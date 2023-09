NDBC BIDA BALITA (Sept. 21, 2023)

HEADLINES

1 SMUGGLED CIGARETTES, nakumpiska ng Army at PNP sa Kidapawan City, sigarilyong nagkakahalaga ng P430,000 dadalhin daw sa Digos

2 SPECIAL Investigation Task Group, binuo ng PNP kaugnay ng pagpatay sa Barangay kagawad ng Datu Piang

3 BARMM Member of the Parliament Mastura, tutol sa panukalang hatiin ang Sultan Kudarat at Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

4 PAPEL ng media sa Mindanao peace process, kinilala ng BARMM Parliament, resolusyon para dito, pinagtibay

5 ESTUDYANTE, nahulihan ng baril na paglabag sa election gun ban, nagalit at nagwala sa kulungan sa Tantangan

6 LTO SA REGION 12, dadalhin ang serbisyo sa mga liblib na lugar at barangay

7 South Cotabato, mapayapa habang palapit ang Barangay at SK elections, sana tuloy-tuloy ito, sabi ni Gov. Tamayo

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local..

GAGAWIN NGAYONG UMAGA ang blessing at unveiling ng 6th Infantry Division Symbol of Peace sa loob ng Camp Siongco, sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Darating si AFP chief of staff Gen. Romeo Brawner bilang guest of honor at speaker ng program ana pasisimulan alas 8 ng umaga.

Ang symbol of peace ay patunay na determinado ang Kampilan division na isulong ang kapayapaan at seguridad ng rehiyon.

-0-

LOCAL..

ILULUNSAD NG ARCHDIOCESE of Cotabato ang vocation month sa October 1 sa pamamagitan ng mga programang pangungunahan ni Cotabato Archbishop Angelito Lampon, OMI, DD.

Sa Immaculate Conception Cathedral gagawin ang eucharistic celebration alas 8:15 ng umaga at alas 9 ng umaga ay ang programa na gagawin naman sa Notre Dame of Cotabato gymnasium sa Sinsuat, Avenue, Cotabato City.

Magkakaroon din ng misa sa Midsayap Vicariate sa Oct. 8 at sa Tacurong Vicariate sa Oct. 15.

-0-

LOCAL…

PINALALAKAS pa ang Bangsamoro government sa pamamagitan ng Ministry of Agriculture and Fisheries at Ministry of Trade and Tourism ang monitoring sa presyo ng bigas.

Nais matiyak ng BARMM na sumusunod ang mga rice vendors sa Presidential Proclamation 39 na nagtatakda ng price ceiling sa regular at well milled rice.

Aktibo sa monitrong ang Bangsamoro Price Coordinating Council katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan.

So far, wala pang rice vendor ang napatunayang lumabag o hindi sumunod sa kautusan ng pamahalaan.

-0-

Local..

Estudyante na lumabag sa election gun ban, inaresto ng PNP sa Tantangan, South Cotabato

Inaresto ng PNP ang isang estudyante na nakumiskahan nila ng armas sa Tupi, South Cotabato.

Kinilala ni Tantangan Chief of Police Maj. Randy Apostol ang suspek na si Erick Lagdamen, 24 anyos, at nakatira sa Barangay San Miguel sa bayan ng Norala.

Ayon kay Apostol si Lagdamen ay inaresto ng mga pulis sa Barangay New Iloilo, Tantangan.

Ito ay matapos isumbong ng isang concerned citizen sa akmang panunutok ng baril.

Nang mapansin ang mga pulis agad pa na kinuha ni Lagdamen ang baril na nakasukbit sa bewang nito at itinago sa ilalim ng driver seat ng kanyang sasakyan.

sinabi ni Apostol na nakumpiska nila sa suspek ang 9mm na baril na walang mga kaukulang dokumento at limang mga bala nito.

Si Lagdamen ay kakasuhan ng Tantangan PNP ng paglabag sa Election Gun Ban.

-0-

Driver at angkas patay nang sumalpok ang motor sa nakaparadang truck sa Koronadal

Dead on arrival sa ospital ang dalawa katao na nasangkot sa vehicular crash sa Koronadal.

Kinilala ng Koronadal PNP na pinamumunuan ni Lt. Col Amor Mio Somine ang mga biktima na sina Gerald Pareja, 38 anyos taga Zone 4 PC Hill RH 1 sa Cotabato City at Eden Rose Dulay, 21 anyos ng Barangay Lamdalag, Lake Sebu, South Cotabato.

Lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na nabangga ng motor na minaneho ni Pareja ang 10 wheeler truck na walang warning device na nakaparada sa tabi ng highway sa Barangay Zone III pasado alas tres ng madaling araw kamakalawa.

Si Pareja at angkas nitong si Dulay ay pawang nagtamo ng matinding mga sugat na naging sanhi ng kanilang dagliang pagkasawi.

Habang driver ng 10-wheeler truck na si Leonidas Duro, 41 anyos ng Barangay Dansuli, Isulan, Sultan Kudarat ay ikinustodya ng Koronadal PNP.

-0-

Local..

Libreng theoretical driving course at iba pang mga programa dadalhin ng LTO sa mga liblib na barangay sa region 12

Nakinabang sa libreng theoretical driving course o TDC ng LTO 12 ang 2,425 na student drivers sa region 12 mula Enero hanggang Agusto ngayong 2023.

Ito ay ayon kay LTO 12 Chief Administrative Officer Elmer Obelidhon.

Ayon kay Obelidhon ang TDC ay malaking tulong sa mga mahihirap na nag-apply ng student permit at driver’s license.

Dagdag pa ni Obelidhon layon ng programa na mas maisulong pa ang road safety at road worthiness ng mga sasakyan.

Sinabi din ni Obelidhon na plano din ng LTO na dalhin sa mga liblib na barangay ang TDC at iba pang mga programa ng LTO 12.

Ito ay upang makatulong pa sa mga mahihirap na mga mamamayan.

Ayon kay Obelidhon, target din ng kanilang LTO on wheels ang mga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC areas.

Sa ngayon ayon pa kay Obelidhon inaayos na lang ng LTO 12 ang ilang mga balakid sa pagpapatupad ng nasabing programa tulad ng pasama ng mga doctor na magbibigay ng medical certificate sa mga aplikante.

-0-

Local…

Katiwasayan ng South Cotabato ilang lingo bago ang kampanya para sa Barangay at SK Election tiniyak ni Gov. Tamayo

Generally peaceful pa rin ang South Cotabato may isang buwan bago ang panahon ng pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa Oktubre 30.

Tiniyak ito ni Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Sa katunayan ayon pa kay Tamayo wala itong natanggap na report ng kaguluhan sa lalawigan pagkatapos ng filing ng certificate of candidacy.

Ito ayon pa sa gobernador ay taliwas naman sa ibang mga lugar na nakakaranas ng election related violence.

Nanawagan din si Tamayo sa mga kandidato na panatilihiin ang katiwasayan sa lalawigan at ihayag lang ang mga plataporma sa mga nasasakupang barangay.

Dapat din ayon sa gobernador na iwasan din ng mga kandidato ang early campaigning o maagang pangangampanya

-0-

Local..

Norala Mayor nagpaliwanag sa hindi natuloy na search and rescue operation sa isang katao na maaring tinabunan ng landslide sa kanilang lugar

Hindi natuloy ang search and rescue operation ng LGU sa isa katao na nawala at posibleng tinabunan ng landslide sa Norala, South Cotabato kahapon.

Paliwanag ni Norala Mayor Clemento Fedoc, pinayuhan kasi sila ng Mines and Geosciences Bureau na mapanganib kung galawin ang gumuhong bahagi ng bundok sa Sitio Lamfugon sa Barangay Tinago.

Ayon pa kay Fedoc handa na sana ang kanilang search and rescue team.

Matatandaan na dahil sa landslide kasunod ng malakas na ulan sapilitang inilikas ng LGU sa Barangay Gym ang higit sa 51 mga pamilya o may 200 mga indibidwal.

Maliban sa paunang tulong na relief goods ng LGU nagsagawa na rin ng feeding program para sa mga bakwit ang mga guro sa Tinago Grande Elementary School.

Samantala sarado muna ngayon sa mga motorista ang Tboli-General Santos City road.

Ito ang paalala sa publiko ng lokal na pamahalaan ng Tboli na pinamumunuan ni Mayor Keo Dayle Tuan.

Ayon sa LGU gumuho kasi ang bahagi ng diversion road partikular na ang komukonekta sa mga Barangay ng Poblacion at Afus kasunod ng malakas na buhos ng ulan.

Sa ngayon ay nakapaglagay na ang lokal na pamahalaan ng mga harang sa nasirang bahagi ng daan para na rin sa kaligtasan ng publiko.

Minadali na rin ng LGU ang pagsasaayos ng gumuhong daan.

