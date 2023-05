Pitong bagong kaso ng COVID-19 infections, naitala sa Kidapawan

PITONG TAGA KIDAPAWAN CITY ang kabilang sa 19 na bagong kaso ng COVID 19 infections sa rehiyhon na naitala kahapon.

SA daily bulletin ng DOH Center for Health Development 12, makikita na may 24 pasyente ang gumaling, siyam rito ay taga Kidapawan City.

Dalawang taga Gen. Santos City ang namatay kahapon dahil sa complication sa COVID-19.

May 117 katao naman ang nanatili sa hospital o isolation facility at nagpapagaling.

Sa BARMM, tumaas ang bilang nagpositibo sa rehiyon. Nitong Martes, nakapagtala ang MOH ng 30 new infections kung saan sampu mula Marawi City at Lanao del Sur, tig pito sa Maguidnanao provinces at Cotabato City at anim sa Sulu.