NDBC BIDA BALITA (Sept. 12, 2022

HEADLINES

1 PITO KATAO SUGATAN sa pagsabog ng pinaniniwalaang granada sa ND Avenue, Cotabato City kagabi

2 MAGUINDANAO Mayor, inaresto ng CIDG sa Davao Hotel dahil sa kasong murder

3 Police, nasugatan sa pagitan ng kanyang hita matapos pumutok ang baril habang namamalengke sa Koronadal

4 KAGI MURAD NG MILF at Nur Misuari ng MNLF, nagkita, nag-usap at nangakong magtulungan.

5 Koronadal health office may paliwanag bakit delayed ang COVID-19 allowance ng mga healthcare worker

6 SAHOD NG MGA NURSE sa South Cotabato provincial hospital hindi delayed, di lang nila nabigay payroll requirements, sabi ng governor

7 El Niño phenomenon maaring maranasan sa bansa sa 2023 ayon sa PAGASA

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local..

PITO KATAO ang nagtamo ng minor injuries matapos sumabog ang hinihinalang granada pasado alas 9:00 ng gabi sa Notre Dame avenue, Rosary Heights 2, Cotabato City.

Ito ang sinabi ni Cotabato City Police Station 1 Commander Captain Kenneth Rosales.

Naganap ang pagsabog sa loob ng “Park and Dine Restobar.”

Ang mga biktima na isinugod sa Cotabato Regional and Medical Center ay nakilalang sina Parson Matingkong Guiaplos, Omar Jamalodin na parehong taga Poblacion 7, Cotabato City; Sittie Amirkan, Noranifa Uy na parehong taga Mother Bagua, Cotabato City; Mary Joy Antolan ng Rosary Heights 3, Cotabato City; Maricel Lenis at minor na babae na parehong taga Rosary heights 5, Cotabato City.

Lahat sila ay nagtamo ng minor injuries. Ang mga biktima ay kumakain habang ang iba ay umiinom nang maganap ang pagsabog.

Naka-recover ang PNP ng safety lever ng MK2 fragmentation grenade sa blast site.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon.

SA PANAYAM NG DXMS ngayong umaga kay Capt. Rosales, sinabi nito na may dalawang grupo na magkatunggali at nagpang-abot sa “Park and dine” restobar.

-0-

LOCAL…

AKSIDENTENG PUMUTOK ANG handgun ng isang police at ang bala ay tumama malapit sa kanyang junior habang namamalengke sa Koronadal public market kahapon.

Nakilala ang police na si Patrolman Romgie Llorito na nakatalaga sa 1202nd Maneauver Company, Regional Mobile Force Battalion 12 na nakabase sa Tacurong City, Sultan Kudarat.

Ayon kay Koronadal City PNP chief of police Lt. Col. Amor Mio Somine, aksidente umanong nahulog ang dalang 9mm pistol ni Llorito habang namimili ng gulay.

Sinalo ng police ang pahulog na baril pero ito ay pumutok at siya ay tinamaan sa pagitan ng kanyang hita.

Agad siyang dinala ng mga nasa palengke sa ospital.

Payo ni Lt. Colonel Somine sa mga kapuwa police na maging maingat sa pagdadala ng baril upang iwas disgrasya.

-0-

LOCAL…

NASA OSPITAL pa din si Mayor Kadaffy Toy Mangudadatu ng Pandag, Maguindanao matapos na siya ay arestuhin ng mga kasapi ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG-BARMM) sa sa Davao City noong sabado.

Si Mayor Mangudadatu na nahaharap sa kasong murder ay inaresto habang nasa Royal Mandaya hotel, ayon kay BARMM CIDG acting regional chief Lt. Colonel Bernard Lao.

Ang 44 na taong gulang na si Mayor Mangudadatu, kilala sa tawag na Toy Mangudadatu na taga Sitio Bakotoy, Barangay Pandag, bayan ng Pandag, Maguindanao ay inaresto alas 4 ng hapon.

Pero dahil sa tumaas ang kanyang blood pressure at mabilis ang pulse rate nito, isinugod siya sa Davao Doctors’ Hospital kung saan siya ay nananatili hanggang ngayon.

Si Toy Mangudadatu, dating Member of Parliament ng Bangsamoro Transition Authority, ay nahaharap sa kasong murder kaugnay ng pagpatay sa mag-asawang Abdulah Kanapia Ligawan at Lala S. Ligawan noong 2010 sa Purok 6, Barangay Sinakulay, Pres. Quirino, Sultan Kudarat.

Wala pang ipinalabas na public statement ang kampo ni Mayor Mangudadatu.

Tatlo pang kasama nito na nasa warrant of arrest ang nakalalaya.

