NDBC BIDA BALITA (Sept. 5, 2023)

Palalakasin ng MAFAR BARMM ang price monitoring upang matiyak na naipatutupad ng tama ang price cap sa regular at well-milled rice, ayon sa ipinag-utos ni P. Marcos.

Ang executive order No. 39 ni P. Marcos ay epektibo ngayong araw, Sept. 5.

Sinabi sa DXMS-NDBC ni MAFAR Director General Daud Lagasi na nagsimula na silang nagtalaga ng mga tauhan upang mag-ikot sa boung rehiyon

Nakatakdang magpulong ngayon ang MTIT at mga LGU partikular na ang kanilang Local Price Coordinating Councils kasama ang Department of Agriculture para sa mahigpit na pagbabantay sa presyo ng bigas at sa suplay.

Layunin nito na mapigilan ang posibleng hoarding at price manipulation ng traders at retailers.

Sa itinakdang price ceiling ni PBBM, dapat nasa P41 at P45 lang dapat ang presyo ng regular at well milled rice.

Umalma naman ang ilang mga retailers dahil mas mataas na halaga nila nakuha ang kanilang bigas kumpara sa price cap na P41 at P45.

Tiniyak naman ni Director Daud na sapat ang suplay ng bigas sa rehiyon.

Tila Marshall law na at one man rule dahil hindi dumaan sa konsultasyon ang executive order o retail price capni Pangulong Ferdinand Marcos.

Yan ang pahayag ni Grains Retailers Confederation President Carmelito Bacus.

Mangingiyak ngiyak na rin kasi sa sitwasyon ang mga negosyante at ibinahagi ang sintiyemento ng ilang mga apektadong retailers.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito sa kanilang mga negosyante ang mas masakit pa hindi man lang nakausap ang kanilang sector bago ipatupad.

Samantala, inihayag naman ng isa pang retailer na abot sa 500 pesos ang lugi bawat bag ng bigas sa kautusan.

Susunod sa kautusan ng Pangulo ang Department of Agriculture 12 na price ceiling na epektibo na ngayong araw.

Sinabi ni DA Supervising Agriculturist Andy Angao, simula ngayong araw magmomonitor na ang Department of Agriculture katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan.

Dahil sinasabi kasi ng batas, maaring patawan ng 5,000 pesos hanggang sa 1Million pesos ang lalabag sa kautusan ng pangulo at imprisonment of not less than 1 year sa mga retailers.

Sa supplier naman ang ay 5 years minimum hanggang 15 years at pagbabayad ng 5 thousand pesos hanggang 2Million pesos.

Aminado siyang, maging sila ay nagulat at biglaang ring pagpapatupad nito, katunayan agad silang nagsagawa ng emergency meeting upang pag-usapan ang laman ng EO.

Pero tiniyak naman nitong gagawin nila ang lahat ng makakaya.

Kinondena ng buong Department of Education ang pagpatay at panggagahasa pa sa grade 2 pupil sa Matalam, North Cotabato.

Dahil dito pinayuhan ni Cotabato Schools Division Superintendent Rommelito Flores ang kapwa mga guro na ipaalala sa mga mag-aaral na maging vigilante sa lahat ng pagkakataon at iwasang agarang magtiwala.

Ginawa niya ang pahayag matapos ang karumadal-dumal na pangyayari sa Bata.

Naniniwala kasi ang DepEd official na pangalawang magulang ng mga mag-aaral ang guro kaya't may malaking papel ang mga ito.

Nalungkot din kasi ito sa sinapit ng bata na may mataas pa sanang pangarap pero kailanman ay hindi na ito matutupad.

Anya, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng suspect na arestado na ngayon na posibleng umaga palang ginawa dahil nabatid na hindi na ito pumasok pa noong araw na iyon.

Bukod sa phsycosocial intervention sa mga natraumang kaklase, magbibigay rin ng aral para sa awareness campaign ang DepEd.

ITINITURING ng mag asawang residente ng Kidapawan City na isang biyaya at pagpapala ang tinanggap ng kanilang kambal mula kay Pope Francis.

Ang kanilang kambal na anak ay hinalikan ng Santo Papa sa mararming tao na kabilang sa mga nag abang na makadaupang palad ang Santo Papa sa pagbisita nito sa Mongolia.

Sinabi ng ama na taga Kidapawan City na si Dennis Yray, masaya sila kasama ang kanyang asawa na si Cristina dahil kabilang ang kanilang kambal na anak na hinalikan ng Santo Papa sa kanyang kauna-unahang papal visit sa Mongolia.

Makikita sa video na kinuha mismo ng mga marshal ang mga anak at hinalikan sa noo.

Sinalubong ang Santo Papa, ng libu-libong mga Katoliko na nagmula pa sa ibat ibang bahagi ng mundo.

Ang kanyang hamon naman lalo na sa kapwa mananampalayang katoliko na patuloy manalig kahit pa sa mapaghamong panahon.

