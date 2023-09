NDBC BIDA BALITA (Sept. 8, 2023)

HEADLINES

1 MGA RICE retailer, binalaan ng PNP na mananagot at posibleng maaresto at makulong kapag di sumunod sa EXEC Order 39

2 PALAY BUY BACK PROGRAM ng Kidapawan City epektibo, ayon kay Mayor Evangelista; Rice Tarrification law dapat daw amendahan

3 DA 12 tiniyak ang pagsunod ng mga rice retailers sa rehiyon sa rice price ceiling.

4 ASPIRING Barangay Kagawad na pinatay sa Pikit, North Cotabato, nakatanggap daw ng death threat bago ang pamamaril

5 GWARDIYA sa Koronadal, naaresto ng PDEA at PNP, higit P374,00 na halaga ng shabu nakumpiska

6 GINANG sa North Cotabato, na-scam ang 100thousand pesos sa pamamagitan ng text scam

7 UMAABOT na sa tatlo katao ang nasawi dahil sa sakit na leptospirosis sa Cotabato City.

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

LOCAL…

MGA DI susunod sa EO39 o ang price cap sa presyo ng bigas, maaring maaresto, mapagmulta at makulong, ayon sa PNP

ITO ANG SINABI sa DXMS Radyo Bida ni BARMM Police Regional Director Brig. General Allan Nobleza.

Aniya, patuloy nilang hinikayat ang publiko na agad makipagtulungan at i-report ang price ceiling violators sa himpilan ng pulisya na malapit sa kinaroroonan o tumawag sa PRO BAR HOTLINE 0905-352-4920.

Simula noong Sept. 5, epektibo na ang EO39 na nagtatakda ng price ceiling sa well milled at regular milled rice sa buong bansa, kabilang ang BARMM.

Sa itinakdang price cap ng pangulo, dapat P41.00/kg ang regular milled rice at P45.00/kg ang well milled rice.

Sinabi ni Nobleza na katuwang ng MTIT, MAFAR, Department of Agriculture at DOJ ang PNP upang mapanagot ang mga hindi susunod sa EO39.

Dahil bago pa aniya ang pagpapatupad nito, bibigyan muna ng warning ang mga lalabag sa kautusan pero sinabi ni Nobleza na pwedeng arestuhin at mamultahan kung hindi talaga susunod ang mga negosyante.

Base sa batas, pwedeng makulong ng abot sa sampung taon at multa na P1M ang sinumang hindi tatalima.

Nagdeploy na rin ang MAFAR BARMM na monitoring team upang mabantayan ang mga negosyante na hindi sumusunod sa executive order.

-0-

Local…

SA SHARIFF AGUAK, Maguindanao del Sur, nagbabala rin si Mayor Akmad Mitra Ampatuan sa mga nagsasamantalang rice traders ng bayan na patuloy na nagbebenta ng bigas sa mataas na presyo.

Ang babala ay ipinarating ni Mayor Ampatuan sa mga rice retailers matapos mapag-alaman na tila hindi sinunod ang direktiba ng pamahalaan na price ceiling sa locally produced rice.

Bumuo rin ang alcalde ng local price monitoring team at hiniling sa publiko na makipagtulungan at ireport sa kanila sakaling meron pa ring mga rice vendors na nagbebenta ng bigas sa napakataas na halaga.

-0-

Local..

Gwardiya na may higit P374,00 na shabu inaresto ng PDEA at PNP sa Koronadal

Ikinustodya ng PDEA 12 ang isang security guard na kanilang hinuli sa Koronadal.

Kinilala ni PDEA 12 Information Officer Kat Abad ang suspek na si Arnel Fuscablo, 38 anyos at nakatira sa barangay Lampitak sa karatig bayan ng Tampakan.

Ayon kay Abad si Fuscablo ay nakorner ng joint team ng PDEA at PNP sa Barangay Sto. Niño sa lungsod.

Ito ay matapos magbenta ng isang sachet ng suspected shabu sa PDEA agent na nagkunwaring buyer.