-0-

LOCAL…

WALO PANG TAGA Koronadal City at 21 mula sa ibang bahagi ng rehiyon ang nadagdag sa bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 hanggang kagabi.

May 18 ang gumaling. Isa ang iniulat na nasawi mula sa Gen. Santos City. Siya ay 18 taong gulang na lalaki.

Ang South Cotabato ay may 18 bagong kaso, anim sa Gen. Santos City, lima sa North Cotabato at isa sa Sultan Kudarat.

SA BARMM, may 26 na bagong kaso ang naitala ng Ministry of Health at isang taga Cotabato City ang nasawi. Siyam ang gumaling at ngayon ay nasa 176 pa ang naka-isolate.

Sa bagong kaso, 17 ang mula Maguindanao, apat sa Sulu, tatlo sa Basilan at dalawa sa Cotabato City.

-0-

Local…

MULING NAGKITA AT NAKAUSAP sina MILF Chairman Ahod “Kagi Murad” Ebrahim at MNLF chairman Nur Misuari sa Davao City. Mindanao peace process, tampok sa usapan.

Huling nagkita ang dalawang lider sa pagitan ng 1996 hanggang 1998 noong si Misuari ay regional governor pa ng ARMM.

Dinalaw niya si MILF chairman Kagi Murad sa Camp Abubakar sa Matanog, Maguindanao para sana sa reunification at kumbinsihin ito na suportahan ang ARMM.

Kahapon, muling nagkita ang dalawang dating magkasama nang bisitahin ni Kagi Murad si Misuari sa bahay nito sa Davao City. Sa panayam ng Radyo Bida sa MILF leader na mas kilala bilang “Kagi Murad,” sinabi nito na suportado ni Misuari ang kasalukuyang komposisyon ng Bangsamoro Transition Authority o BTA.

Ikinatuwa rin ni Misuari ang personal na pagdalaw sa kanya ni chief minister Ebrahim na hudyat ng tuloy-tuloy na pag-usad ng usaping pangkapayaan hindi lamang sa BARMM kundi maging sa buong Mindanao.

Sinabi naman ni Presidential Peace Adviser Secretary Carlito G. Galvez, Jr. na ang pagpupulong ng dalawang grupo ay tugon sa panawagan ni Pang. Ferdinand R. Marcos, Jr. na magkaisa ang lahat.

Kasama ni Kagi Murad na nagbisita kay Misuari si Member Parliament Abdulraof Macacua, MP Randolph Parcasio at MP Abdulkarim Misuari.

-0-

Local…

Sapat ang pondo ng provincial government para sa sahod ng mga nurse ng South Cotabato provincial hospital.

Ito ang binigyan diin ni Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Ayon kay Tamayo walang dahilan para maantala ang ang sahod ng mga nurse.

Ipinunto ng gobernador na kung naantala man ang sweldo ng mga nurse sa provincial hospital ito ay dahil din sa kanilang kakulangan.

Minsan kasi ayon kay Tamayo hindi rin kaagad naisumite ang mga daily time record o DTR, at iba pang mga requirement.

Aminado naman si Tamayo na maraming mga nurse ng probinsiya ang nagsilipatan sa SOCCKSARGEN General Hospital o SGH sa Surallah na nasa pamamahala na ng DOH.

Pero ayon kay Tamayo dahil pareho lang din na government hospital hindi ito masyadong nakaapekto sa provincial government.

Kung meron mang pinaka-apektado sa paglipat ng mga nurse sa SGH ito ayon sa gobernador ay ang mga pribadong ospital na mas maliit ang pasweldo.

-0-

local...

Posibleng makakaranas ng El Niño phenomenon o mahabang tagtuyot ang bansa sa susunod na taon. Ito ay ayon kay PAGASA General Santos City Chief Binrio Biñan.

Paliwanag ni Biñan ngayong 2022 kasi ay ikatlong taon na ng nararanasang La Niña o mahabang tagulan sa bansa. Kaya lamang hindi ito gaanong napapansin dahil sa COVID-19 pandemic.

Ayon kay Biñan kadalasan kasi ang El Niño at La Niña o ay nagpapalitan o may cycle na tatlo o apat na taon.

Kaya ayon kay Biñan kung pagbabatayan ang naging “observance” sa interval time ng dalawang weather phenomena hindi aniya malayong mararanasan sa bansa ang matinding taginit pagsapit ng 2023 o 2024.

-0-

local.

Aminado si Koronadal City Acting Health Officer Dr. Vincent Ende na hindi pa nakatanggap ng kanilang one COVID-19 allowance o OCA ang mga healthcare workers at non-health care workers sa lungsod.

