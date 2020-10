NDBC BIDA BALITA (Oct. 26, 2020)

HEADLINES:

1. DOH 12, nakapagtala ng 35 mga naka recover sa COVID-19 kagabi.

2. Dalawang mga persons of interest, iniimbestigahan kaugnay ng kasong rape and stabbing inciden sa Tulunan, North Cotabato

3. Relocation site para sa mga mamamayang lumikas sa Ned, Lake Sebu, dahil sa mga bitak sa lupa sa kanilang Sitio, tiniyak ng South Cotabato PDRRMO

4. Siyam na BIFF members, sumuko sa militar sa Maguindanao

5. NPA leader, patay sa engkwentro sa Matalam, North Cotabato

ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

Local…

Mas marami ang bilang ng mga gumaling kaysa sa nag positibong pasyente mula Covid 19 ang naitala ng Dept. of Health sa Soccksargen Region hanggang kagabi.

35 ang naitalang gumaling kahapon kung kayat abot na sa 1,713 ang total recovered patients sa rehiyon.

Sa bilang na ito, 25 ang taga South Cotabato, 6 Cotabato City, at 4 General Santos City.

Nadagdagan naman 33 pang mga pasyente ang naitala kayat meron na ngayung 2,454 total COVID 19 positive sa region.

Sa mga bagong kaso, 18 ang mula sa Cotabato City, 8 General Santos City, tig dalawa sa North Cotabato, South Cotabato at Sarangani, isa naman sa Sultan Kudarat.

Sa boung rehiyon, nanguna na ang General Santos City na may 716 covid positive, South Cotabato 659, Cotabato City 530, North Cotabato 205, Sarangani 185, at Sultan Kudarat 159.

Dalawang pang taga Cotabato City ang nadagdag sa bilang ng mga binawian ng buhay kung kayat abot na sa 75 ang nasawi Region 12.

SA COTABATO CITY, isang 81 years old at isang 68 years old, kapwa mga lalaki ang nadagdag sa bilang ng mga binawian ng buhay sa lungsod base sa tala ng Dept. of Health hanggang kagabi.

Dahil dito abot na sa 15 ang bilang ng mga nasawi sa dahil sa virus.

Pangalawa ang lungsod sa may pinakamaraming naitalang nasawi sa boung Rehiyon 12.

18 panibagong kaso ang naitala kagabi kung kayat meron na ngayung 530 covid positive sa lungsod.

Halos lahat ng nag positibo ay may direct contact sa mga pasyenteng may Covid habang ang iba ay kasalukuyan pang inaalam kung saan nila posibleng nakuha ang Virus.

Sa ngayun meron ng 145 active cases sa lungsod at 370 naman ang mga gumaling na.

-0-

LOCAL

Labing apat na Barangay sa lungsod ng Cotabato ang lubog sa tubig baha dahil sa pag-apaw ng mga ilog.

Sa panayam ngayung umaga kay Cotabato City Disaster Risk Reduction and Management officer Reynaldo Ridao, binanggit nito ang baranagy na apektado ng pagbaha.

Bagamat nakakaranas ng baha ay manageable pa naman ang sitwasyon. Ngunit kung patuloy parin ang pag ulan ay aari pang madaragdagan ang mga lugar sa lungsod na lubog sa tubig.

Samantala, nagpapatuloy naman ang re-packing ng ayuda ng mga kawani ng Lokal na Pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Atty. Cynthia Guiani Sayadi upang ipamahagi sa mga biktima ng pagbaha sa lungsod.

-0-

local...

Huli ang isang suspek na lalaki sa ikinasang drug buy bust operation ng mga otoridad sa pangunguna ni Police Station 4 Commander, Police captain Elexon Bona, alas nwebe ng umaga sa 1st Road, San Antonio Village, Barangay RH-11, Cotabato City.

Kinilala ng kapulisan ang suspek na si RYAN JHON SANTOS, alyas “Ryan”, 36 anyos, residente ng nabanggit Barangay.

Sinabi ni Pcapt. Bona, sa kanilang monitoring ay makailang beses na napagbntahan ng suspek ang mga asset ng PNP.

