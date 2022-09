NDBC BIDA BALITA (SEPT 19, 2022)

HEADLINES

1 YES VOTE, panalo sa MAGUINDANAO plebiscite; ang voters turnout ay 86 percent.

2 PINAKAMAPAYA na political exercise ang Maguindanao plebiscite, sabi ng PNP

3 P10-M na halaga ng marijuana, nasamsam sa Lanao del Sur; Machinegun, at mga bala, nakumpiska din sa Lanao

4 PAMAMARIL sa 2 motorista sa Pikit nitong weekends, balak daw agawan ng motor

5 BARMM health director general Dr. Amirel Usman, sumakabilang buhay dahil sa sakit

6 Army intelligence officer, patay sa pamamaril sa Parang, Maguindanao

7 Bigtime oil price rollback sa diesel, aasahan bukas, presyo ng special gasoline, tataas naman

PATAY ang isang Army intelligence officer matapos na ito ay pagbabarilin sa Barangay Magsaysay, Parang, Maguindanao.

Ang biktima ay nakilala sa pangalang Corporal Al Muiz Dima na kasapi ng 12 intelligence and security unit ng Army intelligence regimenr.

SA report na nakalap ng DXMS Radyo Bida, ang biktima ay nasa tabing dagat di kalayuan sa kanyang bahay nang pagbabarilin ng suspect.

Narecover sa crime scene ang mahigit 30 empty shell ng cal. 40 pistol.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng Parang PNP sa kasong ito.

PANALO ANG YES VOTE sa plebesito na ginanap sa Maguindanao noong sabado hinggil sa Republic Act 11550 para mabuo ang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur.

Ayon sa Comelec, ang YES ay nakapagtala ng 706,558 votes samantalang ang NO ay 5,209 votes.

Sinabi ng Comelec na ang voters’ turnout ay 86.93 percent.

Mananatili si Gov. Bai Mariam Mangudadatu sa Maguindanao del Sur hang si Vice Gov. Bai Ainee Sinsuat ay mauupo bilang bagong governor ng Maguindanao del Norte.

Dahil diyan, meron na ngayong 29 provinces ang Mindanao, at anim na ang lalawigang sakop ng BARMM.

SA ASSESSMENT NG Comelec, Army at PNP, ito ang pinakatahimik at mapayapang political exercises sa lalawigan.

Walang anumang election related violence na naitala sa buong lalawigan, ayon kay BARMM Police Regional Director Brig. Gen. John Guyguyon.

Pinasalamatan naman ni Maguindanao police director Colonel Roel Sermese ang mahigit 1,500 police personnel na itinalaga upang maging peacekeepers at poll deputies upang maihatid sa mga bayan at barangay ang 461 voting precincts sa 36 na bayan.

Pinasalamatan din niya nag Army at Marines na katuwang sa pagtiyak na maayos ang halalan.

SA ASSESSMENT NG NAMFREL, maayos sa pangkalahatan ang halalan pero meron itong mahahalagang obserbasyon sa katatapos na plebisito.

Mababa ang turnout ng mga botante sa mga unang oras ng botohan pero sa kalaunan ay dumami na ang mga bumuto.

Sinabi ni Namfrel chair Lito Averia na karamihan sa mga botante ay hindi nagsuot ng facemasks, hindi nasunod ang physical distancing at hindi lahat ng voting center ay merong sanitation center.

Sinabi rin ni Averia na maraming mga botante ang hindi alam bakit may plebisito at para saan ito.

In Datu Luminog Mangelen Pilot Elementary School sa Buluan, Maguindanao kapansin pansin na mabagal ang dating ng mga tao. Ayon sa ilang opisyal dahil natakot daw ang mga botante na maulit ang nangyari noong May 2022 local elections.

Apat na mga BPAT ang pinagbabaril sa harap ng paaralan noong local elections.

ANG BOTOHAN sa isang malayo at liblib na barangay ng Datu Blah Sinsuat, Maguindanao ay nagsimula ng maaga at natapos bago mag-alas dose ng tanghali.

