PhilHealth XII, nakilahok sa Elderly Filipino Week celebration

KORONADAL CITY --- Bilang suporta sa Elderly Filipino Week celebration, ang PhilHealth Regional Office XII ay nakilahok sa mga aktibidadis na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development XII (DSWD) para sa Federation Presidents ng Senior Citizens sa buong Rehiyon na ginanap sa City Hall Lobby, City of Koronadal noong October 4, 2022.

Ayon kay Commissioner Edwin G. Espejo ng National Commission of Senior Citizens (NCSC) na dumalo sa nasambit na pagtitipon, ang gawaing ito ay tanda ng pagpapahalaga sa mga Senior Citizens na minsan ay nag ambag ng kanilang kagalingan at lakas para sa ikauunlad ng ating bansa.

Aniya, ang kanilang tanggapan ay patuloy na magsasagawa ng paraan upang ang mga nararapat na polisiya ay maipatupad para sa kabutihan ng mga Senior Citizens kabilang na dito ang paglipat ng mga Elderly Programs mula sa DSWD patungo sa kanila sa NCSC.

Asahang aasikasuhin din nila ang pagsasagawa ng mga batas para sa pagpapatupad ng Universal Pension para sa lahat ng mga Senior Citizens.

Sa kasalukuyan ay nakikipag ugnayan sila sa Kongreso at Department of Budget and Management (DBM) para karagdagang pondong Php 500 social pension ng bawat isang indigent senior ayon sa RA 11916.

Samantala, ang PhilHealth Regional Office XII bilang partner ng DSWD kasama ng Department of Labor and Employment (DOLE), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), Department of Interior and Local Government (DILG), Department of Public Works and Highways (DPWH) at Bahay Maria Foundation sa nasambit na Elderly Week activity ay nagbigay alam din tungkol sa KonSulTa or Konsultasyong Sulit at Tama bilang preventive care ng Universal Health Care Program.

Namahagi rin sila ng mga t-shirts at pillbox bilang handog sa mga aktibong nakilahok sa programa at nangakong patuloy na makilahok sa nasambit na taunang pagtitipon para sa pagbigay ng regular updates tungkol sa programa ng PhilHealth.