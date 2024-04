New political party in BARMM inducts new officers, members in Cotabato City

COTABATO CITY - Mass oath taking of officers and members and general assembly ng "Serbisyong Inklosibo Alyansang Progresibo" o SIAP Party na ginaganap kanina sa Barangay Kalanganan 2, Cotabato City.

Dinaluhan ito nina City Vice Mayor Johari “Butch” Abu, Former MILG Minister Naguib Sinarimbo st siyang SIAP chairman for Cotabato City at ilan sa mga delegado mula sa iba’t-ibang probinsya ng BARMM.

Present din sa mass oath taking sina Cotabato City councilors Gabby Usman, Henjie Ali, Hunyn Abu, Kusin Taha at Marouf Pasawiran pati na ang mahigit 20 kapitan sa lungsod kasama ang kanilang mga Barangay officials.