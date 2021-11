NDBC BIDA BALITA (Nov. 4, 2021)

HEADLINES

1 372 katao, gumaling sa COVID-19 sa Region 12, sampu naman ang nasawi

2 Plastic barrier sa mga pampublikong sasakyan sa North Cotabato, maari ng tanggalin – sabi ng IATF

3 SA REGION 12, sinabi ng LTO na aalisin na din ang plastic barrier sa mga bus, van, multi-cab at tricycle.

4 SA SOUTH COTABATO, TULOY PA rin ang vaccination sa mga minors with co-morbidities.

5. NO VACCINATION CARD, NO ENTRY policy sa Maguindanao, para lang sa mga opisina.

6. SA COTABATO CITY, hindi required ang vaccination card, QR code lang

7 DONDON DINOY, inalala ng kanyang ama, ito aniya ay mabuting anak.

-0-

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

Local…

Mas marami ang gumaling na pasyente ng COVID-19 kahapon sa Soccsksargen region.

Ayon sa report ng DOH-12, naitala ang pinakamataas na bilang ng mga gumaling sa sakit sa loob lang ng isng araw. Nasa 372 katao ang nagwagi sa laban kontra COVID-19 sa rehiyon.

Kahapon din, 51 lang ang new infections.

Sa bilang ng mga gumaling, pinakamarami ang mula sa Sarangani na umabot sa 228 at North Cotabato 81.

DAHIL sa pagkasawi ng sampung mga pasyente kahapon, tumaas pa sa 2,072 ang total COVID-19 related deaths sa Region 12.

Apat na mga senior citizens ang namatay sa Gen. Santos City, Apat din sa Polomolok at dalawa sa North Cotabato na mula sa Pigkawayan at Kidapawan City.

Sa mga bagong kaso naman, 16 ang mula sa North Cotabato, 14 Sarangani at 10 South Cotabato.

-0-

LOCAL.

HINDI REQUIRED ang vaccination card para sa mga papasok ng Cotabato City kundi QR code ID lang.

Ito ang sinabi ni Cotabato City Police Office spokesperson Lt. Colonel Jude Marlon del Carmen sa DXMS Radyo Bida.

Aniya, kasabay ng pag-aalis ng No Movement Sunday simula sa darating na linggo ay hahanapin sa quarantine checkpoint ang QR code na issue ng city government.

Ang vaccination card ay hahanapin ng mga police sa mga senior citizen na papasok o bibisita sa mga semeteryo.

Ang city IATF ay nagpalabas din ng statement na hindi hahanapin ang vaccination card sa mga papasok ng lungsod kundi QR code at ID na ibinigay ng cit government.

SA PAG-AALIS NG NO MOVEMENT SUNDAY, sinabi ni Cotabato City secretary to the mayor Atty. Kitem Kadatuan na maaring pumasok sa lungsod ang sinuman kahit hindi siya bakunado bastat meron siyang QR code card at susunod sa minimum health protocols.

Binigyang diin ni Atty Kadatuan na ang hinahanap ng mga law enforcer sa mga border quarantine checkpoint ay QR code na inisyu ng city IATF.

-0-

LOCAL…

SA MAGUINDANAO, ipatutupad ang NO VACCINATION CARD, NO ENTRY sa lahat ng mga tanggapan ng provincial government.

Alisunod ito sa ipinalabas na Executive Order Number 72 ni Maguindanao Gov. Bai Mariam Mangudadatu.

Nakasaad sa EO na nilagdaan noong Oct. 25 na ang mga bisita at kliyente na may transaksyon sa mga opisina ng provincial government ay kailangang magpakita ng vaccination card.

Sa mga walang vaccination card, sila ay makapapasok lang kung may maipakitang negative results ng RT-PCR test na may 3-day validity.

BAtay sa EO ni Gov. Mangudadatu, required lang ang vaccination card sa mga opisina ng provincial government.

Subalit, sa memo na ipinalabas ni Maguindanao police provincial director Colonel Jibin Bongcayao, sinabi nito na ang vaccination card ay kailangan sa mga border checkpoint.

-0-

local..

Epektibo na rin ang kautusan sa pagtanggal ng ginagamit na plastic barrier ng mga driver sa mga Public Utility Vehicle sa North Cotabato makaraang inanunsyo na ito ng Department of Transportation.

Lumalabas kasi na wala namang basehan na epektibo ang paglalagay nito sa mga commuter at maaring kapitan pa ng virus ang hindi nalinisan at hindi na disinfect na barriers.

Para kay Interagency Task Force on COVID-19 spokesperson BM Philbert Malaluan, ang barrier ay ‘not usefel anymore’ lalo na kapg magkapamilya lang namang ang magkasama sa iisang sasakyan.

