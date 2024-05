Police captain patay sa pamamaril sa Parang public market

PATAY on the spot si Police Captain Roland Moralde matapos makipagbarilan sa isang lalaking may dala-dalang armas sa public market ng Parang, Maguindanao del Norte.

Ayon kay Parang PNP Chief Police Major Christopher Cabugwang, sinita umano ni Moralde ang isang lalaking si alyas Pogi dahil sa dala-dala nitong armas.

Imbes na sumuko ay nakipagbarilan pa ang suspek dahilan at nasawi rin ito.

Napatay di ng mga kasamahan ni Moralde ang bumaril sa kanya na kinilalang si Mohiden Ramalan Untal matapos manlaban sa halip na sumuko.

Si Captain Moralde ay nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion (RMFB) ng PNP sa BARMM.