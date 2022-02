Pigcawayan tarsier, ibinalik na sa kanyang natural habitat

AGAD PINAKAWALAN alas 10:30 ng umaga kanina ang isang tarsier na natagpuan ng ilang residente sa Sitio Tungano, Barangay Renibon Pigcawayan, North Cotabato.

Pormal itong itinurn-over ni Jake Demetillo sa Municipal Environment and Resources Office o MENRO-Pigcawayan.

Sinabi sa Radyo Bida ni Demetillo, gabi nitong Feb. 17 ay hinabol ng kanilang aso ang tarsier kaya't kanya itong iniligtas.

Sa panayam ng Radyo Bida kay MENRO head Joaquin Tacula, sinabi nitong walang sugat at nasa mabuting kondisyon ang tarsier kaya't kaagad nila itong pinakawalan.

Magkasama itong pinakawalan nina Barangay Renibon kagawad Zaldy Garnica, Angel Demetillo at Marcela Demetillo.

Hindi ito ang unang beses na may nahuling endangered species sa lugar, noong nakaraang taon isang tarsier at agila rin ang nailigtas at naibalik na sa kanilang natural habitat.

Nangako naman si Tacula na mas lalo pa nilang paiigtingin ang Information, Education and Communication campaign sa lugar katuwang ang LGU Pigcawayan.

Maaaring kasuhan o makulong ang sinumang mahuling nagbebenta o pumapatay ng ganitong uri ng hayop.

Payo ng MENRO sa mga mamamayan na ibigay sa kanila ang mga ganitong uri ng wildlife upang maalagaan at maibalik sa kalikasan.

Ang Barangay Renibon sa Pigcawayan ay isa sa maraming barangay sa North Cotabato na paboritong tirahan ng mga extinct na hayop kagaya na lamang ng tarsier at pinsker's hawk eagle dahil sa magandang biodiversity at ecosystem ng lugar.