Matapos ang operasyon ay nakuha sa suspek ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at ang cash na ginamit sa Buy Bust Operation.

Base sa record ng PNP dati na diumanong nakulong ang suspek noong taong 2016 dahil sa katulad na kaso.

Balik sa kulungan ang suspek habang inihahanda na rin ang kaukulang kasong isasampa laban sa kanya.

-0-

LOCAL

Sumuko sa militar ang siyam na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) nitong sabado sa Maguindanao.

Ayon kay army’s 57th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Jonathan Pondanera, sumuko ang nasabing mga bandido dahil sa pinaigting na operasyon ng militar sa rehiyon ng bangsamoro.

Kinilala naman ni Western Mindanao Command Chief Lt/Gen. Corleto Vinluan Jr. ang ilan sa mga sumuko na sina Rahib Baguindali alyas Rahib na tumatayong field commander; Abdulrahim Kinona Mariano alyas Junior na siyang taga-gawa ng improvised explosives device (IED) kasama ang anim na iba pa.

Inihayag ni Vinluan na sangkot sa iba’t-ibang mga pag-atake ang naturang grupo sa buong Maguindanao gayundin sa lalawigan ng North Cotabato.

Kasamang isinuko ng mga nabanggit na bandido ang kanilang mga armas tulad ng M4-A1 carbine, 5.56MM machine gun, M-16 rifle, M-14, caliber 7.56, homemade caliber 50 sniper rifles at 2 homemade RPG’s.

Iprinisinta kay Joint Task Force Central Commander Major General Juvymax Uy at 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Brig. Gen. Jesus Rico Atencio ang siyam na surrenderees.

Samantala, tiniyak naman ni Maj. Gen. Uy ang kaniyang suporta sa mga surrenderees para sila ay maisailalim sa reintegration sa mainstream society.

Samantala, kusang-loob na nagtungo sa 4th Special Forces Battalion ng Philippine Army ang isang supporter umano ng Abu Sayyaf Group (ASG) sa Basilan province.

Kinilala ito ni Lt. Gen. Corleto Vinluan Jr., nasi si Kahar Hamid Muktar

Kasamang isinuko ni Muktar ng Lamitan City ang isang garand rifle at walong bala.

Sinabi ni Vinluan na si Muktar ay nasa ilalim ng grupo ni Basilan-based ASG leader Furuji Indama.

-0-

Isang unexploded ordnance ang natagpuan kamakalawa sa bayan ng Pigcawayan.

Isang residente ng lugar ang nagpaabot nito sa 34th Infantry Battalion Philippine Army na agad namang nagsagawa ng safety procedures ang Explosive and Ordnance Disposal Team.

Sa pagsisiyasat ng EOD Team ay dito napag-alaman na isang 76mm high explosive cartridge sa Purok 4, Brgy. New Igbaras, Pigcawayan, Cotabato.

Muling umapela sa publiko si Major General Juvymax Uy, Commanding Officer ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, na agad i-report sa kinauukulan ang mga makikitang explosibo o iba pang kahinahinalang bagay upang maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari.

-0-

local...

Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Indigineous People's Month, pinangunahan ni Ministry of Social Services and Development o MSSD BARMM Minister Atty. Raisa Jajurie ang pamamahagi ng tulog pinansyal sa 441 na pamilya kamakalawa.

Ang nasabing mga pamilya ay mga tribong Teduray partikular sa Barangay Bungo sa bayan ng South Upi, Maguindanao na nabigyan ng Modified o Regular Conditional Cash Transfer Program ng Ahensiya.

Ayon pa kay Atty. Jajurie, patuloy umano ang pagbibigay ng tulong sa mga IP sa rehiyon upang sila ay maproteksunan at maiangat ang kanilang pamumuhay lalo't panahon pa ng pandemya.

-0-

TIMRA

NARITO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA hatid ng MX3 CAPSULE AND TEA na ipinamamahagi ng DMI Medical Supplies.