Sinabi ni Datu Blah town police chief Lt. Condrad Rimando na nagkasundo ang Comelec, PNP at mga barangay officials na gawin ng maaga ang botohan.

Aniya, pumayag ang mga barangay officials na dalhin ang mga botante mula sa malalayong sition sa Barangay Ranaw Medapa elementary school sabado ng madaling araw.

Nang makaboto na ang 184 mula sa 197 registered voters ay nagpasiya ang Comelec, PNP at miembro ng Plebiscite Committee o Plebcom na isara ang botohan alas dose ng tanghali.

Paliwanag ni Lt. Rimando na palaging may landslide sa daan patungo sa Ranaw Medapa. Upang hindi magabihan ay nabuo ang naturang sestima ng pagboto – mabilis at lampas 90 percent ang turnout.

BINUNOT at sinunog ng pinagsamang pwersa ng Maguing Municipal Police Station, PNP Drug Enforcement Group ang abot sa 50 fully-grown marijuana plants na nagkakahalaga ng abot sa P10 milyong piso Barangay Batobato, Maguing, Lanao del Sur.

Tinutugis na ngayun ng PNP ang mga suspek na nagtanim ng naturang marijuana.

Ayon kay PRO BAR Director Brig. Gen John Guyguyon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PRO BAR sa iba pang law enforcement agencies para mas mapaigting ang kampanya laban sa ilegal na droga.

Dagdag pa nito, ang maayos na koordinasyon ng PNP at PDEA ay nakatulong para magtagumpay ang operasyon.

NAHARANG NG PNP at AFP sa isang checkpoint ang mga matataas na kalibre ng baril na dala ng suspek na si Norhan Ibrahim Hamdag sa Brgy. Pititanglaan, Lumbayanague, Lanao Del Sur.

Sinabi ni Lanao del Sur Provincial Director Col. Jibin Bongcayao na nadiskubre ang mga baril sa likod ng kotse ng suspek na si Hamdag nang dumaan ito sa checkpoint ng Lumbayanague PNP at 5th Infantry Battalion.

Walang maipakitang dukumento ang suspek kayat hinuli ito at ikinulong.

Nakuha sa kanya ang isang unit ng cal. 30 Machine Gun, 188 rounds ng mga bala, isang long firearm, mga bala at iba pa, pati na ang kanyang dalang sasakyan na Toyota Vios.

PATULOY na pinaghahanap ng Alamada PNP ang suspek sa pamamaril ng kanyang ka live-in partner alas 6:00 ng gabi nitong Sabado sa Barangay Pacao, Alamada, North Cotabato.

Ang nasawing biktima ay kinilala ni Alamada town police chief Major Bryan Espinosa na si Marlin Soriano, 38-anyos, negosyante at taga Barangay Pacao. Kinilala ni Espinosa ang suspect na si Mateo De Lima, nasa hustong gulang.

Sa report ng PNP, NAKASAAD NA KARARATING lang ng biktima sa kanilang bahay mula sa kanilang tindahan ngunit nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang live-in partner.

Habang nagtatalo, kinuha ng suspect ang baril at pinaputukan si Marlin.

Naawat ng kanyang pamangkin ang suspek at naagaw ang ginamit nitong baril pero kumuha ulit ito ng isa pang armas sa kanyang kabinet at tumakas. Nagpapatuloy ngayon ang pursuit operation laban sa suspek.

ANG PAGIGING number one ng BARMM sa boung Mindanao bilang pinakamabilis na lumalagong rehiyon sa kabila ng pandemya; ang pinakamababa na inflation rate; at pagbaba ng poverty rate mula 59 percent naging 39 percent nalang, AY ANG ilan sa mga halimbawa na nagpabago sa pananaw ng mga investors sa BARMM.

Sinabi ito ni BARMM Ministry of Trade, Investments and Tourism Director-General Rosslaini Alonto-Sinarimbo kasabay ng ginawang Mindanao Business Conference sa Davao City.