Paliwanag ni Ende, wala pa kasing pondo para dito ang Department of Health. Ipinunto nito na ang city health office ay nakapag-comply ng mga kinakilangang dokumento para sa pag-claim ng OCA na hindi pa natanggap ng mga healthcare workers simula noong Enero.

Umaasa naman si Ende na ang nasabing benepisyo ay maibibigay na sa mga healthcare workers ng Koronadal sa susunod na buwan. Sinabi din nito na may mga health care workers din sa iba pang mga LGU sa South Cotabato ang nakatanggap na ng kanilang OCA.

Ayon naman sa Department of Budget and Management o DBM handa naman silang i-release ang hinihiling na dagdag na pondo ng DOH kapag naayos na ang mga deficiency sa isinumiteng mga documentary requirements.

-0-

local..

Koronadal city council nakapag-approved ng mahigit 300 bagong tricycle franchise Ligal nang makapagbyahe ang 267 na mga tricycle drivers at operators sa Koronadal City.

Kasunod ito ng pag-apruba ng Sangguniang Panglugsod ng kanilang Motorized Tricycle Operator’s Permit o MTOP. Ito bilang tugon na rin ng konseho sa panukala ni City Councilor Francis Ross Dideles na siya ring chairman ng Committee on Transportation ng SP.

Kabilang din sa mga inaprubahan ng city council ang 27 renewal ng MTOP, siyam ang naglipat ng franchise at tatlo sa unit substitution.

Ayon sa konseho abot pa sa mahigit isang libong MTOP o prankisa ang maaring aplayan ng mga mamamayan sa Koronadal. Nauna nang nilinaw ni City Franchising Office Head Karen Pacardo na ang mga prankisa ay para lamang sa mga residente ng Koronadal.

-0-

local..

Magkakaroon pa ng access sa agri-fishery information, educational and communication o IEC materials ang mga magsasaka at mangingisda sa Maasim, Sarangani Province.

Bukas na kasi sa nasabing lugar ang Farmer’s Information Technology Services o FITS Center ng Agricultural Training Institute Regional Training Center ng Department of Agriculture o DA ATI-RTC XII.

Ayon kay Maasim Municipal Agriculturist Susan Baya makikinabang sa FITS Center ang mga mamamayan sa Maasim na nangangailangan ng kaalaman, teknolohiya at resources sa larangan ng pangingisda at pagsasaka.

Kabilang sa mga nai-turn over ng DA ATI-RTC XII sa Maasim LGU ang complete set ng desktop computer, office table, mga upuan, wooden cabinet, smart TV, hard drive, IEC at iba’t ibang agri-fishery materials.

-0-

local...

Ang pagbabantay ng seguridad laban sa anumang kriminalidad ay hindi lamang trabaho ng PNP. Ito ang pahayag ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt. Col Peter Pinalgan Jr., sa lahat ng mga may-ari ng tindahan matapos maitala ang sunod-sunod na kaso ng pagnanakaw sa lungsod.

Target na rin kasi ngayon ng mga kawatan ang mga malalaking establisyimento habang ang iba dito ay hindi naireport sa PNP.

Upang maiwasan ito at makakatulong sa pagtukoy ng mga suspect o pagresolba ng kaso makakatulong dito ang paglalagay ng CCTV sa bawat establisyimento.

Isa rin ito sa kanyang iminungkahi matapos ipatawag sa special session ng Sangguniang Panglunsod kamakailan.

Anya, hindi sa lahat ng pagkakataon nakabantay ang pulis sa bawat sulok ng lungsod kung kaya't hiniling nito ang pakikipagtulungan ng mga negosyante at maging ng lahat ng mga mamamayan kontra sa anumang kriminalidad.

-0-

local...

Maaring pananakot lamang ang motibo ng mga suspect sa paghagis ng granada sa tapat ng isang indibidwal sa Barangay Poblacion, Pikit North Cotabato.

Ayon kasi kay Pikit PNP Chief Police Major Maxim Peralta, hindi naman sumabog ang nasabing fragmentation grenande pero aasahan pa anya ang mahigpit na pagbabantay ng mga pulis katuwang ang Barangay Officials sa lugar may banta man o wala.

Ayon kasi kay Peralta, hindi inaalis ng PNP na posibleng pananakot lamang ito ng mga suspect at sinusubukan ang pagbabantay sa seguridad. Nabatid na hindi sumabog ang granada nang ihagis ito sa bahay ni Nor Alon Pasandalan huwebes ng gabi sa Barangay Poblacion.

Nakipag-ugnayan naman agad ang PNP sa Explosive Ordnance Disposal Team upang hindi makapaminsala ang granada lalo na sa mga nakatira sa nasabing lugar.