Dahil sa limitadong quarantine facilities at pagsasara ng mga borders ng mga katabi nitong probinsya, tigil muna sa pagtanggap ng balik-probinsyang locally stranded individuals ang lungsod ng Zamboanga simula ngayong araw ng lunes.

Sa isang public advisory sa Facebook page ng lokal na pamahalaan, doon ipinaliwanag ang pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga LSI’s sa lungsod.

Ikinasa umano ang moratorium matapos maglabas ng resolusyon ang Regional Inter-Agency Task Force hinggil sa naturang usapin.

Kasalukuyang umiiral ang modified general community quarantine (MGCQ) sa siyudad hanggang Oktubre 31.

BREAKER

SA AGUSAN DEL NORTE - Dinakip ng mga kasapi ng 23rd Infantry Battalion ang tatlong sinasabing extortionists ng New Peoples Army. Naging matagumpay ang operasyon dahil na rin sa sumbong ng mga residente sa lugar kung saan namamalagi ang tatlong mga suspek.

BREAKER

SA GINGOOG CITY - Nagtagumpay ang 58th IB,Philippine Army katuwang ang Gingoog City LGU na himukin magbalik loob sa pamahalaan ang nasa 1,500 at kinabilangan ng 250 lider ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army o CPP-NPA’s underground mass organization (UGMO) mula sa siyam na barangay ng lugar.

Inihayag ni 4th ID,Philippine Army spokesperson Maj Jhun Cordero na kadalasan sa mga hinanakit ng mass base supporters ay ang palpak umano na mga pangako ng CPP-NPA na sila’y mabigyan ng maayos na pamumuhay kaya nag-desisyon sila na tumalikod at susuporta na sa gobyerno.

BREAKER

SA BUTUAN CITY – Abot sa 4.5 milyon pesos ang ayudang matatanggap ng mga magsasaka at mangingisda sa CARAGA region.

Ito ang masayang ibinalita sa kanila ni Agriculture Secretary William Dar sa ginanap na 11th National Rice Technology Forum sa lungsod.

Sinabi ng kalihim na ang mga magsasaka at mangingisda na hindi nakatanggap ng ayuda sa mula pamahalaan na apektado ng COVID-19 pandemic, ang makakabenepisyo ng ayuda sa ilalim ng na-aprubahang Bayanihan to Recover as One Act o mas kilalang Bayanihan 2.

-0-

local...

Dalawang mga primary suspect ang under investigation ngayon na maaaring sangkot sa panggagahasa at pagpatay sa isang ginang na si Charie Vic Dela Cruz, 33-anyos na taga Tulunan, Cotabato, tanghali noong nakaraang lunes.

Sa panayam ng Radyo Bida kay Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat, kabilang sa dalawang suspek ay ang dating politiko na residente rin ng nasabing bayan. Sinabi ng opisyal na ang naturang impormasyon ay nagmula lamang sa mga kwento-kwento ng mga tao sa lugar ngunit isa pa rin ito sa iniimbestigahan ng PNP.

Pero umapela sa Napat sa publiko na kung maaari ay huwag nang gumawa ng anumang spekulasyon kung wala naman aniyang sapat na basehan. Habang maliban sa nabanggit na dating politiko, may isa pang prime suspek na tinututukan ngayon ang PNP na residente rin ng nasabing na bayan.

Sa ngayon, lahat ng anngulo ay tinututukan ng PNP para sa agarang pagresolba sa karumal-dumal na krimen. Kung tatanungin si Napat sa estado ng kaso: VC: NAPAT Si Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat. Matatandaang naabutan na lamang ng kanyang menor de edad na anak si Charie Vic na wala ng buhay at wala ring saplot sa katawan habang tadtad ng saksak sa mukha sa loob mismo ng kanyang bahay tanghali nitong October 19 sa Purok 8, Tulunan, Cotabato.

-0-

local...

70 Risograph Machines para sa New Normal, magagamit na ng mga mag-aaral sa North Cotabato

Masigasig na tinanggap ng mga guro ang mga bagong Risograph machines na magagamit ngayong bagong pamamaraan sa pagtuturo sa isang simpleng seremonya na ginanap Amas, Capito Kidapawan City.

