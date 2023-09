NDBC BIDA BALITA (Sept 4, 2023)

HEADLINES

1 FILING ng COC sa buong BARMM, generally peaceful ayon sa COMELEC; Bilang ng mga kakandidato, abot sa 60,000

2 Comelec Chairman Garcia, nagbabala sa mga kandidato sa BSKE na maari silang ma-disqualify dahil sa premature campaigning.

3 BARANGAY KAPITAN, nagpatupad ng proyekto sa panahon ng campaign period, hindi premature campaign, ayon sa Comelec

4 Filing ng COC sa Kidapawan, natapos na mapayapa sa pangkalahatan – ayon sa Comelec

5 SSS sa Koronadal, humiling sa barangay officials na ipa-miemro sa SSS ang kanilang job order at contractual workers

6 MGA KASO NG RAPE sa Koronadal dumdarami, ayon sa Child Protection Specialist ng DSWD

7 ISA SUGATAN, sa rifle grenade attack sa Buluan, Maguindanao del Sur

HINIKAYAT ni COMELEC Chairperson Atty. George Garcia ang publiko na magsumbong o sampahan ng kaso kung may makikitang mga kandidato na maagang pangangampanya.

Ginawa ni Garcia ang pahayag sa kanyang pagdalo sa BARMM election security summit na dinaluhan ng mga kinatawan ng AFP, PNP at Comelec na ginanap sa Cotabato City.

Ayon kay Garcia, isa sa maaring bantayan ay ang mga post sa social media tulad ng facebook, tiktok at iba pa dahil maaring i-disqualify ng COMELEC ang isang kandidato.

Nilinaw ni Garcia na sa October 19 hanggang 28 pa ang campaign period kaya iwasan munang magpapansin.

Samantala, sa mga incumbent Barangay Officals naman na muling tatakbo ay hindi maikukunsiderang premature campainging lalo na sa paghahatid ng basic services sa mga mamamayan basta't hindi lang mai-impluwensyahan ang isang botante.

SA KAUGNAY NA BALITA, tanong ng ibang kandidato sa pagka-punong barangay, paano daw ang mga incumbent chairperson, ano ang kanilang posibleng violation sa premature campaign law.

Sagot ni Chaiman Garcia na hindi premature campaigning kung ang incumbent barangay Kapitan ay nagpapatupad ng mga programang barangay na nakalinya na bago pa ang halalan.

Pero, premature campaigning kung pipilitin ni chairman ang mga botante na siya ang iboto at kung hindi ay di sila bibigyan ng proyekto./

MAITUTURING pa rin na generally peaceful ang anim an araw na filing of Certificate of candidacy para sa Barangay at SK elections a kabila ng ilang tension at kaguluhan.

Ito ang assessment ni BARMM Comelec Regional Director Atty. Ray Sumalipao na kanyang inihayag sa panayam ng DXMS Radyo Bida.

Aniya, umabot sa 60,500 na kakandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan ang nakapaghain ng kanilang COC sa iba’t-ibang tanggapan ng Comelec sa rehiyon.

Sa nasabing bilang, nasa 60 porsyento ang ‘unopposed’ o walang kalaban at isang boto lang ang kailangan nila para manalo.

Nabatid na naging magulo ang filing ng COC sa Malabang, Lanao del Sur dahil sa nangyaring putukan, pero tiniyak ni Sumalipao na nakapag-file ng maayos ang mga gustong tumakbo sa lokal na posisyon sa bayan.

Pinasalamatan naman nito ang mga security forces, LGU at iba pa na tumulong upang mairaos ang isang linggong filing ng COC.

Limang eskwelahan sa rehiyon magiging pilot areas ng Matatag K to 10 Curriculum ng DepEd

Ipatutupad ng DepEd ang Matatag K to 10 Curriculum sa limang mga eskwelahan sa region 12 sa school year 2024-2025.

Ito ay ayon kay Deped 12 Curriculum and Learning Division Chief Gilbert Barrera.

Ayon kay Barrera napiling pilot area para sa nasabing curriculum ang Alegria Elementary School at Alegria National High School sa Alabel; at Malungon Gamay National High School at Lamlifew IP Integrated School sa Malungon pawang nasa mga Sarangani Province.

Una ring ipatutupad ang Matatag Curriculum sa Mlang Pilot Elementary School sa Cotabato Province.

Nilinaw ni Barrera na saklaw lang ng pilot implementation ng nasabing programa ang mga nasa kindergarted at grades 1,4 at 7.

Ituturo naman ito sa mga grades 2,5 at 8 sa school year 2025-2026 at grades 3, 6 at 9 sa school year 2026-2027, at Grade 10 sa school year 2027-2028.

