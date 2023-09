NDBC BIDA BALITA (Sept. 6, 2023)

HEADLINES

1 P3.4 million na halaga ng shabu nakumpiska ng PDEA, big time drug peddler, nahuli sa Cotabato City

2 KAWANI NG DPWH, patay sa ambush sa Midsayap, North Cotabato

3 SUNOG naganap sa Cotabato City, 30 pamilya nawalan ng tahanan

4 DRIVER sa Midsayap, huli dahil sa election gun ban; cal. 45 pistol nakuha sa kanya

5 NEGOSYANTE ng bigas, patay sa pamamaril sa Pikit, North Cotabato

6 PAKIKIISA ng pribadong sektor sa nationwide simultaneous earthquake drill bukas, hiniling ng OCD 12

7 HINDI lahat ng rice vendors sa Region 12 at BARMM, hindi sumunod sa price ceiling na ipinag-utos ng Malakanyang

8 PRESYO ng bigas, inaasahan din na bababa bago mag December dahil harvest season na, ayon sa DA-12

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

LOCAL…

NAARESTO ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o PDEA BARMM ang isang bigtime drug peddler na miembro ng isang malaking drug syndikato na nag-operate sa rehiyon.

Kinilala ni PDEA intelligence officer Alias Datu ang naaresto na si Torayfe Saikol na taga Maguindanao del Norte.

Nakuha sa kanyang Mitsubishi Strada pick-up vehicle ang P3.4 million na halaga ng shabu at ilang shabu paraphernalia makaraang ikasa ng PDEA at Inter-Agency Task Force Kutawato ang isang drug buy bust operation.

Ayon kay Datu, isang undercover agent ang nakabili ng isang libong pisong halaga ng shabu ilang minuto bago ang operasyon sa Purok Sibuyan, Barangay Rosary Heights Mother Cotabato City pasado alas 7 kagabi.

Nang ipa-amoy sa drug sniffing dog ang sasakyan, natunton ang shabu na nakalagay sa malaking brown envelope at isinilid sa ilalim ng seat cover ng front seat.

Noong nakaraang Biernes lang ay naaresto din ng IATF Kutawato ang tatlong drug peddlers na sina Komini Mama, Kasan Ameril and Unos Sabal, sa drug buy bust operation sa LR Sebastian Street, Barangay Rosary Heights 10 Cotabato City.

Dahil diyan, abot na sa P11.2 million ang kabu-uang halaga ng shabu na nakumpiska ng pamahalaan mula samga drug peddlers.

-0-

Local…

SUSPENDIDO ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Kidapawan City ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan simula kaninang madaling araw.

Hindi kasali dito ang pasok sa trabaho.

Sa Makilala naman, wala ring pasok ang mga mag-aaral pero balik pa rin ang mga guro sa paaralan.

Wala pang anunsyo ang iba pang LGU sa North Cotabato.

Pinayuhan ang lahat na mag-ingat sa maaring epekto ng kalamidad.

-0-

Local…

KAWANI ng DPWH, patay sa ambush sa Midsayap, North Cotabato kahapon; PNP sinabing personal grudge ang anggulo sa krimen (MARK)

DALAWANG tama ng bala sa katawan ang tumapos sa buhay ng isang Jerry Largo na taga Lower Kabaruyan, Libungan North Cotabato matapos siyang ambusin kahapon habang papasok sa trabaho.

Si Largo ay kawani ng DPWH 1st Engineering District na nasa Barangay Villarica, Midsayap, North Cotabato.

Sa panayam ng DXMS kay Midsayap town Chief Lt. Colonel John Minidel Calinga, sinabi niyang sinundan ng riding tandem suspects ang biktima habang binabaybay ang national highway papasok sa kanyang trabaho.

Sa dagdag na pangangalap ng impormasyon ng PNP, napag-alaman mula mismo sa kakilala ng biktima na may naka-alitan umano ito bago mangyari ang pamamaril.

Personal grudge ang isa sa mga anggulong sinusundan ngayon ng PNP. Si Largo ay ikatlong biktima ng pamamaril sa Midsayap nitong buwan lang ng Setyembre.

Dagdag ni Calinga, bilang tugon sa mga pamamaril ay aasahan aniya ang mas mahigpit at mga dagdag na security measures sa bayan katuwang ang militar.