Sa ngayon, mas pinapalaliman pa ng otoridad ang imbestigasyon sa insidente. NDBC BIDA BALITA

-0-

local...

Inihayag at kinumpira ng DSWD-12 sa panayam ng Radyo BIDA na sa tatlong naunang proposed schedule ng AICS disbursement o educational pay out isa lang dito ang kumpirmadong nakapamahagi ng ayuda sa mga estudyante nitong sabado.

Ito ay ang bayan ng Arakan, maliban dito kasama din sa mga nagsagawa ng payout ng cash assistance ang bayan ng Midsayap at Carmen.

Matatandaang naunang inanunsyo na noong September 10, 2022 ang disbursement sa mga bayan ng Magpet, Antipas at Arakan pero hindi ito natuloy sa Magpet at Antipas.

Pinabulaanan naman ng ahensya ang kumakalat na impormasyong ang mga barangay sa Magpet ang susuri sa mga kwalipikadong makakatanggap sa ayuda ng DSWD dahil tanhing taga CIU lamang.

Nilinaw nilang sila pa rin sa DSWD ang susuri sa mga e-mail na ipinadala ng mga target beneficiaries. Ipinaalala din ng tanggapan tanging mga nakatanggap lang ng confirmation text mula sa DSWD ang pupunta sa mga venue ng disbursement.

-0-

local...

Dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan at sa pakikipagtulungan ng Department of Education (DepEd), City Health Office at Rural Health Units dagdag na 17,902 na mga mag-aaral sa Cotabato Province ang nagpabakuna sa kakatapos pa lamang na school-based immunization program.

Ayon kay National Immunization Program Coordinator Joanna May Aranas ng Integrated Provincial Health Office (IPHO), ang nasabing aktibidad ay isinagawa sa lahat ng pampublikong paaralan na pinangasiwaan ng IPHO kasama ang mga nabanggit na partner agencies bilang bahagi ng pinalakas na programa sa pagsiguro ng kalusugan ng mga Cotabateño.

Ito ay hakbang ng pamahalaan at ng DEped upang mabigyan ng proteksyon ang lahat ng mga mag-aaral. Sa ngayon, mas pina-igting pa ng IPHO ang kampanya ng bakunahan sa ibat- ibang lugar ng lalawigan sa lahat ng kategorya.

-0-

local...

NILINAW ng Ministry of Social Services and Development o MSSD na hindi nila pag-aari ang sasakyan na may lamang undocumented forest products na naharang ng Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) Matalam noong nakaraang linggo sa Kidapawan City.

Iba't ibang lumber dimension ng Red at White Lauan ang nakita sa mga sasakyan na may market value na aabot sa P762,000.

Ayon sa pahayag ng MSSD, ang naturang sasakyan ay pag-aari ng D’Paragon AA Corporation na kanilang kinontrata para mag-deliver ng supplies para sa pagtatayo ng WASH o Water, Sanitation and Hygiene (WaSH) facilities sa Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, at Sulu.

Dagdag pa ng MSSD, walang kinalaman ang kanilang tanggapan sa naturang mga iregularidad dahil resposibilidad ng supplier na mag-secure ng permit bago ibiyahe ang kanilang mga produkto.

Ang Red at White Lauan ay maituturing na Critically Endangered o malapit ng maubos sa kalikasan kaya't ipinagbabawal sa batas na ito ay putulin o ibenta ng walang kaukulang dukomento.

-0-

local..

TUTULONG PA LALO ANG TURKEY na mai-angat ang antas ng mga programang pang-agrikultura, edukasyon at kalusugan sa BARMM.

Bago lang ay nakipagpulong BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim sa ilang opisyal mula Turkey sa pangunguna ni Member of Parliament of Turkiye Yilmaz Balain-Esam upang pag usapan saan pwedeng pumasok ang bansang Turkey sa mga development programs ng BARMM.

Pinakalayunin ng pagpasok ng Turkey sa BARMM ay upang makatulong sa hangarin ng regional leadership na mai=-angat ang pamumuhay ng bawat Bangsamoro sa larangan ng edukasyon at agriculture at sa kalusugan.

Alam ng Turkey na sa larangang ito ay medyo dehado ang BARMM kung ihahambing sa iba pang panig ng bansa. Sa agrikultura, nakapagbigay na ng suporta ang Turkey sa pamamagitan ng agricultural machinery at farming aid. Bukod diyan, interesado din na magpaabot ng tulong ang Turkish government para sa infrastructure development, youth participation, empowerment at communication.

Hangad ng Turkey na magtagumpay ang BARMM dahil mga mamamayan nito ang makikinabang sa anumang kaunlaran na makakamit.

Nagpasalamat naman si Minister Ebrahim sa layunin ng Turkish government.