Dagdag pa ni Abad nakumpiska din nila kay Fuscablo ang 16 pang mga sachet ng shabu na nagkakahalaga ng higit sa P374,000.

Nakuha din sa suspek ang 45 pistol at mga bala nito,digital weighing scale,drug paraphernalia, cellphone at motor na ginagamit umano nito sa kanyang illegal drug transaction.

Narekober din ng mga otoridad ang P1,000 marked money na ginamit sa kanilang drug buy-bust operation.

Ayon kay Abad kadalasan ay nagre-repact ng iligal na droga sa mga lodging houses o inn ang inarestong guwardiya.

Sinabi nito na maliban sa paglapag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si Fuscablo ay maari ring makasuhan ng illegal possession of firearms at paglapag sa election gun ban.

-0-

Local…

Pakikipaglaban sa open pit mining operation sa South Cotabato hindi pa tapos, ayon kay Marbel Diocese Bishop Casiscas

Pinakamabisang sandata ng mga mamamayan ng South Cotabato para labanan ang open pit mining operation sa lalawigan ang kanilang boses.

Ito ay ayon kay Marbel Diocese Bishop Cerilo Allan Casicas.

Ipinunto ni Bishop Casicas na habang marami ang nagpahayag ng pagtutol sa open pit mining operation, mahihirapan aniya ang SMI sa bayan ng Tampakan na makahanap ng mga investor.

Nilinaw din nito na ang pagtutol ng mining operation sa lugar ay bilang tugon na rin ng simbahan sa hinaing ng mga mamamayan.

Ayon pa kay Bishop Casicas marami pang magagawa ang sambayanan para mapigil ang mining operation sa Tampakan.

Sa katunayan ayon kay Bishop Casicas maging ang simbahan ay patuloy pa ring naghahanap ng mga legal at politikal na pamamaraan para harangan ang Tampakan mining project at maging ang coal mining operation sa barangay Ned Lake Sebu.

-0-

Local….

Tulong ng kanilang mga stakeholder para sa matiwasay na barangay at sangguniang kabataan election hiniling ng PRO 12

Tumulong sa pagtiyak ng matiwasay at maayos na Barangay at Sangguniang Kabataan o BSKE Election sa Oktubre 30.

Ito ang panawagan ni PRO 12 Regional Director Brig. General Jimili Macaraeg sa kanilang mga stakeholder.

Ipinunto ni Macaraeg na para sa matagumpay na halalan kailangan ang patutulungan ng mga law enforcement agencies, local government units at community organizations.

Hiniling ni Macaraeg sa publiko na maging vigilante para mapigilan ang anumang insidente na makaapekto sa eleksyon.

Nananwagan din ang nasabing police official sa mga mamamayan na ireport ang mga iregularidad kaugnay sa BSKE.

Ayon kay Macaraeg mahalaga kasi ang transparency sa election process.

Dagdag pa ni Macaraeg ang mga sigalot kaugnay sa eleksyon ay maari ring masolusyunan sa pamamagitan ng dialogue at mediation para mapanatili ang katiwasayan sa mga komunidad.

-0-

Local…

Model Family sa South Cotabato pararangalan

Sinimulan na ngayong Setyembre ang evaluation para sa Search for 2023 Model Family sa South Cotabato.

Ayon kay OIC Provincial Population Officer Melanie Chiva, nominado para regular model family ang 11 pamilya.

Kumakatawan ang mga ito sa sampung mga bayan at isang lungsod sa lalawigan.

Habang walong mga pamilya naman ang nominado para sa model IP family.

Dagdag pa ni Chiva walang nominado para sa model IP family ngayong taon ang mga bayan ng Surallah, Norala at Sto. Niño.

Inanunyso din ng provincial population office na ang awarding ceremony para sa Model IP Family ay gaganapin sa culmination IP month celebration sa Oktubre.

Habang ang awarding naman para sa regular model family ay tampok sa Population and Development Week celebration sa Nobyembre.