-0-

Local..

NAARESTO NG MGA TAUHAN NG Army sa Midsayap, North Cotabato ang driver ng Notre Dame of Midsayap College na si Jomar Kalaing dahil sa paglabag sa election gun ban.

Nagmamaneho ng kanyang motosiklo si Kalaing, 33 taong gulang na taga Upper Labas, Midsayap nang mapadaan sa checkpoint ng 34th Infantry Division.

Ayon sa report ng Army na tila balisa si Kalaing kayat hiniling siyang buksan ang u-box ng kanyang motorsiklo. Sa loob ay Nakita ang 45 caliber na may mga bala.

Dahil diyan, siya ay inaresto at inilipat sa Midsayap PNP para sa pagsasampa ng kaukulang kaso.

Una rito, noong lunes, apat katao na taga Midsayap din ang naaresto ng PNP dahil sa pagdadala ng mataas na kalibre ng armas sa sasakyan na isang paglabag sa election gun ban.

-0-

LOCAL…

KAHAPON pa ang effectivity ng Executive Order 39 o ang kautusan ng Malakanyang na nagtatakda ng price ceiling sa presyo ng bigas pero sa Cotabato City, mga traders di pa agad sumunod.

Ang ibang rice dealers nangangamba na hindi nila kayanin ang itinakdang presyo ng pamahalaan dahil mas malaki ang kanilang puhunan.

Sa pamilihan sa lungsod, ang Golden Harvest at Sinandomeng V-160 ay P54.00 kada kilo pa rin ang bentahan.

Ang Masipag ay P52 kada kilo habang P58 pesos naman per kilo ang Princess Bea. Parehong P53 pesos per kilo ang 7Tonner at Idol.

Ang Jasmine Rice ay nasa P57 kada kilo at ang Banay-banay Octopide ay P54 per kilo.

-0-

Local…

Self sufficient region ang Soccsargen sa usaping bigas kung kaya't walang kakulangan pero may magpataas lang sa presyo sa ngayon.

Ayon kay DA-12 Rice Coordinator Rey Ambahador, ang ibang kalapit na probinsya rin kasi sa Rehiyon dose pa bumibili ng bigas.

Hindi rin ito naayawan ng mga magsasaka dahil maibebenta ng mas mataas ang presyo ang kanilang lokal na produkto.

Problema rin ang minsan mataas na presyo galing pa sa mga trader at mas nagmahal pa na presyo pagdating sa merkado.

Sa ngayon kasi, double aray na ang nararamdaman ng mga consumer dahil sa wika pa nila malapit ng maging senior citizen ang presyo ng bigas lalo na ang imported rice na tinatangkilik ng mas marami.

Sa pagsisimula ng harvest season, aasahan ng bababa ang presyo bigas sa buong Rehiyon mas mababa kahit paman ipinatutupad na ang price ceiling.

Kapansin-pansin rin kasing hindi pa ipinatupad ng ilang negosyante ang price cap dahil mahal pa ang kanilang pagbili.

-0-

Local…

Na reactivate na ang medical team and Registered Guidance Counselors ng Department of Education sa Cotabato Division para sa psychosocial fist aid para sa mga kaklase at kapatid ni Alyas yang-yang sa Matalam, North Cotabato.

Nabatid kasing may nakakitang menor de edad at schoolmate ng biktima kung paano siya ginahasa at pinatay ng arestadong suspect sa masukal na lugar.

Kahapon, personal na dinalaw ni Schools Division Superintendent Rommelito Flores ang paaralan upang maipaalala sa mga guro ang kahalagahan ng kanilang papel sa paaralan bilang pangalawang magulang.

Binisita at nagbigay rin ng tulong pinansyal ang DepEd personnel para sa pamilyang naulila ng pitong taong gulang na babae.

Bukod sa mga guro, hiling rin niya pakikipagtulungan ng mamamayan sa komunidad nang sa ganun ay maiwasan na ang kahalintulad na pangyayari.

Sa mga magulang naman, dapat anyang palaging imonitor ang mga anak lalo na kung menor de edad at payuhang huwag agad o basta-basta na magtiwala.

-0-

Local..

Buong araw na nag-ikot ang taga Department of Trade and Industry upang imonitor ang mga tindahan bilang pagtalima sa Executive Order number 39 o price ceiling ni Pangulong Marcos.