Layon ng Matatag K to 10 na madecongest ang kasalukuyang K to 12 Curriculum, kalakip din dito ang pagbawas ng mga competencies o asignatura.

Tutukan din ng bagong curriculum ang paghasa sa foundational skills tulad ng literacy, numeracy at socio-economic skills mula kindergarted hanggang grade 3.

SSS Southern Mindanao II nanawagan sa mga barangay officials na ipamiyembro ang mga job order at contractual na mga kawani

Umiikot ngayon sa mga barangay ang mga kawani ng SSS Southern Mindanao II na nakabase sa Koronadal.

Ayon kasi sa kanilang Regional Communications Officer na si Noel Nacion kinukumbisi nila ang mga barangay officials na ipamyembro sa SSS ang kanilang mga job order at contractual na mga kawani.

Ito ayon pa kay Nacion ay upang magkaroon din ang mga ito ng social protection.

Iginiit ni Nacion na mas makabubuti na isahan na lang ang pagbayad sa SSS ng mga kawani ng barangay sa pamamagitan ng deduction sa kanilang honorarium.

Ito ay kung ikukumpara naman sa pagbayad bilang self-employed.

Dagdag pa nito, maari ring hatian ng LGU sa SSS contribution ang kanilang mga job order employees bilang dagdag na benepisyo.

Ayon kay Nacion abot na sa 30 mga LGU sa Southern Mindanao ang nakipag-partner sa kanilang tanggapan.

Batas na nagpamura at nagpabilis sa adoption process ipinaliwanag ng Regional Alternative Child Care Office ng DSWD

Aminado si Regional Alternative Child Care Office o RACCO 12 OIC Jollybelle Arogante na marami sa mga umampon ang hindi dumaan sa tamang proseso dahil sa pangamba sa gastusin.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Arogante ay nabuo ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act’.

Ayon kay Arogante pinamura at pinabilis ng nasabing batas ang adaptation process.

Paliwanag nito sa ngayon kasi ang petition for adoption ay maari nang i-file ng direkta sa RACCO na hindi na kailangan pa ng abogado.

Kaya ayon kay Arogante, ito ay bawas gastos din sa mga petitioner o nais mag-adopt.

Dagdag pa nito ang kailangan lang mga petitioner ang pangastos sa requirements tulad ng NBI clearance.

Payo naman ni Arogante sa mga nais mag-adopt dumulog sa pinakamalapit na social welfare office o RACCO 12 na nasa compound din ng DSWD 12 Office sa Koronadal.

Child Protection Specialist ikinabahala ang dumaraming rape cases sa mga bata sa Koronadal

Tinututukan ngayon ng City Social Welfare and Development Office ng Koronadal ang mga kaso ng pangagahasa sa mga kabataan.

Ito ay ayon kay CSWDO Child Protection Specialist Aynodin Marohom.

Ayon kay Marohom nitong mga nakalipas na buwan kasi dumarami ang mga kaso ng sexual abuse sa mga bata sa lungsod.

Ang nakababahala pa ayon kay Marohom nakapagtala sila ng mga kaso ng incest rape, o ang mga suspek ay mga kaanak mismo ng mga survivor.

Ito ay maliban pa sa mga kaso ng gang rape na kadalasan ang mga suspek ay mga kaibigan din ng mga survivor.

Aminado naman si Marohom na ang pagtugon sa mga kaso ng pangaabuso sa mga bata ay malaking hamon din sa kanilang tanggapan.

Tilapia producers sa region 12 tinutulungan ng PRDP ng DA sa pagmarket ng kanilang mga produkto

Kinonsulta ng DA 12 ang mga Tilapia Stakeholders sa rehiyon bilang bahagi ng prioritization ng commodities sa pamamagitan ng Value Chain Analysis ng Philippine Rural Development Program o PRDP.

Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan din ng I-PLAN Component ng PRDP-Regional Project Coordination Office XII.

Layon nito na matulungan sa pag-market ng kanilang mga produkto at makinabang sa mga programa sa pautang ng gobyerno ang mga tilapia growers.

Ayon sa DA 12 na pinamumunuan ni OIC Regional Executive Director John Pasual naging daan din ang consulation dialogue para ma-update ang mga stakeholder sa geographical status ng agriculture at aquaculture activities sa SOCCKSARGEN.

SUGATAN ang isa katao nang sumabog ang dalawang M79 grenade launchers sa BARANGAY Digal, Buluan, Maguindanao del Sur pasado alas 2:00 ng madaling araw KAHAPON.

Ito ang sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Buluan town police chief Lt. Cemacio Cemafranco.

Ayon kay Cemafranco, inaalam pa nila kung saan nanggagaling ang halos sabay na sumabog na mga grenade launchers.