Nabatid na naglaan ang Provincial Government ng P11 Milyon mula sa Special Education Fund (SEF) para sa pitumpung (70) units na Risograph. Ang mga ito ay gagamitin sa pag-iimprinta ng modules para sa mga estudyante sa elementarya at highschool, para sa lahat ng distrito at clusters sa buong lalawigan.

Ayon kay DepEd Cotabato Division Information Officer Charlie Antipolo, napakalaking tulong ng Risograph dahil mas mabilis anya ito, at kayang mag-imprinta ng 120copies bawat minute at sa ganitong pamamaraan ay makakatulong pa sa mga guro.

Inaasahan naman na sa unang linggo ng Nobyembre ay kumpleto na ang bilang ng mga Risograph na ipapamahagi ng probinsya sa lahat ng distrito sa buong lalawigan. Sumailalim din agad sa isang demo ang mga technical personnel ng bawat cluster. Itinuro sa kanila kung paano gamitin ang makina at ang tamang pagmimintina sa mga ito.

-0-

local...

Massive Vaccination kontra tigdas, aarakangda na rin sa Kidapawan City simula ngayong araw

Hinihikayat ngayon ang lahat ng mga magulang na may anak edad 59months hanggang walang pang limang taong gulang na pabakunahan ang kanilang anak kontra tigdas kasabay ng massive vaccination simula ngayong araw hanggang sa November 25, 2020 sa Kidapawan City.

Ligtas at libre ang bakuna kontra tigdas kung kaya at dapat samantalahin ito ng mga magulang. Muling pangungunahan ng City Health Office ang pagbabakuna sa mga kabataan sa lungsod. Dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19 pandemic, maglalagay ng vaccination stations ang City Health Office sa mga barangay health units sa lungsod upang doon nalang isasagawa ang pagbabakuna.

Layun ng aktibidad na maiwasan na dumami ang kaso ng measles sa bansa kung saan ay posibleng maa-apektuhan ang may 2.4 Million na mga bata limang taon pababa ng sakit, ayon na rin sa website ng Department of Health. Lubhang nakakahawa ang tigdas dahil siyam mula sa sampu na hindi nabakunahan na mae-exposed sa measles virus ay pupwedeng magkasakit.

Ilan lamang sa sintomas ng tigdas ay mataas na lagnat, pamamantal at pamumula ng balat, ubo, iristasyon ng mga mata na maaring mauwi sa komplikasyon tulad ng pneumonia, ear infection, severe diarrhea, pamamaga ng utak at iba pa.

Walang gamot sa tigdas kung kaya at bakuna lamang ang epektibong pamamaraan para maiwasan ito, ayon na rin sa Department of health.

-0-

Senior NPA leader, patay sa combat operation ng militar sa Matalam, North Cotabato

Dead on the spot ang umano'y senior leader ng grupong New People's Army sa patuloy na operasyon ng militar sa Sitio Rudson Barangay Arakan, Matalam Cotabato alas 8:30 ng umaga kahapon.

Batay sa report ang suspek ay nakilalang si Zaldy Gulmatico Pulido, secretary ng NPA's self-styled ng Guerilla Front 53 Southern Mindanao Regional Committee. Umabot hanggang sa 20 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng tropa ng 90th Infantry Battalion at ng 62nd Division Reconnaissance Company ng 6th Infantry Division laban sa labindalawang communist terrorist group na nagresulta sa pagkamatay ng isa nilang miyembro.

Papasok pa lamang ang mga sundalo sa kuta ng mga rebelde ay agad na silang pinaputukan gamit ang mga matataas na uri ng armas. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa tropa ng militar. Narekober sa encounter site ang isang M16A1 na may mga bala, dalawang mobile phone at iba pang mahalagang dokumento.

Si Pulido na mas kilala din sa De guerre Joel at Alyas Cobra ay sangkot sa ibat-ibang heinous crimes kabilang na ang large scale extortion at mga pamomomba sa Cotabato Province.

-0-

local..