Ang mga tatanghaling Model Family ay makatatanggap ng P50,000 na cash incentive; P30,000 ang First Runner Up at P20,00 ang Second Runner Up.

Ang mga hindi papalarin ay makatatangap naman ng tig P10,000.

Layon ng Search for Model Family na nasa ika 24 na taon na ngayon na kilalanin ang mga pamilya naging ehemplo sa pagsulong ng responsible parenthood.

-0-

LOCAL..

DA 12 tiniyak ang pagsunod sa rice price ceiling ng mga rice retailers sa rehiyon

Tumalima sa rice price ceiling ang halos lahat na mga rice retailers sa Koronadal at General Santos City.

Ito ay ayon kay DA 12 Supervising Agriculturist Andy Ango.

Dagdag pa ni Ango may nga natukoy na rin silang mga retailers na nagpatupad ng price cap sa bigas sa Kidapawan at Tacurong.

Ibig sabahin nito ayon kay Ango ibinebenta nila sa halagang P41 per kilogram ang regular milled rice at P45 per kilogram naman ang well-milled rice.

Aminado naman si Ango na may mga retailers na humiling sana ng palugit sa pagpapatupad ng rice price ceiling.

Ito ay dahil nakapagkat na sila ng mas mahal na presyo ng bigas bago pa man ipatupad ang Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Gayunpaman ayon kay Ango tutulungan ng pamahalaan ang mga rice retailers na apektado ng pagbaba sa presyo ng bigas.

Sa ngayon patuloy pa ring nagsasagawa ng information education campaign hinggil sa EO 39 ang DA 12 katuwang ang iba pang mga ahensya ng gobyerno.

-0-

Local..

PUSPUSAN ngayon ang ginagawang vaccination ng Ministry of Health sa BARMM katuwang ang IPHO-Maguindanao kasunod ng napaulat na measles outbreak sa mga bayan ng Parang at Matanog, Maguindanao del Norte.

Nakasentro ang vaccination sa mga kabataan upang sila ay magkaroon ng immunity o panggalang kontra sa sakit na measles o tigdas.

Bukod sa vaccination, sinuyod ng Regional Epidemiology Surveillance Unit, IPHO at RHU ang dalawang mga bayan para magsagawa ng assessment at mga hakbang para maiwasang kumalat pa ang measles outbreak.

Kabilang dito ang public awareness campaign, pagpapalakas ng surveillance systems at paghikayat sa mga school personnel at religious sector para sa vaccination campaign.

Prayoridad na bakunahan ay ang mga nasa vulnerable sector tulad ng mga kabataan.

Ang measles o tigdas ay isang uri ng sakit n amabilis makahawa at ang tatamaan nito ay magkakaroon ng lagnat, pamamantal sa balat, ubo, at namumula at nagluluhang mata.

Ang Measles outbreak sa Parang at Matnog ayon sa MOH ay isang serious public health concern na kinakailangan ng collaborative effort at evidence-based approach para ito ay malabanan at mapigilan.

-0-

Local…

ALINSUNOD ito sa memorandum order na inisyo ni BARMM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim bilang tugon sa lumalalang problema sa climate change.

Nakasaad sa naturang memorandum order ang pagbabawal sa Single-Use Plastics sa lahat ng opisina ng BARMM government o sa mga tanggapan nito sa laban sa Bangsamoro govenrment center.

Pinagtibay din ng Bangsamoro Transition Authority Parliament ang Resolution No. 367, nitong July 18, 2023 na nag-aatas sa lahat ng mga ahensya ng regional government na ipatupad at sundin ang Memorandum No. 285 ni Chief Minsiter Ebrahim.

Nakasaad sa memorandum ang kautusan sa lahat ng mga opisyal at kawani na gumamit ng tumblers, baso, mugs at biodegradble na food containers.

Inaatasan din nito ang mga food caterers sa mga tanggapan ng BARMM na gumamit ng lalagayan ng pagkain na gawa sa papel, plant-based wrapper o reusable plastic container.