-0-

Local…

LAYUNIN NG PAGBUO ng task group ay upang mapabilis ang imbestigasyon sa pagpatay kay Barnagay kagawad Leonardo de Jesus ng Barnagay Poblacion, Datu Piang noong nakaraang sabado.

Sakay ng kanyang Toyota Innova si De Jesus na minamaneho ng kanyang anak nang sila ay ambusin ng mga armadong kalalakihan sa Barangay Kanguan. Siya ay nasawi habang ginagamot sa ospital. Sugatan din ang kanyang anak.

Sinabi ni Maguindanao del Sur Police Director Col. Ruel Sermese na maaring personal grudge at hindi pulitika ang dahilan ng pagpatay sa Kagawa. Last termer ito ay hindi na kakandidato pa sa Barangay at SK elections.

Ayon kay Sermese, nakakuha na ang task group ng mga initial information hinggil sa motibo at sa may gawa ng krimen. Pero di siya nagbigay ng iba pang detalye.

Sinabi rin ni Sermese na rido ang dahilan ng ambush at pagpatay sa kandidato sa pagkabarangay kagawad ng Biarung, South Upi. Ang mga biktima ay sina Zeraphi Omar at ang BPAT member Parato Mudzol.

Inutos din ni Sermese sa SITG ang malalimang imbestigasyon sa krimen.

Mula filing of candidacy, may tatlong election related incident na ang naitala sa Maguindanao del Sur na ang mga biktima ay incumbent at kumakandidato sa Barangay at SK elections.

-0-

Local..

Papel ng Media sa Mindanao peace process at BARMM, kinilala ng Bangsamoto Transition Authority, resolution para dito, pinagtibay.

ANG PANUKALA ay akda ni Member of Parliament Atty. Sha Elija Dumama-Alba na inaprubahan sa sesyon ng BTA nitong Martes.

Napaloob sa inaprubahang resolusyon ang pagkilala sa mga kasapi ng mamahayag bilang tagapaghatid ng tama at makabuluhang balita.

Kabilang din ang paghahayag sa mga usaping may kinalaman sa pagbabantay ng mga katiwalian sa gobyerno.

Sa usaping Peace Process, malaking tulong ayon kay Alba ang papel na ginagampanan ng media lalo na sa pagpapa-intindi sa publiko hinggil sa usaping pangkapayapaan na ngayon ay tinatamasa na ng mga Bangsamoro.

Ito ay pagkilala din sa Karapatan sa malayang pamamahayag. Nangako si Alba na isusulong ang kaligtasan ng mga kasapi ng media habang nagpapahayag ng pagbatikos at pagpuna sa katiwalian.

Naniniwala din siya na ang maayos na pakikipagtulungan ng media sa Bangsamoro Government ay makakatulong sa ikauunlad pa ng rehiyon sa pamamagitan ng paghahatid ng patas at tamang impormasyon.

-0-

Local…

NAGPAHAYAG NG PATUTOL si Bangsamoro Member of Parliament Atty. Ishak Mastura sa kung bakit hindi siya pabor sa BTA Bills 190, 191 at 223 o ang panukalang hahati sa Sultan Kudarat at Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Ayon kay MP Mastura, tutol siya sa paghahati, dahil una, ito ay private bills. Ibig sabihin, ito ay posibleng may personal interest.

Pangalawa, ang mga author ng bills ay hindi mga residente ng nasabing mga bayan. Dapat aniya, ang mga principal authors ay mga residente mismo ng affected municipalities.

Binanggit din ni MP Mastura na bahagi siya sa anumang deliberasyon bilang isa siya sa miembro ng BTA.

Noong July 3 ay nagpadala ng position paper si Mastura kay Speaker Martin Romualdez upang suriin ang nasabing mga panukalang batas.

Nitong September 16, isinagawa ang unang yugto ng public consultation para dalawang panukala sa Datu Odin. Walang pang petsa kelan gagawin ang public consultation sa Sultan Kudarat.

-0-

Local..

NFA North Cotabato, hindi pa maipapatupad ang dagdag presyo sa pagbili ng palay product dahil sa kawalan ng Implementing guidelines

Wala pang natanggap na Implementing Rules and Regulations ang National Food Authority sa North Cotabato sa anunsyo ni Pangulong Marcos na dagdag sa pamimili ng palay.

Ibig sabihin, ayon kay NFA Acting Branch Manager Engineer Richard Balbin, hindi pa maaring maipatupad ang dagdag o price adjustment kada kilo na malaking tulong sana sa mga magsasaka.