HINILING NI Bangsamoro Chief Minister Ahod Ebrahim sa lahat ng mga kawani ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na isulong ang solidarity at inclusivity sa serbisyo publiko kasabay ng pagdiriwang ng bansa ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary ngayong buwan ng Setyembre.

Aniya, kung sama-sama ang lahat ng mga kawani ng regional government sa serbisyo publiko ay magsisilbi ang rehiyon bilang beacon of progress, fairness, and inclusivity.

Pinapurihan din niya ang Civil Service Commission dahil sa dedikasyon nito na bigyan ng inspirasyon ang bawat kawani ng pamahalaan.

Naaresto ng PNP sa Aleosan, North Cotabato ang dalawang wanted persons na nahaharap sa ibat ibang kaso.

Ang mga ito ay nadakip sa operation ng PNP sa Sitio Basagon, Barangay Lower Mingading, Aleosan, North Cotabato.

Kinilala ang mga nahuling wanted persons na sina Abner Dalandang and Datu Ali Saripada Bayang na merong kasong murder at frustrated murder

Ang tracker team ng PNP ay nakatanggap ng tip na ang dalawa ay namataan sa Barangay Mingading kayat agad na nagtungo ang mga police sa lugar.

PINANGUNAHAN NI 6TH Infantry Division assistant commander Brig. Gen. Nasser Lidasan ang blessing at handover ceremony para ng isang Izusu field ambulance.

Ang makabagong ambulansya na merong operator’s vehicle tools and accessories ay inaasahang makakatulong ng malaki sa pagtugon ng military sa medical emergencies.

Dumalo sa turnover program ang mga opisyal ng military at civilian human resources ng kampilan division.

Maglaan ng pondo para pambili ng family planning commodities.

Ito ay upang matiyak na may sapat na supply ng mga ito ang mga barangay health centers, rural health units, at mga pampublikong ospital sa South Cotabato.

Hiniling ito sa mga local government units ni Integrated Provincial Health Office o IPHO Family Planning Program Coordinator Genesis Navales.

Ayon kay Navales abot lamang kasi sa 35.80 percent ang prevalence rate ng contraceptive users sa South Cotabato.

Mas mababa ito kumpara sa national target na 40 percent.

Ibig sabahin nito kokonti pa rin ang gumagamit ng contraceptives sa pagplano ng pamilya sa lalawigan.

Sa katunayan ayon kay Navales higit sa 96,000 lang na mga mamamayan sa lalawigan ang gumagamit ng contraceptives.

Ito ay base naman sa datus ng IPHO noong Hulyo.

Malaking karangalan sa South Cotabato ang alok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. para maging kalahim ng Department of Agriculture.

Ito ay ayon kay Vice Governor Arthur Pingoy Jr.

Gayunpaman ayon kay Pingoy naniniwala siyang malaking pressure ito kay Governor Tamayo.

Paliwanag ni Pingoy ang desisyon kasi ng gobernador sa alok ng pangulo ay nakadepende sa kanyang personal na interes, politika, epekto sa mga mamamayan kontra sa ano ang maitutulong nito sa sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa.

Gayunpaman aminado si Pingoy na mahirap tanggihan ang ng pangulo.

Naniniwala din ang bise gobernador na isa marahil sa mga naging dahilan sa alok ng pangulo ay ang consolidated farming na ipinatutupad ngayon sa lalawigan.

Ayon kay Pingoy makatutulong kasi ang nasabing programa para mapataas ang produksyon ng mga magsasaka at mapababa ang presyo ng bigas.

Maliban dito ayon kay Pingoy ang mga magsasaka ng palay na kabilang sa programa ay may share din sa milling at marketing ng kanilang mga produkto.

Misis sa Koronadal pinatay raw dahil sa tsismis, ayon sa PNP

Tsismis ang motibo na tinukoy ng PNP sa pananaksak at pagpatay sa isang ginang sa Koronadal.

Ito ay ayon kay Koronadal PNP Spokesperson Captain Analiza Dominggo.

Gayunpaman ayon kay Domingo ito ay masusi pa ring iimbestigahan ng PNP matapos maaresto sa follow up operation ng mga pulis ang suspek na si alias Jay.

Ayon kay Domingo nahuli ang suspek sa tulong na rin ng kanyang mga kaanak.

Matatandaan na dead on the spot ang isang Marilyn Lavapiez, 50 anyos.

Ito ay matapos undayan ng saksak ng suspek habang nakaupo sa harap ng isang sari-sari store sa kanilang lugar sa Barangay San Jose noong Sabado ng gabi.

Ayon pa kay Domingo, aminado naman sa ginawang krimen ang inarestong suspek.

Nakalikom ng higit sa P1 million pesos mula sa mga violator ng kanilang speed limit ordinance ng lokal na pamahalaan ng Tantangan mula Enero hanggang Agosto ngayong 2023.

Ito ay ayon sa kanilang Traffic Management Unit o TMU Chief na si Renato Javing.

Iniutos ng speed limit ordinance ang 50 kilometers per hour na speed limit sa ilang bahagi ng national highway sa Tantangan.