Relocation site para sa mga mamamayang lumikas sa Ned, Lake Sebu, dahil sa mga bitak sa lupa sa kanilang Sitio, tiniyak ni South Cotabato PDRRMO Head Rolly Aquino

Prayoridad ngayon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na magbigyan ng permanenteng relocation site ang mahigit limampung mga pamilya sa Barangay Ned, Lake Sebu, South Cotabato.

Ito ay ayon kay PDRRMO Head Rolly Aquino. Ang nasabing mga pamilya ay lumikas sa kanilang mga tahanan sa Sitio Tuburan dahil sa banta ng landslide.

Kasunod ito ng pagkakatuklas ng mga bitak sa lupa na nakaapekto rin sa ilang mga residential areas, eswelahan at sakahan. Hindi rin nakaligtas sa peligro ng paguho ng lupa dahil sa malakas na ulan ang bahagi ng daan patungo sa nasabing Sitio.

Ayon kay Aquino, sa ngayon ay nakikipagugnayan ang PDRRMO sa Mines ang Geosciences Bureau o MGB 12 ng Department of Environment and Natural Resources. Sinabi ni Aquino na bagama’t mayroon nang inirekomendang relocation site ang mga opisyal ng barangay para sa lumikas na mga mamamayan, hindi ito pumasa sa mga panuntunan ng MGB.

Ang mga lumikas na pamilya ay pansamantalang naninirahan sa temporaryong relocation site sa kanilang sitio simula pa noong October 6. Ipinahayag ni Aquino na magpapadala ng construction materials sa lugar ang PDRRMO para sa pagpapatayo ng temporaryong matitirhan ng mga bakwit. Dinagdag din nito na nakikpag ugnayan din sila ngayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagsasaayos ng daan na sinira ng tension cracks at landslide.

-0-

local...

Vacuum machine na magpapaigting ng kanilang relief operation mula sa kanilang central office natanggap na ng DSWD region 12

Mapapaigting pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 ang kanilang relief operation sa panahon ng emerhensya. Kasunod ito ng pagdating ng kanilang vacuum packaging machine mula mismo sa central office ng ahensya.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo mas mapre-preserba ng nasabing machine ang mga relief goods na inilaan ng ahensya sa mga biktima ng kalamidad. Nanguna sa pag-turn over sa mahigit 264 thousand pesos na vacuum packaging machine sa Davao City si DSWD Assistant Secretary Rodolfo Encabo.

Sinabi ni Espejo na ito ay gagamitin ng ahensya sa pagselyo ng bigas at family food packs na ipamimigay sa mga local government unit. Kaugnay nito, sinabi naman ni DSWD 12 Logistic Management Section Head Endumd Corder na ang machine ay may kakayahan na mag-seal ng apat na pack ng anim na kilo ng bigas ng sabay sabay.

Ang DSWD 12 ay tumutulong sa mga lokal na pamahalaan sa pamimigay ng pangangailangan ng mga mamamayang apektado ng mga kalamidad. Sa Region 12 pinakahuling nakinabang sa mga ito ang mga mamamayang binaha sa North Cotabato, at mga biktima ng sunog sa Cotabato City at Maitum sa Sarangani Province.

-0-

Mga padre de pamilya ng mga low income families prayoridad sa National ID System registration, ayon kay Jilmar Grecia ng Provincial Statistics Office ng South Cotabato.

Magsisimula ang registration para sa National ID System sa lalawigan ng South Cotabato sa unang quarter ng 2021 tulad ng din ng ibang lugar sa region 12. Kinumpirma ito ni Jilmar Grecia ng Provincial Statistics Office. Dinagdag din ni Grecia na target ng PSA South Cotabato na unang iparehistro ang mga padre de pamilya ng mga mahihirap na pamilya.

Paliwanag ni Grecia, layon nito na magiging mas madali para sa kanila na makibang sa mga programa ng pamahalaan. Ayon kay Grecia inaasahan nila na unang makapagparehistro sa national ID System ang mahigit tatlong daang libong mga padre de pamilya sa South Cotabato.

