, mayroong 1,600 ang naghain ng COC pero nasa 1, 400 lang ang kabuuang bilang ng mga nagfile ng kanilang SOCE.

Mapapanagot sa batas ang mga nagcomply na mga winning at non winning candidates.

-0-

Local..

Gang rape sa Koronadal pinabulaanan ng PNP

Walang gang rape na naganap sa Koronadal noong Nobyembre 26.

Ito ang nilinaw ni Koronadal PNP Women and Children Protection Desk Chief Capt. Annaliza Domingo.

Ayon kay Domingo ang kumalat na maling impormasyon kasi ay ikinabahala na rin ng iba pang mga ahensya ng gobyerno na nakipagugnayan sa kanila.

Ipinunto pa nito na ang napaulat na sexual abuse ay kabahagi ng accomplishment report ng Koronadal PNP noong nakaraang taon.

Marahil ito ayon kay Domingo ay na mis-interpret lang ng iba.

sinabi ni Domingo na muling napagusapan ang isyu dahil ngayon lang din lumabas ang warrant of arrest para sa mga respondents.

-0-

Local…

Operational na sanitary land fill sa SOCCKSARGEN umabot na raw sa 25 ayon sa EMB 12

Mayroon nang 24 operational na sanitary land fill o SLF ang region 12.

Pinakamarami na walo sa mga SLF na ito ay nasa North Cotabato, pito sa Sultan Kudarat, lima sa Sarangani at apat sa South Cotabato.

Kinumpirma ito ni Environmental Management Bureau o EMB 12 Environmental Education and Information Unit Chief Maysheen Natividad.

Sa ngayon ayon pa kay Natividad 32 sa 49 na mga LGU sa region 12 ay nagtatapon na kanilang residual waste sa SLF.

Habang ang nalalabing iba pa ay gumagamit ng mga clustered SLF tulad ng makikita sa Polomolok at Surallah sa South Cotabato.

Ayon kay Natividad ang mga LGU na wala pang SLF o ongoing pa ang construction ay naglagay muna containment area para sa mga residual waste.

-0-

Local…

Lake Sebu nanatiling top tourist destination sa South Cotabato

Nakapagtala ng higit sa 166,000 na tourist arrival ang lalawigan ng South Cotabato noong Oktobre.

Ito ay base naman sa datus ng Arts Culture Tourism and Museum o ACTM Unit ng lalawigan.

Ayon pa kay ACTM Statistician Ritchie Matunding, nanatili pa ring top tourist destination sa lalawigan ang Lake Sebu na binista ng higit sa 69,000 na mga turista.

Sumunod ang Norala na may higit, 21,000’ Suralla na may 16,000; Banga at Tampakan na may tig 15,000; Koronadal city na may 12,000 at Tupi na nakapagtala ng higit sa 10,000 tourist arrival.

Ipinunto pa ni Matunding na ang mga bayan ng Lake Sebu, Tupi, Surallah, Banga at Koronadal City ang consistent top 5 LGU sa visitor arrival sa lalawigan sa nakalipas na sampung buwan.

-0-

Local…

DILG South Cotabato pinaalalahanan ang mga outgoing barangay secretary na huwag mag-delete ng files

Huwag burahin ang mga mga files ng barangay.

Ito ang panawagan sa mga outgoing barangay secretary ni DILG South Cotabato Provincial Director Atty. Rochelle Mahinay-Sero

Ayon kay Sero may natanggap kasi silang report na ilang mga barangay Secretary ang nagtanggal ng files.

Ipinunto ni Sero na hindi ito dapat gawin dahil public documents ang mga file ng barangay.

Bukod dito ayon kay Sero mahalaga din sa pagpapatuloy ng mga proyekto sa barangay na malaman ang history o background ng mga ito.

Ayon kay Sero dahil co-terminos sa mga barangay Chairman malaki ang posibilidad na mapapalitan din ang mga barangay secretary.

-0-

Local…

IP 4Ps scholar mula Tboli, South Cotabato civil engineer na

Nagsisilbi ngayong inspirasyon sa Kapwa nito mga IP ang taga Tboli, South Cotabato na si Genbert Angkay Kadjie.

Si Kadjie ang isa sa mga nakapasa sa Licensure Examination for Civil Engineer noong November 17 at 18, 2023.

Siya ay nakapagtapos bilang islokar ng Tertiary Education Subsidy o TES ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.

Ayon pa kay Kadjie hindi naging madali ang kanyang paglalakbay dahil apat na beses itong nag take ng eksaminasyon bago nakapasa.

Gayunpaman ayon kay Kadjie, sa bawat kabiguan ay mas nagsumikap siya para makamit ang kanyang pangarap na maging civil engineer.

Si Kadjie na mula sa tribung Blaan ay panganay sa tatlong magkakapatid.

Ang kanyang pamilya ay 4Ps beneficiary simula noong 2009.

Siya rin ang unang Civil Engineer mula sa Barangay Maan, Tboli.