Anya, ang pagsusuot ng facemask ay mandatory na at kabilang na sa new normal.

Hindi na rin require outdoor ang pagsusuot ng faceshield, pero kung ikaw ay nasa sususunod; crowded places, closed spaces at closed contact ay voluntary ang paggamit ng face shield.

Kabilang sa mga maaring magtanggal ay ang bus, tricycle, jeep at multicab.

-0-

local..

Ireport lamang ang tama ang maging objective sa binabalita’.

Ito ang payo ni PTFoMS Executive Director, Undersecretary Joel Sy Egco sa lahat ng kasapi ng mamamahayag ngayong papalapit na ang halalan.

Anya, nakakamatay rin para sa media ang eleksyon lalo kapag mainit ang labanan ng ibat-ibang political parties.

Ginawa ni Egco ang pahayag dahil sa naitalang Maguindanao Massacre kung saan maraming kasapi ng media ang napaslang.

Lumalabas sa pag-aaral ng PTFOMs, anim na buwan bago at matapos ang eleksyon ay may nagaganap na karahasan.

Para sa mga kasapi ng media, huwag mag atubiling magreport sa kanilang tanggapan kung may natatanggap na pagbabanta sa buhay.

Ito ay upang mabigyan ng proteksyon, matapos na rin maitala ang pagkamatay ni Dondon Dinoy na isang mamamahayag na taga Davao Del Sur.

-0-

local...

Hindi na nakapalag ang mga sabungero nang datnan sa operasyon ng mga police sa Mlang, North Cotabato, dalawa pa sa kanila ang nagkunwaring rubber tapper.

Ang mga nahuling suspect ay mga taga Mlang at may dayo na galing sa Kidapawan City.

Nang dumating ang suspect tila mga manok rin dahil sa kanya-kanyang takbo sa ibat-ibang direksyon.

Ayon sa PNP, narekober mula sa illegal cock fighting site ang 21 motorsiklo na nasa impounding area na sa ngayon ng Mlang PNP at ang mga manok na pula.

Ang pagkakahuli sa mga suspect ay dahil na rin sa pakikipagtulungan ng mga mamamayan at grupo sa pagsawata ng illegal gambling activity sa ibat-ibang lugar sa North Cotabato.

Ang mga suspect ay himas rehas na sa custodial facility ng PNP.

-0-

local...

Mabait, mapagmahal at independent na anak.

Ganito kung ilarawan ng ama ng mamamahayag ang kanyang namayapang anak na si Orlando “DonDon” Dinoy makaraang barilin sa loob ng kanyang apartment nitong sabado.

Malaking kawalan para sa pamilya, kaibigan at maging sa mga katrbaho ang maagang pagpanaw ni DonDon.

Kahit mahirap tanggapin, ipinapasa Diyos na lamang ng pamilya ang lahat ng nangyari. Si Dondon ay panganay sa tatlong magkapatid at nag-iisang lalaki.

Iisa lang ang sigaw, agarang hustisya at agarang pagresolba ng kaso. Pananagutin ang mga salarin!

Lumaking independent sa pamilya si Dondon at nagsikap sa buhay upang may maitulong, katunayan naging working student rin noong siya ay kolehiyo hanggang na siya ay nakatapos.

Samantala, nalungkot rin maging ang mga kalapit na kaibigan ni Dinoy sa kanyang maagang pagpanaw. Siya ay mapagbigay rin na kaibigan.

-0-

local...

Nakapagtala ng siyam na mga focus crimes ang Koronadal City PNP noong Oktobre.

Lahat ng suspek sa nasabing mga krimen ay nakasuhan.

Ito ang dahilan kung bakit nakapatala ng 100 percent solution efficiency sa mga focus crimes ang Koronadal PNP noon nakaraang buwan.

Sa mga na cleared na focus crime sa lungsod nanguna ang apat na mga rape cases.

Ito ayon kay Koronadal City Acting Chief of Police, Lt.Col. Joedy Lito Guinsinga ay dahil sa kasipagan ng mga personnel ng kanilang Women’s Children and Protection Desk.

Binigyan diin ni Guisinga na ang accomplishment na ito ay magsisilbi sanang babala na lahat ay gagawin ng Koronadal PNP para makasuhan ang mga kriminal upang makamit ng kanilang mga biktima ang hustisya.

Pinasalamatan din ni Guisinga ang publiko at kanilang mga stakeholder sa suporta sa PNP.

Kabilang din sa mga focus crimes ng PNP ang Murder, Homicide, Physical Injury, Robbery, Theft, Carnapping of Motor Vehicle at Carnapping of Motorcycle.

-0-

local...

Sinalakay ng mga otoridad ang isang drug den sa Purok Mabuhay , General Santos City.