Kapansin-pansin kasi base sa pag-ikot ng Radyo BIDA team na hindi pa rin sumunod ang ilang mga negosyante sa itinakdang presyo.

Sa pahayag ng mga retailer, mahal pa kasi ang kanilang bili ng supply at tiyak na malulugi kapag susunod sa kautusan.

Sa simultaneous price monitoring ng DTI katuwang ang Department of Agriculture at LGU, sa labinlimang major retail stores sa Kidapawan City, niisa walang nakapag comply.

Wala namang nagawa ang DTI dahil maging sila ay wala pang hawak na Implementing Rules and Regulations.

Pero may isa ring integrated business establishment na nagpakita ng magandang ehemplo at sumunod sa EO dahil mas may control ito, miller, wholesaler and retailer na tindahan.

Samantala, hindi kasali ang ibenenbentang premium variety o imported rice.

-0-

Local..

Sa ilalim ng napakainit na sikat ng araw, 30 mga bahay ang nasunog kahapon sa Cotabato City (DREMA)

ABOT sa P800 thousand pesos ang halaga ng pinsala sa nangyaring sunog ala 1:00 ng hapon kahapon sa residential areas ng Barnagay Rosary Heights 7, Cotabato City.

Ayon ito kay Cotabato City Bureau of Fire Protection Public Information Officer FO2 Anthony Henilo sa panayam ng DXMS Radyo Bida.

Sinabi ni Henilo na karamihan sa mga bahay ay gawa sa light materias kaya mabilis kumalat ang apoy.

Walong mga fire trucks naman ang rumesponde at nagtulong tulong na maapula ang apoy.

Ito na ang pangalawang sunog sa Rosary Heights 7 ngayong taon, na halos magkalapit lang sa lugar na nasunugan noong Pebrero.

Isa katao naman ang sugatan at walang nasawi.

Hindi pa batid ang sanhi ng sunog.

May panawagan sa publiko si Henilo.

-0-

Local…

Sa kaugnay na balita…

Ang Bangsamoro Rapid Emergency Assistance for Disaster Incidence (READi) ng Ministry of the Interior and Local Government (MILG) ay mabilis na nagpadala isang medical team at rescue vehicle upang tumulong na mailigtas ang mga residente mula sa mga nasusunog na mga bahay.

Matapos maapula ang sunog agad na namigay ng ayuda tulad ng bigas at pagkain ang Bangsamoro READi sa mga pamilyang apektado ng sunog.

-0-

Local…

Mas nais ng Maguindanao Sur Provincial Peace and Order Council na mga police mula Region 12 ang masilbing electoral board members sa mga lugar na hindi magsisilbi ang mga guro ngayong barangay at SK elections.

Isa lang ito sa mga napag-usapan sa PPOC meeting sa Buluan kahapon na pinamunuan nina Gov. Bai Mariam Mangudadatu, Vice Gov. Nathaniel Midtimbang, mga kinatawan ng Comelec, MILG Maguindanao at iba pa.

Si Pandag Mayor Odjie Balayman ang nagpanukala ng resolution na humihiling sa Comelec Manila na PRO-12 police personnel ang italaga sa mga hot spot areas kung hindi available ang mga guro bilang electoral board members.

Aniya, malaking tulong ito sa PRO-BARMM lalo pa at kulang sila ng tauhan para pangalagaan ang seguridad ng rehiyon.

Higit diyan, kilala ng mga kandidato ang mga pulis sa BARMM.

Ang mga bayan na kabilang sa tinututukan ay ang Pandag, Datu Piang, Sultan Sa Barongis, Pagalungan, Rajah Buayan, Datu Paglas, Buluan, at Datu Salibo.

Hiniling ni Mangudadatu sa Comelec at security forces na sikaping mapayapa ng BSKE.

-0-

Local…

Karpintero na may higit P47,000 na shabu inaresto ng PDEA at PNP sa Koronadal

Inaresto sa operasyon laban sa iligal na droga ng mga otoridad ang isang panday sa Koronadal.

Kinilala ni PDEA 12 Regional Director Aileen Lovitos ang suspek na si Reynaldo Robles, alias Toks, 52 anyos.

Ayon kay Lovitos si Robles ay nakorner ng joint team ng PNP at PDEA sa lugar mismo nito sa barangay San Jose sa lungsod.

