NO MOVEMENT SUNDAY sa Koronadal City in photos

Bilang pagtalima sa EO 21 kung saan ang pag implement ng "No Movement Sunday"

Habang nasa bahay ang ibang mga mamamayan ay naka on-duty naman ang ibang mga frontliners upang bantayan ang implementasyon ng EO 21.

Tanging mga frontline medical workers, emergency response team, incident management team, hospitals, drugstores/pharmacies, church personnel for virtual mass/service and persons authorized by government authorities ang pinapayagang lumabas.