Aniya, dahil sa bumuting peace and order situation sa rehiyon, dumami na ang mga pumapasok na investors upang maglagak ng kanilang puhunan sa rehiyon.

Katunayan aniya, sa unang tatlong taon, ang bangsamoro region ay nakalikom ng abot sa P8.1-billion na halaga ng investments, ayon sa tala ng Regional Bangsamoro Board of Investments o BBOI.

Idinagdag ni Sinarimbo, ang pagdami ng mga investors at pagbubukas ng mga tourists spots ay hudyat ng tuloy-tuloy na kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro region.

NAGPAHAYAG NG KALUNGKUTAN si BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim sa pagpanaw ni BARMM Health director general Dr. Amirel Usman noong sabado dahil sa sakit.

Ayon kay Chief Minister Ebrahim, si Dr. Usman ay isang kawalan sa Ministry of Health dahil kilala ito bilang masipag na public servant kahit na malagay sa panganib ang kanyang sarili.

Si Dr. Usman ay nagsilbing acting BARMM Health minister at nanguna sa pagpapatupad ng mga programa ng MOH BARMM sa panahon ng kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

Nagpahayag din ng kalungkutan ang mga kapuwa niya doctor at health frontliners and medical practitioners ng Cotabato Regional and Medical Center sa kanyang pagpanaw.

Tumaas ng 6.6 percent ang inflation rate sa South Cotabato noong Agosto.

Ito ay ang pagtaas ng presyo ng mga pangkaraniwang binibiling produkto at serbisyo.

Ipinahayag ito ni Philippine Statistics Authority o PSA South Cotabato Chief Statistical Officer Jilmar Grecia.

Paliwanag ni Grecia sanhi naman ng pagtaas ng inflation rate sa lalawigan ang pagtaas din ng annual growth sa tubig, housing, kuryente, langis at iba pa.

Sinabi din nito na sa South Cotabato abot naman sa 10.1 percent ang annual growth sa food and non-alocholic beverages, 4.4 percent sa restaurant at 9.2 percent sa accommodation services.

Dagdag pa ni Grecia naging sanhi din ng upward trend ng headline inflation ang health, clothing at foot wear, alcoholic beverages, tobacco products at pa ang mga commodities.

Sinabi din nito na nakaapekto din sa inflation rate ang sigalot sa gitna ng Russia at Ukraine.

Reward money ibibigay ng Integrated Bar of the Philippines sa mga makapagtuturo ng mga pumatay sa isang Human rights lawyer sa South Cotabato noong 2021

Makatataggap ng P100,000 na reward ang sinumang makapagtuturo sa mastermind sa pagpatay kay Atty. Juan Macababad.

Ang pabuya ay mula mismo sa Integrated Bar of the Philippines o IBP.

Ito ay ayon kay IBP-SocGen President Atty. Remegio Rojas.

Ayon kay Rojas inaasahan nila na sa pamamagitan ng reward ay may matutukoy na ang mga suspek.

Binigyan diin ni Rojas na nais ng IBP na mapabilis ang pagbibigay ng hustisya sa pinaslang na human rights lawyer kaya sila magbibigay ng pabuya.

Umaasa din sila ayon kay Rojas na magbibigay din ng dagdag na reward para sa ikadarakip ng mga salarin ang iba pang mga organisasyon.

Matatandaan na si Macababad ay binaril ng riding tandem na mga salarin na nagkunwaring mga kliyente sa gate mismo ng bahay nito sa Barangay Libertad, Surallah, South Cotabato noong September 15,2021.

Public OFW Desk Officers nito isinailalim sa refresher course ng OWWA 12

Nagtapos sa unang leg ng Capability Building Training o Refresher Course ng Overseas Workers Welfare Administration o OWWA 12 ang 39 nilang mga Public OFW Desk Officers o PODOs sa rehiyon.

Layon ng pagsasanay na mabigyan ng update ang mga PODOs sa mga pagbabago at amendments sa mga programa at serbisyo ng ahensya.