Sinabi din nito na karamihan sa kanilang mga naharang dahil sa hindi pagsunod sa speed limit ordinance ang mga malalaking sasakyan, SUV, tricycle at motor.

Ayon pa kay Javing ang mga lumalabag sa nasabing ordinansa ay pinagmumulta ng LGU ng tig P100.

Yellow Bus Line Terminal bukas na muli matapos ipasara ng Koronadal LGU noong nakaraang taon

Balik na sa kanilang normal na operation ang terminal ng Yellow Bus Line Inc. o YBLI sa Koronadal kahapon.

Ibig sabihin nito ayon kay YBLI Operations Manager Bernardo Bolanio, bumaba na sila at sumakasay ng mga pasahero sa nasabing terminal.

Ayon kay Bolanio, pumnayag ang lokal na pamahalaan na gamitin muli ng nasabing bus company ang kanilang terminal.

Ito ay matapos makapag-comply sa mga requirement na hiniling ng LGU.

Matatandaan na ang YBLI Terminal ay ipinasara ng City government dahil sa kawalan umano ng permint Disyembre noong nakaraang taon.

Tiniyak din ni Bolanio ang sapat na mga bus ng YBLI sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong “Ber” months.

Kasabay din ito ayon kay Bolanio ang paghihigpit ng seguridad sa kanilang mga bus at terminal.

DALAWANG MGA GURO, sugatan makaraang masagi ng mabilis na SUV sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

KINILALA ang mga biktima na sina Alfie Tabifranca, taga Awang Datu Odin Sinsuat, Maguindanao at Markllyod Balleque na taga Cotabato City.

Sila ay kapuwa guro ng Talitay Elementary School sa bayan ng Talitay, Maguindanao del Norte.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Datu Odin Sinsuat PNP Chief Major Regie Albellera na magka-angkas ang mga biktima sa motorsiklo patungong paaralan pasado alas 7:00 ng umaga kahapon nang masangkot sa aksidente sa bahagi ng Barangay Tanuel, Datu Odin Sinsuat.

Ayon kay Albellera, pagsapit nila sa Barangay Tanuel ay nasagi sila ng SUV na minamaneho naman ni Otto Von Quino Dacula na taga Davao City.

Mag-o-overtake sana ang SUV ngunit bigla nitong nasagi ang motor ng mga biktima kaya sila ay naaksidente.

Nagtamo ng sugat sa ibat ibang parte ng katawan ang biktima at patuloy na inoobserbahan sa ospital.

Maging ang driver ng SUV na si Dacula ay sugatan din.

Samantala, nananawagan ang kaanak ng mga biktima dahil nawawala ang kanilang mga cellphone.

KINASUHAN na ng homicide sa piskalya kahapon ang isang bilanggo matapos nitong bugbugin at tadyakan sa ulo ang kapwa nito bilanggo sa loob ng custodial facility ng Parang Police Office dahilan ng kanyang pagkamatay.

Ito ang sinabi ni Parang town police chief Major Christopher Cabugwang sa panayam ng DXMS Radyo Bida.

Ayon kay Cabugwang, nadiskubre na nagkaroon ng blood clot sa utak ang nasawing si Maumar Pakalna Pendatu na taga Poblacion, Parang.

Siya ay suspek sa pamamaril sa isang 15-anyos na binatilyo sa kanilang lugar kaya siya ay naaresto at nakulong.

Dagdag pa ni Cabugwang, anim pang mga preso ang tumistigo laban sa suspek na si Alyas Makoy na nakulong naman dahil sa droga.

Nabatid na ilang araw ring nakaratay sa ospital si Pendatun bago binawian ng buhay.

SIMULA ngayong buwan ay mag-iikot na ang mga validators ng PSA-BARMM sa buong rehiyon para isagawa ang Census of Agriculture and Fisheries o CAF.

Sa nasabing Census, kokolektahin ang mga datos sa sektor ng mga magsasaka at mangingisda sa buong rehiyon para maging basehan ng National Government sa pagbalangkas ng mga plano at programa.

Ayon kay PSA-BARMM OIC Director Acan Tula, kabilang aniya sa mga impormasyong kakailanganin sa census ay ang bilang ng mga magsasaka at mangingisda, lawak ng sakahan at palaisdaan, uri ng pananim at iba pa.

Magiging gabay din ito para malaman kung anong mga problema at hamon ang kinakaharap ng nasabing sektor at makatulong na mai-angat pa ang kanilang sektor na isa sa may malaking ambag sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa na umaabot sa 8.9%.

Magiging batayan din ito para ma-monitor ang progreso ng bansa na matamo ang sustainable developemnt goal at para tingnan ng UN Organizations ang datos ng mga bansa ukol sa sitwasyon ng pagkain sa buong mundo.

Ang sektor ng magsasaka at mangingisda rin ang pangalawa sa may pinakamalaking bilang ng mga manggagawa sa Pilipinas na umabot sa 23%.