Ang Ministry of Environment, Natural Resources, and Energy - BARMM ang siyang naatasan na mag monitor at mahigpit na ipatupad ang naturang memorandum order.

-0-

Local..

Hinamon ni Kidapawan City Mayor Jose Paolo Evangelista ang National Government na bigyan ng long term solution ang problema ng mahal na presyo ng bigas sa kabila ng price cap.

Karamihan kasi sa mga retailers ay hindi pa rin sumusunod sa umiiral na EO 039 dahil tiyak malulugi ang mga ito.

Para kay Mayor Evangelista hindi ito ang solusyon dahil magiging kawawa naman ang maliliit na na retailers na may maliit na kita. Dapat tingnan ng pamahalaan ang mga rice cartel at hoarders.

Hamon din niyang dapat bigyan ng pansin ang pag amyenda ng Rice Tarification Law o RTL.

Sa ngayon, patuloy naman ang palay buy back program o pagbili ng LGU ng produkto ng mga palay farmers base sa buying price ng National Food Authority.

Bukod pa rito ang PALLGU Program o dagdag na tulong para sa mga magsasaka sa lungsod.

-0-

local..

Pinaghandaan ni Rose Macantan, negosyante ng Barangay Bagontapay sa Mlang, North Cotabato ang price ceiling na kautusan ni Pangulong Marcos.

Katunayan mas mababa pa sa itinakdang presyo na 41 to 45 pesos per kilo ng regular at well milled rice ang kanilang ibenebenta.

Anya, ang produkto ay galing rin sa mga lokal na mga magsasaka ng bayan at naibebenta na rin sa iba pang lugar sa probinsya. Bukod sa retailer sila ng bigas, nagbebenta rin kasi ang mga ito kaya’t tiyak na makakatulong ito sa mga consumers.

Samantala, hindi pa nila batid kung hanggang kailan na mababa ang presyo ng bigas dahil maging siya ay naawa rin sa mga magsasaka na nagbebenta ng mas mababang presyo ng produkto.

-0-

LOCAL...

Sa kabila ng sim registration, may mga natatanggap pa rin text scam ang ilang taga Cotabato Province na nagtatanyag ng malaking halaga ng pera.

Ito ang dahilan kung bakit naengganyo ang isang Ginang na hindi na nagpakilala na magpadala ng pera sa scammer kapalit ng 480thousand pesos.

Base kasi sa natanggap na mensahe, siya ay nanalo ng sim raffle promo kahit hwalannaman daw siyang sinalihan. Bago niya daw makuha ang napanalunang halos kalahating Milyon, kailangan niyang magpadala ng pera bilang transaction fee.

Umabot lang naman sa 100,000 pesos ang kanyang naipadala sa pamamagitan ng GCASH at remittance center sa ibat-ibang pangalan.

Mangiyak-ngiyak na ibinahagi ito ng Ginang dahil ang perang ginamit ay inutang pa at nakapagbenta ng motorsiklo.

Nasabi niya lang na siya ay na scam dahil hindi pa rin tumitigil sa panghihingi ng pera ang scammer na gagamitin muli sa iba pang transaction pero wala namang nakarating na pinangakong 480K

-0-

local...

Retaliation o paghihigante ang isa sa mga sinunundang motibo ng mga pulis sa pamamaril sa aspiring Barangay Kagawad na binaril at pinatay sa Barangay Takepan, Pikit Cotabato.

Base kasi sa pahayag ng pamilya na isiniwalat kay PNP Chief Police Major Arvin John Cambang, isa ang biktima sa mga tumulong na mahabol at manuetralisa ang robbery hold up suspect taong 2018.

Inihayag din ng pamilya na nakatanggap ng banta sa buhay ang biktima bago paman nangyari ang pamamaril.

Pero hindi pa rin inaalis ng mga otoridad ang posibilidad na election related ang kaso dahil nakapaghain na siya ng Certificate of Candidacy sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election.

Magpapatuloy pa ang mas malalimang imbestigahan ng PNP sa nasabing insidente at ang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matukoy ang totoong motibo.