Nagresulta naman ito sa pagkakaaresto nila sa pitong mga suspek.

Ito ay ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 Information Officer Kath Abad.

Kinilalala ni Abad ang inarestong drug den maintainer na si Rannie Fernandez, alias Yok Yok, tatlumpung taong gulang.

Kasama din sa mga inaresto sina Diosdado Gatin, kwarenta’y uno anyos;Jean Aligan,singkwenta’y uno; Janice Aligan, biente singko; Jaycris Aligam; biente; Alex Cannillas, kwarenta’y singko; at Victor Bautista singkwenta anyos pawang mga nakatira sa General Santos City.

Ang mga ito ay inaresto ng pinagsanib na pweRsa ng PDEA Sultan Kudarat Provincial Office, PDEA 12 Special Enforcement Team, PDEA Sarangani Provincial Office at General Santos City Police Office Station 4.

Nakuha ng mga ito sa sinalakay na drug den ang anim na mga sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit pitumput apat na libong piso, drug paraphernalia sa pagbebenta at pagamit ng iligal na droga at limang daang pisong marked money.

Ang mga arestadong drug suspect ay kakasuhan naman ng PDEA 12 ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

-0-

local..

Pwede nang magtanggal ng mga plastic na harang ang mga operator at driver ng pampublikong mga sasakyan.

Ipinahayag ito ni Land Transportation Office o LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga.

Ayon kay Gonzaga, bagama’t wala pang pormal na order na natanggap hinggil dito ang LTO 12, ang pagtanggal sa mga plastic barriers ay inuutos na ng Inter-Agency Task Force o IATF.

Paliwanag ni Gonzaga bumababa na kasi ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa.

Bukod dito ayon sa nasabing LTO 12 Official dagdag gastos din sa mga driver at operator ang paglalagay ng plastic barriers.

Dagdag pa nito hindi rin tiyak kung ang mga harang na plastic na maaring kapitan ng virus ay regular na dini- disinfect.

Binigyan diin ni Gonzaga wala ring scientific finding na magpapatunay na makakapigil sa pagkalat ng COVID-19 ang mga plastic barriers.

Ayon ay Gonzaga, iniligay lamang ito sa mga public utility vehicles para matiyak na masunod ang physical o social distancing.

-0-

local..

Walang dinalang COVID-19 patients sa isolation facilities ng Tacurong City, Sultan Kudarat mula November 3 hanggang 4.

Kinumpirma ito ni Tacurong Information Officer Allan Freno.

Ito ay dahil sa patuloy na pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa nasabing lugar.

Sa katunayan ayon kay Freno ang lungsod ay mayroon na lamang labinisang COVID-19 active cases hanggang kahapon.

Ayon naman sa report ng City Health Office lahat ng mga pasyente sa kanilang Crown-V Center ay gumaling at naihatid na pauwi ng lokal na pamahalaan.

Ang Crown-V Center ay pangunahing isolation facility sa Tacurong na tumatanggap ng asymptomatic at may mild symptoms na COVID-19 cases.

Gayunpaman patuloy pa rin ang panawagan ng City health office sa mga mamamayan ng Tacurong na sama-samang gawing ligtas ang lungsod sa COVID-19.

Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mandatory health protocols at pagpapabakuna kontra COVID-19.

-0-

local...

Pwede nang magpabakuna kontra COVID-19 ang mga kabataan na nasa 12 hanggang 17 years old na walang comorbidities sa Outpatient Department ng South Cotabato Provincial Hospital.

Ito ay ayon kay Provincial Health Office Health Education and Promotion Officer Hannah Ebeo.

Kaugnay nito umapela naman si Ebeo sa mga menor de edad na magpapabakuna na magpatala sa kanilang mga barangay health center.

Layon nito na maiwasan ang siksikan sa vaccination site.

Pinaalalahanan din ni Ebeo ang mga kabataan na requirement sa kanilang pagpapabakuna ang pagsama ng mga magulang o guardian.

Paliwanag ni Ebeo kailangan kasi ng mga ito na lumagda sa inform consent o dokumento na nagpapatunay sa kanilang edad.

Habang ang mga may comorbidities naman ay obligadong magdala ng medical certificate.

Payo pa nito sa mga kabataan na magpapabakuna tiyakin na walang nararamdamang sintomas tulad ng ubo at lagnat.

Ayon kay Ebeo ang mga vaccinee na kabataan ay tuturukan ng Pfizer vaccine.

-0-

local

Simula ng huling quarter ng taong 2021, tatlong sunog na ang naitala ng Bureau of Fire Protection Kidapawan City.

Ito ang payo ni BFP- Fire Inspector Marleap Nabor kung saan pinakahuling insidente ay naganap sa Barangay Birada, Kidapawan.

