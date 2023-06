Planong pambobomba sa NGCP Tower, napigilan ng militar sa Pikit, SGA-BARMM

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte – Agad na napigilan ng mga elemento ng militar at pulisya ang tangkang pagpapasabog sana sa tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Sitio Punol, Batulawan, Pikit na sakop ng Special Geographic Area ng BARMM.

Ayon kay Lt. Col. Rowel Gavilanes, ang Commanding Officer ng 90th Infantry (Bigkis-Lahi) Battalion, agad na ‘disarmed’ ng EOD ng militar katuwang ng PNP ang tatlong mga IEDs o anti-personnel mine na tangkang pasabugin sa NGCP tower No. 39 sa nasabing lugar.

Una rito ay tinungo ng mga elemento ng 90IB kasama ang pulisya ang nabanggit na sitio matapos maiulat ng mga sibilyan ang nangyaring pagsabog dakong alas-8:30 ng umaga kanina dahilan para matagpuan ng mga kasundaluhan ang tatlong iba pang mga anti-personnel mine.

“Dahil dito nananatiling naka-alerto ang ating mga kasundaluhan at kapulisan sa posibleng diversionary tactics ng mga kalaban”, wika naman ni Brigadier General Donald Gumiran, Brigade Commander ng 602nd Brigade.

Sinabi pa ng Brigade Commander na maliban sa tatlong mga APM na natagpuan kaninang umaga ay isa ding Unexploded Ordnance (UXO) na gawa sa isang 81mm High Explosive (HE) ang natagpuan ng mga residente ng Barangay Kadigasan, Midsayap, Cotabato, kahapon.

Ipinahayag naman ni Major General Alex S. Rillera, pinuno ng 6ID at Joint Task Force Central na hindi magbababa ng alerto ang kasundaluhan kasama na ang iba pang mga security forces para matiyak lamang ang seguridad ng mamamayan. Binigyang diin pa nito na kung hindi napigilan ng militar at pulisya ang pagsabog ay posibleng maapektuhan ang suplay ng kuryente at apektado rin ang ekonomiya sa lugar. “Kaya ang inyong kasundaluhan ay patuloy na nagbabantay sa mga vital installation ng gobyerno at pribadong sektor na nagbibigay sigla sa ekonomiya habang ‘di natin isinasantabi ang kaligtasan ng ating mamamayan.”

“Ang ganitong mga gawain ay tahasang paglabag sa batas na nagdadala ng banta sa buhay at kaligtasan ng mga tao. Kaya, kami sa 6ID katuwang ang ibang security forces ay hindi mangingiming tugisin ang mga masasamang elemento na responsable sa paghahasik ng mga karahasan at sumisira sa kapayapaan at patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng Central at South Central Mindanao”, matapang na pahayag ni Maj. Gen. Rillera.