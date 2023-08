PNP: 27 hot spots sa BSKE nasa BARMM, NoCot

NAKAPAGTALA ANG Phil. National Police ng 27 “red areas of concern” o areas of immediate concern kaugnay ng nalalapit na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections.

Ayon kay PNP Deputy Chief for Operations Lt. Gen. Michael John Dubria, ang mga hot spot areas ay matatagpuan sa Maguindanao provinces, North Cotabato, Basilan, Sulu, at BARMM.

Sinabi ni Dubria, 232 ang ikinokonsiderang nasa­orange category habang 4,085 ang yellow at 37,683 ang nasa ilalim ng green category.

Ang green category ay indikasyon na generally peaceful ang sitwasyon habang ang yellow ay pagkakaroon ng suspected election-related incidents, at magkaaway sa pulitika.

Sa mga lugar na maraming armed groups tulad ng New People’s Army, ito ay nasa orange category din.