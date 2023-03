Pagpatigil sa "Taka-takal gasoline station," pinalalakas ng LGU ngayong fire prevention month

ANTIPAS, North Cotabato - Maliban sa layuning mahinto ang pagbebenta ng mga takal-takal na gasolina lalo na sa mga matataong lugar, nais ding mabigyan ng mas maayos na pamumuhay ng Antipas Local Government Unit ang kanilang mamamayan sa pamamagitan ng mga programa para sa mga Micro, Small & Medium Enterprises o MSMEs.

Ayon kay Antipas Mayor Cristobal "Cris" Cadungon, peligroso ang pagnenegosyong ng taka-takal na gasolina, kunggayun ay naisip nilang isulong ang bersyon ng Serbisyong Totoo Entrepreneurial Program (STEP) ng Cotabato Provincial Government na tinawag nilang Economic Stimulus Program.

Dito, bibigyan ng puhunan ang mga indibidwal na may kakayahang magnegosyo. Mula sa 2-Thousand Pesos na puhunan kapag naibalik at tumubo ito sa loob ng 6 na buwan ay dadagdagan ito ng 4-Thousand ng LGU at kapag tagumpay pa rin sa napiling negosyo ay bibigyan ang nasabing negosyante ng karagdagang 5-Thousand pesos bilang premyo.

Marami na aniyang nakapagsimula sa programang mula sa iligal ngayon ay legal na ang negosyo.

Ilan sa mga pwedeng simulang negosyo ay ang pagluluto ng mga street foods, prutasan, sari-sari store at marami pang iba.

Maliban sa matutulungan ang mga Antipasenos ng naturang programa matuturuan din sila ng entrepreneurship kung saan kailangan nilang sumailalim sa training mula sa Department of Trade and Industry bago makapag avail sa programa.