Bukod pa kasi ito sa PALGU program ng Local Government Unit pero hindi pareho sa bawat lugar dahil nakadepende sa LGU.

Oras na matanggap ang IRR ay agad itong maipatutupad at paraan rin na mas mahikayat ang mga magsasaka na sa NFA magbenta ng palay.

Para sa dry palay mula 19 pesos ay magiging 23 pesos per kilo na habang sa wet o fresh palay naman ay magiging 19pesos per kilo.

Anya, mayroon namang sapat na pondo ang NFA- North Cotabato sakaling magpapalabas na ng implementing guidelines ang pamahalaan.

-0-

Local…

Nanay na taga Kidapawan, handa na para sa kanyang liver transplant patungo sa anak na may Biliary Atresia; liver transplant gagawin sa India

Nagpasalamat si Maricel Dano, ina ni Aljhian o Gian the Warrior na may sakit na Biliary Atresia o kondisyon sa atay sa lahat ng mga tumulong para makaipon para sa kanilang liver transplant operation.

Ang operasyon ay nakatakdang gawin sa bansang India sa susunod na linggo at nakompleto na ang halaga ng kailangan nila para sa operation na 1.6Million pesos.

Ito ay naging posible sa naging tugon sa panawagan na tulong o pag-ambag ambag ng mga Cotabateno, sa gobyerno o pribadong indibidwal ng probinsya.

Ilang taon din pinag-iponan ang perang nalikom upang maipagtuloy na ang operasyon sa kanyang anak na lulalamaban sa kanyang sakit.

Mismong si Maricel ang magiging donor ng kanyang atay para sa anak na si Jian.

Kaya ang kanyang hiling at panalangin magiging matagumpay ang operasyon sa susunod na linggo sa ibang bansa, sa Panginoon siya humuhugot ng lakas sa pang araw-araw na buhay at ipinakitang paglaban ng kanyang anak.

-0-

Local…

Dalawang mag-aaral na nagsabunotan sa labas ng paaralan sa Kidapawan City, inilipat na ng paaralan – sabi ng SDS

Napagkasunduan ng magulang at ng mga guro na ilipat nalang ng ibang paaralan ang dalawang mag-aaral na nakitang nag-away at nagsabunotan sa labas ng paaralan, suot pa ang kanilang uniform.

Yan ang ipinabatid ni Schools Division Superintendent Natividad Ocon sa Radyo BIDA.

Ito ang naging resolusyon ng paaralan upang maiwasan na ang kaparehong insidente at iwasang pamarisan ng iba pang mag-aaral.

Kanya namang paliwanag na hindi expulsion ang ipina-iral sa dalawang mag-aaral.

Nabatid na unang nag-viral ang facebook video sa social media at umani ng samut-saring komento pero pinabura na ito ngayon.

Sa impormasyon, nakalabas na rin sa ospital ang babaeng sinabunotan sa video kahapon.

-0-

Local…

Halos kalahating Milyon na halaga ng smuggled cigarettes, nasabat ng PNP sa checkpoint operation sa Kidapawan City

Arestado ang dalawang suspek habang nasa Php 437,500 na halaga naman ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng Task Group Kidapawan Bravo Coy ng 39th Infantry Battalion at mga operatiba ng Kidapawan City Police Station.

Arestado ang mga suspek na sina Anthony Torion Villamor, truck driver at pahinante na si Ibrahim Macasipot Saliling noong Martes ng gabi sa isang checkpoint sa Purok Rambutan, Brgy Paco, Kidapawan City, North Cotabato, ayon kay City Chief Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr.

Nakatanggap ang Kidapawan CPS ng tawag sa telepono mula sa Task Group Kidapawan na nagpaalam na isang closed van na may dalang smuggled na sigarilyo ang naharang sa nasabing checkpoint.

Ang mga sigarilyong may tatak na Port at Greenhill ay itinago sa ilalim ng mga lumang gulong sa loob ng 6 wheeler closed van.

Arestado ang mga suspek matapos mabigong magpakita ng mga dokumento ng mga sigarilyong kanilang karga mula Zamboanga Peninsula patungong Digos City.

Ang mga nakumpiska ay 34 na kahon o katumbas ng 1,250 reams ng smuggled na sigarilyo na may tinatayang halaga na Php 437,500.00.

Nasa kustodiya na ngayon ng Kidapawan City Police Station ang mga nabanggit na suspek at mga nakumpiskang gamit.