Paliwanag ni OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog, mahalaga ang pagsasanay sa mga PODOs na madalas hinihingan ng tulong ng mga OFW at kanilang pamilya.

Ang mga PODOs kasi ang nagiging kinatawan ng OWWA sa mga local government unit.

Samantala nakauwi na sa kanyang pamilya ang domestic helper na si Arlene Agao.

Ang medically-ill na si Agao ay tinulungan ng gobyerno na makauwi sa region 12 mula sa Saudi Arabia.

Nakauwi na rin sa rehiyon ang distressed OFW mula Qatar na si Norjan Dalisay sa tulong din ng nasabing ahensya.

Pangangalaga sa mga protected areas palalakasin ng limang protected area management boards sa region 12

Nagkasundo ang mga myembro ng limang Protected Area Management Boards o PAMBs at stakeholders sa region 12 na suportahan at paigtingin pa ang pangangalaga sa mga protected areas sa SOCCKSARGEN.

Naganap ito sa katatapos lang na 3rd Regional PAMB Summit sa General Santos City.

Ayon kay DENR Undersecratary for Field Operations-Mindanao Joselin Marcus, ang pangagalaga kasi sa mga likas yaman ay katulad din ng pagaalaga sa buhay ng tao.

Binigyan diin nito na kailangan na mayroon maiiwan sa mga susunod na henerasyon.

Itinuro din sa mga participant sa summit ang mga update at best practices sa environment protection.

Kabilang sa mga protected areas sa region 12 ang Sarangani Bay Protected Seascape, Allah Valley Watershed Forest Reserve, Libungan River Watershed Forest Reserve at Mt. Matutum Landscape.

DA 12 sinanay ang ilan nilang mga kawani sa price at supply monitoring systems

Nagsagawa ng simulation activity hinggil sa Bantay Presyo Monitoring System o BPMS sa KoronadaL City Public Market ang mga staff ng Agribusiness and Marketing Division o AMAD at Information and Communication Technology Unit ng Department of Agriculture 12.

Binisita din ng mga ito ang City Food Terminal Multi-Purpose Cooperative sa General Santos City para sa deployment at pagpapatupad ng Trading Post Community Volume Watch.

Ito ay bilang kabahagi ng kanilang hands-on training sa price monitoring at supply systems.

Layon ng nasabing aktibidad na madagdagan ang kaalaman ng mga kawani ng ahensya sa legal framework ng price at volume monitoring systems at mga panuntunan ng ahensya.

Ayon sa DA 12 ang mga datus na nakuha ng mga participant ay makatutulong sa ahensya sa pagbibigay ng up-to-date at tumpak na presyo ng mga agricultural products.

Makatutulong din ang datus sa pagbuo ng tamang monitoring system sa mga pangunahing commodities sa rehiyon.

Attempted carnapping ang motibo ng mga suspect sa pagbaril sa magkapatid na taga Kidapawan City sa Pikit, North Cotabato nitong weekend

Nagpapagaling at nasa stable na ang kondisyon ng magkapatid na binaril sa Barangay Batulawan, Pikit North Cotabato alas 2:20 ng hapon nitong sabado.

Sa ekslusibong panayam sa PNP Chief Police Major Maxim Peralta, nakilala ang mga biktima na sina Johnrey Malunes na staff ng Vice Governor’s Office at kapatid nitong si Romeo Malunes na mga residente ng Sibawan, Kidapawan City.

Sinabi ni Peralta, pauwi na sana ang magkapatid nang dikitan ng mga suspect sa Barangay Batulawan sa hindi mataong lugar na ngayon ay may mga persons of interest ng tinututukan ang PNP.

Tinamaan ng bala sa tagiliran, kamay at binti si Johnrey habang sa binti din ang tama ni Romeo na kasalukuyang nagpapagaling sa isang bahay pagamutan sa lungsod.

Ang nakikitang dahilan sa pamamaril ay attempted carnapping dahil napag-alamang tatlong araw pa lamang sa kanila simula ng binili ang nasabing motorsiklo.