Kung saan ayon sa kanya, umabot ng higit sa 800,000 ang iniwang danyos sa nasunog na dalawang bahay.

Ngayong papalapit na ang pasko, muling ipinaalala sa publiko ang dobleng pag-iingat sa lahat ng pagkakataon at sundin ang mga hakbang na makaiwas sa sunog lalo na kung gabi.

Dapat din anyang wag kaligtaan ang paghugot sa mga nakasaksak na Christmas lights bago matulog, iwasan din ang octopus connection o pagsaksak sa iisang socket.

-0-

LOCAL…

DALA ANG KANILANG MGA BARIL, SUMUKO ANG ISANG NPA COMMANDER at pito sa kanyang mga tauhan sa 7th Infantry Battalion SA Isulan, Sultan Kudarat.

Ang mga dating NPA, na pinamumuan ng isang “Alias Simon,” ay nanumpa din ng katapatan sa bandila ng Pilipinas at inabandona ang kanilang dating kilusan.

Sila ay nagpasiyang sumuko matapos ang sama-samang pagkilos ng Army, Sultan Kudarat police provincial office, local government of Bagumbayan at Sen. Ninoy Aquino.

Katuwang din sa programang ito ang Region 12 Task Force to End Local Communist Armed Conflict at Army-led Joint Task Force Central (JTF-Central).

Ang mga sumuko ay kabilang sa Central Musa, Guerilla Front Musa, Far South Mindanao Region (FSMR).

Pinapurihan naman ni 6th Infantry Division commander Maj. Gen. Juvymax Uy ang 7th IB at iba pang sector na tulong tulong upang makamit ang kapayapaan at kaayusan sa mga dati ay magulong komunidad.

Dahil sa sunod sunod na pagsuko ng mga rebelde, naniniwala si Gen. Uy na mahina na angkilusan at tuluyan na itong malulusaw sa mga darating na buwan.

-0-

Local…

NAKATAKDANG UMUPO bilang bagong regional director ng Police Regional Office 12 si PNP Highway Patrol Grop chief Brig. Gen. Alexander Tagum.

Papalitan ni Gen. Tagum si Brig. Gen. Michael John Dubria bilang hepe ng lahat ng mga police na nakatalaga sa Soccsksargen region na binubuo ng mga lalawigan ng North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, Saranggani at mga lungsod ng Kidapawan, Tacurong, Koronadal at Gen. Santos City.

Si Gen. Tagum ay taga Kidapawan City at nagsilbi bilang dating provincial director ng North Cotabato.

-0-

Local…

TIMRA

NARITO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA hatid ng MX3 CAPSULE AND TEA na ipinamamahagi ng DMI Medical Supplies.

TIMRA NOV. 4

SA PAGADIAN CITY, apat na mga ahensya ng gobyerno ang gagawa ng malalimang imbestigasyon bakit nadamay sa sunog ang halos 150 libong doses ng vaccines.

Sinabi ni DILG Sec. Eduardo Año na aalamin ng mga ahensyang ito kung saan ang pagkukulang at nadamay ang mga vaccines. Dapat din may managot sa kapabayaan.

-0-

SA ZAMBOANGA CITY, tila walang epekto ang parusa sa mga lumalabag sa anti-smuggling law.

Kahapon kasi, may P1.7 million na halaga ng smuggled cigarettes ang tinangkang ipuslit ng tatlo katao ang kontrabando kahit alam nilang mahigpit ang pagbabantay ng mga police, marines at maging ng mga local officials sa lahat ng baybayin sa lungsod.

-0-

SA BUKIDNON, MASAYA ANG mahigit 270 na mga magsasaka ng kape matapos ang training on coffee production na kaloob sa kanila ng TESDA.

Nakinabang din ang mga coffee growers sa Sultan Kudarat sa programang magkasamang ipinatupad ng TESDA at Nestlè Philippines

-0-

SA DAVAO CITY, hindi na ginagamit ang mga plastic barrirs sa loob ng mga pampasaherong jeepney sa lungsod.

Inalis na din ng Davao City IATF ang requirement na platic barrier sa pagitan ng motorcycle driver at ng kanyang angkas.

-0-

SA TAGUM CITY, hawak na ng city PNP ang isang sundalo na nagwala at pinagbabaril ang kanyang mga kapuwa sundalo. Hindi nagsasalita si Sgt. Arvin Bureros ng CMO battalion.

Kinilala ng PNP ang nasawi na si Major Franklyn Embat na idineklarang dead on arrival sa Tagum Doctors Hospital at T/Sgt Sandato Tomas na dead on arrival din sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City. Sugatan naman si Major Minehart Malia-wao

SUMAINYO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA hatid ng MX3 CAPSULE AND TEA na ipinamamahagi ng DMI Medical Supplies.

-0-