Tumama ito sa dalawang mga bahay. Nabasag ang salamin ng isa sa mga bahay malapit sa pinasabugan ng granada.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa insidente at inaalam pa ng PNP ang motibo.

PATULOY NA INAALAM ng mga otoridad kung sino ang mga salarin sa pagbaril at pagpatay sa isang lalaki sa Sitio Kubong, Barangay Ibotigen, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Kinilala ni Sultan Kudarat PNP Chief Lt. Colonel Julhamin Asdani ang biktima na si Maguid Martin, taga Barangay Narra ng nasabing bayan.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Sultan Kudarat Deputy Chief of Police Lt. Tony Dimaro na naganap ang pamamaril pasado alas dose ng tanghali kahapon.

Galing aniya sa Cotabato City ang biktima sakay ng kaniyang motorsiklo nang bigla itong sinundan ng riding in tandem suspects at pinagbabaril.

Si Martin ay nasawi on the spot.

Hanggang sa ngayon aniya ay hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at palaisipan ayon sa pamilya kung ano ang posibleng motibo.

Samantala, tiniyak din ni Dimaro na tuloy ang paghihigpit ng seguridad ng PNP sa bayan habang palapit ang Barangay at SK election.

Nagpaliwanag si Grains Retailer Confederation President Carmelito Bacus hinggil sa umano’y pandadaya ng ilang negosyante ng bigas sa Kidapawan Mega Market.

Base kasi sa reklamo, kapag bibili ng kinilo kalidad ang ipinapakita pero hinahaloan ng hindi kalidad na bigas. Ang payo ni Bacus, ibalik ang hindi kalidad na bigas kung saan nabili upang mabigyan ng leksyon ang mapagsamantalang negosyante.

Samantala, ipinapaalala nito sa kapwa negosyante na maging responsible at iwasang mapagsamantala. Maari rin nitong mairekomenda na patawan ng reklamo upang hindi rin madamay ang namumuhay ng maayos.

Si Grains Retailer Confederation President Carmelito Bacus. NDBC BIDA BALITA Ilang guro at magulang sa Kidapawan City, nagulat rin sa bagong DepEd order na "oplan baklas"

Aminado si Schools Division Superintendent Natividad Ocon na maging siya ay nagulat rin sa kautusan ng DepEd central office na "oplan baklas" kung saan, dapat na tanggalin ang lahat ng mga nakadikit sa wall ng bawat silid-aralan at tiyaking malinis.

Ito ay upang makafocus ang mga mag-aaral sa sinasabi at presentasyon ng guro. Anya, medyo may pagdududa man ang ilan pero batid nila na ang hakbang ay para sa kapakapan ng mag-aaral.

Samantala, may ilang magulang ang nagsabing mas maganda paring may visual aids dahil base sa lumalabas na pag-aaral mas mabilis naiintindahan ng mga estudyante kung may graphic presentation.

Para kay COMELEC Election Officer Atty. Noor Abdullah naging epektibo ang kanilang ipinatupad na Barangay scheduling system sa pagfile ng Certificate of Candidacy sa Kidapawan City.

Ito ay dahil naging maayos at matiwasay ang ilang na araw na COC filing. May ilang aspirants lang na hindi kompleto ang dalang requirements pero nacomply naman bago ang itinakdang araw.

Napansin rin pagfile ng magkamag-anak na kabilang sa second civil degree na higpit na ipinagbabawal sa anti-dynasty provision act.

Sa lebel pa lamang ng COMELEC pinayuhan na sila dahil kung ipinagpatuloy maaring sila parin ang balikan ng DILG. Sa COMELEC Kidapawan, nakapagtala ng pitong kaso sinabi ni Abdullah pero pinagpili nalang kung sino ang maghahain sa dalawa.

Nakikipag-ugnayan na ngayon ang LGU sa National Housing Authority para sa pabahay program ng higit 30 na mga pamilyang apektado ng sunog sa Makilala, North Cotabato.

Sinabi ni Municipal Administrator Engineer Walter Ruizo, umaasa silang agarang mabigyan ng tugon ang kanilang request kahit paman inaatay pa rin ang pangako noon para sa 2019 earthquake victims.

Habang pinoproseso rin ang posibleng paglilipatan ng mga biktima tiniyak naman nitong mayroong sapat na pondong ilalaan

Ang LGU. Sa ngayon, naniniwala siyang malaking tulong ang tulong na 25,000 bilang panimula ng mga pamilya lalo na sa pang araw-araw na pangangailangan.

Isinailalim na rin sa pychological intervention ang mga biktima na pinangunahan ng MSWD lalo na ang mga kabataan, senior citizen at Persons with Disabilities.