Ito ay matapos magbenta ng isang sachet sa nagkunwaring buyer.

Nakumpiska din ng mga pulis at PDEA agents sa suspek ang dalawa pang mga sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P47,000.

akuha din sa kanya ang P1,000 marked money na ginamit ng mga otoridad sa kanilang drug buy-bust operation at cellphone na ginagamit umano sa kanyang illegal drug transaction.

Si Robles na high value individual ay ikinustodya ng PDEA 12 at kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

-0-

Local…

Driver ng motor na walang helmet patay sa vehicular crash sa Tboli, South Cotabato

Dead on arrival sa ospital ang driver ng motor na nasangkot sa vehicular crash sa Tboli, South Cotabato.

Kinilala ng Tboli PNP na pinamumunuan ni Lt. Col. Verlin Pampolina ang biktima na si Rico Sabal, 47 anyos, walang trabaho at nakatira sa Barangay Poblacion sa nasabing bayan.

Lumabas sa imbestigasyon ng PNP na nabangga ng motor ng biktima ang kulungan ng isang aso sa isang compound.

Ito ay matapos mawalan ng kontrol sa pagmamaneho at mag-oversoot ang motor nito sa palikong bahagi ng daan sa barangay Poblacion.

Ang biktimang si Sabal ay agad na binawihan ng buhay sanhi ng mga tinamong matinding sugat sa ulo.

Ayon sa PNP wala rin itong suot na helment nang maganap ang vehicular crash.

-0-

Local…

Networking ng mga public hospitals pinalalawak sa South Cotabato, ayon kay Gov. Tamayo

Pinalalakas ngayon ng provincial government ang serbisyo ng mga district hospitals sa South Cotabato.

Ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., pinagaaralan na ng lalawigan ang na gawing referral hospital ang Polomolok District Hospital.

Ito ay upang mapadali ang access sa serbisyong pangkalusugan ng mga mamamayan sa karatig bayan ng Tupi at Tampakan.

Ayon pa kay Tamayo, layon din nito na ma-decongest ang provincial hospital at matutukan ang mga pasyente na nangangailangan ng matinding gamutan.

Dagdag pa ni Tamayo, sa pamamagitan nito ay mapalawak din ang networking ng mga pampublikong ospital lalo na sa pagamot sa mga pasyente.

Sa ngayon ang South Cotabato Provincial Hospital ay may average na 500 na mga pasyente kada araw.

Ito ay lagpas naman sa accreditation ng DOH na 200 bed capacity.

-0-

LOCAL…

Pakikiisa ng pribadong sektor sa simultaneous earthquake drill bukas hiniling ng OCD 12

Makiisa sa 3rd Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED alas dos ng hapon bukas.

Ito ang panawagan sa pribadong sektor ni Office of the Civil Defense o OCD 12 Information Officer Jorie Mae Balmediano.

Ipinunto ni Baldemiano na ang NSED ay hindi lang para sa mga taggapan ng gobyerno kungdi para sa lahat.

Sinabi din nito na kadalasan matinding naapektuhan ng mga kalamidad ang mahihirap na mamamayan.

Kaya hiling nito sa mga nasa private sektor lalo na sa mga bahay gawin din ang duck, cover and hold.

Dagdag din nito na para masanay ang publiko kailangan ang pagsasagawa ng regular na NSED.

-0-

Local…

Agri-sector sa Gensan nakatanggap ng P11 million na na pondo mula kay Senator Marcos

Tampok sa pagdalo ni Senator Imee Marcos sa Tuna Festival ng General Santos City ang pagbigay nito ng higit sa P11 million na pondo para sa agri-sector ng lungsod.

Kasama ng Senador sa distribution nito si DA 12 OIC Regional Executive Director John Pascual.

Kabilang naman sa agricultural interventions na mapapakinabangan ng mga magsasaka sa Gensan ang financial assistance, farm inputs at machines.

Ang mga benepisyaryong ay nakatanggap din ng seeds ng palay, bawang, gulay at Corn Production Enhancement Project.

Nakausap din ni Senator Marcos ang mga grantees ng Young Farmers Challenge o YFC Program mula Gensan at Sarangani at hinikayat ang mga ito na makilahok sa YFC Upscale Challenge Competition.

-0-