Kinumpirma rin ng opisyal na taga bayan lamang ng Pikit ang mga suspect at tinutugis na ngayon ng otoridadad.

Ang pag flagged down sa mga curfew violators sa Kidapawan City ng Kid-CARE unit ay may presensya ng SWAT team.

Ito ang lumalabas sa incident report at police blotter hinggil sa pagkasangkot sa disgrasya ng tatlong mga lalaki kabilang ang isang menor de edad sa isa sa mga operasyon ng KID-Care unit personnel nakaraang araw.

Sinabi sa Radyo BIDA ni Kidapawan City Mayor Atty. Paolo Evangelista, ito ay nangyari alas alas 11:30 ng gabi at napag-alamang walang license plate ang kanilang ginamit na motorsiklo.

Ang sabi naman ng pamilya, hindi ang SWAT team ang sumita dahil private vehicle ang humabol sa kanila dahilan kung bakit mas nagpabilis pa ng takbo ang driver hanggang sa nasangkot sa disgraysa.

Samantala, sinabi ni Mayor Evangelista, hindi maaring mag-operate ang KID-care personnel kung wala ang presensya ng PNP. Malinaw din sa direktiba na bawal pa ang manghuli ng curfew violators dapat mabigyan lang muna kaalaman o education campaign.

Sa ngayon, nakapagbigay na ng tulong ang LGU sa pamilya ng mga kabataan na nasangkot sa disgrasya habang tiniyak nitong handa pang tumulong sa iba pang pangangailangan ang LGU.

Patuloy pa sa ngayon ang pamamahagi ng education cash assistance ng Department of Social Welfare ang Development Office o DSWD 12 sa ibat-ibang lugar sa rehiyon sa mga qualified beneficiaries.

Noong una, tuwing sabado lamang ang pay-out pero ngayon kahit weekdays ay umaarangkada ang mga personahe lalo na sa mga hindi natuloy na unang schedule ng pay-out.

Dahil nga weekdays o may pasok ang mga benepisyaryo maari na lamang ang mga guardian ang mga magulang na lamang ang tutungo sa pay-out center kung sila ay nakatanggap ng mensahe na isa sila sa mga makakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya, kung hindi naman available sa nasabing araw ay maaring magreply sa kanila na hindi pa makakapunta at kailangan ng e-reschedule ang pag-release sa Kidapawan Crisis Intervention Unit.

Marami din ang kaso na may approved beneficiaries na hindi na macontact sa hindi pa malamang dahilan at ibibigay na lamang sa iba pang kwalipikadong aplikante sa pamamagitan ng online.

Hold-up incidents, naitala nitong weekend sa Kidapawan City at Mlang, North Cotabato; mga suspect patuloy pang tinutugis ng PNP

Dalawang magkahiwalay na hold-up incidents ang naitala kahapon sa lalawigan ng Cotabato.

Sa Kidapawan City, isang negosyanteng Indian national nabiktima ng mga holdaper kaninang bandang ala 1:00 ng hapon sa tapat ng inuupahan nitong apartment sa Purok 3, Barangay Lanao, Kidapawan City, Cotabato.

Sa impormasyon, dalawang motorsiklo ang ginamit ng tatlong suspect na nanunutok ng baril at kutsilyo sa biktima.

Sinabi ng biktimang Indian National nasa 15,000-20,000 pesos ang nakuha sa kaniya ng mga di pa kilalang suspect.

Tinangka pa umanong kunin ang motorsiklo ng biktima pero agad silang tumakas sa tulong ng mga residente.

Sa Mlang, North Cotabato, walong mga lalaki ang sangkot sa robbery hold-up incident sa isang grocery store sa Barangay Bagontapay, M'lang North Cotabato alas 3:00 ng hapon ang patuloy na tinutugis ng mga otoridad.

Batay sa isang nakasaksi habang napadaan ito sa area, nakita niyang nakataas ang kamay ng guwardiya at may mga lalaking sakay ng motorsiklong naka-abang sa labas na aniya tila nagsilbing lookout sa krimen.