Sinabi ni Grecia na para sa mas maayos na pagpapa-register magkakaroon sila ng fix at mobile registration center. Gagawin ng PSA na fix registration center ang kanilang tanggapan sa Jose Abad Santos Street sa Koronadal .

Habang ang mobile registration naman ay gagawin sa mga munisipyo sa pakikipag ugnayan ng statistics office sa mga lokal na pamahalaan. Paliwanag ni Grecia, maaring gamiting ang Philippine ID sa lahat na mga transakyon sa gobyerno kaya hindi na kailangan pa ng mga mamamayan na magpresinta o magdala ng mas maraming ID. Dinagdag din ni Grecia na bago ang registration magkakaron muna sila ng pre-registration sa national ID system.

-0-

local..

Aminado si City of Koronadal Investment and Promotion Center o CKIPC Manager Elric Batilaran na malaking hamon ngayon sa lokal na pamahalaan kung papaano maibangon muli ang turismo ng lungsod.

Kaya ayon kay Batilaran magsasagawa ng malawakang information dissemination sa minimum health protocol para sa mga tourism stakeholder ang CKIPC. Sinabi ni Batilaran na sa ngayon kasi ay bukas na rin sa mga turista ang maraming mga tourist spot sa lungsod.

Kaya ayon Batilaran mahalaga na makabawi sa epekto ng pandemya ang turismo sa Koronadal. Ito rin ang dahilan ayon kay Batilaran na sa kabila ng pandemya, tuloy pa rin ang tourism week celebration sa lungsod. Sa katunayan ayon kay Batilaran nagsimula ang selebrasyon kahapon sa pamamagitan ng paglunsad ng Selfie-Groupie Para sa Turismo:Snap That Selfie Photo Challenge.

Hinihikayat nito ang mga turista na mag-selfie o mag-groupie sa mga tourist site ng Koronadal. Ang litrato ay maaring ilagay sa FB page ng mga kalahok at i-tag ang Koronadal Tourism Week 2020 Facebook page. Dalawang pinakamagandang entry naman ang makatanggap ng tig one thousand pesos.

Dinagdag ni Batilaran na tampok di sa isang linggong selebrasyon ang Zoom Dance Workout, Bagong Koronadal Guess that Places Contest, Lutong Lokal Create a Cooking Video Challenge, Shout Out Kita Share Your Travel Stories Contest at maraming iba pa.

Ang mechanics para sa mga ito nasa Koronadal Tourism Week 2020 FB page. Voice Clip…si City of Koroandal Investment and Promotion Center Manager Elric Batilaran.

-0-

Bigas na nabili ng NFA sa region 12 lumagpas na sa kanilang target para sa 2020.

Abot na sa mahigit 278 thousand bags ng palay ang nabili ng mga sangay ng National Food Authority o NFA sa region 12 mula Enero hanggang ngayong Oktobre.

Ayon kay NFA 12 Regional Director Miguel Tecson, ito ay lagpas pa ng 13 percent sa kanilang target sa buong 2020. Sinabi ni Tecson na ang NFA South Cotabato na may average na 20 thousand bags na arawang procurement ay nakabili na ng mahigit 54 thousand bags ng palay.

Habang ang Sultan Kudarat Province naman ay may 114 thousand bags, at mahigit 109 thousand bigas naman ang NFA sa North Cotabato. Tiniyak ni Tecson na hangga’t may palay na makakapasa sa mga panuntunan ng NFA tuloy pa rin sila sa pagbili ng nasabing produkto. Naniniwala din si Tecson na dodoble pa ang palay inventory sa region 12.

Sanhi ito ng patuloy na delivery dahil nagsisimula pa lang ang peak season ng anihan sa North Cotabato. Maliban dito, marami pa ring mga palayan ang hindi pa naani sa mga lalawigan ng South Cotabato at Sultan Kudarat.

Hinikayat din ni Tecson ang mga magsasaka na makipagunagyan sa labinanim nilang mga buying station sa region 112. Binibili ng NFA sa 19 pesos per kilogram ang clean at dry palay ng mga magsasaka.